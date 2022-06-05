Поздравляем милую Светлану с днём рождения!

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У нашего замечательного суперадминистратора и активного автора сайта

СВЕТЛАНЫ (Митленко) День Рождения!!!



Свет очей моих, Светлана!

Ты цветёшь, как маков цвет!

Приукрашивать не стану,

Но тебя прелестней нет!

С Днём Рожденья, дорогая!

Пусть тебе везёт во всём!

Счастья я тебе желаю,

Этим ясным тёплым днём!

Почему сегодня так светло?

Почему щебечет соловей?

Почему вокруг все расцвело

И весною пышит даже пень?



Сегодня день, да не обычный,

Совсем не серый, не пустой.

Твой День Рожденья, праздник личный,

Весь мир отпразднует с тобой!



Светлана, ты так обаятельна,

И всегда чудесна, привлекательна.

Сегодня поздравляю я тебя,

Желаю быть счастливою всегда.

Чтоб счастья полон был твой дом,

И все были счастливы уж в нём.



В душе пусть пылкая живёт любовь,

Пусть согревает сердце и волнует кровь.

А ты, Светланочка, всегда светись,

На новые идеи смело заводись.

И денежный пусть дождь тебя польёт,

Удачу верную и яркую тебе пошлёт.

От счастья чаще улыбайся,

И жизнью красочной ты наслаждайся.



Пусть этот день запомнится надолго,

Тебе, Светлана, теплые слова:

Большого счастья, крепкого здоровья,

Любви, добра, удачи торжества.

Всегда весёлой будь, родная,

И никогда ты не болей,

На все невзгоды невзирая

Душой и сердцем не стареть!

Света, принимай сейчас

Поздравление от нас:

Терпеливой будь и милой,

Доброй, умной, веселой!

И пусть стелется под ноги

Радуга тебе в дороге, –

Чтобы жизни улыбалась,

Никогда не огорчалась!

Расцветай как роза в мае –

Мир тогда милее станет

И дела пойдут все в гору,

Будешь счастлива, здорова,

Ведь сильней всего на свете

Красота – вы мне поверьте!

С днем рождения, Светлана!

Пожелаем без обмана,

Чтобы в жизни все срослось,

Что хотелось - то сбылось.

Чтобы недруги зачахли,

Чтоб цветы весною пахли.

В доме был уют, тепло,

Будь счастливой всем назло.

Бизнес точно шел чудесно,

Жить чтоб было интересно,

А мужчина-идеал

На руках тебя таскал.





Сегодня Свету поздравляем,

Она — наш яркий, летний день!

Как лучик солнца жарко светит,

Ей никогда сверкать не лень!

Светлана — имя твое светло,

Как ты и как твоя судьба,

Живи богато, а не бедно,

Будь счастлива не день, всегда!

И пусть глаза горят, как звезды,

А на лице улыбка счастья,

Светилась, как луна и солнце!

И прогоняла все ненастья!



Для нашей Светланы желаем мы дружно,

Быть самой любимой, желанной и нужной,

Обворожительной, самой красивой,

Оригинальной и неповторимой!



Ну и, конечно, песня, написанная, я просто в этом уверена, именно для нашей дорогой Светланы.

Светлана, яркая звезда,

Сияй везде, свети всегда.

Пусть не коснется никогда

Души чистейшей темнота.

Светлана, светлая весна,

Ты в жизнь всем сердцем влюблена,

Пусть только радость в нем царит,

Как лучик солнечный горит!



И закончу уже по традиции роликом, сделанный своими руками, лично для Светланы: