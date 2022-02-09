Пинали девочку "за то, что русская". Мигранты собираются повторить Европу в России?

Не успела ещё забыться декабрьская история, как в Обнинске трое подростков-мигрантов домогались 11-летней девочки, и вот вам продолжение. В Самаре трое мальчиков, братьев 2011, 2012 и 2013 года рождения из семьи получивших гражданство уроженцев Таджикистана затолкали в сугроб 8-летнюю русскую девочку и пинали её. Причём, как утверждает отец потерпевшей, при этом они говорили, что бьют потому, что некрасивая. А некрасивая – потому что русская.

В итоге у девочки (хорошо хоть в зимней одежде была!) множественные ушибы, стала часто болеть голова (впрочем, возможно, что причины здесь психологические). А главное – каково будет ей возвращаться в свой класс, рискуя каждодневно подвергнуться травле самих избивших её мальчиков или, если их исключат, "солидарных" с ними других детей?! Тем более что родителям девочки после подачи заявления в полицию уже начали угрожать, а сами юные хулиганы кричали, что продолжат издевательства, а если родители девочки вступятся, то и их тоже побьют.

Всё хорошо, прекрасная маркиза…

Разумеется, сами родители "мигрантскую" среду для дочери не выбирали: в прошлом году Марина (имя девочки изменено) поступила в первый класс школы №138, который закончила на пятёрки.

Но затем, в соответствии с модой на "укрупнение", школа превратилась во 2-й корпус СОШ №8. Детей начали делить по корпусам, Марина оказалась в классе, где больше детей приехавших на заработки – если в корпусе №1 они составляют 60%, то в корпусе №2 – все 90 процентов. Причём все друг другу родня-друзья-земляки, на этом основании считающие себя вправе диктовать всем свои порядки.

Помнится, по проблеме "мигрантских" классов президент Владимир Путин высказался весьма конкретно:

В некоторых европейских странах, да и в Штатах, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определённого процента, местные жители своих детей из этих школ забирают... Ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода.

После этого в Министерстве просвещения призывали к тому, чтобы количество детей мигрантов в каждом классе не превышало 10–20% от общего числа учеников.

Вот только местные власти (и самарские, в частности) недвусмысленное указание президента, по всей видимости, не выполнили, а межнациональные конфликты прозевали. То же самое касается самарской полиции, которая указала, что виновные – несовершеннолетние, а побои – не смертельные. Выходит, преступления не было?

С этим подходом категорически не согласен депутат Госдумы Михаил Матвеев, активно выступающий в защиту семьи девочки и против желания властей "не выносить сор из избы":

Я надеюсь, что мне удалось донести до властей Самарской области несколько крайне важных, но, возможно, нелицеприятных вещей. Если результатом не будет наказание обидчиков девочки, то общественное мнение не воспримет те меры, которые были приняты органами государственной власти, департаментом образования и так далее, как наказание стороны, которая проявила агрессию, то это подорвёт доверие к самой власти.

Вот только услышат ли этот "глас вопиющего" самарские чиновники? Пока вопрос открытый.

Не брат ты мне…

Однажды миссионер в Африке спросил у самого прилежного негра из своих прихожан: "Как ты понимаешь добро и зло?" Тот ответил: "Добро – это когда я украду коров у зулусов, а зло – когда они у меня".

Да, люди разных культур даже такие очевидные вещи как добро и зло могут понимать по-разному. И самая принципиальная ошибка нашей миграционной политики – исходить из того, что мигранты относительно близки нам по мышлению и культуре. Но на самом деле ни "нашими", ни "бывшими советскими" они давно уже не являются. Дело не в том даже, что они – мусульмане: с нашими российскими мусульманами мы уживаемся прекрасно. Тут вопрос в условиях жизни, изменившихся после распада Союза.

С этим согласен и депутат Михаил Матвеев:

Сейчас это иностранные государства, не имеющие никакого отношения к России и ведущие зачастую враждебную по отношению к России политику, в том числе в отношении русских. Соответственно, взаимоотношения с этими народами должны быть по стандартным межгосударственным нормам. Ведь там уже совсем другое поколение выросло.

Абсолютно верно сказано! Сегодня, через 30 лет после исчезновения СССР, там выросло не одно, а два поколения, не имеющих с советской ментальностью и культурой ничего общего. Более того, воспитали их на учебниках, в которых русские и Россия (включая СССР) подаются как оккупанты и колониалисты, которые своей "эксплуатацией" не позволили им построить рай на земле. Всё это формирует вполне определённую ментальность и соответствующую ей "картину мира". Как-то автору этих строк довелось почитать в соцсетях, что сами мигранты о себе и о нас думают. Так вот, с удивлением узнал, что всю Москву, оказывается, построили они, мигранты, что заселившиеся в построенные ими квартиры москвичи "все не работают", потому что у каждого есть по 3-4 квартиры, которые они сдают за деньги всё тем же несчастным, эксплуатируемым ими мигрантам.

Скажете – миф, бред? Пусть так! Но неизбежное следствие подобной логики, уже заложенной в сознание многих мигрантов, – понимание "восстановления справедливости" как "всё отнять и поделить". Между своими, разумеется. Морально к этому некоторые из приехавших к нам на заработки готовы уже сейчас. А на подростковом уровне такая готовность может вылиться в трагичные истории. На подходе новое поколение детей мигрантов, уже вырастающее с мыслью, что "всё здесь будет наше". Просто у некоторых его представителей терпения не хватает сперва вырасти и дождаться "часа Ч". Посему пока что они "готовятся", на своём, пока что детско-подростковом уровне репетируют то, что намерены в будущем, "когда всё будет можно", творить с нами везде.

На примере самарской СОШ №8 мы наглядно видим, что именно ждёт когда-то русскую Россию, если потомки мигрантов станут в ней даже не большинством, а просто значительной в численном отношении силой. Всё это мы уже наглядно видим в переполненной инокультурными мигрантами Европе, которая в самом обозримом будущем может просто перестать быть – если не в физическом плане, то в плане этническом, ментальном и культурном.

А нам предлагается толерантно делать вид, что всё это "единичные случаи без какой-либо национальной подоплёки". Этак дождёмся времён, когда русским детям вообще опасно будет появляться в школе, а девочкам – и на улице, когда кто-то станет учить "правильному дресс-коду" наших женщин, "Кёльнские ночи" с массовыми изнасилованиями станут обычным делом, а сами мы в своих родных городах то и дело будем слышать за спиной: "Э, урус, ты кто такой?! Понаехали тут!"

Что с того?

Отец избитой девочки в беседе с Царьградом добавил:

В первую очередь, я думаю, за столь жестокий поступок этих детей нужно хотя бы убрать из данного учебного заведения. Я не знаю, перевести в какое-либо другое либо выгнать как-то совсем.

Это могло бы стать одной из мер.

А потом (ФСБ в Самаре, надеемся, есть?) тщательно проверить семьи этих подростков и их окружение: вероятно, там распространяются откровенно русофобские взгляды и пропагандируется национальная нетерпимость? Кстати, как именно они получили гражданство, тоже проверить не мешает. И при малейшем нарушении аннулировать гражданство и высылать – без права на возвращение. Даже один-два примера подобного рода могут здорово вразумить остальных.

https://spb.tsargrad.tv/articles/pinali-devochku-za-to-chto-...