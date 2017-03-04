Фельдмаршал Кутузов как проблема для российской интеллигентской прослойки

Данная статья появилась в результате переданного материала нашим весьма старым читателем bbss.

КОМУ У НАС СТАВЯТ ПАМЯТНИКИ: ИСТИННЫЙ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗ М. И. КУТУЗОВА.

Суть не нова: очередная попытка «подправить» нашу историю путем выливания ушата грязи. На этот раз объектом «исторического исследования» стал Михаил Илларионович Кутузов.

Кутузов во многом личность спорная. Да, ему доставалось и от современников за стремление пробиться наверх любыми способами. В том числе и с помощью кофе для Платона Зубова, фаворита Екатерины Великой. Но в историю-то Михаил Илларионович попал не как зубовский бариста, а как военачальник. Но у каждого из нас своя история.

Думаю, начать нужно с небольшого портрета судей. Так сказать, а судьи кто?

Главным обвинителем выступает некий Евгений Понасенков. Сам он человек занятой, потому за него группы в соцсетях ведут поклонники его немеркнущего таланта. Но — судите сами, что написано в профилях.

"Режиссер, певец (драматический тенор), актер, телеведущий, продюсер, ученый-историк, политолог, поэт, литератор и общественный деятель. Академик Русской Академии Наук и Искусств (РуАН)".

И чтец, и жнец, и на дуде игрец. Диву даешься, как один человек может успевать плодотворно трудиться на стольких поприщах. Ладно, связка актер-режиссер, поэт-литератор, ведущий-продюсер-режиссер — это понятно. Но все в одном флаконе? Начинаешь задумываться о качестве.

Академик РуАН — тут все просто. Достаточно применить поиск в Интернете, становится ясно и понятно, что РуАН такая же академия, как некоторые наши коммерческие вузы.

«РуАН — автономная некоммерческая организация. Осуществляет научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Публикует журналы, справочники и работы по истории науки. Академия создана 11 февраля 2003 г. с целью поддержки и развития русских и международных интеллектуальных проектов, а также взаимной поддержки и отстаивания интересов интеллектуалов по следующим направлениям: русская наука, культура, деловые проекты и их информационная поддержка».

Короче, междусобойчик «для своих». Понятно, какие там академики. Свои. Идем дальше, здесь комментировать нечего.

Режиссер-постановщик 3 музыкальных, 6 драматических спектаклей, а также многих поэтических и музыкальных перформансов.

Руководитель и режиссер Программы классической музыки «Дома друзей Олимпиады» при Олимпийском комитете России (режиссер представлений в Пекине-2008).

Ну не буду врать, до настоящего момента ничего о Понасенкове как о режиссере слыхом не слыхивал, поэтому, естественно, искать его шедевры и знакомиться с ними не бросился.

А дальше идет самое интересное.

«Человек года — 2003» Биографического общества при Конгрессе США и номинант Международного Биографического центра (Кембридж) (включен также в справочник «2000 выдающихся интеллектуалов 21 столетия»). Его биография опубликована в энциклопедиях «Кто есть кто: русское издание» (переиздается, начиная, с 2003 года).

Воот… Уже теплее. Ни об одной российской награде ни слова, зато весьма почитаем на Западе. Признание обществом, кормящимся от щедрот Конгресса США, — это о многом говорит. Если человек избран в число тех, о ком пишет этот приконгрессовый центр — это да, это глыба! Человечище!

Ну, энциклопедию «Кто есть кто» мы в расчет не берем, ее сама РуАН и издает. Сами себя и хвалят.

Ну, от себя еще добавлю, что любимыми трибунами у Понасенкова являются «МК» и радио «Свобода».

Итого, что на выходе? А на выходе ничего особенного. Нет, бесспорно, Понасенков культурный и образованный человек, это я не оспариваю. Вот только один вопрос возникает, из песни: «Хлопцы, чьи вы будете? Кто вас в бой ведет?» Певец-актер-режиссер-продюсер-поэт-литератор-академик… Многостаночник, короче. И еще и историк. Чтобы уж до кучи.

