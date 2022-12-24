Немцы назвали сражение у литовского города Алитус "крупнейшей танковой битвой". Если бы они знали, что их ждет под Курском

Немцы назвали сражение у Алитус "крупнейшей танковой битвой". Если бы они знали, что их ждет под Курском

Первое танковое сражение Великой Отечественной войны состоялось к полудню 22 июня 1941 года в окрестностях литовского города Алитус. Штабисты 3-й танковой группы 7-ой танковой дивизии в вечернем донесении неожиданно назвали сражение у города Алитус «крупнейшей танковой битвой за период этой войны». Имелась в виду Вторая мировая война.

Поначалу передовой отряд 3-ей танковой группы под командованием Германа Гота, того самого Гота, которому в период Сталинградской битвы предстояло вызволять 6-ю армию Фридриха Паулюса из окружения, не встретил сколь-нибудь ощутимого сопротивления со стороны Красной Армии.

Герман Гот в центре снимка

К удивлению самого Гота, все три моста через Неман, к которым он подошел к полудню 22 июня, оказались не подорванными.

Вот как Герман Гот гот описывал те события:

«Для 3-й танковой группы явилось большой неожиданностью то, что все три моста через Неман, овладение которыми входило в задачу группы, были захвачены неповрежденными».

Герман Гот. «Танковые операции». Воениздат. 1961 г.

Среди российских историков (А.В.Исаев), есть мнение, что изначально мосты через Неман были заминированы, но якобы устным приказом из штаба округа взрывчатка была снята.

Не исключено, что этот приказ отдали диверсанты из группы «Бранденбург-800», о деятельности которой читайте ЗДЕСЬ.

Как красноармейцы вычисляли диверсантов из группы "Бранденбург-800"

Так или иначе, мосты значительно облегчили Готу переправу через Неман, хотя в качестве резервного варианта было предусмотрено и наведение понтонных переправ.

Сражение у города Алитус

Однако, сразу после переправы немецкие «панцеры» тут же попали в засаду, которую им устроили танкисты 5-ой танковой дивизии под командованием полковника Ф.Ф. Федорова.

Расклад сил был следующим.

В распоряжении Гота были в основном чешские танки PzKpfw 38(t), вооруженные 37-мм орудием.

Красная Армия противопоставила наступательному кулаку Германа Гота около 50-ти новейших средних танка Т-34, 30 трехбашенных Т-28 и 170 легких БТ-7.

Теперь становится понятно, почему гитлеровцы нарекли битву у города Алитус «крупнейшей танковой битвой за период этой войны».

Об этом мало кто говорит, но иллюзия «блицкрига» стала таять у гитлеровцев уже в первые дни войны.

37-мм пушки немецких танков оказались бессильными против брони «тридцатьчетверок» и немцам в спешном порядке пришлось подключать свою артиллерию и танки PzKpfw IV, которые подоспели уже к исходу сражения.

Несмотря на то, что на начальном этапе сражения при Алитус продвижение немцев застопорилось, уже к исходу дня им все-таки удалось развить наступление и выйти в тыл нашим частям, заставив отступить танки 5-ой танковой дивизии под угрозой окружения.

Сами немцы свои безвозвратные потери оценили в 11 танков, включая 4 PzKpfw IV.

Наши потери 27 «тридцатьчетверок», 16 – Т-28 и 30 – БТ-7.

Так уже в первый день войны немцы ощутили на себе всю мощь механизированных корпусов Красной Армии. Если бы они знали, что их ждет под курском...

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