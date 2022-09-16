Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5

1980-е — 1 1980-е — 2
1980-е — 3 1980-е — 4
История «сухого закона» в СССР (1985 год)
Продолжим...
Реклама внедорожника УАЗ, 1980-е.
ВАЗ-2802-02. Электромобиль оснащён съёмным контейнером. Двухместная кабина изготовлена из стеклопластика. Грузоподъёмность 500 кг, построен в 1979-1980 годах, в 1984 экспонировался на ВДНХ
Счастливые девочки с покупками. Хабаровск, 1980-е.
Продажа мороженого рядом с ЦУМом. 1980-е.
Пикник на обочине. Хабаровск. 80-е
Крытый рынок перед началом смены, 1980–е годы,
Арбат, 1980-е годы.
За чтением утренней ленты, 1980-е
Кассетный магнитофон «Вега-335-стерео». Мечта молодежи 1980-х.
Модный парень с мотоциклом «Ява-350-638» и кассетником «Весна-202», 1980-е.
На уроке начальной военной подготовки. 1980-е
Свадьба в Пензенской области. Фотография Александра Назарова. 1980-е
На стройке, 1982
1980-е Союзпечать
Серпуховский вал, 1980-е
Слесарь-трубоукладчик в свой выходной день, 1980-е
ГУМ. 1980-е.
Музей АЗЛК, 1980-е. Здание музея недавно снесли
Бюро обслуживания гостиницы «Прибалтийская», 1980-е годы
МАЗ-504В, КамАЗ-5410 и Аврора. г. Ленинград. Наверное вторая половина 1980-х годов. Аврора ещё в старом окрасе.
Очередь в Мавзолей В.И. Ленина. 1980-е годы.
Очередь в Мавзолей Ленина, 80-е
Солдат, стоящий на капоте внедорожника УАЗ-469, передаёт донесение связисту на борт многоцелевого вертолёта Ми-2 во время учений.
Взгляд, 1980-е
Теплoe начало вocьмидесятых. Чepноморская здравница - город Сочи.
"Советская Россия" в порту приписки. Бухта Золотой рог. г. Владивосток. 80-е гг.
Родительский день в пионерском лагере, 80-е.
Сдача макулатуры, 1980-е
Пост ГАИ. Все кругом чисто и аккуратно, 1980-е.
Ленинград, середина 80-х
Автомобиль BMW на службе в милиции СССР, 1980-е.
BMW 5-ой серии в кузове Е12. Милиция СССР, 1980-е.
Необычный грузовик скорой помощи. Москва. 1980-е.
У пивного ларька, середина 80-х.
Торговля разливным портвейном. 1980-е.
Придешь без тары – не получишь пиво. 1980-е гг.
Постоянный клиент, 1980-е
Зимние сумерки, 1980-е
Свадьба в Сибири. 80-е.
Свадьба, 1980-е
Освящение стола. Ямало-Ненецкий автономный округ. 1980-е годы
Техническое обслуживание советского истребителя-перехватчика МиГ-25ПД. Середина 1980-х годов
Защита от угона, 1980–е годы,
БелАЗ-7520. Минск, 1980-е годы.
ВДНХ, 1980-е
Брест, ЦУМ, где-то начало 80-х
Московская улица, Саратов, начало 80-х
Харьков, ул. Сумская (центр города), 80- е гг. Еще с троллейбусами.
Москва, 1980-е
Стоянка перед аэропортом Домодедово, Москва, 1980-е
Ресторан «Прага» на Арбате, 1980-е
Чайка ГАЗ-13С. На подобоном автомобиле возили высокопоставленных лиц СССР. Данная вариация авто использовалась как катафалк. Фото первой половины 1980-х
Особенно активно Мерседесы в СССР стали завозить перед Олимпиадой-80. Тогда в крупных городах и появились реанимобили Mercedes-Benz L409.
Самогонный аппарат. 1980-е.
Детская кухня из 80-х годов.
Картина Виктора Бритвина "Родина". 1980-е гг.
