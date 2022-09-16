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Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5

1980-е — 1     1980-е — 2
1980-е — 3     1980-е — 4
История «сухого закона» в СССР (1985 год)
Продолжим...

Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Реклама внедорожника УАЗ, 1980-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5ВАЗ-2802-02. Электромобиль оснащён съёмным контейнером. Двухместная кабина изготовлена из стеклопластика. Грузоподъёмность 500 кг, построен в 1979-1980 годах, в 1984 экспонировался на ВДНХ
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Счастливые девочки с покупками. Хабаровск, 1980-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Продажа мороженого рядом с ЦУМом. 1980-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Пикник на обочине. Хабаровск. 80-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Крытый рынок перед началом смены, 1980–е годы,
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Арбат, 1980-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5За чтением утренней ленты, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Кассетный магнитофон «Вега-335-стерео». Мечта молодежи 1980-х.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Модный парень с мотоциклом «Ява-350-638» и кассетником «Весна-202», 1980-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5На уроке начальной военной подготовки. 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Свадьба в Пензенской области. Фотография Александра Назарова. 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5На стройке, 1982
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 51980-е Союзпечать
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5

Серпуховский вал, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Слесарь-трубоукладчик в свой выходной день, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5ГУМ. 1980-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Музей АЗЛК, 1980-е. Здание музея недавно снесли
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Бюро обслуживания гостиницы «Прибалтийская», 1980-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5МАЗ-504В, КамАЗ-5410 и Аврора. г. Ленинград. Наверное вторая половина 1980-х годов. Аврора ещё в старом окрасе.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Очередь в Мавзолей В.И. Ленина. 1980-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Очередь в Мавзолей Ленина, 80-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Солдат, стоящий на капоте внедорожника УАЗ-469, передаёт донесение связисту на борт многоцелевого вертолёта Ми-2 во время учений.

Болгария, 1980-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Взгляд, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Теплoe начало вocьмидесятых. Чepноморская здравница - город Сочи.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5"Советская Россия" в порту приписки. Бухта Золотой рог. г. Владивосток. 80-е гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Родительский день в пионерском лагере, 80-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Сдача макулатуры, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Пост ГАИ. Все кругом чисто и аккуратно, 1980-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Ленинград, середина 80-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Автомобиль BMW на службе в милиции СССР, 1980-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5BMW 5-ой серии в кузове Е12. Милиция СССР, 1980-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Необычный грузовик скорой помощи. Москва. 1980-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5У пивного ларька, середина 80-х.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Торговля разливным портвейном. 1980-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Придешь без тары – не получишь пиво. 1980-е гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Постоянный клиент, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Зимние сумерки, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Свадьба в Сибири. 80-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Свадьба, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Освящение стола. Ямало-Ненецкий автономный округ. 1980-е годы
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Техническое обслуживание советского истребителя-перехватчика МиГ-25ПД. Середина 1980-х годов
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Защита от угона, 1980–е годы,
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5БелАЗ-7520. Минск, 1980-е годы.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5ВДНХ, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Брест, ЦУМ, где-то начало 80-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Московская улица, Саратов, начало 80-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Харьков, ул. Сумская (центр города), 80- е гг. Еще с троллейбусами.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Москва, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Стоянка перед аэропортом Домодедово, Москва, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Ресторан «Прага» на Арбате, 1980-е
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Чайка ГАЗ-13С. На подобоном автомобиле возили высокопоставленных лиц СССР. Данная вариация авто использовалась как катафалк. Фото первой половины 1980-х
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Особенно активно Мерседесы в СССР стали завозить перед Олимпиадой-80. Тогда в крупных городах и появились реанимобили Mercedes-Benz L409.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Самогонный аппарат. 1980-е.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Детская кухня из 80-х годов.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Картина Виктора Бритвина "Родина". 1980-е гг.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Песни мира и дружбы. Дин Рид на БАМе. Художник Иван Метальников
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 535 лет со дня смычки Байкало-Амурской магистрали. Известия, 30 сентября 1984
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5ВИА "Лейся, песня" в Афганистане, 1984 год. 1-й справа Николай Расторгуев , 4-й справа Валерий Кипелов
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Ташкент 1984 год

