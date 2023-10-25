Как СМЕРШ раскрыл немецкого шпиона, заброшенного ещё до войны

Работа разведки и шпионской сети всегда являлась одним из важнейших элементов успешного осуществления боевых операций, ведь именно добыча ими данных часто позволяют эффективно скорректировать действия войск. И в этом отношении Великая Отечественная война исключением, конечно, не стала: обе воюющие стороны активно использовали шпионов. Вот только далеко не все из них были действительно результативными, а некоторые и вовсе попадались на удивительных случайностях.История развития шпионских сетей, как советской в Третьем рейхе, так и немецкой в СССР началась несколько раньше, чем может предполагаться: оказывается, во вражеский тыл разведчики забрасывались задолго до начала Великой Отечественной войны. Так, известно, что специалисты «Абвера» ещё в конце тридцатых годов прошлого столетия занимались вербовкой шпионов среди этнических немцев, которые проживали на территории Советского Союза. Впрочем, случались и противоположные истории, когда гражданина Третьего рейха забрасывали в СССР, где он пытался выдать себя за местного.Среди последних как раз и оказался немец под кодовым именем «Вилли», который был отправлен для сбора данных в Советский Союз ещё в 1938 году. А вот разоблачение «Вилли» легендарной контрразведкой СМЕРШ произошло аж шесть лет спустя — летом 1944 года, буквально накануне того, как была начата Ясско-Кишиневская операция. Такой долгий срок пребывания шпиона обуславливался тем, что большую часть этого времени он находился в статусе спящего агента — соответственно, его внедрили в Красную армию только по происшествию двух лет после того, как грянула Великая Отечественная война.Обнаружить немецкого засланного казачка смогли, когда он работал в одном из советских армейских подразделений, которые сражались на Днестровском плацдарме. К слову, о разоблачении «Вилли» есть весьма забавная легенда — мол, немецкий агент «спалился» на своих… кулинарных навыках. То есть, как любой немец, он отличался излишней, не присущей советским гражданам педантичностью, и именно его уж слишком усердное исполнение своих обязанностей на должности повара и привлекло внимание контрразведки.Правда, в реальности ситуация была намного более прозаичной. Как выяснилось, шпиона пытались вычислить силами собственной разведки довольно давно, а особенную роль в этом сыграли партизанские отряды — именно их руками были добыты перехваты немецкого связного, который как раз и сотрудничал с этим самым «Вилли», и уже оттуда была извлечена и предоставлена необходимая информация сотрудникам СМЕРШа.Когда же по наводке от партизан контрразведкой началась так называемая «работа по адресу», в рамках которой принялись усиленно штудировать документы каждого военнослужащего, причастного к конкретной части, то быстро отыскали подозрительные несовпадения в биографии якобы гражданина Советского Союза, который непонятно откуда взялся в 1938 году. В результате «Вилли» решили арестовать, применив хитрость, чтобы не спугнуть шпиона: она был вызван в штаб, чтобы перевести его на кухню в глубокий тыл — якобы ради генерала с язвой. Однако, как только «Вилли» прибыл, его тут же арестовали.