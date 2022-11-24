И еще раз о музыкантах

Доброе утро. Фото от наших подписчиков (канала Вагнер). https://t.me/rosich_ru/27071

Бывший заключённый, решивший изменить жизнь к лучшему, воспользовавшийся шансом изменить жизнь к лучшему. "Война - дело мужчин. Решение о присоединении к "Вагнеру" было принята в первый час. Шанс реализовать себя и зачеркнуть свои прошлые ошибки". Военврач с 25 лет стажа, 6 лет срока, из того самого, первого, набора заключённых в ряды ЧВК "Вагнер".

https://t.me/orchestra_w/3142

Места боевой славы. Попасная Музыкант за работой. Актуальное направление донецкого фронта, сентябрь.

Я уже писала про этого героя, но не могу еще раз не упоминуть о нем. Строительством оборонительной "Линии Вагнера" руководит легендарный человечище, один из ветеранов, стоявших у истоков создания ЧВК Вагнера, Герой Российской Федерации Андрей Богатов.

Человек исключительной отваги и мужества, боец по своей сути (как и все в ЧВК), целыми днями носится по всему протяжению оборонительной линии, организовывая и решая миллионы вопросов.

Кроме линии заграждений, Андрей сколачивает из жителей приграничных районов отряды народного ополчения, организуя их обучение и слаживание. Тяжелый, но крайне востребованный сейчас труд.

https://t.me/orchestra_w/3230

Командир ЧВК "Вагнер" Алексей Нагин в центре Попасной в день освобождения - 7 мая.

Алексей Нагин героически погиб 20 сентября, защищая интересы Родины.

В Санкт-Петербурге создают православное ЧВК "Андреевский Крест", сообщает российское издание "Блокнот". Создателями организации выступили представители общины Морского Кронштадтского Никольского Собора.

Концепция — готовить к мобилизации, чтобы "подготовленные воины могли выжить в трудных условиях военных действий и добиться победы любой ценой".

В данный момент ЧВК "Андреевский крест" приступила к созданию добровольческих батальонов на базе своего учебного центра, которые затем поедут в Украину.

При этом учебный центр, созданный прихожанами, существовал в Кронштадте еще с 2017 года, но теперь он активизировал свою деятельность.

https://t.me/ssigny/47815

Музыканты предательства не прощают!

На видео (имеет сцены жесткого характера) бывший участник «Группы Вагнера» Евгений Нужин, который сбежал с фронта и добровольно сдался в плен украинским военным 4 сентября 2022 года. В плену сразу начал сдавать все известные ему факты, а также попутно наговаривая то, чего на самом деле нет, тем самым, надеясь получить снисхождение от украинской стороны. И ему вроде бы поверили, так, например, 12 октября 2022 года он даже дал интервью их СМИ, рассказывая, что хочет воевать за Украину, и судя по отзывам в комментариях, в его искренность поверили даже украинские зрители. Но вот, видимо, только не в «Вагнере», так как приблизительно в теме, те знают, что кувалда и предатели имеют для «оркестра» тесную связь. И вот, пропав внезапно из под следствия в Киеве, предатель получил их традиционное исконно-вагнеровское наказание. https://t.me/grey_zone/15767

Видео с заключенным Нужиным, из ИТК пришедшего в "вагнера", а оттуда перебежавшего на сторону Украины, которому якобы раздолбили голову кувалдой в подвале Киеве, впервые появилось не на "канале, связанном с ЧВК Вагнер", а на канале, связанном в ИПСО "НетВойне" (на 2 ч. раньше). Причем через несколько минут после его появления с украинского акка нам написали его в обратную связь со ссылкой — то есть пошла активная кампания по раскрутке. Само видео удара, при медленном просмотре, очень похоже на качественный монтаж, причем почему-то труп или разлетающуюся на куски голову не показывают.

В самом Киеве, при всем уважении, просто убить врага непросто, а украсть тем более. Тратить ценнейшие ресурсы на какого-то предателя заключенного — исключено.

https://t.me/mig41/22166

И это не фейк ЗАПРОС:

В социальных сетях сегодня расходиться видео с неким Евгением Нужиным, которого якобы казнили за то, что он, будучи бойцом ЧВК "Вагнер", сбежал на сторону противника. Можете ли Вы его как-то прокомментировать?



ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке - собачья смерть". Прекрасная режиссёрская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съёмок, ни одно животное не пострадало».

https://t.me/concordgroup_official/24



По поводу ответа самого Пригожина по поводу видео, то оно полно намеков на то, что это смонтированный ролик.

Простите за проф цинизм, но если это не монтаж, то почему ничего не разлетается, после 2-ого удара? Возможно, кувалда была резиновая, тогда точно не монтаж 😊 Почему не показывают труп с разможенной головой? Почему украинские СМИ не показывают фото трупа и вообще не делают никаких заявлений?

