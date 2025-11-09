С днём милиции, товарищи!

Надёжная опора: как советская милиция охраняла правопорядок в СССР

108 лет назад было подписано постановление НКВД Советской России «О рабочей милиции». С этого момента принято отсчитывать существование органов охраны правопорядка в РСФСР и Советском Союзе. Милиция достаточно быстро прошла путь от вооружённой стражи до высокоорганизованного органа охраны общественного правопорядка.

По словам историков, уже к 1930-м годам она сделала повседневную жизнь в СССР спокойной и безопасной. Советская милиция успешно работала в сложные годы Великой Отечественной и активно участвовала в послевоенном восстановлении страны.Сотрудник советской милиции РИА Новости © К. Иващенко

10 ноября 1917 года народный комиссар по внутренним делам Советской России Алексей Рыков подписал постановление «О рабочей милиции», послужившее основой для создания в стране органов охраны правопорядка. Советская милиция прошла путь от вооружённой стражи до высокопрофессиональной государственной структуры, отвечающей за общественную безопасность в СССР.

Период становления

После Февральской революции в России была ликвидирована царская полиция. Весной 1917-го Временное правительство создало вместо неё народную милицию. Однако она, по словам историков, не смогла эффективно наладить защиту правопорядка в стране.

«Из системы внутренних дел были массово изгнаны старые профессиональные кадры», — отметил в разговоре с RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Андрей Горбунов.

Кроме того, в ходе Февральской революции и после неё тюрьмы вместе с политическими заключёнными массово покидали уголовники.

Согласно сохранившейся статистике, уровень преступности в Москве в 1917 году вырос примерно в 5,5 раза, при этом количество убийств возросло в десять раз, а ограблений — в 14. Поэтому после Октябрьской революции одной из первоочередных задач для нового правительства стало наведение в стране порядка.

10 ноября 1917 года народный комиссар по внутренним делам Советской России Алексей Рыков подписал постановление «О рабочей милиции». Согласно этому документу органы рабочей милиции учреждались советами рабочих и солдатских депутатов и находились в их ведении. Военные и гражданские власти были обязаны вооружить милиционеров.

«В первые месяцы своего существования рабочая милиция представляла собой просто вооружённую стражу», — подчеркнул Андрей Горбунов.

Люди, служившие в органах внутренних дел при Временном правительстве, массово разбегались. При этом они зачастую уничтожали документацию, похищали оружие, печати, ключи и деньги. Новые кадры в милицию направлялись советами. Значительная часть прикомандированных были мотивированными сотрудниками. Однако им, по словам экспертов, остро не хватало профессиональной подготовки, опыта, криминалистической техники и оружия. Многие из первых советских милиционеров погибли в столкновениях с опытными и хорошо вооружёнными бандитами.

Кроме того, среди первых добровольцев-милиционеров было немало случайных людей и даже вчерашних преступников, усмотревших в членстве в милиции прекрасную возможность для осуществления криминальной деятельности. В РСФСР издавались специальные нормативные акты о корректном и вежливом обращении с гражданами, но вскоре стало ясно, что этого недостаточно. От «добровольческого» порядка функционирования правоохранительных органов нужно было отказываться. Сотрудники городской милиции на Каменноостровском проспекте в апреле 1917 года РИА Новости

В авральном порядке также решались вопросы материально-технического снабжения органов внутренних дел. И речь шла не только об оружии или транспорте. У многих милиционеров не было даже обуви. Появилась специальная комиссия, занимавшаяся снабжением сотрудников органов правопорядка валенками и лаптями.

В мае 1918 года коллегия НКВД приняла решение о том, что милиция должна существовать в качестве «постоянного штата» людей, исполняющих специальные функции. Такое положение было окончательно зафиксировано в ноябре того же года совместной инструкцией НКВД и наркомата юстиции «Об организации советской рабоче-крестьянской милиции».

Совнарком РСФСР в 1919 году своим декретом обязал милицию не только обеспечивать общественный порядок в тылу, но и участвовать совместно с частями Красной армии в боевых действиях на фронте. Треть личного состава милиции должна была постоянно находиться в действующей армии.