С историей, правда, проще. Тут налицо обычная копипаста написанного ранее Н. А. Троицким. Доктор исторических наук, профессор Троицкий умер в 2014 году, так что я о нем весьма кратко. Родился в Саратове и всю жизнь проработал в Саратовском государственном университете. Считался крупнейшим специалистом по истории политических процессов (судов) в России.

Выступал противником идеализации многих деятелей дореволюционной России, доставалось от Троицкого и Романовым, и их подчиненным (Столыпину, Витте и многим другим).

Автор книг об Александре I, Наполеоне, фельдмаршале Кутузове. Был категорически против «патриотической» мифологии, считал, что Барклай-де-Толли внёс больший вклад в победу в войне, чем Кутузов, противник точки зрения, что Кутузов был более выдающимся полководцем, чем Наполеон («Наполеон — величина мировая, Кутузов — национальная»).

В общем, «против всех». Книга Троицкого «Отечественная война 1812 г. История темы» переиздана в США в 1993. На его труды ссылались многочисленные зарубежные ученые — от Ф. Вентури до Р. Пайпса.

Во многом благодаря работе Троицкого Саратовский университет получил грант Фонда Сороса. Но об этом не принято громко говорить. Хотя — стоило бы.

Троицкому Кутузов не нравился. Хорошо. И почему-то Кутузов пришелся не по вкусу Понасенкову. Возможно, потому, что просто было от чего оттолкнуться. И, не вдаваясь в подробности, как это принято у творческой интеллигенции, Понасенков просто взял из работ Троицкого и (для разнообразия, видимо) воспоминаний Пушкина все самое негативное и начал ваять.

Образ получился просто шедевральный. Придворный льстец, лицемер, бабник, и абсолютно никуда не годный военачальник, проигравший все, что только можно.

И Понасенков ставит вопрос в своих пасквилях: а тем ли личностям мы ставим памятники?

«К «памятникобесию» в последние недели добавилась чесотка… Да, самая настоящая законодательная чесотка — защитить даты, имена, «героев», «победы» (беды…) и тому подобное. Все это сразу намекает на то, что многое из списка могло быть просто выдумано пропагандой!»

Что тут сказать? Какое же счастье, что в тупой и неспособной правильно все оценить народной массе есть Понасенков! Который откроет нам глаза на ИСТИНУ!

«Подчеркну: каждый факт основан на документе, все они даны в ссылках и хорошо известны ученым, но не массовой аудитории».

В ссылках в тексте можно увидеть аж три фамилии ученых: А.Н. Троицкий (несомненно), А. С. Пушкин (да-да, поэт, современник), и… сам Понасенков! Второй и третий, простите, поставлю вас под сомнение.

Александру Пушкину на момент событий было 13 лет. Увы, не тот возраст, когда можно толком оценить происходящее вокруг, особенно войну. То, что Александр Сергеевич записал сплетни и слухи вокруг Кутузова — это да, мог. Но думаю, что Пушкина Понасенков добавил исключительно для придания достоверности. Равно как и воспоминания Ростопчина и Ланжерона в изложении самого Понасенкова.

Вообще это довольно забавно: писать пасквиль, ссылаясь на самого себя в другом пасквиле.

Верх цинизма.

Вернемся к Кутузову. Если верить Понасенкову, то выходит, что никакими талантами он не обладал, кроме как угодничать и пресмыкаться перед вышестоящими. Однако тут начинается настоящая история.

По Понасенкову, «До войны 1805 г., закончившейся разгромом русских под Аустерлицем, Кутузов главного начальства не осуществлял, а лишь был исполнительным офицером под началом А.В. Суворова и П.А. Румянцева. Его главным талантом оказался дар царедворца, который в восемнадцатом веке мог выгодно заменить все прочие способности».

И здесь ключевое слово очень простое и очень русское — Суворов.

Александр Васильевич (поправьте, если уподобился Понасенкову) сам ни перед кем не пресмыкался (единственный, наверное, кто мог себе такое позволить в той России) и лизоблюдов не терпел.

Да, Кутузов служил под начальством Суворова.

