Поздравляем милую Светлану с днём рождения!

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У нашего замечательного суперадминистратора и активного автора сайта
СВЕТЛАНЫ (Митленко) День Рождения!!!
Свет очей моих, Светлана!
Ты цветёшь, как маков цвет!
Приукрашивать не стану,
Но тебя прелестней нет!
С Днём Рожденья, дорогая!
Пусть тебе везёт во всём!
Счастья я тебе желаю,
Этим ясным тёплым днём!
Почему сегодня так светло?
Почему щебечет соловей?
Почему вокруг все расцвело
И весною пышит даже пень?
Сегодня день, да не обычный,
Совсем не серый, не пустой.
Твой День Рожденья, праздник личный,
Весь мир отпразднует с тобой!
Светлана, ты так обаятельна,
И всегда чудесна, привлекательна.
Сегодня поздравляю я тебя,
Желаю быть счастливою всегда.
Чтоб счастья полон был твой дом,
И все были счастливы уж в нём.
В душе пусть пылкая живёт любовь,
Пусть согревает сердце и волнует кровь.
А ты, Светланочка, всегда светись,
На новые идеи смело заводись.
И денежный пусть дождь тебя польёт,
Удачу верную и яркую тебе пошлёт.
От счастья чаще улыбайся,
И жизнью красочной ты наслаждайся.
Пусть этот день запомнится надолго,
Тебе, Светлана, теплые слова:
Большого счастья, крепкого здоровья,
Любви, добра, удачи торжества.
Всегда весёлой будь, родная,
И никогда ты не болей,
На все невзгоды невзирая
Душой и сердцем не стареть!
Света, принимай сейчас
Поздравление от нас:
Терпеливой будь и милой,
Доброй, умной, веселой!
И пусть стелется под ноги
Радуга тебе в дороге, –
Чтобы жизни улыбалась,
Никогда не огорчалась!
Расцветай как роза в мае –
Мир тогда милее станет
И дела пойдут все в гору,
Будешь счастлива, здорова,
Ведь сильней всего на свете
Красота – вы мне поверьте!
С днем рождения, Светлана!
Пожелаем без обмана,
Чтобы в жизни все срослось,
Что хотелось - то сбылось.
Чтобы недруги зачахли,
Чтоб цветы весною пахли.
В доме был уют, тепло,
Будь счастливой всем назло.
Бизнес точно шел чудесно,
Жить чтоб было интересно,
А мужчина-идеал
На руках тебя таскал.
Сегодня Свету поздравляем,
Она — наш яркий, летний день!
Как лучик солнца жарко светит,
Ей никогда сверкать не лень!
Светлана — имя твое светло,
Как ты и как твоя судьба,
Живи богато, а не бедно,
Будь счастлива не день, всегда!
И пусть глаза горят, как звезды,
А на лице улыбка счастья,
Светилась, как луна и солнце!
И прогоняла все ненастья!
Для нашей Светланы желаем мы дружно,
Быть самой любимой, желанной и нужной,
Обворожительной, самой красивой,
Оригинальной и неповторимой!
Ну и, конечно, песня, написанная, я просто в этом уверена, именно для нашей дорогой Светланы.
Светлана, яркая звезда,
Сияй везде, свети всегда.
Пусть не коснется никогда
Души чистейшей темнота.
Светлана, светлая весна,
Ты в жизнь всем сердцем влюблена,
Пусть только радость в нем царит,
Как лучик солнечный горит!
И закончу уже по традиции роликом, сделанный своими руками, лично для Светланы:
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