Люди другой эпохи

Его жену и детей фашисты схватили в тот же день, когда ворвались в город. Но через несколько лет произошла невероятная встреча.

Александр и Александра познакомились в 1935 году на всесоюзных соревнованиях по лёгкой атлетике. И вскоре поженились. А через три года его пригласили на службу в органы Госбезопасности.

Сначала был следователем. Потом предложили работать в военной контрразведке.

И Александр Алексеевич Шурепов отправился в полк назначения, который дислоцировался вблизи города Вилкавишкис, что вблизи границы между Литовской ССР и Восточной Пруссией. Через год у них с супругой родилась дочь Галя, а в 1940 году – Наташа. …Немцы заняли их городок неожиданно. Александр был в штабе, а жена с маленькими девочками пряталась в подвале одного из домов. Узнав, что её муж офицер – фашисты забрали женщину в гестапо. Дочерей отобрали и увезли в неизвестном направлении. Она упала в камере без чувств.

Потом пришла в себя и решила, что надо обязательно жить, чтобы найти любимого мужа и девочек. Хотя ей говорили, что его расстреляли, она не верила. В забитой заключёнными камере, на бетонном полу Александра выполняла гимнастические упражнения, и это помогало отвлечься от страшных мыслей.

Крепкую женщину немцы отправили в Восточную Пруссию, на завод, где ремонтировали танки. Все тяжёлые работы военнопленные выполняли вручную. Но она вытерпела всё, думая о своей цели.

Ближе к концу войны советские штурмовики нанесли серьёзный удар по заводу и женщине удалось выбраться через развалины. Т. к. о побеге она думала всегда, понемножку копила еду, которая могла бы дольше не испортиться в пути.

Когда пересекла линию фронта, к красноармейцам подходить тоже боялась. Немцы умело внушали – тех, кто вернётся из Германии, теперь Сталин сразу отправляет в Сибирь. Так ли это, Саша не знала. Но не могла тратить время, следовало искать своих.

По дороге в деревнях бралась за любую работу, чтобы получить еду и двигаться дальше. Она дошла до Вилкавишкиса. На месте их дома осталась одна труба среди руин. Устроилась за еду на хуторе. Постепенно поняла, что всё не так плохо, как внушали немцы.

И она решилась – пришла в местное отделение НКГБ. Встретили её очень хорошо. Записали все данные для поисков. А на работу устроили инспектором в райотдел образования. Через несколько месяцев к ней приехали прямо на работу и сообщили: Александр жив и едет к ней!

…Александр не знал о судьбе жены и детей почти до конца войны. Рана в душе никак не сказывалась на работе. Он воевал с диверсантами и предателями на Северо-Западном, Волховском и 2-м Прибалтийском фронтах. Потом было противостояние с японскими агентами. Одно время появилась информация, что его Сашку расстреляли вместе с девочками. Но он не поверил.

Когда по окончании военных действий его назначили в Белорусский военный округ, опытный розыскник наконец смог вплотную приступить к поискам своей семьи. Он обратился за помощью и к коллегам-чекистам.

Единственное, что точно удалось узнать – жена с дочками не погибли в тот первый день, когда фашисты вошли в город. Дальше сведения о супруге разнились – расстреляли, умерла, угнали в Германию…Его дочери выжили. Но в начале войны они даже не умели говорить. Где же теперь их искать и под какими именами!

Невзирая на видимую безнадёжность ситуации, Александр Алексеевич не унывал и продолжал искать. Находил людей, которые могли что-то знать, писал в Польшу, потом Германию, рассылал фотографиию А потом пришла телеграмма из Вилкавишкиса, что его Александра жива. Он немедленно выехал в Литву.

Произошло невероятное чудо – Александр и Александра встретились, пройдя весь ад войны. И они оба поверили, что обязательно будет ещё одно чудо – они найдут живыми своих девочек!

Удалось узнать их судьбу чуть дальше – они содержались в немецком «приюте» в группе доноров крови для немецких офицеров. А потом всех детей перевезли в Германию. И дальше судьба снова была неизвестна.

К 1949 году в семье уже появились сын Серёжа и дочка Оля. Но отец никогда не прекращал поиски дочерей. Где бы он ни появлялся, обязательно заходил в детские дома, читал списки детей, данные на них.

В Каунасе он зашёл в отдел просвещения и, ожидая пока руководитель освободится, в приёмной случайно услышал разговор двух женщин, которые сокрушались – каких истощённых детей снова привезли из Германии. Волнуясь, он спросил адрес детского дома.

…Ему сказали, что группа новая, только что создана. Шурепов попросил данные на детей. Фамилий его девочек не было, но даты рождения сестёр Хелены и Алдоны Шубертайте полностью совпадали с его дочерями.

Предвоенная фотография у него, конечно, была. Но ведь девочкам было уже по 8-9 лет. Он смотрел на сестёр и ему казалось, что в старшей он узнаёт какие-то черты жены. Но они совершенно не говорили по-русски. Только по-немецки и немного по-литовски.

Неожиданно он вспомнил – младшая Наташа как-то задела рукой за горячий утюг и у ней остался шрам на руке. У контрразведчика, прошедшего всю войну, затряслись руки, когда он загнул рукавчик детской кофточки. Шрам стал чуть заметен, но был всё там же. Это были Галя и Наташа – его девочки!

Боясь спугнуть своё счастье, он пригласил девочек к себе в гости. Своей Александре Фёдоровне, когда приехали, сказал тихонько, что у них гости. Когда она вошла в комнату, старшая девочка внимательно посмотрела на неё, а потом неожиданно кинулась со словами «мама, мама». Потом обе что-то говорили то по-немецки, то по-литовски. Но теперь уже слово «мама» повторяла и Наташа. Теперь вся семья Шуреповых была вместе. Девочки познакомились со своим младшим братом и сестрой. А в 1952 году в семье родился младший Андрей. В связи с работой отца семья часто переезжала. Но везде они начинали обживаться на новом месте с того, что отыскивали ближайший стадион или просто подходящую площадку во дворе, куда выбегали каждое утро всей семьёй на зарядку. Александр Алексеевич служил ещё много лет. Александра Фёдоровна посвятила себя детям. Дочь Галина пошла по неожиданной стезе – получила образование биолога, стала уникальной женщиной-водолазом ВМФ. А ещё тренировала боевых дельфинов.

Наташа стала микробиологом, занялась исследованием водной среды.

Серёжа пошёл по стопам отца, получив также звание мастера спорта по баскетболу.

Ольга стала спортивным врачом, и сама занималась лёгкой атлетикой.

Андрей, как мастер спорта по прыжкам в высоту, преподавал в институте физкультуры.

Большая семья Шуреповых теперь была счастлива.

