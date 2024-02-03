Территория Героев...(123)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Он два дня выбирался к своим, израненный, с осколком в груди. Шел пешком, днем и ночью, по лесам и дорогам, надеясь не нарваться на врагов. На этот случай у него были с собой две гранаты и автомат. Из еды — три батончика и фляжка с водой. А до границы, где точно стояли наши, предстояло пройти около ста километров…
https://t.me/mod_russia/34928Хотел служить в МВД, но «волей случая» попал в инженерные войска... и влюбился в свою специальность. «Это не только работа на технике и с техникой. Это работа и с людьми», — отмечает гвардии старший лейтенант Дмитрий Орлов.
https://t.me/mod_russia/34960Орденом Мужества награжден Сергей Володин, механик водитель танка Т-80БВМ, который пришел на фронт добровольцем, помогать своим. От мастерства мехвода в бою зависят жизни всех членов экипажа, и в немалой степени — результативность. Во время «контрнаступа» ВСУ этот экипаж сжег немало американской и европейской техники. См. видео по ссылке
https://t.me/mod_russia/34899Лейтенант Николай Макаров — участник легендарного Гостомельского десанта. Наши бойцы выполнили сложнейшую задачу: высадились на стратегически важный объект и удерживали его до подхода основных сил.
Полковник Туманов СергейНа одном из тактических направлений в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, полковник Сергей Туманов возвращаясь с выполнения специальных задач увидел, что на пути его следования группа операторов БПЛА попала под массированный минометный обстрел боевиков. Несмотря на продолжающейся минометный обстрел, рискуя жизнью, Сергей лично извлек из горящего автомобиля раненых, которые были заблокированы в кабине в машине. Офицер переместил раненых в безопасное место и оказал первую помощь, чем спас им жизни. Затем вернулся к автомобилю и эвакуировал оборудование группы.
https://t.me/rabotaembrat/7482
Подполковник Фролов КонстантинВ районе одного из населенных пунктов подполковник Константин Фролов в составе группы выполнял специальные задачи с применением БПЛА.
В ходе испытания группа, возглавляемая Фроловым подверглась массированному минометному обстрелу со стороны украинских боевиков. Не смотря на продолжающейся обстрел, рискуя жизнью, продолжил управлять летательным аппаратом и вывел его в безопасное место. Затем вернулся к группе и помог эвакуировать пострадавших военнослужащих в безопасное место.
https://t.me/rabotaembrat/7483
Капитан Алибеков АлиТанковый батальон под командованием капитана Али Алибекова вел оборонительные бои с целью не допустить прорыва украинских боевиков в зоне своей ответственности на важном направлении.
Находясь на переднем крае под систематическим огнём артиллерии и танков противника, Алибеков организовал оборону на вверенном участке, распределил подчинённый личный состав и бронетехнику на возможных направлениях прорыва. Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями, всестороннему и своевременному обеспечению танкисты Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника уничтожили свыше ста пытающихся прорваться украинских боевиков, а также 16 единиц бронированной техники.
Благодаря грамотным действиям капитана Али Алибекова и его подчинённых удалось не допустить прорыва оборонительной линии на вверенном участке, противник понес потери, значительно истощив свой наступательный потенциал.
https://t.me/rabotaembrat/7459
Лейтенант Алашеев ДенисМотострелковый батальон, в составе которого действовала рота лейтенанта Дениса Алашеева, занимал оборону в районе одного из освобожденных населенных пунктов, расположенного рядом с линией боевого соприкосновения.
Денис находился на передовой позиции, когда противник превосходящими силами при поддержке тяжелой бронированной техники, огня артиллерии и минометов предпринял попытку выбить российские войска с занимаемых рубежей. Приняв бой, личный состав под руководством Алашеева сумел сдержать натиск противника. В ходе стрелкового боя Денис личного уничтожил часть группы боевиков, скрытно выдвинувшихся к блиндажу российских мотострелков. По итогам боя противник был вынужден отступить с занятого ротой лейтенанта Алашеева участка обороны.
https://t.me/rabotaembrat/7438
Младший сержант Абдуллин ИльяКомандир танка младший сержант Илья Абдуллин со своим экипажем выполнял боевую задачу по огневой поддержке российского штурмового отряда, наступающего на укрепленный опорный пункт украинских боевиков и подавлению их основных огневых средств.
