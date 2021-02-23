Герой Бреста майор Гаврилов

О Брестской крепости сказано в последнее время немало. И фильм неплохой сняли. Однако героизм защитников Брестской крепости едва ли имеет подобные аналоги в истории, а потому об этом – как о величайшем подвиге советских воинов - говорить можно еще и еще. Тем более, когда в руки попадают такие факты, как письменные свидетельства историка Сергея Смирнова, объехавшего 1950-х года всю Белоруссию в поисках очевидцев.

И если человек, имеющих столько фактов, пишет отдельно об этом одном человеке, согласитесь, это говорит о многом.

Майор Петр Гаврилов. Командир 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии 13-й армии Западного фронта.

Именно он с 22 июня по 23 июля 1941 года руководил обороной Восточного форта Брестской крепости.

Майору Гаврилову удалось сплотить вокруг себя всех уцелевших бойцов и командиров разных частей и подразделений, закрыть наиболее уязвимые для прорыва врага места. И до 30 июня гарнизон форта оказывал самое, что ни на есть, организованное сопротивление, стойко отражая бесчисленные атаки врага и не давая ему ворваться в форт.

И только после применения авиабомб повышенной мощности и разрушения части строений форта немцам удалось ворваться в форт и пленить большинство его защитников.

После этого - с начала июля - майор Гаврилов с уцелевшими бойцами перешел к тактике внезапных вылазок и нападений. 23 июля 1941 года от взрыва снаряда в каземате он получил тяжёлое ранение и в бессознательном состоянии был пленен.

А теперь слово историку Смирнову – чтобы вы вдохновились его пером и тем четырем абзацам, что он написал исключительно со слов очевидцев. Пережили эту волнительную минуту чтения и навсегда запомнили имя майора Гаврилова.

«Пленный майор был в полной командирской форме, но вся одежда его превратилась в лохмотья, лицо было покрыто пороховой копотью и пылью и обросло бородой. Он был ранен, находился в бессознательном состоянии и выглядел истощенным до крайности.

Это был в полном смысле слова скелет, обтянутый кожей. До какой степени дошло истощение, можно было судить по тому, что пленный не мог даже сделать глотательного движения: у него не хватало на это сил, и врачам пришлось применить искусственное питание, чтобы спасти ему жизнь.

Но немецкие солдаты, которые взяли его в плен и привезли в лагерь, рассказали врачам, что этот человек, в чьем теле уже едва-едва теплилась жизнь, всего час тому назад, когда они застигли его в одном из казематов крепости, в одиночку принял с ними бой, бросал гранаты, стрелял из пистолета и убил и ранил нескольких гитлеровцев.

Они говорили об этом с невольным почтением, откровенно поражаясь силе духа советского командира, и было ясно, что только из уважения к его храбрости пленного оставили в живых. После этого в течение нескольких дней из Бреста приезжали германские офицеры, которые хотели посмотреть на героя, проявившего такую удивительную стойкость».

Годы войны майор Гаврилов провёл в гитлеровских концлагерях Хаммельбурга и Ревенсбурга, испытав все ужасы плена. Освобождён он был советскими войсками в мае 1945 года в концлагере Маутхаузен. Прошел спецпроверку и был восстановлен в воинском звании. Но при этом был исключен из партии ввиду утраты партбилета и пребывания в плену.

С осени 1945 года Петр Гаврилов — начальник советского лагеря для японских военнопленных в Сибири на строительстве железной дороги Абакан-Тайшет. Он предотвратил эпидемию тифа среди японцев, ликвидировал злоупотребления со стороны японских офицеров, через которых снабжались пленные солдаты. Получил несколько благодарностей по службе за хорошую постановку дела в лагере. А в июне 1946 года был уволен в запас. В 1955 году Петр Михайлович, наконец, нашел жену и сына, с которыми расстался под бомбами в первый час войны.

В 1956 году вышла в свет книга Сергея Смирнова «Брестская крепость», основанная на бесспорном фактическом материале. И это событие, наконец, подняло вопрос о судьбах героев-защитников Брестской крепости. Вот, например, докладная записка министру обороны маршалу Жукову от начальника Главпура и начальника Главкадров Советской Армии от 25 октября 1956 года: В преамбуле документа авторы ссылаются на постановление Совмина СССР "Об устранении грубых нарушений законности в отношении бывших военнопленных и членов их семей" от 29 июня 1956 года.

Далее два генерал-полковника сообщают Жукову, что собран материал на 118 человек - "участников указанного (защита крепости - прим.) боевого подвига".

Правда, награждать всех скопом и каждого в отдельности генералы не предлагают. Отобрали 69 человек - самых, так сказать, проверенных. Результат не заставил себя ждать.

3 января 1957 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости. Командир 44-го Стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии майор Гаврилов П.М. стал Героем Советского Союза. А еще 68 человек получили ордена и медали.

Награды нашли героев через 16 лет после их подвига. Но не всех. 24 человека, как отмечалось в записке Жукову, "имели судимости" и потому остались вне наградного списка. Вот как-то так...

Правда Гаврилова восстановили в партии, и он был представлен к высшей награде страны. Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение воинского долга при обороне Брестской крепости в 1941 году и проявленные при этом мужество и героизм Гаврилову Петру Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза. И только в 2016 году наконец рассекретили материалы о защитниках. Российское Министерство обороны обнародовало рассекреченные материалы о защите Брестской крепости. Документы опубликованы в специальном историко-познавательном разделе на сайте ведомства к 78-й годовщине начала Великой Отечественной войны. http://brest.mil.ru/

В министерстве подчеркнули, что героическая оборона крепости стала одной из самых ярких страниц в истории войны. Войска нацистской Германии намеревались захватить цитадель всего лишь за несколько часов, однако они встретили яростный отпор. Почему понадобилось столько времени для "секрета"?

Когда советские войска освободили крепость 28 июля 1944 года, на кирпичах обнаружили надпись «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».

https://brestcity.com/blog/major-gavrilov-po-sledam-geroya-b...

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https://newizv.ru/news/society/22-06-2019/brestskaya-krepost...