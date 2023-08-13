Территория Героев...(106)

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Во время выполнения боевой задачи в рамках специальной военной операции России погиб

Сташков Андрей Борисович.

Андрей Борисович уроженец Магнитогорска, работал в ИП «ЧЕРНОВ» (тенты покрытие машин).

27 сентября 2022 года мобилизован.

27 июля 2023 погиб.

Остались отец, сестра и брат.

https://ok.ru/group54425547702371/topic/155961963276387 10 июля 2023 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб

Югов Александр Николаевич из с. Юрич.

Александр добровольцем вступил в ряды Вооруженных Сил России.

Погиб, защищая мир и безопасность нашей страны.

https://vk.com/karagai_official?w=wall-81551064_10900

Военнослужащий Зернов Дмитрий 23 июля 2023 года героически погиб при выполнении служебно-боевых задач в ходе СВО учитель физической культуры, заместитель директора по безопасности Дмитрий Зернов.

Дмитрий Игоревич работал в Федюковской школе с 2011 года. Вся его трудовая деятельность была связана с обучением и воспитанием подрастающего поколения. С 2013 года он возглавлял юнармейский отряд «Поиск». Под его руководством дети становились победителями и призёрами региональных и муниципальных военно-спортивных игр и соревнований. Свой опыт, знания, целеустремленность и высокие морально-этические принципы он передавал детям, формируя у них патриотические качества, навыки здорового образа жизни и умение преодолевать трудности.

Командир штурмовой группы с позывным «Учитель» был награждён медалью «За отвагу», сюжет об этом можно посмотреть в ВИДЕО.

https://podolskofficial.ru/articles/people/Pamyati-uchitelya/

Старший матрос Девлетов Расим Девлетов Расим Нафеевич, 1988 года рождения, погиб 18.07.2023 года при исполнении боевого задания.

Девлетов Р.Н. принимал участие в боевых действиях в специальной военной операции по денацификации демилитаризации Украины в составе подразделений разведывательного батальона ВС РФ с 29.03.2023 года.

Девлетов Р.Н. представлен к «Ордену мужества» (посмертно).

https://vk.com/wall-201910215_55271

Военнослужащий Полутов Дмитрий В ходе спецоперации погиб 21-летний Дмитрий Полутов из Ярославской области.

Посмертно награждён орденом Мужества.

Служил в армии, подписал контракт, отправился на СВО.

https://zpobeda.ru/dmitrij-polutov/

Старший лейтенант Соколов Максим В Воткинске простились с погибшим в СВО

Максимом Соколовым

Старший лейтенант Максим Соколов погиб в зоне СВО.

Командир взвода отдал свою жизнь за Отечество, ради обеспечения безопасности страны и народа.

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач Максим награжден Медалью за Отвагу.

https://zpobeda.ru/maksim-sokolov-2/

Младший сержант Акулинин Александр В Тюльганском районе Оренбургсклй области простились с младшим сержантом командиром мотострелкового отделения

Александром Александровичем Акулининым.

Александр принимал участие в специальной военной операции.

Погиб на западной окраине Петровского района Донецка.

Источник

Военнослужащий Чугунов Алексей 20 июля погиб Алексей Чугунов, героически защищая жизнь каждого из нас.

Он был прекрасным человеком, любимым сыном, братом, дядей, мужем и отцом двоих детей. Всегда помогал тем, кто просил, а иногда и тем, кто не просил, но нуждался.

Он не интернет-герой, но он был в числе первых мобилизованных. Самостоятельно пошел в военкомат, как узнал новости. Не прятался, ничего не требовал - купил обмундирование и уехал. За все это время он ни разу не был в отпуске дома, лишь изредка звонил по видеосвязи. Он был ранен, лежал в госпитале, но после выписки, сразу уехал в горячую точку – ведь в боях его команда, молодые ребята. Он не мог их подвести и оставить без помощи.

20 июля в серебряной роще их точечно накрыло бомбой. Была ночь. Все спали. До них не могли добраться, ведь шел обстрел, и именно время сыграло злую шутку. Он погиб. Как и еще двое солдат рядом.

