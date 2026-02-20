"Запретительные" запрещатели

Когда очередной важный дяденька из Госдумы или сам Роскомнадзор с выражением лица *я сейчас вас всех морально опущу* начинает дрожащим от праведного гнева голосом вещать о *неукоснительном*, *безупречном*, *священном* соблюдении российских законов — мы просто берём плед, завариваем чайку и усаживаемся поудобнее, потому что сейчас будет лучшее комедийное шоу сезона.

Берём VK Видео. Открываем. Перед нами целая галерея Третьяковки террористического контента: фанаты запрещённого террористического ИГ выкладывают шедевры десятилетиями, официальные релизы Al-Hayat с русскими субтитрами лежат как родные, никто даже пылинку не смахнул.

Ах да, мы же скромно промолчали про главное сокровище ВК: страницы, группы и прямые эфиры абсолютно всех батальонов ВСУ, сборы на FPV-дроны, *Байрактары*, *мавики*, броню, *приветы оркам* и прочую милую благотворительность. Всё с реквизитами, скриншотами переводов, сердечками и смайликами «🇺🇦». Модерация? Да вы что, это же свои люди, свои ценности, свой бизнес.

Простите, но это все скрины с пресловутых страничек ВК.

Ау! Запрещатели всего и вся: а где вы? Или админы ВК хохлотропия как в Фейсбуке?

А теперь внимание: в Telegram, который уже который год официально ненавидят за *систематическое и наглое невыполнение российских законов*, подобный контент живёт ровно до первой жалобы или до первого бота-модератора. Каналы, связанные с запрещенным ИГ (например), улетают в бан быстрее, чем чиновник успевает сказать *национальная безопасность*. Без точной ссылки обычный МИМОКРОКОДИЛ даже не поймёт, где там что искать. Магия. Чудеса.

Сверхэффективность.Про килотонны порнухи, которая в ВК уже давно считается частью культурного кода и *традиционных духовных скреп* — это даже обсуждать стыдно, до того всё очевидно и трогательно.Итог простой, как валенок:Своим — можно абсолютно всё.Чужим — максимум 404 и *сайт замедлен по соображениям*.

Не надо нам тут петь про *закон един для всех*. ВК закон не выполняет, выполнять не собирается и, судя по всему, имеет на это высочайшее благословение с самого верха. А Telegram просто не успел завести нужных друзей в нужных кабинетах, поэтому его можно душить, тормозить, поливать грязью — и всем по барабану. Народ привык, переживёт, в крайнем случае в ВК посидит, там же и порнушка, и сборы на ВСУ, и джихадистские клипы — полный фарш, выбирай на вкус.

Больнее всего, конечно, от этих мер достаётся нашим военным: сначала Маск отключил Starlink, а теперь и родной РКН добивает Telegram. Это один из немногих адекватных и быстрых источников коммуникации. Зачем это всё? Чтобы что?

Мы же дальше будем тихо умиляться этой кристальной честности и заботе о правопорядке.

Прямо слеза наворачивается… от смеха.

Саботаж или приказ сверху? Пять версий проблем от Царьграда с Telegram – одна точно правильная

Госдума 11 февраля отклонила попытку оппозиции допросить Минцифры и узнать о причинах замедления: 102 депутата проголосовали против, выбрав коллективное молчание.

Кто на самом деле тормозит Telegram? Царьград рассматривает пять версий.

1. Лоббисты МАКС: Роскомнадзор и Минцифры расчищают для него рынок, не боясь испортить репутацию скандалом.

2. Минфин: Telegram – серая зона с миллиардными оборотами. Цель может быть в том, чтобы сделать МАКС единственным легальным окном для бизнеса, введя налоги и госпошлины.

3. Отвлекающий маневр. Пока общество обсуждает скорость загрузки видео, власть может незаметно проводить болезненные реформы.

4. Борьба с самодеятельностью: Кремлю надоели независимые голоса, хотя государство само выстроило в мессенджере мощные сети влияния.

5. Работа "шестой колонны". Депутат Михаил Делягин считает, что агентура врага во власти стремится вызвать возмущение и бунт в критический момент.

Национальный мессенджер – вопрос госбезопасности, но жизнеспособность любого проекта доказывается в честной конкуренции, а не через удушение оппонентов. Пока же остаётся надеяться, что "побочный ущерб" для людей в Белгороде и на передовой окажется не слишком высокой ценой за этот эксперимент.

Нам попытались навесить очередной лапши на уши. Чтобы снизить возмущение народных масс кинули подачку, а потом скажут: ну не договорились!

Итак, Боярский сказал, что Telegram на пути к решению вопроса о его блокировке, что Telegram сотрудничает, в отличие от WhatsApp. Что ж, этой новости радоваться ещё рано, но тем не менее это важный сигнал. В первую очередь сигнал от самой власти. Ну или очередная порция лапши, что ближе к истине.

А ведь то же самое было и в COVID. Власть была настроена продавить население и всех насильно вакцинировать. Уверенность была на высочайшем уровне. Голикова уверяла, что всё уже решено и согласовано на самом верху. Депутаты и сенаторы заявляли нам о том, что мы ничего сделать не сможем, и закон о QR-кодах, и обязательная вакцинация обязательно будут приняты. Два года шла борьба государства с собственным народом. Рейтинг власти в тот момент был на дне.

