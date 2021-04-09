Россия белого человека

Всё, о чём мечтали создатели независимого украинского государства, сбылось. Только с маленькой поправкой - сбылось не на Украине, а в России. Хотели украинцы видеть свою страну зажиточной, а города богатыми и ухоженными на уровне лучших европейских образцов. Добро пожаловать в Россию. Всё это уже сбылось в ней

Добивались украинцы статуса одного из ведущих государств мира, без которого ни один глобальный или региональный вопрос решить невозможно. К России очередь клиентов стоит с просьбой поспособствовать решению наболевших проблем, прямой ли помощью, непредвзятым ли посредничеством. Мечтали украинцы, что в любой стране мира аборигены, лишь увидев украинский паспорт, будут почтительно закатывать глаза и завистливо рассказывать друг другу о потенциальном счастье и богатстве его обладателя. Сейчас с этой обременительной проблемой всеобщей зависти и почтения сталкиваются обладатели паспортов с двуглавым орлом.

Самое ужасное, россияне, которые, как известно из украинских учебников, «украли» у украинцев и присвоили язык, историю и культуру, дошли до того, что начали воплощать и скоро воплотят мечту недавно грозного, а ныне полумаргинального лидера украинских нацистов Андрея Билецкого о создании государства — центра белой цивилизации.

Билецкий, которого соратники называли «Белым вождём», видел Украину центром расистской всемирной империи, в которой белый человек является абсолютным господином, а разные цветные находятся на положении в лучшем случае слуг. Реализации своей мечты он собирался добиться жестким принуждением, расовой войной и геноцидом несогласных. Ныне положение Билецкого таково, что, если он доживёт до старости и умрёт своей смертью, ему очень повезёт, но тогда он точно переживёт Украину.

Россия же, как в мультфильме о крошке-еноте, вместо того чтобы корчить рожи и грозить палкой, просто улыбнулась миру, и в неё уже началась массовая миграция того самого белого населения, о котором бредил Билецкий. За последние семь лет более половины мигрантов, получающих российское гражданство, — далеко не среднеазиатские и закавказские гастрабайтеры, как было совсем недавно, а славянские беглецы с Украины, свыше трёх миллионов которых, перебравшихся в последние годы, уже трудятся на благо России, и этот резерв далеко не исчерпан. Можно рассчитывать ещё минимум на три-пять миллионов мигрантов в ближайшую пятилетку.

Но украинская миграция была только началом. Сейчас речь идёт о начале возвращения бывшей российской и советской «колбасной эмиграции» на Запад времён перестройки и первых постперестроечных лет. Не только славяне, но и русские, немцы и евреи, покинувшие родину в поисках лучшей доли, вдруг обнаружили, что европейская и американская жизнь перестали быть комфортными и безопасными, а местное общество со всё большим трудом можно назвать цивилизованным и уже совсем нельзя назвать традиционным.

Политика мультикультурализма и подавляющей здравый смысл толерантности приводит наших бывших соотечественников в отчаяние, и колбаса теряет свою привлекательность, тем более что в России собственной колбасы и пива теперь производят больше, чем в Европе, к тому же ещё и качественней. Разговоры о необходимости возвращаться стали обычными в эмигрантской среде. Даже у меня уже спрашивали граждане Германии и США, как они могут восстановить (или получить) российское гражданство, чтобы вернуться на родину. Те, кто в своё время от гражданства России не отказался, дико радуются своей предусмотрительности.

Многих останавливают трудности с реализацией своей недвижимости в Европе и США. Далеко не каждое жильё на Западе, будучи проданным, обеспечит возможность купить квартиру в Москве или Питере. Но самые ушлые из эмигрантов уже разнюхали, что Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород и Владивосток с Хабаровском, равно, как и масса других городов, тоже вполне достойные места для жизни, а жильё там пока дешевле. Да и ситуация в Европе ухудшается с такой скоростью, что всё чаще приходится думать не о плановом переезде, а об эвакуации.