г. Копейск, Челябинской обл.

https://smartik.ru/kopejsk/post/193872887

Лейтенант Ильясов Омар Во время проведения специальной военной операции героически погиб командир мотострелкового взвода уроженец села Микрах Докузпаринского района

Ильясов Омар Мурадович.

Выпускник 2022 года - "ФГКВОУВ "Московское высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции краснознаменное училище" МинОбороны РФ".

Проходил службу в городе Клинцы Клинцовского района Брянской области в 488-м мотострелковом Симферопольском Краснознамённом, орденов Суворова полку имени Серго Орджоникидзе.

https://zpobeda.ru/omar-ilyasov/

Капитан Бычков Николай Капитан Бычков Николай Сергеевич

23.04.1982 г.р.

г.Москва

Командир роты

1430-й мотострелковый полк

https://zpobeda.ru/nikolaj-bychkov/

Старший лейтенант Воронин Евгений Воронин Евгений Андреевич

3 мая 2023 г погиб.

https://vk.com/wall-201190697_692773

Военнослужащий Саркисян Самвел 20 июля в ходе СВО при выполнении боевых задач погиб курянин Самвел Саркисян.

Военнослужащий был жителем Беловского района. Он родился 1 июня 1988 года в Баку (Азербайджан), последние 5 лет проживал в селе Песчаное Курской области с женой и 2 детьми.

18 июля 2022 года он отправился в зону проведения спецоперации, выбрав службу по контракту в ВДВ.

Был стрелком-зенитчиком ракетного взвода зенитной ракетной батареи.

https://zpobeda.ru/samvel-sarkisyan/

Военнослужащий Замков Андрей Разведчик Замков Андрей Евгеньевич погиб в ходе СВО.

Андрей родился 13.08.2000 года.

После окончания 9 класса поступил в Благовещенский строительный техникум. В ходе обучения принял решение пройти службу в рядах Российской армии. Отслужив, вернулся в техникум.

Осенью 2022 года был мобилизован для участия в СВО, в рамках которой был награжден медалью «За отвагу».

https://zpobeda.ru/andrej-zamkov/

Лейтенант Владимиров Андрей С первых дней начала специальной военной операции на Украине уроженец с. Тоцкое Второе

Владимиров Андрей Владимирович

находился в зоне проведения активных боевых действий

Дома Андрея ждали мама, отец, брат и девушка.

До последнего дня лейтенант Андрей Владимирович Владимиров был верен воинскому долгу, офицерской чести, человеческой совести.

15 ноября 2022 года в районе Макеевки ЛНР Андрей Владимиров пытался вынести с поля боя раненного товарища, но во время начавшегося артобстрела лейтенант Владимиров и двое его товарищей погибли.

Родителям Андрея вручили Медаль «За отвагу» и Орден Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/andrej-vladimirov/

Военнослужащий Фёдоров Алексей В ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб

Федоров Алексей Александрович.

22 сентября 2022 года Алексей был призван в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции на территории Украины, служил в мотострелковом подразделении.

Погиб 21 июля 2023 года в боях на Запорожском направлении во время боестолкновения с противником.

Ему было 38 лет.

https://zpobeda.ru/aleksej-fedorov-3/

Военнослужащий Турдыматов Эдуард В зоне спецоперации погиб житель Сургута

Эдуард Турдыматов.

Эдуард родился и вырос в Сургуте, закончил 12 школу. Мечтал стать военным и для этого посещал Центр специальной подготовки «Сибирский легион» им. Героя Российской Федерации полковника А.С. Богомолова.

Осенью 2022 года Эдуарда призвали на военную службу в рамках мобилизации в должности фельдшера мотострелковой роты.

Ему было 25 лет.

Погиб 17 июля в окрестностях города Сватово Луганской Народной Республики.

У Эдуарда в Сургуте остались мать, бабушка, сестра и сын.

https://zpobeda.ru/eduard-turdymatov/

Военнослужащий Шамсутдинов Руслан В Асекеевском районе Оренбургской области простились с участником СВО Русланом Шамсутдиновым

Руслан родился 23 июля 1986 года. Окончил 9 классов Золотородниковской основной школы.

После школы Руслан поступил в Бугурусланский сельскохозяйственный техникум. Получив там специальность по техническому обслуживанию и эксплуатации автомобилей, устроился на работу в АО «АВТОВАЗ». Через некоторое время был призван в армию и достойно нёс солдатскую службу. После демобилизации вернулся в Тольятти и продолжил свою трудовую деятельность.