Кинбурн, Очаков, Каушаны, Аккерман, Бендеры, Измаил. Это только вторая русско-турецкая война. Это про Кутузова писал Суворов: «…показывая собою личный пример храбрости и неустрашимости, он преодолел под сильным огнём неприятеля все встреченные им трудности; перескочил чрез палисад, предупредил стремление турок, быстро взлетел на вал крепости, овладел бастионом и многими батареями… Генерал Кутузов шёл у меня на левом крыле; но был правою моей рукою».

Суворову — верю.

И в упомянутой войне с Наполеоном 1805 года, в которой, по Понасенкову, было только поражение под Аустерлицем, Кутузов принимал участие в ней как командующий армией. Да, под Аустерлицем было поражение. Вот только почему-то Понасенков «забыл», что командовал армией при Аустерлице не Кутузов, а Александр. Император. А план сражения разрабатывали австрийцы, битые как Наполеоном, так и Суворовым. Политика…

А перед тем, как потерпеть поражение при Аустерлице, русская армия весьма уверенно навешала Мюрату под Амштеттеном (24 октября 1805) и Мортье под Кремсом (30 октября 1805).

Напомню, что сражение при Аустерлице произошло 2 декабря, по настоянию австрийской стороны. Просто смотрим на даты, переносимся на 200 лет назад, и пробуем понять, как просто было за неделю трижды сразиться с не самым слабым противником.

После этой войны, если верить нашему «историку», Кутузов прелюбодействовал в Румынии. В возрасте 64 лет с 14-ти летней местной дворяночкой. Можно только позавидовать мужику, нам всем бы так.

Но прелюбодеяние прелюбодеянием, а сражения под Рущуком и Слободзеей в ранге командующего Кутузов выиграл и уверенно довел турок до полной капитуляции. И 16 мая 1812 года в Бухаресте именно Кутузов заключил мир, по которому Бессарабия с частью Молдавии переходила к России.

Неплохо для лизоблюда и угодника, не находите?

Переходим к самой главной части. Отечественной войне 1812 года.

Стоит напомнить всем, что к этому моменту Россия воевала почти без перерыва 40 с лишним лет:

Русско-турецкая война 1768—1774 гг.

Русско-турецкая война 1787—1791 гг.

Русско-иранская война 1804—1813 гг.

Первая кампания против Наполеона 1805 г.

Вторая кампания против Наполеона 1806—1807 гг.

Русско-турецкая война 1806—1812 гг.

Русско-шведская война 1808—1809 гг.

И играть наравне со «сборной Европы», то есть «армии двунадесяти языков», было проблемно. Нельзя сказать, что Россию эти войны истощили, нет. Но сражаться с превосходящими на тот момент силами противника, во главе которых стояли прекрасные военачальники, было очень сложно.

Тем не менее, у Понасенкова получается, что все проблемы у русской армии начались именно в тот момент, когда во главе Александр поставил Кутузова. До этого времени все шло просто прекрасно, «гром победы раздавался», а как только главнокомандующим стал Кутузов, все начало разваливаться. Место и время — под уже оставленным Смоленском, август 1812 года.

А до того момента русская армия отступала… не знаю, насколько тут была вина Барклая де Толли, но Кутузов поступал примерно в том же ключе, что и предшественник. Но де Толли — герой (по Троицкому и Понасенкову), а Кутузов — бездарь. Несмотря на то, что оба делали одно дело. И сделали его в итоге.

Дальше позволю себе немного цитат истеричного псевдоисторического бреда.

«Французы спокойно живут в Москве 36 дней (а, получи они эшелон с едой — так жили бы до горбачевской оттепели), но затем снова начинается преследование русской армии — бой под Малоярославцем».

О наша оппозиционная интеллигенция! Только действительно имеющий богатый внутренний мир и образованный человек может намалевать такую галиматью! Причем, вывернув все наизнанку!