Более того, о переезде в Россию стали задумываться коренные европейцы и американцы. Не уходящие от налогов звёзды кино и спорта, паспорта которым выдавал лично Путин, а квартиры дарил Кадыров, а простой средний класс, беспокоящийся о будущем своих детей в тоталитарном лево-либеральном, уравнительно-содомитском обществе, на наших глазах вырастающем на Западе. Для них паспортизированные Путиным звёзды лишь послужили примером и указателем направления эмиграции (не поедет же Депардье туда, где плохо).

Российские государственные ведомства даже начали разрабатывать программы привлечения в страну айтишников и прочих узкопрофильных специалистов с Запада. Идёт подготовка к организации приёма бегущих от безысходности западных мозгов. Известный нам по 90-м годам процесс разворачивается на 180 градусов. Сейчас это кажется преувеличением, но ещё пять-десять лет такой динамики и Россия вынуждена будет ввести квоты на получение своего гражданства эмигрантами из США и Западной Европы. Преимущество будут иметь обладатели специальностей и квалификации, на которые подали заявки российские предприятия. Эмигрантов можно будет отбирать так, как в 90-е отбирали постсоветских граждан те же Австралия, Новая Зеландия и Канада. Те, кто успел проскочить в нынешнем практически не регулируемом потоке, будут считать себя весьма предусмотрительными счастливчиками.

Подчёркиваю, что в отличие от азиатско-африканской иммиграции в западную Европу и такой же (с добавлением латиноамериканцев) иммиграции в США в Россию сегодня стараются переехать в основном белые. Причём это уже не только бывшие россияне и их потомки, но и коренные европейцы и американцы. Фактически Россия становится центром белой цивилизации. От мечты Билецкого новая Российская империя отличается лишь непопулярностью расистской идеологии. Не то чтобы у Билецкого в России не было единомышленников, но они абсолютно маргинальны.

Белые стремятся в Россию не потому, что здесь для них предусмотрены некие преимущества, а потому, что в России сохранено и развивается традиционное общество, не ущемляющее белых за то, что они белые, христиан за то, что христиане, гетеросексуалов за традиционную ориентацию. Россия постепенно становится последним на планете государством, построенном по традиционным лекалам европейской цивилизации. Сама же традиционная Европа всё больше начинает напоминать руины построенных колонизаторами городов в каком-нибудь современном африканском бантустане.

Россия в меру консервативна. Она не преследует иноцивилизационные меньшинства, но российское общество не подстраивается под них. Хочешь быть успешным — встраивайся в российское общество, принимай его правила, и твои дети или внуки будут русскими, как стали русскими потомок эфиопов Пушкин и потомок шотландцев Лермонтов. Хочешь ходить в юбке из пальмовых листьев — твоё право, но только дома, ибо на улице она нарушает наши традиционные представления об адекватном внешнем виде. Чем хуже ты интегрирован в общество, тем хуже у тебя работа, и никто не будет по этому поводу посыпать голову пеплом и «выравнивать» твои и твоих детей возможности. Хочешь жить здесь — живи как те, кто эту цивилизацию создал.

Собственно, в этом и заключается секрет российского успеха. Россияне работали сами и создавали условия для того, чтобы мигранты приживались в России только в том случае, если усвоят местную культуру труда. В конце концов, вся белая европейская цивилизация выросла не на расовой теории, а на тяжёлом труде многих поколений. Строители же украинского государства предпочитали ждать, пока американцы напечатают для них достаточно долларов, а немцы достаточно евро, а затем примут в счастливую семью богатых европейских народов. Ради этого они готовы были изменить и пол, и цвет кожи, и сексуальную ориентацию (в Европе в последнее десятилетие прогремел не один скандал с украинцами, выдававшими себя то за «чеченских геев», то за «сирийских беженцев»).

Поэтому и не сложилось на Украине с созданием ни богатого государства, ни успешной цивилизации, ни благополучного общества. Поэтому и бегут люди не на Украину, а с Украины. Покидают благодатный край с плодородными землями у тёплого моря, застроенными некогда комфортными, а сейчас разрушающимися городами, и бегут в тундру и тайгу, в туманы и болота, лишь бы обеспечить себя и своих детей хоть каким-то будущим. Потому и нет шанса у «великой расистской империи белых людей» Билецкого, зато восстанавливается Великая Российская империя, создающая универсальную цивилизацию свободных людей, готовых совместно трудиться ради общего будущего.

Ростислав Ищенко