Руслан Фаридович принимал участие в специальной военной операции с осени 2022 года.

Он погиб 18 июля, защищая интересы нашей страны и мирных жителей Донбасса от националистов.

Руслану было 37 лет.

У него остались жена, дочь и мать.

За проявленный героизм и отвагу был награжден Орденом мужества посмертно.

https://mo-as.orb.ru/presscenter/news/113587/

Военнослужащий Правдин Михаил Правдин Михаил Анатольевич

24.01.1976 – 26.06.2022 гг.

Служил в г. Омск в десантных войсках 2 года, получил звание сержант. Прошел первую Чеченскую компанию.

После армии продолжил работать в АРГФиС, доработал до капитана корабля.

Последнее место работы ФБУ ЦР ФСС «Тинаки», плотник.

Был женат 3 раза, трое детей.

В зону СВО ушел добровольцем, через два месяца заключил контракт.

Погиб в Херсонской области.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/mihail-pravdin/

Рядовой Харнатов Василий Уроженец деревни Харанцы Ольхонского района

Василий Харнутов

погиб в ходе спецоперации на Украине.

Ему было 34 года.

Мобилизованный, рядовой, старший наводчик расчета боевой машины реактивного артиллерийского взвода.

Василий Антонович родился 19 июня 1990 года в деревне Харанцы Ольхонского района. Рос в многодетной семье. После окончания школы окончил Иркутский техникум архитектуры и строительства, получил специальность мастера-отделочника.

Срочную отслужил в ВДВ, был зенитчиком. Вернувшись домой, женился, построил свой дом. Не забывал родственников, помогал им. Увлекался охотой и рыбалкой.

У Василия Антоновича остались родители, жена, двое сыновей, братья, сестра.

Источник

Военнослужащий Бурмистров Влад Влад Бурмистров,

новомичуринец,

десантник, военнослужащий 137-го Рязанского полка ВДВ.

(16.08.2000 — 27.06.2023)

https://zpobeda.ru/vlad-burmistrov/

Прапорщик Агамирзоев Рафидин В ходе специальной военной операции погиб

Рафидин Агамирзоев из села Усухчай.

Рафидин Агамирзоев имел звание прапорщика.

С 2006 года - в Пограничном Управлении ФСБ России по Республике Дагестан в/ч 2062 в должности радио - телеграфиста ВС ММГ.

В 2019 году его перевели в военную часть 2394 Погрануправления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям в Разведывательную поисковую группу (РПГ), Разведывательное поисковое отделение (РПО) отдела Мобильных Действий (ОМД).

Представлен к ордену Мужества посмертно.

https://flnka.ru/novosti/18227-v-hode-svo-pogibli-dvoe-urozhencev-dokuzparinskogo-rajona.html

Военнослужащий Шагалин Ильдар В д. Уткалево (Башкортостан) состоялось прощание с

Шагалиным Ильдаром Таштимировичем,

погибшим в ходе специальной военной операции.

https://zpobeda.ru/ildar-shagalin/

Военнослужащий Сергеев Александр В ходе специальной военной операции Вооруженных Сил РФ на территории Украины погиб

Александр Сергеев, уроженец Грибановского городского поселения.

Родился и вырос Александр Николаевич в поселке городского типа Грибановский.

После окончания одиннадцати классов Грибановской средней школы №2 поступил на службу в армию России. Принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики.

Был ранен. Награжден орденом Мужества.

В период частичной мобилизации в 2022 году Александр Сергеев был призван в ряды Вооруженных Сил РФ. Он честно и храбро исполнял свой служебный долг.

Погиб при исполнении обязанностей военной службы.

https://zpobeda.ru/aleksandr-sergeev/

Военнослужащий Яковец Владимир Яковец Владимир Викторович

17.05.2000 г.р.

п.Хор, Хабаровский край

https://ok.ru/informportal/topic/156892588067729

Военнослужащий Вагин Владимир На направлении Кременная - Сватово погиб

Вагин Владимир Николаевич

(30.07.1983 — 23.07.2023)

г. Копейск

https://zpobeda.ru/vladimir-vagin/

Военнослужащий Шибанов Вячеслав В зоне проведения военной спецоперации погиб 34-летний житель Аксая Ростовской области

Вячеслав Шибанов.