По поводу сложности "исполнить" (напомним, сейчас в Киеве гражданам другого государства застрелить кого-то непросто, а уж украсть тем более) — то могли заказать местным. Но тогда они денег взяли, а казнь

ымитировали. Как -то так.

Как по нам, так примитивный косплей убийства Бабченко. На этом тема с Нужиным закрывается.

https://t.me/mig41/22168

ЗАПРОС:

Здравствуйте, коллеги.

Хотели бы задать вопрос Е.В.Пригожину

Уважаемый Евгений Викторович!

В сети широко разошлось видео с казнью человека, который представляется Евгением Нужиным.

Несмотря на всю жестокость происходящего, немало пользователей, у которых такое наказание вызвало одобрение. Как Вы считаете, с чем связана подобная реакция общества сегодня?

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Один известный человек научил меня делить мир на три части: друзья, враги и предатели. Категория друзей более-менее понятна. И пока они друзья, мы редко вдумываемся в глубину смысла этого слова. Категория враги также понятна, например, сегодняшняя Украина формально является врагом России. США или блок НАТО - враги России. Но история быстро меняется. И категория врагов иногда быстро переходит в категорию друзей. Врага надо изучать, надо знать и, чтобы победить, надо уважать.

Предательство стоит отдельно. Люди могут ошибаться, люди могут совершать нелицеприятные поступки, и да, можно долго спорить, что такое предательство. Но есть высшая степень предательства, безусловное предательство - предательство своего народа. Сегодня, хотим мы этого или нет, но часть нашего народа находится на войне, в окопах, на поле боя. Это наши близкие, наши отцы, братья и сыновья. Нужин предал свой народ, предал своих товарищей, предал осознанно. Не попал в плен и не сдался, а спланировал свой побег. Нужин - предатель. Русский народ, россияне генетически чувствуют запах предательства, отсюда и комментарии в соцсетях.

Но не забывайте, есть не только предатели, которые бросают автомат и уходят к врагу, предавая свой народ и свою Родину. Часть предателей отсиживаются в кабинетах, не думая о собственном народе. Часть из них на собственных бизнес-джетах улетают в те страны, которые пока нам кажутся нейтральными. Улетают, чтобы не участвовать в сегодняшних проблемах. Они тоже предатели».

https://t.me/concordgroup_official/27

У этого человека просто масса юмора. Ответы - высший пилотаж и троллинг 100 уровня. А "бедолаги" никак не въедут, что над ними издеваются!

ЗАПРОС:

Здравствуйте! Вопрос к Евгению Викторовичу.

«Радио Свобода», ссылаясь на статью Bloomberg, заявило о новом вмешательстве со стороны России в выборы в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября. Журналисты издания связывают попытки интервенции с Вашим именем. Можете прокомментировать?

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Я вам отвечу очень тонко, деликатно и прошу прощения, допущу определённую двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень».

Но эти дебилы конечно же все извратили. Za нас и Zа Донбасс. Злая бомба И еще одна Za нас и Zа Донбасс. Злая бомба

ЗАПРОС:

Уважаемые коллеги, добрый день!

Меня зовут Наталья, Шеф-продюсер RT France

Мы знаем занятость Евгения Викторовича, но просим уделить нам время и прокомментировать ситуацию. Вопрос от телеканала RT:

Евгений Викторович, в западных СМИ с подачи AFP разошёлся Ваш комментарий на запрос Russia News «о новом вмешательстве со стороны России в выборы в конгресс США».

Приводим заголовок AFP и перевод:

AFP: Un homme d'affaires proche de Poutine admet des "ingérences" dans les élections américaines

Перевод: Близкий к Путину бизнесмен признает «вмешательство» в выборы в США

Как Вы считаете, намеренно ли западные СМИ исказили смысл Вашего ответа?

Как Вы могли бы прокомментировать подобные заголовки AFP, Reuters и других западных СМИ?

ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Что здесь непонятного. Процитирую еще раз вам мой комментарий:

«Я вам отвечу очень тонко, деликатно и прошу прощения, допущу определённую двусмысленность. Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться. Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень».

А что касается удаления почек и печени, закономерный финал операции – человек не может длительное время после этого существовать. Тем более, без медицинской помощи».

Т.е. им не просто надо разжевать и в рот положить, так еще надо упрашивать проглотить!

ЗАПРОС:

Уважаемый Евгений Викторович, здравствуйте!

Вас беспокоит информационное агентство «Рейтер». Если у Вас есть возможность, хотелось бы услышать ваши ответы на следующие вопросы:

1. Как Вы видите роль ЧВК «Вагнер» в дальнейшем развитии СВО на Украине? Будет ли ЧВК усиливать свое участие в военных действиях?

2. Касательно Ваших недавних комментарий по поводу вмешательства в Американских выборах, какую форму это принимает, и какие у Вас конечные цели? Чего Вы хотите добиться этим?