В 1920 году Всероссийский центральный исполнительный комитет утвердил первое положение «О рабоче-крестьянской милиции», согласно которому в её состав входили городская и уездная, промышленная, железнодорожная, водная и разыскная милиция. Советский милиционер регулирует транспортное движение у площади Урицкого в Ленинграде (ныне Дворцовая площадь) РИА Новости © Дмитрий Дебабов

«Милиция наравне с органами госбезопасности стала одним из первых оплотов советской власти, которой было необходимо навести элементарный порядок в стране», — заявил в беседе с RT историк Евгений Спицын.

После окончания Гражданской войны военные обязанности с милиции были официально сняты. По словам историков, в это время ей хватало работы по основному профилю. Вызванная боевыми действиями экономическая разруха и массовый слом привычного уклада жизни населения привели к резкому росту уровня преступности. Города были охвачены настоящей эпидемией хулиганства. Астрономическими были показатели беспризорности. Со всеми этими проблемами предстояло справиться органам внутренних дел СССР.

Положительный образ

Как отмечают историки, во многом благодаря усилиям советских милиционеров в середине 1920-х годов уровень преступности в СССР начал уверенно снижаться.

«Если в первые годы после Гражданской войны налёты и ограбления массово совершались даже средь бела дня, а выходить на улицу ночью было просто опасно для жизни, то к 1930-м годам ситуация на улицах СССР стала безопасной», — рассказал Андрей Горбунов.

В 1930 году НКВД РСФСР был упразднён, а его подразделения стали подчиняться напрямую Совнаркому республики. Однако четыре года спустя Народный комиссариат внутренних дел был возрождён уже как союзно-республиканское ведомство. В его составе на союзном уровне было учреждено Главное управление рабоче-крестьянской милиции.

«В 1930-е годы милиция — это надёжная опора советского общества. Формируется образ милиционера — общего друга, Серей Михалков создаёт знаменитого «Дядю Стёпу», — отметил Андрей Горбунов.

Как рассказал RT военный историк Сергей Перелыгин, 1930-е годы стали периодом стремительного организационного развития советской милиции. В это время в её составе появились подразделения государственной автомобильной инспекции и борьбы с хищениями социалистической собственности.

К началу Великой Отечественной войны милиция в СССР состояла из управлений и отделов уголовного розыска, наружной службы, ГАИ, ОБХСС, борьбы с бандитизмом, а также из паспортных, железнодорожных и научно-технических подразделений. Сотрудник Отдела по регулированию уличного движения (ОРУД) МВД СССР старшина милиции Дмитрий Кутузов проверяет путевой лист у водителя на одной из московских улиц РИА Новости © Дмитрий Козлов

С первых дней гитлеровской агрессии против Советского Союза милиционеры активно участвовали в защите страны от нацистов. Наравне с красноармейцами они воевали с немецкими войсками на западных границах СССР. Их привлекали для борьбы с вражескими шпионами и провокаторами, пресечения паникёрства и мародёрства, обеспечения эвакуации населения и предприятий. Мужчин из числа милиционеров массово мобилизовали на фронт, их места в подразделениях НКВД заняли женщины. Многие милиционеры были направлены на службу в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения НКВД СССР, превратившуюся в ключевой центр по формированию и отправке в тыл противника разведывательно-диверсионных групп и отрядов.

Во время войны и в первые послевоенные годы в СССР снова резко вырос уровень преступности. Это было связано как с падением уровня жизни населения, так и с лёгкостью доступа криминалитета к оружию. Но и с этой проблемой советские правоохранительные органы, по словам историков, справились с честью. Сотрудник милиции разговаривает на улице с маленьким мальчиком РИА Новости

Кризисные явления

Как отмечают эксперты, в послевоенный период в СССР была существенно расширена научно-техническая база советской милиции, быстро развивалась криминалистика. Органы внутренних дел добились высокого уровня раскрываемости преступлений.