Вячеслав Шибанов получил смертельное ранение во время атаки на Петровский мост в Донецке 27 июня.

У него остались жена и дети.

https://dzen.ru/a/ZND7UmmeIAR06TPq

Сержант Скрябин Евгений В ходе специальной военной операции погиб

Евгений Михайлович Скрябин,

1974 года рождения, уроженец д. Морозовская Даровского района Кировской области.

В 1978 году его семья переехала в Маромицу, здесь Евгений вырос, учился и работал.

Честный, открытый, всегда готовый прийти на помощь - таким он останется в сердцах тех, кто его знал.

Евгений Михайлович Скрябин награжден Орденом Мужества (посмертно).

https://vk.com/wall-119637490_1152

Военнослужащий Симонян Сергей В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб житель с. Островное

Симонян Сергей Леонтьевич.

Сергей Леонтьевич до 2008 года проживал в Островном Мамонтовского района, после — в Барнауле.

В феврале 2023 года принял решение о прохождении военной службы по контракту в зоне СВО.

Погиб 26.07.2023 года во время штурма вражеских позиций в Запорожской области.

Ему было 52 года.

У Сергея Леонтьевича остались два взрослых сына.

https://zpobeda.ru/sergej-simonyan/

Военнослужащий Халецкий Юрий В ходе проведения СВО на Украине 24 июля, под Кременной пoгиб добрый и отзывчивый

Халецкий Юрий Александрович.

Ему был 31 год.

https://zpobeda.ru/jurij-haleckij/

Военнослужащий Шевченко Денис Денис Шевченко — водитель автомобильного взвода роты материального обеспечения танкового полка.

Он родился в Оренбурге в 2000 году.

В 2021 году Дениса призвали на срочную службу, там он и решил подписать контракт.

Оренбуржец погиб 22 июля на фронте.

Указом президента России был посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/denis-shevchenko/

Военнослужащий Яблочков Александр

В зоне специальной военной операции погиб уроженец села Грачев Куст Саратовской области

Александр Яблочков.

https://zpobeda.ru/aleksandr-yablochkov/

Военнослужащий Тафикова Ревзи Новокуйбышевск проводил в последний путь

Тафикова Ревзи Билаловича.

Боец героически погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

https://zpobeda.ru/revzi-tafikov/

Доброволец Югай Иван В Усть-Лабинске простились с героем СВО Иваном Югаем

30-летний Иван свой последний день рождения отметил 11 июня.

Иван отправился в зону специальной военной операции добровольцем. Ранее он служил в ВДВ, звание - капитан. Дома, в Усть-Лабинске, работал в автосервисе и магазине автомасел.

Только в июне Ваня приезжал в отпуск. Был в приподнятом настроении, радовался, что увидел родных, друзей, коллег. Про участие в СВО он ничего не говорил. Ваня был полон жизни и планов.

Ивана Витальевича Югая похоронили со всеми воинскими почестями.

https://t.me/our_ustlabinsk/9928

Военнослужащий Брызгалов Виктор 29 мая 2023 года в ходе специальной военной операции погиб совсем боец из Архангельской области 20-летний

Виктор Брызгалов.

Виктор родился 24 декабря 2002 года в городе Коряжма.

В мае Виктор Брызгалов был отправлен на службу в новые регионы России.

Виктор погиб при ударе ракетой в военную технику.

— Витя был добрым мальчиком, никогда никому не отказывал в помощи. О таком сыне матери могут только мечтать. Я его воспитывала одна. Всегда мне помогал, оберегал, заботился, с 18 лет начал работать. Был примером для двух младших братьев, – так о сыне сказала его мама.

Награжден Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/viktor-bryzgalov/

Военнослужащий Грошев Фёдор В Ногинске простились с

Грошевым Фёдором Михайловичем

(19.08.1998-22.07.2023)

Погиб в зоне СВО.

https://zpobeda.ru/fjodor-groshev/

Военнослужащий Фролов Иван При проведении спецоперации, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик от кровавого режима, героически погиб

Фролов Иван.