Какое «преследование русской армии»? Жрать французам в сожженной и разоренной Москве было нечего! Почти 100 тысяч солдат и черт знает сколько лошадей! Их надо было кормить! Не армию русскую Наполеон преследовал, а в не тронутые войной губернии хотел попасть. Где можно было разжиться сеном, хлебушком и мясом. Не воюют без этого ни кони, ни люди.

Но, видимо, плохо представляющему себе военное бытие актеру-историку это понять сложно. И потому он дальше продолжает составлять конкуренцию Задорнову.

«Подкрепившие свои силы и отдохнувшие в лагере русские войска сражение (будучи в укрепленной позиции — в городе!) проигрывают, и Кутузов приказывает отступить к Полотняным заводам. Наполеон понимает, что Кутузов может с тем же уровнем военного таланта удирать до Камчатки, что мороз надвигается, что страна к жизни не приспособлена — и решает отходить в ту сторону, где есть еда (на Запад). Замечу, что в Европе французские солдаты как порядочные покупали еду у местных жителей за золотые наполеондоры, в России же купить еду было физически негде. И не только французам: вместо рыночной системы — духовность и соборность, то есть, европейских магазинов нет как класса (кроме бутика французских шляп в Москве)».

Ну разве не шедевр? Сражение под Малоярославцем можно трактовать как угодно, и как тактическую победу французов, и как стратегическую русских. Факт в одном: на юг, где теплее и сытнее, Кутузов Наполеона не пропустил.

Но суть здесь в другом. И об этом Понасенков пишет, но как положено, через пень-колоду. А давайте задумаемся вот над чем. Если французы такие няшки, и платили полновесными наполеондорами за все съеденное, то им сам бог велел идти тем путем, которым они шли в Россию. Хорошо, там они уже все съели. А гастрономы и супермаркеты они все сожгли. За ненадобностью.

Насчет того, что привычным к культуре французам в России негде было еды купить — ну только этот перл достоин премии от Сореса. Варварская страна, что тут сказать… Магазинов нет.

Ах, бедные французы! Искали-искали маркеты, от самого Бреста до Москвы. И не нашли ни одного. А тупое население, не понимающее евроценностей, встречало и провожало наполеоновских вояк топорами да вилами. Как захватчиков и грабителей. Варвары, одно слово.

А на юг, где еще можно было пограбить, Кутузов не пустил. Или Наполеон не рискнул, так как понял, что проиграл. Не важно, честное слово. Факт в том, что французской армии пришлось идти прежней дорогой, по разграбленным и разоренным городам. Где им кроме «золотых наполеондоров», ничего не светило.

А дорог-то в той России было немного… Раз-два и обчелся. Смоленская была без перспектив, а на Киевскую надо было через глупого и трусливого Кутузова идти.

Возникает вопрос, а почему умный и храбрый Наполеон не рискнул разгромить русскую армию, «готовую отступать до Камчатки» и рвануть на Украину?

Что-то не клеится, не находите?

«Кутузов не переходит в наступление, а идет «параллельным маршем», даже не пытаясь серьезно тревожить армию Наполеона».

Счастье! Счастье в понимании того, что такие, как Понасенков до армии если и добираются, то в небольших количествах. Конечно, он бы повел полки в решающее наступление и Наполеона бы в гроб вогнал под тем же Смоленском!

А трус и бездарь Кутузов идет параллельно французской армии. По неразграбленным городам и селам, где свои. Все свои. И просто закрывает Наполеону путь на юг. Остальное делают мороз, отсутствие продовольствия и те, кого принято называть партизанами.

Почему «принято»? Просто потому, что в нашем понимании партизанский отряд — это ополчение, вооруженное кто чем. Крестьяне, горожане…

Но партизанскую борьбу начал организовывать еще Барклай де Толли, сформировав «летучий отряд» из Казанского драгунского, трех донских казачьих и Ставропольского калмыцкого полков под общим начальством Ф. Винцингероде. Партизанский отряд из пяти полков… И он был не единственным. Кутузов продолжил эту практику. Например, в состав отряда В. Орлова-Денисова входили 6 казачьих полков, Нежинский драгунский полк и 4 орудия донской конной артиллерии.