В ходе боя, действуя с закрытой огневой позиции, Абдуллин, во взаимодействии с оператором БПЛА, оперативно переносил огонь орудия на наиболее активные участки сопротивления противника. Ведя прицельный огонь, российские танкисты нанесли огневое поражение живой силе и технике врага, уничтожив бронемашину, пулеметный расчёт и более десяти боевиков находящихся в окопах, полевых земляных укрытиях, чем существенно облегчили продвижение российских штурмовиков к опорному пункту украинских боевиков. Обороняясь, противник активно применял ствольную артиллерию, минометы, а также вел огонь из стрелкового оружия и противотанковых средств. Израсходовав половину боекомплекта, Абдуллин, быстро и скрытно переместил танк на другую огневую позицию, с которой продолжил вести прицельный огонь, до полного овладения российским штурмовым отрядом опорного пункта противника.
Благодаря грамотным, профессиональным действиям, младшего сержанта Ильи Абдуллина и его экипажа боевая задача была выполнена, штурмовой отряд захватил важный опорный пункт, чем обеспечил значительное продвижение по переднему краю.
https://t.me/rabotaembrat/7456
Сержант Ермолаев ДмитрийСержант Дмитрий Ермолаев, действуя в составе группы российских военнослужащих, осуществлял поиск целей, корректировал огонь российских артиллерийских расчетов, проводил видеофиксацию огневого поражения оборонительных объектов, живой силы и техники украинских боевиков. Находясь на наблюдательном посту вблизи линии боевого соприкосновения и ведя поиск при помощи беспилотного летательного аппарата, Ермолаев организовывал поддержку российской штурмовой группы, ведущей наступление на позиции украинских боевиков.
https://t.me/rabotaembrat/7423
Рядовой Агнаев РостиславДействуя в составе батальонной тактической группы российских мотострелков, рядовой Ростислав Агнаев выполнял задачи по вытеснению подразделений украинских боевиков из населенного пункта.
Боевая машина, в которой находился Ростислав, попала под встречный огонь оказывающего ожесточенное сопротивление противника, была подбита выстрелом из гранатомета и потеряла ход. Быстро оценив обстановку, четко ориентируясь в ситуации, Агнаев выбрался из подбитой машины, под шквальным огнем противника, помог своим товарищам эвакуироваться в укрытие, где оказал им первую помощь и до прихода подкрепления прикрывал их огнем из штатного стрелкового оружия. Прикрывая раненых членов экипажа рядовой Ростислав Агнаев уничтожил трех боевиков, предпринявших попытку захватить в плен российских мотострелков.
https://t.me/rabotaembrat/7414
Рядовой Семёнов ИванЭкипаж танка, в состав которого входил наводчик-оператор рядовой Иван Семенов, выполнял боевую задачу по огневой поддержке наших войск, наступающих на позиции украинских боевиков.
Продвигаясь по местности, российские военнослужащие столкнулись с тщательно подготовленной эшелонированной обороной противника. Обороняющиеся боевики открыли по нашим войскам артиллерийский и минометный огонь. Завязался бой. В ходе боя, умело управляя вверенной ему техникой и несмотря на вражеские артиллерийские и минометные обстрелы, Иван вел огневое поражение противника совместно с другими экипажами. Прицельным огнем российских танкистов были уничтожены две долговременные огневые точки и большое количество пехоты врага. После того, как противник потерял большое количество живой силы, российские мотострелки при поддержке танкистов, штурмом взяли опорный пункт врага. Остатки сил боевиков бежали с поля боя вглубь подконтрольных им территорий.
https://t.me/rabotaembrat/7447
Рядовой Калинин АлександрПодразделение, в составе которого действовал рядовой Александр Калинин, выполняло боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков.
Противник неоднократно предпринимал попытки выбить наших военнослужащих с занятых позиций и восстановить контроль над поселком. В ходе многочисленных атак боевики неоднократно прибегали к поддержке огнем артиллерии и минометов. Калинин, отражая атаки врага, огнем из пулемета наносил существенный урон прорывающимся боевикам. В ходе очередной попытки прорвать оборону противник нанес массированный артиллерийский удар по позициям наших войск, после чего перешел в активное наступление при поддержке боевой техники. Умело используя условия местности, прицельным огнем из штатного оружия Александр сковал продвижение пехоты противника.
https://t.me/rabotaembrat/7448
Рядовой Ницеский СемёнПодразделение, в составе которого действовал стрелок-помощник гранатометчика рядовой Семен Ницеский, выполняло боевую задачу по обороне населенного пункта.
Находясь на передней линии под артиллерийским огнем противника, Ницеский, оказывал первую помощь пострадавшим военнослужащим, благодаря чему, получившие незначительные ранения военнослужащие продолжали выполнять боевые задачи. В ходе боя лично вынес из-под огня противника в безопасное место троих раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего, оказал им первую помощь.
https://t.me/rabotaembrat/7467
Лейтенант Бембеев ЗамбаВзвод гаубичной самоходно-артиллерийской батареи под командованием лейтенанта Замба Бембеева успешно выполнял задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы противника. Националисты предприняли контрнаступление во фланг обороняющимся войскам. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны националистов, Бембеев смог организовать систему маневрирования от контрбатарейного огня противника.
https://t.me/rabotaembrat/7476
Гвардии старший сержант Мамин ЕвгенийГвардии старший сержант Евгений Мамин, действуя в составе расчета самоходного противотанкового ракетного комплекса, выполнял боевую задачу по обнаружению и уничтожению бронированных средств, огневых точек и живой силы противника. Украинские боевики в попытке прорвать оборону атаковали позиции российских мотострелковых подразделений на стратегически важном направлении, применив бронетехнику и мотопехоту.