Волгоградская обл.

https://zpobeda.ru/ivan-frolov/

Военнослужащий Чемага Олег Простились с Чемага Олегом

г. Советский, ХМАО

https://zpobeda.ru/oleg-chemaga/

Военнослужащий Старков Сергей В ходе спецоперации скончался житель Осы

Сергей Старков.

Ему было 39 лет.

Судя по дате на кадре, оно сделано за 10 дней до гибели Сергея.

https://t.me/news59ru/54972

Рядовой Тугбаев Андрей Простились с рядовым

Тугбаевым Андреем Николаевичем,

погибшим в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО на Украине.

https://vk.com/wall-194219943_858

Военнослужащий Черепанов Андрей Простились с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине военнослужащим

Черепановым Андреем Сергеевичем.

До призыва на службу по мобилизации работал автослесарем в собственной автомастерской, которую открыл как самозанятый. Андрей Сергеевич был настоящим мужчиной, с заботой и вниманием относился к своей семье, был надежным и верным другом, добрым и отзывчивым человеком, в любую минуту был готов прийти на помощь.

25 октября 2023 года был мобилизован на военную службу Кондинским военным комиссариатом.

Погиб Андрей 12 июля 2023 года от ранений, полученных в ходе выполнения задач в зоне СВО на территории г. Сватово Сватовского района Луганской Народной Республики.

У бойца остались родители, супруга и маленький сын.

https://zpobeda.ru/andrej-cherepanov/

Военнослужащий Козырев Сергей Сергей Валерьевич Козырев.

Погиб 18 января 2023 года в г.Артëмовск.

https://zpobeda.ru/sergej-kozyrev/

Рядовой Веснин Илья 14.07.2023г. в СВО погиб рядовой МО

Веснин Илья Львович, 30.06.83 г.р.

https://zpobeda.ru/ilya-vesnin/

Военнослужащий Белоглазов Павел В ходе Специальной Военной операции погиб житель деревни Ежово, Омутнинского района Кировской области,

Белоглазов Павел Александрович, 1991г.р.

У Павла осталось двое маленьких детей, которые будут им гордится всегда!

https://zpobeda.ru/pavel-beloglazov/

Военнослужащий Морозов Никита Простились с

Морозовым Никитой Андреевичем,

село Межадор, Республика Коми

https://zpobeda.ru/nikita-morozov/

Военнослужащий Петрищев Евгений В Юганской Оби простились с

Евгением Петрищевым,

погибшим при исполнении воинского долга.

Евгений родился и вырос в Нефтеюганском районе. В Обь-Юганской школе активно занимался спортом, проявлял интерес к точным наукам, любил физкультуру, в местном Доме Культуры «Гармония» состоял в хореографическом коллективе.

С 2020 по 2021 год Евгений проходил службу в Вооруженных силах России по призыву.

В октябре 2022 года стал участником специальной военной операции: служил радиотелеграфистом мотострелкового батальона.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/evgenij-petrishhev/

Военнослужащий Колобов Алексей Колобов Алексей Дмитриевич

Погиб 14 июня 2023 года.

п.Приладожский, Ленинградская область

https://zpobeda.ru/aleksej-kolobov/

Военнослужащий Ибрагимхалилов Расим 29.07.2023г. ушёл из жизни Ибрагимхалилов Расим, 1989 г.р.

Он ушёл на СВО добровольцем во время мобилизации.

Долгое время, Расим находился в госпитале г.Москвы после ранения.

Активный, жизнерадостный Расим был настоящим бойцом!

У него остались 4 несовершеннолетних детей.

В период службы показал себя храбрым и мужественным воином!

https://zpobeda.ru/rasim-ibragimhalilov/

Рядовой Трифонов Алексей При выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины

28 июня погиб воспитанник Лаишевского детского дома, выпускник Казанского энергетического колледжа,

рядовой Алексей Николаевич Трифонов.

Ему было 26 лет.

https://zpobeda.ru/aleksej-trifonov/

Военнослужащий Масленников Александр Масленников Александр Сергеевич

1981 года рождения погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

В Копейске Александра ждали жена и две дочери.

https://zpobeda.ru/aleksandr-maslennikov/

Военнослужащий Баскаков Александр В Алексеевском районе простились с

Баскаковым Александром Александровичем,

погибшем 18 июля 2023 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Укрaины, ЛНP и ДНP.

