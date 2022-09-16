Жизнь Советского Союза в фотографиях. 1980-е — 5

1980-е — 1 1980-е — 2

1980-е — 3 1980-е — 4

История «сухого закона» в СССР (1985 год)

Продолжим...

Реклама внедорожника УАЗ, 1980-е.

ВАЗ-2802-02. Электромобиль оснащён съёмным контейнером. Двухместная кабина изготовлена из стеклопластика. Грузоподъёмность 500 кг, построен в 1979-1980 годах, в 1984 экспонировался на ВДНХ

Счастливые девочки с покупками. Хабаровск, 1980-е.

Продажа мороженого рядом с ЦУМом. 1980-е.

Пикник на обочине. Хабаровск. 80-е

Крытый рынок перед началом смены, 1980–е годы,

Арбат, 1980-е годы.

За чтением утренней ленты, 1980-е

Кассетный магнитофон «Вега-335-стерео». Мечта молодежи 1980-х.

Модный парень с мотоциклом «Ява-350-638» и кассетником «Весна-202», 1980-е.

На уроке начальной военной подготовки. 1980-е

Свадьба в Пензенской области. Фотография Александра Назарова. 1980-е

На стройке, 1982

1980-е Союзпечать



Серпуховский вал, 1980-е

Слесарь-трубоукладчик в свой выходной день, 1980-е

ГУМ. 1980-е.

Музей АЗЛК, 1980-е. Здание музея недавно снесли

Бюро обслуживания гостиницы «Прибалтийская», 1980-е годы

МАЗ-504В, КамАЗ-5410 и Аврора. г. Ленинград. Наверное вторая половина 1980-х годов. Аврора ещё в старом окрасе.

Очередь в Мавзолей В.И. Ленина. 1980-е годы.

Очередь в Мавзолей Ленина, 80-е

Солдат, стоящий на капоте внедорожника УАЗ-469, передаёт донесение связисту на борт многоцелевого вертолёта Ми-2 во время учений.

Болгария, 1980-е годыВзгляд, 1980-еТеплoe начало вocьмидесятых. Чepноморская здравница - город Сочи."Советская Россия" в порту приписки. Бухта Золотой рог. г. Владивосток. 80-е гг.Родительский день в пионерском лагере, 80-е.Сдача макулатуры, 1980-еПост ГАИ. Все кругом чисто и аккуратно, 1980-е.Ленинград, середина 80-хАвтомобиль BMW на службе в милиции СССР, 1980-е.BMW 5-ой серии в кузове Е12. Милиция СССР, 1980-е.Необычный грузовик скорой помощи. Москва. 1980-е.У пивного ларька, середина 80-х.Торговля разливным портвейном. 1980-е.Придешь без тары – не получишь пиво. 1980-е гг.Постоянный клиент, 1980-еЗимние сумерки, 1980-еСвадьба в Сибири. 80-е.Свадьба, 1980-еОсвящение стола. Ямало-Ненецкий автономный округ. 1980-е годыТехническое обслуживание советского истребителя-перехватчика МиГ-25ПД. Середина 1980-х годовЗащита от угона, 1980–е годы,БелАЗ-7520. Минск, 1980-е годы.ВДНХ, 1980-еБрест, ЦУМ, где-то начало 80-хМосковская улица, Саратов, начало 80-хХарьков, ул. Сумская (центр города), 80- е гг. Еще с троллейбусами.Москва, 1980-еСтоянка перед аэропортом Домодедово, Москва, 1980-еРесторан «Прага» на Арбате, 1980-еЧайка ГАЗ-13С. На подобоном автомобиле возили высокопоставленных лиц СССР. Данная вариация авто использовалась как катафалк. Фото первой половины 1980-хОсобенно активно Мерседесы в СССР стали завозить перед Олимпиадой-80. Тогда в крупных городах и появились реанимобили Mercedes-Benz L409.Самогонный аппарат. 1980-е.Детская кухня из 80-х годов.Картина Виктора Бритвина "Родина". 1980-е гг.Песни мира и дружбы. Дин Рид на БАМе. Художник Иван Метальников35 лет со дня смычки Байкало-Амурской магистрали. Известия, 30 сентября 1984ВИА "Лейся, песня" в Афганистане, 1984 год. 1-й справа Николай Расторгуев , 4-й справа Валерий КипеловТашкент 1984 год

Ташкентская телебашня (фото современные)

Построена в 1984 году. Архитекторы Ю.П. Семашко, Н.Г. Терзиев-Царухов. Высота 375 метров:









Список запрещённых рок-групп (1984 год)

Список запрещённых рок-групп (1984 год)

Нa oтдыxe. Иpкyтcкaя oблacть, 1984 гoд.