Находясь на боевом дежурстве и ведя разведку в зоне ответственности подразделения, Мамин своевременно обнаружил сосредоточение бронемашин и скопление личного состава противника, доложил о намерениях украинских боевиков, передав точные координаты и целеуказания на командный пункт подразделения. В соответствии с полученными разведданными российскими артиллерийскими подразделениями был нанесен удар. Противник, понимая, что его замысел раскрыт, в спешке начал выводить уцелевшую бронетехнику и личный состав из района сосредоточения. Мамин, оценив обстановку, принял решение огнем самоходного противотанкового ракетного комплекса атаковать отступающих украинских националистов.
Выдвинувшись на расстояние, позволяющее поразить технику противника, расчет самоходного ПТРК открыл огонь и точным попаданием уничтожил танк и две бронированные машины пехоты. Благодаря точным и своевременным действиям гвардии старшего сержанта Евгения Мамина удалось сорвать наступление украинским националистов и нанести противнику существенные потери в бронетехнике.
https://t.me/rabotaembrat/7432
Рядовой Капитонов ВячеславВодитель-заправщик взвода обеспечения рядовой Вячеслав Капитонов, неоднократно находясь под артиллерийскими обстрелами, с риском для жизни совершал выдвижение к боевой технике, находящейся на линии боевого соприкосновения, для её дозаправки.
https://t.me/rabotaembrat/7475
Капитан Маточкин БаирВ ходе специальной военной операции капитан медицинской службы Баир Маточкин выполнял задачи по эвакуации с поля боя раненых военнослужащих и оказанию им первой медицинской помощи.
Батальонная тактическая группа российских войск, в составе которой действовал Баир, выполняла задачу по обороне взятого в ходе боёв с противником важного стратегического объекта. Враг, стремясь выбить российские войска с занимаемых позиций, пошел на штурм. Атака боевиков сопровождалась артиллерийским огнем. Часть выпущенных врагом снарядов попала в медицинский пункт, где в тот момент Маточкин оказывал медицинскую помощь раненым. Несмотря на непрерывный обстрел Баир, рискуя собственной жизнью, лично вынес пострадавших из-под обстрела и сгруппировал в безопасном месте, чем спас их жизни.
https://t.me/rabotaembrat/7444
Военнослужащий Семёнов МаксимУчастника СВО Максима Семёнова из Саратовской области наградили Георгиевским крестом.
Уроженец Аткарска - Максим Семенов награжден Георгиевским крестом 4-й степени. Об этом сообщает администрация района.
До мобилизации Максим работал в сфере сельского хозяйства. Он одним из первым ушел защищать Родину в зону специальной военной операции.
Знаком отличия "Георгиевский крест" Максима отметили за участие в штурме вражеских точек.
"Аткарск гордится!" – говорится на сайте администрации района.
https://t.me/specnazAlpha/20604
Старший сержант Семыкин ЮрийПодразделение, в составе которого действовал заместитель командира мотострелкового взвода – командир отделения старший сержант Юрий Семыкин, выполняло боевую задачу по штурму опорного пункта противника, расположенного вблизи одного из поселков, освобожденных от вооруженных формирований боевиков.
https://t.me/rabotaembrat/7437
Ефрейтор Белоусов НикитаПродвигаясь по заданному маршруту, механик-водитель мотострелкового отделения ефрейтор Белоусов обнаружил оборудованный оборонительный рубеж и большое сосредоточение живой силы противника. Завязался бой. В ходе боестолкновения командир отделения и стрелок получили ранения и не могли самостоятельно выбраться из-под огня противника. Оценив обстановку, несмотря на угрозу жизни, Белоусов смог эвакуировать раненых товарищей в безопасное место и оказать первую помощь.
https://t.me/rabotaembrat/7422
Гвардии старший прапорщик Мигаль ВячеславГвардии старший прапорщик Вячеслав Мигаль в составе артиллерийской батареи выполнял боевые задачи по поддержке российских подразделений, действующих в обороне на важном тактическом направлении.
Украинские боевики под прикрытием огня боевых машин пехоты и артиллерии, предприняли попытку контратаковать позиции российских войск. В ходе боя личный состав российской батареи оперативно выявлял и прицельным огнем подавлял огневые точки противника, обеспечивая непрерывное ведение боевой работы.