Конечно, эти полки не тревожили Наполеона. Бригада того же генерала Ожеро, видимо, сама улетучилась, А Орлов-Денисов и Давыдов так, рядышком постояли… Трубочки покурили...

Да, Понасенкову подавай сражения, с десятками тысяч погибших с обеих сторон. Не знаю, зачем. Кутузов сделал все очень грамотно. Уклоняясь от генеральных сражений, довел сборную Европы до весьма плачевного состояния.

И еще пара слов о соратниках Кутузова. О Багратионе и Барклае де Толли. Понасенков и Троицкий считают, что бездарь Кутузов просто выжил де Толли с места командующего. И де Толли принес бы больше пользы, если бы остался на посту главкома.

Здесь надо хорошо подумать над простым вопросом: а насколько это надо было Кутузову? Если верить (что глупо) Понасенкову, Кутузов лицемерием и угодничеством пробил себе путь на самый верх. В царские покои. Хорошо, пусть будет так.

А не проще ли было Кутузову воспользоваться плодами своего «труда», и остаться при дворе? Где тихо, сухо и не капает? Что ему мешало? Ведь если все, о чем говорит горе-историк, правда, то Кутузов должен был просто наслаждаться своими успехами. Тем не менее, он в мае 1812 года принимает капитуляцию турок, а в августе уже на войне с Наполеоном.

И, напомню маленький аспект. Кутузову 65 лет. Даже в наше время это уже солидный возраст. А 200 лет назад? Глубокая старость.

Тем не менее, этот человек снова идет воевать. И здесь пригодился и Кутузов-полководец, и Кутузов-дипломат. Кстати, если кому-то будет интересно, ознакомьтесь с условиями Бухарестского мирного договора 1812 года между Россией и Турцией.

Кутузов-дипломат, назначенный Александром Первым главкомом, стал той силой, что объединила Багратиона и Барклая де Толли. И два отличных полководца перестали грызться между собой. Для Понасенкова, конечно, секрет, что Барклай де Толли закидал рапортами и записками императора, да и Багратион не особо отставал, обвиняя во всех неудачах «гада-немца».

Кутузов принял на себя огромную ответственность. Армия после серии неудач, тяжелая зима, резервы, которые подойдут еще не скоро, талантливые полководцы, ненавидящие друг друга. Кто скажет, был ли Кутузов настолько глуп, что не понимал, что за поражение расплачиваться будет он? И уже никакими придворными ухищрениями не спасти ситуации. Да все он прекрасно понимал.

Жаль, что этого не понимают «историки», которые в жизни если и совершали марши, то до ближайшего маркета. А как умело и правильно воевали подобные Понасенкову горе-командиры, мы, люди, понимающие в истории и военном деле немного больше певцов и продюсеров, знаем.

Понасенковых помнят и польские земли в 20-х годах прошлого века, и украинские и российские в 40-х. Помним.

Земля русская! Насколько же ты тверда, что позволяешь ползать по себе таким вот «обличителям» и искателям «исторической правды», на деле способных только обгадить все, что свято.

Не люблю Ульянова, но как он трижды и девятикратно был прав, сказав свою знаменитую, пусть и не совсем культурную фразу о «прослойке». Оторопь берет, какие они, «прослоенные», умные и всезнающие. С какой легкостью они берутся плюнуть во все, до чего могут дотянуться.

Одно утешает: не так уж их много. И в этом наше счастье. Пока. И счастье Понасенковых, что пока их не трогают.

Вот такой рассказ. Беда, конечно, коль пироги начнет нам печь сапожник, а сапоги тачать пирожник. Но беда не меньшая, если актер-поэт-прозаик-литератор-режиссер-продюсер-академик и общественный деятель еще и начинает мнить себя историком. Военным.

Просто беда.

Дорогие наши (дорогие, дорого вы нам обходитесь) из прослойки! Ну не будите медведя-то, не трогайте своими грязными языками то, что нам дорого и свято. Наше терпение не беспредельно все-таки.

Автор: Роман Скоморохов

https://topwar.ru/109328-feldmarshal-kutuzov-kak-problema-dl...