3. Как Вы видите свое личное будущее в жизни страны? Вы неоднократно заявили, что у Вас нет политических амбиций. Но все же Вы стали одним из самых ярких представителей российской элиты во время СВО, и играете все более публичную роль в российской жизни. Что мы можем ожидать от Вас в ближайшем будущем? Как Вы собираетесь защищать интересы России?

4. Готовы ли Вы дать «Рейтер» интервью на камеру?

Спасибо заранее.ОТВЕТ:

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Всё ваши вопросы носят очень интимный характер, а в состояние такой близости я с вами переходить не собираюсь. Поэтому если у вас будут какие-то более общие вопросы, давайте ограничимся предварительным ласками».

https://t.me/concordgroup_official/6



Бойцы ЧВК Вагнер и новый боец с позывным Симба в посёлке Зайцево.

Запрос от редакции газеты «Московский комсомолец» и ответ:

ЗАПРОС:

Уважаемый Евгений Викторович!

Группой депутатов Госдумы подготовлен законопроект, предполагающий наделение добровольцев, участвующих в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции, статусом ветерана боевых действий.

Законопроект внесен в повестку пленарного заседания Госдумы к рассмотрению в первом чтении 8 ноября 2022 года.

При этом в пояснительной записке к данному законопроекту указано, что статусом ветерана боевых действий предполагается наделять лиц, поступивших «в созданные по решению органов государственной власти РФ добровольческие формирования». Авторы законопроекта указывают, что принятие данных поправок позволит распространить на добровольцев «соответствующие меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодательством для военнослужащих, в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе».

Просим Вас выразить свое отношение к указанной законодательной инициативе, а также ответить на следующие вопросы:

ОТВЕТ:

Публикуем комментарии Евгения Викторовича:

1. Считаете ли вы необходимым и уместным дополнить законопроект положением, предполагающим наделение статусом ветерана боевых действий сотрудников частных военных компаний, принимающих участие в боевых действиях в защиту интересов Российской Федерации в зоне СВО?

Е.В: «Я не имею никакого отношения к законодательству, но считаю, что это абсолютно логичный и правильный шаг. Хотя основные эксперты находятся в Министерстве обороны».

2. Являются ли, во Вашему мнению, граждане, принимающие участие в боевых действиях в рамках СВО в составе подразделений ЧВК «Вагнер», добровольцами?

Е.В: «В состав ЧВК «Вагнер» никто силком никого не тянет. Чтобы в ЧВК попасть, нужно это заслужить».

3. Достойны ли бойцы ЧВК «Вагнер» и иных формирований, созданных не по решению государственных органов, того, чтобы после возвращения из зоны СВО им были оказаны предусмотренные для ветеранов боевых действий меры социальной поддержки, обеспечивающие им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе?

Е.В: «Такие вопросы должно решать государство».

https://t.me/concordgroup_official/9

Всем привет оттуда, где нас нет. Запрос от редакции издания «Подмосковье сегодня» и ответ:

ЗАПРОС:

Уважаемый Евгений Викторович! Редакция интернет-издания «Подмосковье сегодня» готовит материал об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию «ЧВК Вагнер центр». Просим Вас оказать содействие в подготовке материала и ответить на следующие вопросы:

ОТВЕТ:

Публикуем комментарии юридической службы:

1. Как формулирует отказ в вводе здания Госстройнадзор?

Юрслужба: «В отказе приведено необоснованное и незаконное основание. Служба Госстройнадзора ссылается на несоответствие площади построенного объекта условиям договора аренды земельного участка. Договором предусмотрена возможность изменения площади объекта, при условии оплаты за такое увеличение. АО «Ритейл» произвёл оплату за превышение площади в казну города, в полном размере в порядке и в сроки, установленные договором. Все обязательства инвестором выполнены».

2. Почему в вводе здания было отказано?

Ю.С: «Как мы считаем, по идеологическим причинам, поскольку вся разрешительная документация в отношении строительства здания получена. Более того, в июле было получено Заключение о соответствии построенного объекта проектной документации, прошедшей экспертизу и на основании которой было выдано Разрешение на строительство».

3. Какие функции должен нести центр?

Ю.С: «ЧВК Вагнер Центр» – это комплекс зданий, в котором находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств.

Миссией «ЧВК Вагнер Центра» – является обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной. В случае, если проект покажет свою успешность и актуальность, будем рассматривать необходимость открытия филиалов».

4. Есть ли возможность как-то повлиять на ситуацию и все же получить разрешение на ввод в эксплуатацию в дальнейшем?

Ю.С: «Мы обратились в суд за защитой и восстановлением своих прав. В случае если подтвердится состав преступлений в действиях губернатора А.Д. Беглова и других должностных лиц исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, мы будем действовать в соответствии с порядком, предусмотренным для таких случаев».

https://t.me/concordgroup_official/18



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