«Советская милиция адекватно справлялась со своими обязанностями. Криминалитет был лишён общественного влияния, теневые дельцы существовали в постоянном страхе, ГАИ эффективно наводила порядок на дорогах», — рассказал Сергей Перелыгин. Парадная форма одежды сотрудника советской милиции РИА Новости © Василий Малышев

Как отметил в беседе с RT аспирант ИВИ РАН Максим Синицын, кризисные явления в органах охраны правопорядка стали наблюдаться в СССР с начала 1980-х годов. Одним из символов этого кризиса стало убийство сотрудниками линейного отделения милиции на станции «Ждановская» (сегодня — «Выхино») в Москве в 1980 году сотрудника КГБ Вячеслава Афанасьева. Это событие привело к масштабным чисткам в органах внутренних дел.

На фоне перестройки криминогенная ситуация в СССР резко усложнилась. Вырос уровень преступности, в союзных республиках начались столкновения на национальной почве, поднял голову теневой бизнес. В составе милиции в это время создавались подразделения специального и особого назначения. Международный рок-фестиваль в Лужниках в Москве РИА Новости © Игорь Михалев

На фоне перестроечных процессов через кино, литературу и средства массовой информации в общественное сознание стал внедряться негативный образ милиционера.

«Сотрудники милиции в 1980—1990-е годы оказываются связаны по рукам и ногам невнятными вводными со стороны власти. В СМИ массово выходят провокационные статьи, деморализующие милиционеров. Особенно сильным нападкам подвергался ОМОН», — рассказал Евгений Спицын.

По словам историков, несмотря на все сложности, советская милиция смогла сохранить целостность системы и продолжала по мере сил бороться с преступностью даже на фоне развала Советского Союза. На её базе в начале 1990-х годов были сформированы органы охраны правопорядка Российской Федерации и других постсоветских государств.

Святослав Князев, Максим Лобанов

Военные будни советской милиции, и За что отвечали в Великую Отечественную стражи порядка В Великую Отечественную на милиционеров возложили задачи, выходившие далеко за рамки их традиционных функций. В суровое военное время работа по охране правопорядка совмещалась с выявлением фашистских диверсантов, охраной важных объектов от артналетов, обеспечением эвакуации населения, предприятий. О подвигах советских милиционеров в военные годы известно не много. Между тем, историки-энтузиасты раскопали множество фактов примерного героизма сотрудников органов внутренних дел, проявленного в самое тяжкое для Советского Союза время.

Широкие обязанности: фронт и город Войска НКВД. /Фото: рцпв.рф

Переформатирование привычной структуры милиции началось сразу с нападением на Советский Союз фашистской Германии. 20 июля 1941-го Народные комиссариаты внутренних дел и госбезопасности объединились в НКВД. Следом из оперативников, следователей и пожарных, которые тогда также вошли в НКВД, сформировали стрелковые дивизии. Часть мобилизовали в первые месяцы войны, множество остальных записывались добровольцами, составившими костяк народного ополчения.

Что касается новых обязанностей милиции, то их круг значительно расширился. На стражей порядка возложили борьбу с дезертирством, мародерством, работу с паникерами и провокаторами. Отвечали теперь милиционеры за сохранность оборонно-хозяйственных пунктов, пресечение расхищений при эвакуации грузов, организацию эвакуации населения. Кроме того, милиция содействовала органам НКВД в выявлении вражеских агентов, реализации приказов и распоряжений, регламентировавших особый режим на военном положении. К примеру, директива от 7 июля 1941-го предписывала личному составу органов милиции быть готовым в любое время и в любой обстановке самостоятельно или совместно с армейскими подразделениями выполнять боевые задачи. Связанная с армейской тактикой работа касалась ликвидации диверсионных групп, уничтожения парашютных десантов противника и регулярных частей врага.