Но народ не собирался отказываться от собственной свободы и собственного здоровья. В итоге, после упорного противостояния, мы победили. Закон о QR-кодах был отклонён во втором чтении. Массовой насильственной вакцинации не последовало. Более того, в целом вакцинация была переведена в разряд добровольной, в том числе и для работников системы здравоохранения и образования. А сам ковид был признан аферой.

Но вот, две тысячи двадцать шестой год. Снова на те же грабли! Блокировка Telegram, повышение налогов, полное игнорирование депутатами, сенаторами и чиновниками всех рангов мнения народа, отсутствие обратной эффективной связи, закрытие малого и среднего бизнеса, продолжающаяся демографическая катастрофа.

Всё это не придаёт оптимизма населению. Население начинает думать, что власть в России не работает в интересах граждан, а даже наоборот — считает население своей кормовой базой. И тот самый глубинный народ, который четыре года поддерживал армию, начал снова разочаровываться в верховной власти.

Начало происходить всё то, что было во время ковидобесия. А именно: не хочется помогать собственной власти ни в чём. Ни в оплате налогов, ни в геополитических вопросах, ни в экономических. Даже наоборот, народ начинает думать о тихом саботаже информационной политики государства.

Нас всех пытаются загнать в «Макс», а мы не пойдём. Мы будем отказываться от банковских карт, будем переходить снова на наличные расчёты, будем встречаться вживую, будем устанавливать VPN и искать другие пути обхода блокировок. Но мы не отдадим свою свободу. Уже сейчас чувствуется, что лапша пропаганды не задерживается на ушах. Госаппарат буксует. Народ не спешит в концлагерь.

Мы уверены, победа будет за глубинным народом! Мы обязаны победить так же как в ковид. От действий каждого из нас зависит будущее! - оригинал тут

«Индекс Telegram» в поддержку Telegram

Комментарий главы аналитического центра Г.У.Р.У. и автора рейтинга Индекс Telegram Пермякова Романа о замедлении работы Telegram в России.

Когда в нашем аналитическом центре «Г.У.Р.У.» готовили свежий февральский релиз нашего «Индекс Telegram» - первого политического рейтинга России, составляемого при помощи нейросетей – пришла информация о замедлении Telegram в России.

Решили «немедля» замерить общественную реакцию на это решение регулятора, призвав на помощь всю мощь искусственного интеллекта – результат оказался крайне наглядным, что называется на табло.

Редкое единение мнений, которое разделяют люди самого разного возраста, социального статуса и вида деятельности. Репрезентативный срез мнений.

Уже много было сказано, что это «выстрел в ногу», про проблемы со связью на СВО, про непродуманные последствия, что это очередной удар по бизнесу, что эти ограничения создадут проблемы почти что каждому человеку в России, ведь сейчас Telegram – главное средство коммуникации, и им пользуются 107 миллионов россиян.

Аргументы за блокировку «из-за мошенников» выглядят тоже крайне сомнительными, тем более Telegram активно борется с этим явлением и нещадно блокирует противоправный контент. С таким же успехом можно запретить телефоны, компьютеры и в целом весь интернет, чтобы уж наверняка побороть кибермошенничество.

Чтобы избавиться от аварий на дорогах – можно запретить автомобили.

Чтобы избежать жертв от поножовщины – запретить ножи.

Но наша жизнь от этого тотального «запретительства» явно не улучшится, да и преступность никуда не денется – потому что бороться нужно с причиной, а не со средством. Вместо запретов – нужна эффективная профилактика и просветительская деятельность.

Много уже высказано разумного против блокировки Telegram в России, но лично меня же как эксперта по информационным кампаниям, который работает не только на российскую аудиторию, беспокоит ещё и то, что в лице Telegram мы рискуем потерять реально работающий инструмент информационного влияния в СНГ и за рубежом. Не в обиду будет сказано гостелерадио, но доверия нашим официальным СМИ заграницей по понятным причинам невелико, а вот телегу нашу почитывают и прислушиваются. Русский провластный сегмент Telegram, который распространяет свое влияние на 250 миллионную русскоязычную аудиторию мессенджера в СНГ и во всем мире – это наша реальная «мягкая сила», которую мы сами на радость врагам (В Киеве и на Западе не скрывают радости) сейчас хотим «запилить» изнутри. Мне кажется, что самокастрация - не лучший способ выживания в этом жестоком конкурентном мире. На мой взгляд нам нужно наоборот усиливать свое влияние и переходить в информационный контрнаступ, а мы вместо этого запираемся в осажденной крепости без шанса на информационную победу, сами изолируя себя от мира. Как же мы будем доносить правильность своей позиции, защищать интересы русских за рубежом и продвигать ценности русского мира?

Сейчас ещё и появился явный вброс о якобы полной блокировке Telegram 1 апреля – в сети уже шутят, что символично, что в День дурака. Фейк, не ведитесь. Но очень бы хотелось верить, что и 1 апреля, и после – благоразумие в России всё-таки восторжествует.

«Индекс Telegram»

И да. Информация для думающих:

Мессенджер постоянно работает в фоне, незаметно высаживая заряд — от 13 до 50% в сутки даже без активного использования. Приложение также активно передаёт данные на серверы, особенно если ему открыть доступ к камере или галерее.

А вот функции, которая позволила бы ограничить эту активность... просто не предусмотрено.

Архиепископ Зеленоградский, викарий патриарха Московского и всея Руси Савва (Тутунов), который давно ведет канал в Телеграм, написал, что у него нет планов переходить в "т.н. Max". И духовным лицам все понятно, к счастью.