Ташкентская телебашня (фото современные)
Построена в 1984 году. Архитекторы Ю.П. Семашко, Н.Г. Терзиев-Царухов. Высота 375 метров:
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Список запрещённых рок-групп (1984 год)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Список запрещённых рок-групп (1984 год)
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Нa oтдыxe. Иpкyтcкaя oблacть, 1984 гoд.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Балерина за чтением газеты "Известия". Воронежский театр оперы и балета. Автор Александр Стешанов. г. Воронеж. 1984
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 525 июля 1984 года впервые в мире женщина-космонавт Светлана Савицкая осуществила выход в открытый космос, пробыв вне космического корабля 3 часа 35 минут.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5В 1984 году первая в мире жeнщина вышла в откpытый кocмос. Звали её Светлана Савицкая, это был ССCP
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5«В баню!». Из цикла «Арктика». Фотограф Владимир Волков. Восточно-Сибирское море, остров Жохова. 1984 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 51984 г. Обед в школе.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5По воду. Фотограф Анатолий Болдин. Усть-Каменогорск, Казахская ССР. 1984 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Трубочисты в Таллине, 1984
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Победителя в соревнованиях по таджикской национальной борьбе «Гуштингири» награждают молодым барашком. Таджикская ССР, 1984.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Приморский пляж, Ялта. 1984 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Суровое утро с вениками у входа в Сандуновские бани, 1984
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5На площади Маяковского оживлённо, 1984
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5На старте в Беляево, Москва. 1984
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Новосёлы в Крылатском, 1984
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Икона модернизма на Ленинградском шоссе с несозвучным модернизму названием «Лебедь», 1984
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Москва, Автобусная станция "ВДНХ северная", 1984
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Новая модель АвтоВАЗа - 2108 (восьмерка), 1984 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Первое появление Восьмёрки произошло на выставке «Автопром-84» на ВДНХ.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Выставка Автопром. Москва, ВДНХ. 1984 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Торжественный спуск на воду 1500-го теплохода — Москва-150, 1984
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Челябинский тракторный завод, с конвейера сходит миллионный трактор. 1984 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Шегарский район, колхоз «Гигант». По итогам 1984 года колхоз «Гигант» стал победителем Всесоюзного социалистического соревнования, занесён на Всесоюзную доску Почёта ВДНХ СССР. На фотографии молоковоз ГАЗ
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5МКАД. Семен Файбисович (цикл Рейсовый автобус 1984 год).
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Кремлёвские дворники, 1984
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Взвесимся! У метро «Октябрьская», 1984
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Новости спорта, Москва, 1984 год.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Москва, 2-я Парковая ул., 24, 1984
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Открытие метрополитена. Минск. 1984 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Москва, ул. 25 Октября, 1984
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 51984 год, фотограф Майлс Глендиннинг, Ленинград
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Улица Металлургов после ливня. Фотограф Владимир Соколаев. Кемеровская область, Новокузнецк. Июнь 1984 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Советская Лодка К–314, после столкновения с авианосцем Китти Хок (USS KITTY HAWK (CV–63) в марте 1984 года
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Очередь в кассы музея перед фасадом Екатерининского дворца. Фотограф Всеволод Тарасевич. Ленинградская область, Пушкин. 1984 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Парк им. Горького. Автор Валерий Щеколдин. г. Москва. 1984 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Очeредь в мавзолей Ленина, 1984 год
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 520 декабря 1984 г. скончался министр обороны СССР, маршал Дмитрий Устинов, а уже через 7 дней было принято постановление о переименовании г. Ижевска в г. Устинов.
Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5Новогоднее меню РПК СН К-219 пр. 667АУ. 31 декабря 1984 года

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И продолжаем обещанные ролики:

Роковые восьмидесятые.

https://oper.ru/video/view.php?t=3914
https://oper.ru/video/view.php?t=3932

Документальный фильм 1984 года "Азов"

Продолжение следует...

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