Женщины в милицейском строю Женщина-регулировщик. /Фото: im0-tub-ua.yandex.net

К 7 ноября 1941-го на фронте оказалась добрая половина милиционеров. Их частично заменили женщинами. И лишь со временем в органы внутренних дел возвращались комиссованные бойцы. К 1943-му личный состав милиции обновился на 90 процентов за счет не годных к строевой службе людей. Например, в военном Сталинграде слабый пол составлял около 20% личного состава. Женщины осваивали военное дело, овладевали оружием, азами первой медицинской помощи, познавали теорию милицейской службы. Так, в одной только Москве в органы милиции за несколько месяцев поступили 1 300 женщин, до этого служивших в госучреждениях и организациях. Накануне Великой Отечественной эта цифра равнялась 138, а за годы войны выросла до четырех тысяч. Многие из них были выдвинуты на руководящие должности. Тысячи других работали участковыми, рядовыми милиционерами, выполняли оперативную работу в аппаратах уголовного розыска и вели борьбу с хищениями.

Границы и столица Работа милиции с беспризорниками. /Фото: lh4.googleusercontent.com

В пограничных районах СССР милиционеры совместно с красноармейцами вели бои с наступавшими немцами. На их контроль была поставлена и борьба с вражескими парашютистами, сигнальщиками-ракетчиками, подававшими световые сигналы при налетах гитлеровской авиации и наводившими противника на стратегические объекты. В прифронтовых районах милицию перевели на казарменное положение, создавая оперативные группы противостояния вражеской агентуре. На все время войны отменялись отпуска, милицейские приграничные бригады укреплялись добровольцами-общественниками, из милиционеров формировали группы содействия истребительным батальонам.

Особо сложной выдалась служба милиции в советской столице. Московские стражи порядка отвечали за заставы на автомагистралях вокруг города, контролируя все въезды и выезды. Личный милицейский состав Москвы и области не знал ни сна, ни отдыха. Защитники правопорядка внесли огромный вклад в оборону Москвы от вражеской авиации. За одну ночь, с 21 на 22 июля 1941-го, столицу атаковали 250 немецких самолетов, но совместными усилиями атака была отбита, 22 вражеских самолета ликвидированы. За оборону Москвы от гитлеровской авиации личному составу городской милиции объявили особую благодарность. А верховным спецуказом особо отличившиеся были награждены орденами и медалями. Из других ярких примеров милицейской доблести - и защита Брестской крепости, в которой также участвовали рядовые милиционеры.

Бандиты и разоружение населения Московские милиционеры. /Фото: smolbattle.ru

С накалом военных страстей ухудшалась и криминогенная обстановка внутри страны. В 1942-м уровень преступности вырос на 22 процента на фоне довоенного времени. И эта цифра устойчиво шла вверх. Первый спад наметился только к середине 1945 года. Пользуясь сложной ситуацией, дезертиры и уголовники вооружались и сбивались в многочисленные банды. За месяцы осадного положения в Москве сотрудниками НКВД изъяты свыше 11 тысяч единиц пистолетов и автоматов. По рассказам ветеранов сыска, огнестрельным оружием тогда обзавелись даже традиционно безоружные мелкие воры и мошенники. Что уж говорить о крупных бандах. Против таких нередко приходилось проводить целые боевые операции. Так, в 1942-м в Ташкенте промышляла группировка из сотни человек, совершивших не менее 100 тяжких преступлений. Для ликвидации была направлена НКВД-бригада, успешно выполнившая непростую задачу. Операции такого уровня проводились в 1943-м в Новосибирске, в 1944-м в Куйбышеве. Проверки в блокадном городе. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Массу сил и времени советским милиционерам пришлось потратить на разоружение мирного населения. Еще во время войны на гражданских руках оставалось неимоверное количество оружия, которое элементарно подбирали с полей сражений. Фашисты постепенно отступали, а милиционеры обследовали район за районом. К апрелю 1944-го у населения официально изъято 8357 пулеметов, 257 790 винтовок, 11 440 автоматов, около 56 тыс. револьверов с пистолетами, свыше 160 тыс. гранат. И этот неучтенный арсенал был далеко не полным, а милицейская работа по выявлению с последующим изъятием продолжалась долгие годы.

Занятия студентов Высшей школы МВД (1975 г.)

Концерт ко Дню сотрудника органов внутренних дел в Кремле. Выпуск от 13.11.2021