Александр Александрович родился 15 августа 1996 года в п. Ильичевский Алексеевского района Самарской области.

В 2012 году он закончил 9 классов Ильичевской школы, после чего с 2014 по 2015 годы проходил службу в вооруженных силах Российской Федерации.

По окончании службы вернулся в родной поселок, работал в частном охранном предприятии.

В июне 2022 года окончил Алексеевский государственный техникум по специальности "Мастер сельскохозяйственного производства".

В ноябре 2022 года Александр Александрович был призван на военную службу по мобилизации. Он был водителем 2-го мотострелкового батальона.

Александр Александрович был захоронен со всеми воинскими почестями.

Указом Президента Российской Федерации награждён Орденом Мужества (посмертно).

https://ok.ru/groupalexadm63/topic/156556836299704

Военнослужащий Козлов Андрей Андрей Козлов — сапер инженерно-саперной роты мотострелкового полка.

Боец родился в Оренбурге в 1981 году.

В 2022 году его мобилизовали и направили в зону СВО.

При выполнении боевых задач 20 июля оренбуржец погиб.

Дома Андрея остались жена и двое детей.

Указом президента России был посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/andrej-kozlov/

Военнослужащий Дряньков Юрий 4 мая 2023 года, выполняя свой долг на Украине, погиб

Дряньков Юрий.

https://zpobeda.ru/jurij-dryankov-2/

Военнослужащий Бутаков Игорь 18 июня 2023 года при выполнении воинского долга, погиб друг и добрый казак

Бутаков Игорь Николаевич

1987 года рождения с позывным «Малой».

Батальон «Аксай» скорбит о потере и продолжает уничтожать неонацистскую нечисть во имя мира и памяти предков.

https://zpobeda.ru/igor-butakov/

Военнослужащий Пичугов Евгений В Бежецке простились с 40-летним Евгением Пичуговым

Он погиб на территории Луганской народной республики. В январе ему исполнилось 40 лет.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями.

https://vk.com/wall-67475093_74500

Военнослужащий Назарьев Денис В зоне проведения специальной военной операции погиб

Назарьев Денис.

г. Армавир.

https://zpobeda.ru/nazarev-denis/

Младший сержант Усков Роман 25 июля 2023 года в ходе специальной военной операции героически погиб военнослужащий из Бурятии Роман Усков.

Роман родился 30 ноября 1996 года в Улан-Удэ. Окончил среднюю школу в п. Онохой. Поступил в ВСГУТУ по специальности (инженер-технолог мясомолочной промышленности).

Активно занимался гиревым спортом, футболом.

После института, поступил на военную службу в ВС РФ по контракту.

Службу проходил в в/ч 62563 в звании младшего сержанта на должности Командира отделения спец. обработки.

Награждён бронзовым знаком отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 6-й степени.

Отважному воину было 26 лет.

https://zpobeda.ru/roman-uskov/

Старший лейтенант Леонов Алексей В селе Ярославское Курганской области простились с 44-летним старшим лейтенантом

Леоновым Алексеем Алексеевичем

погибшим 16 июля 2023 год при выполнении боевого задания в ходе проведения СВО.

Алексей был мобилизован в 2022 году.

16 июля 2023 года героически погиб в бою с врагами.

За мужество, доблесть и героизм при исполнении воинского долга Леонов А.А. награжден Орденом Мужества посмертно.

У Алексея остался несовершеннолетний сын.

https://zpobeda.ru/aleksej-leonov/ Гвардии младший сержант Александр Трифонов из деревни Паново Меленковского района погиб при ракетном ударе в зоне СВО.

Александр родился в Муроме 27 октября 1989 года. Жил в деревне Толстиково Меленковского района. Окончил 9 классов толстиковской школы, а после – муромский индустриальный колледж.

Молодой человек отправился на срочную службу. Позже переехал с семьей в деревню Паново. В 2021 году переехал в село Лазарево Муромского района. Он отправился на службу по контракту.

В зону СВО Александр уехал в 2022 году.

