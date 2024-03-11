Иран показал России, как следует отстаивать свои права

А что, так можно было?

Честно сказать, я уже и не знаю, кто сейчас в мире больше противостоит США. По словам президента Путина - это Россия. Но если судить по действиям в международной политике, мы тут явно отстаем. Всё-таки мы еще очень боимся чего-то там нарушить. Много думаем о том, а как на это кто отреагирует. Такая вот позиция "потерпевших" может и хороша для суда, но в повседневной жизни от неё мало прока. Посмотрите на арабов. Вот кто никогда не был и не будет "потерпевшими", так это они. Созданные ими по всему миру различные организации покусывают Запад то тут, то там. А ребята в сланцах уже просто в открытую "кошмарят" весь западный мир. А мы в это время с горем пополам наказали одного вертолетчика-предателя, да и то очень боимся официально даже не сказать про это, а хотя бы просто намекнуть.

Ну а про такие действия, которые совершил 6 марта Иран, нам пока остается только мечтать, надеясь в глубине души, что когда-нибудь на подобное решится и Россия. А ведь у нас и поводов, а самое главное, возможностей, чтобы так поступить, намного больше. Но, видимо, для таких поступков надо быть "плохим танцором", а не гордиться тем, что наша школа балета лучшая в мире. Просто есть время для танцев, а есть для того, чтобы показать всем, что тебе мешает танцевать. Ну или иметь, как сказал один человек, "стальные яйца"

6 марта Иран арестовал танкер с американской нефтью. И тут важен не столько сам факт, сколько обоснование этих действий со стороны Ирана. Это было сделано на основании решения иранского суда. Вы только подумайте, иранский суд вынес решение по иску своих граждан, и власти Ирана это решение исполнили по отношению к другой стране. Вот это и есть реальное верховенство национальных законов. А то можно сколько угодно записывать этот пункт в Конституцию, но если его не использовать, всё это останется на уровне "филькиной грамоты".

Самое интересное в этой истории то, что решение вынесено не из-за прямых действий США против Ирана. Основанием стали санкции США, из-за которых Швеция перестала продавать определенные лекарства, в которых нуждаются отдельные категории иранцев. И заметьте, ответчиком выступали США, которые ввели санкции, а не Швеция, которая решила их соблюдать. Можно не сомневаться, что этот прецедент теперь обязательно найдет своё продолжение. И что самое плохой для Запада, возможности бороться с этим у него нет. Как говорится, ответочка прилетела. Ведь арест российских активов Западом без каких-то судебных решений просто открыл ящик Пандоры. И это было понятно сразу. Об этом и предупреждали Запад. Но его вера в собственное могущество и страх других перед ним сыграли с ним злую шутку.

Иран хотя бы озаботился хоть каким-то юридическим обоснованием своих действий. Хотя всем понятно, вряд ли Запад воспримет решение иранского суда как основание для таких действий. Только Иран показал всем, что важно не то, как и где воспримут, а только собственное восприятие этого решения. И если решение принято, то его следует неукоснительно выполнять. Только так можно добиться того, что с твоим мнением будут считаться все.

И это очень важный момент в восприятии этого события. Ведь дело не в нефти. По отношению к Ирану это вообще смешно, примерно как если бы пришло сообщение, что в Сибири арестовали партию американского снега. Главное в этом событии именно показательный момент. Иран показывает, что является на самом деле самодостаточным в плане внешней политики. И определяется она не мировой конъюнктурой, а исключительно собственным пониманием тех процессов, которые происходят.

И тут нам стоит у Ирана поучиться решительности. Хотя мы и понимаем, что такая храбрость иранцев во многом опирается именно на нашу поддержку. Это мы первые бросили вызов западному миру. Только политика - это не "книга рекордов" и быть первыми почетно, но гордиться только этим фактом глупо. Если уж мы разбудили арабов и дали им силы для открытого противостояния с Западом, то что мешает нам использовать эти же силы. Ведь почему не будет ответки Ирану со стороны США? Да потому что они боятся отвечать. И нам надо создать условия, когда они бы боялись. И боялись именно за себя. За чубатых они боятся не будут, им их не жалко.

Только когда наши действия будут бить по ним, причем не рикошетом, как сейчас, а именно прямой наводкой, они испугаются. А пока этого не происходит, мы лишь распаляем их больную фантазию, но это тема отдельного разговора. А пока мы можем хотя бы порадоваться за наших союзников, которые пусть и хуже танцуют, но зато больше делают.

А что так можно было? Оказывается можно, только почему-то не нам.

Автор высказывает исключительно свою точку зрения.

https://actualno.mirtesen.ru/blog/43155161530/A-chto-tak-moz...