Балерина за чтением газеты "Известия". Воронежский театр оперы и балета. Автор Александр Стешанов. г. Воронеж. 1984

25 июля 1984 года впервые в мире женщина-космонавт Светлана Савицкая осуществила выход в открытый космос, пробыв вне космического корабля 3 часа 35 минут.

В 1984 году первая в мире жeнщина вышла в откpытый кocмос. Звали её Светлана Савицкая, это был ССCP

«В баню!». Из цикла «Арктика». Фотограф Владимир Волков. Восточно-Сибирское море, остров Жохова. 1984 год

1984 г. Обед в школе.

По воду. Фотограф Анатолий Болдин. Усть-Каменогорск, Казахская ССР. 1984 год

Трубочисты в Таллине, 1984

Победителя в соревнованиях по таджикской национальной борьбе «Гуштингири» награждают молодым барашком. Таджикская ССР, 1984.

Приморский пляж, Ялта. 1984 год.

Суровое утро с вениками у входа в Сандуновские бани, 1984

На площади Маяковского оживлённо, 1984

На старте в Беляево, Москва. 1984

Новосёлы в Крылатском, 1984

Икона модернизма на Ленинградском шоссе с несозвучным модернизму названием «Лебедь», 1984

Москва, Автобусная станция "ВДНХ северная", 1984



Новая модель АвтоВАЗа - 2108 (восьмерка), 1984 год.

Первое появление Восьмёрки произошло на выставке «Автопром-84» на ВДНХ.

Выставка Автопром. Москва, ВДНХ. 1984 год.

Торжественный спуск на воду 1500-го теплохода — Москва-150, 1984

Челябинский тракторный завод, с конвейера сходит миллионный трактор. 1984 год.

Шегарский район, колхоз «Гигант». По итогам 1984 года колхоз «Гигант» стал победителем Всесоюзного социалистического соревнования, занесён на Всесоюзную доску Почёта ВДНХ СССР. На фотографии молоковоз ГАЗ

МКАД. Семен Файбисович (цикл Рейсовый автобус 1984 год).

Кремлёвские дворники, 1984

Взвесимся! У метро «Октябрьская», 1984

Новости спорта, Москва, 1984 год.

Москва, 2-я Парковая ул., 24, 1984

Открытие метрополитена. Минск. 1984 год

Москва, ул. 25 Октября, 1984

1984 год, фотограф Майлс Глендиннинг, Ленинград

Улица Металлургов после ливня. Фотограф Владимир Соколаев. Кемеровская область, Новокузнецк. Июнь 1984 года

Советская Лодка К–314, после столкновения с авианосцем Китти Хок (USS KITTY HAWK (CV–63) в марте 1984 года

Очередь в кассы музея перед фасадом Екатерининского дворца. Фотограф Всеволод Тарасевич. Ленинградская область, Пушкин. 1984 год

Парк им. Горького. Автор Валерий Щеколдин. г. Москва. 1984 год

Очeредь в мавзолей Ленина, 1984 год

20 декабря 1984 г. скончался министр обороны СССР, маршал Дмитрий Устинов, а уже через 7 дней было принято постановление о переименовании г. Ижевска в г. Устинов.

Новогоднее меню РПК СН К-219 пр. 667АУ. 31 декабря 1984 года

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И продолжаем обещанные ролики:

Роковые восьмидесятые.

https://oper.ru/video/view.php?t=3914

https://oper.ru/video/view.php?t=3932

Документальный фильм 1984 года "Азов"

Продолжение следует...