Песни мира и дружбы. Дин Рид на БАМе. Художник Иван Метальников
35 лет со дня смычки Байкало-Амурской магистрали. Известия, 30 сентября 1984
ВИА "Лейся, песня" в Афганистане, 1984 год. 1-й справа Николай Расторгуев , 4-й справа Валерий Кипелов
Ташкент 1984 год
Ташкентская телебашня (фото современные)
Построена в 1984 году. Архитекторы Ю.П. Семашко, Н.Г. Терзиев-Царухов. Высота 375 метров:
Список запрещённых рок-групп (1984 год)
Список запрещённых рок-групп (1984 год)
Нa oтдыxe. Иpкyтcкaя oблacть, 1984 гoд.
Балерина за чтением газеты "Известия". Воронежский театр оперы и балета. Автор Александр Стешанов. г. Воронеж. 1984
25 июля 1984 года впервые в мире женщина-космонавт Светлана Савицкая осуществила выход в открытый космос, пробыв вне космического корабля 3 часа 35 минут.
В 1984 году первая в мире жeнщина вышла в откpытый кocмос. Звали её Светлана Савицкая, это был ССCP
«В баню!». Из цикла «Арктика». Фотограф Владимир Волков. Восточно-Сибирское море, остров Жохова. 1984 год
1984 г. Обед в школе.
По воду. Фотограф Анатолий Болдин. Усть-Каменогорск, Казахская ССР. 1984 год
Трубочисты в Таллине, 1984
Победителя в соревнованиях по таджикской национальной борьбе «Гуштингири» награждают молодым барашком. Таджикская ССР, 1984.
Приморский пляж, Ялта. 1984 год.
Суровое утро с вениками у входа в Сандуновские бани, 1984
На площади Маяковского оживлённо, 1984
На старте в Беляево, Москва. 1984
Новосёлы в Крылатском, 1984
Икона модернизма на Ленинградском шоссе с несозвучным модернизму названием «Лебедь», 1984
Москва, Автобусная станция "ВДНХ северная", 1984
Новая модель АвтоВАЗа - 2108 (восьмерка), 1984 год.
Первое появление Восьмёрки произошло на выставке «Автопром-84» на ВДНХ.
Выставка Автопром. Москва, ВДНХ. 1984 год.
Торжественный спуск на воду 1500-го теплохода — Москва-150, 1984
Челябинский тракторный завод, с конвейера сходит миллионный трактор. 1984 год.
Шегарский район, колхоз «Гигант». По итогам 1984 года колхоз «Гигант» стал победителем Всесоюзного социалистического соревнования, занесён на Всесоюзную доску Почёта ВДНХ СССР. На фотографии молоковоз ГАЗ
МКАД. Семен Файбисович (цикл Рейсовый автобус 1984 год).
Кремлёвские дворники, 1984
Взвесимся! У метро «Октябрьская», 1984
Новости спорта, Москва, 1984 год.
Москва, 2-я Парковая ул., 24, 1984
Открытие метрополитена. Минск. 1984 год
Москва, ул. 25 Октября, 1984
1984 год, фотограф Майлс Глендиннинг, Ленинград
Улица Металлургов после ливня. Фотограф Владимир Соколаев. Кемеровская область, Новокузнецк. Июнь 1984 года
Советская Лодка К–314, после столкновения с авианосцем Китти Хок (USS KITTY HAWK (CV–63) в марте 1984 года
Очередь в кассы музея перед фасадом Екатерининского дворца. Фотограф Всеволод Тарасевич. Ленинградская область, Пушкин. 1984 год
Парк им. Горького. Автор Валерий Щеколдин. г. Москва. 1984 год
Очeредь в мавзолей Ленина, 1984 год
20 декабря 1984 г. скончался министр обороны СССР, маршал Дмитрий Устинов, а уже через 7 дней было принято постановление о переименовании г. Ижевска в г. Устинов.
Новогоднее меню РПК СН К-219 пр. 667АУ. 31 декабря 1984 года
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И продолжаем обещанные ролики:
https://oper.ru/video/view.php?t=3914
https://oper.ru/video/view.php?t=3932
Документальный фильм 1984 года "Азов"
Продолжение следует...
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