Погиб 28 мая.

https://vk.com/wall-85665176_81061

Военнослужащий Ерёменко Анатолий 30 июля 2023 года в ходе ведения боевых действий по освобождению Донбасса при артиллерийском налёте погиб военнослужащий спецназа и русский писатель

Анатолий Михайлович Ерёменко (Анатолий Гончар).

В последние минуты жизни он заменил раненого водителя и спасал своих товарищей, пытаясь вывести боевую машину из-под огня. Командованием войсковой части за мужество и героизм он представлен к государственной награде.

Анатолий Михайлович Ерёменко (Гончар) – поэт, прозаик, член Союза писателей России. Родился 6 января 1965 года в селе Хорошавка Тамбовской области. В 1980 году окончил Хорошавскую восьмилетнюю школу. Затем учился (9 и 10 классы) в Красивской средней школе Инжавинского района Тамбовской области. С апреля 1983 по май 1985 года проходил срочную службу в Вооружённых Силах СССР на территории Республики Афганистан.

С конца 1986 года по май 1987 года являлся курсантом Школы прапорщиков, после её окончания проходил службу в 201-й мотострелковой дивизии на территории Афганистана.

После вывода советских войск из Республики Афганистан продолжил воинскую службу.

После увольнения в запас трудился фермером в Инжавинском районе Тамбовской области. С ноября 2003 года – военнослужащий по контракту. В должности командира разведывательной группы специального назначения принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. До последнего дня жизни продолжал службу в Вооружённых силах РФ, в том числе в зоне проведения СВО.

Анатолий Гончар награждён орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», медалью «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (с мечами), медалью «За боевые заслуги», медалью «70 лет Вооруженных сил СССР», медалью «От благодарного афганского народа», знаком ЦК ВЛКСМ «Воинская доблесть», знаком «Воину-интернационалисту» и другими наградами.

Стихи и прозу Анатолий Михайлович писал с 1989 года. Под псевдонимом Александр Скиф выпустил несколько поэтических сборников. В последние годы пишет остросюжетную прозу и издавал под псевдонимом Анатолий Гончар.

Анатолий Гончар – победитель литературного конкурса «Твои, Россия, сыновья!» (диплом имени генерала М. Скобелева). Лауреат премии «Во славу Отечества» – за выдающийся вклад в дело пропаганды военно-художественной литературы, лауреат специальной премии литературного конкурса «Щит и меч Отечества».

http://pisateli-rossii.ru/pamyat/pogib-pisatel-anatolij-gonchar/

Братья из Ставропольского села Архангельское погибли в один день

младший сержант Магомедов Шамиль Иса-кадыевич 1996 г.р.

ефрейтор Магомедов Абдула Иса-кадыевич 2001 г.р.

Магомедовы Шамиль и Абдул - выпускники школы № 6 с. Архангельского.

Указом Президента Магомедов Абдул и Магомедов Шамиль награждены Орденом Мужества посмертно. Парта Героя установлена в кабинете биологии, в котором Шамиль и Абдул учились с 5 класса.

https://t.me/zpobeda2022/4962

Военнослужащий Сибгатулов Эмиль Улица в честь огнемётчика Эмиля Сибгатулова появилась в рабочем посёлке Чердаклы Ульяновской области.

Эмиль Сибгатулов погиб 4 июня 2022 года в ходе СВО, когда прикрывал своих товарищей при взятии города Святогорск.

Награждён Орденом Мужества посмертно.

В Чердаклинской средней школе №1 открыта мемориальная доска, посвящённая памяти Эмиля Сибгатулова. Эмиль Сибгатулов родился в посёлке Чердаклы 3 сентября 1990 года. С 1997 по 2007 учился в Чердаклинской средней школе № 1 имени Н.М. Рошаля, параллельно занимался тхэквондо. После 9 класса поступил в Ульяновское профессиональное училище № 10 по специальности сварщика.

С 2008 по 2009 проходил срочную службу в Волгоградской области.

Свой первый контракт Эмиль Сибгатулов заключил в 2016 году, был направлен в 15 Отдельную Мотострелковую Александрийскую бригаду Миротворческих сил. Однако контракт он расторг в этом же году. Вновь вернулся в строй своей бригады в должности гранатомётчика в прошлом году.

Эмиль Сибгатулов погиб 4 июня при взятии города Святогорск.