Благодаря грамотным действиям российских артиллеристов враг потерял три единицы бронетехники, а также большое количество личного состава, в результате чего отступил, но продолжал артиллерийский огонь. Одно из российских артиллерийских орудий вышло из строя. Гвардии старший прапорщик Вячеслав Мигаль, несмотря продолжающийся артиллерийский обстрел огневой позиции, действуя на ремонтно-эвакуационном транспортном средстве, произвел эвакуацию неисправного орудия, вывел его из зоны поражения вражеской артиллерии на безопасное удаление, не допустив его уничтожения, а затем в кратчайшие сроки восстановил его работоспособность и готовность к боевому применению.
https://t.me/rabotaembrat/7431
Старший сержант Завьялов ВадимДействуя в составе батальонной тактической группы, командир боевой машины пехоты старший сержант Вадим Завялов выполнял боевую задачу по организации обороны на подступах к населенному пункту, освобожденному от украинских боевиков.
В один из дней противник предпринял попытку вернуть поселок под свой контроль и приступил к артиллерийскому обстрелу позиций российских войск, удерживающих оборону. Расположившись в боевых порядках, старший сержант Вадим Завялов, умело совершая противоогневые маневры, обеспечил выход боевой машины из-под удара противника на запасные позиции, что обеспечило возможность ведения ответного огня по наступающему врагу. В результате одного из залпов противника, боевая машина старшего сержанта Завялова получила повреждения и потеряла ход. Вадим, мгновенно оценив ситуацию, понимая, что экипажу грозит смертельная опасность, рискуя собственной жизнью, выбрался из боевой машины и, несмотря на огонь противника устранил повреждение. Починив технику, Вадим вывел боевую машину из зоны обстрела, после чего, заняв новую позицию, обеспечил поражение экипажем живой силы противника.
https://t.me/rabotaembrat/7443
Старшина Таутенов РенатКомандир взвода старшина Ренат Таутенов в ходе специальной военной операции выполнял боевые задачи по медицинскому обеспечению военнослужащих своего мотострелкового подразделения. В ходе боевых действий по освобождению российскими подразделениями населенного пункта от украинских боевиков, Ренат Таутенов лично вынес из-под огня противника троих российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Затем, он оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт.
https://t.me/rabotaembrat/7455
Рядовой Трофимов ИгорьДействуя в составе мотострелкового подразделения, рядовой Игорь Трофимов выполнял задачу по несению службы на сторожевых постах.
Украинские боевики предприняли попытку силами диверсионной группы проникнуть в тыл наших войск. Игорь, заняв выгодную позицию из штатного оружия уничтожил большую часть живой силы противника, вынудив его отступить. Впоследствии рядовой Игорь Трофимов выполнял задачи по возведению фортификационных сооружений на важном участке фронта.
https://t.me/rabotaembrat/7458
Сержант Кулик СергейМеханик-радиотелефонист взвода связи сержант Сергей Кулик, находясь на переднем крае обороны возле одного из населенных пунктов, в условиях постоянного огневого воздействия противника выполнял задачу по обеспечению связи в подразделении.
После артиллерийской подготовки и при поддержке бронетехники, националисты перешли в наступление с применением беспилотных летательных аппаратов. В ходе очередного удара противника радиостанция получила осколочные повреждения от разовравшегося рядом снаряда, в результате чего группа на некоторое время лишилась возможности корректировать огонь артиллерии. Кулик оперативно, несмотря на артиллерийский обстрел и атаки дронов, восстановил работоспособность поврежденной радиостанции и продолжил корректировку огня артиллерии.
Благодаря мужественным и профессиональным действиям сержанта Сергея Кулика артиллерийский дивизион по переданным данным рассеял наступающие штурмовые группы противника, а затем подавил огневые точки вражеской артиллерии.
https://t.me/rabotaembrat/7468
Доброволец Бурыкин АндрейОператор противотанкового ракетного комплекса «Фагот» Андрей Бурыкин за уничтоженный танк ВСУ «Леопард» награжден медалью «За отвагу».
Находясь на переднем крае наших войск в районе Работино Запорожской области, Андрей Бурыкин обнаружил приближающийся танк «Леопард». Быстро приняв решение, военнослужащий точным огнем из ПТРК «Фагот» уничтожил «немецкую кошку».
Андрей пришел в Вооруженные Силы для участия в специальной военной операции добровольцем. На полигонах в ходе регулярных тренировок он в совершенстве овладел вверенным орудием – ПТРК «Фагот». По словам Андрея, нет такой техники, которую не смог бы поразить этот противотанковый комплекс. См. видео по ссылке
https://t.me/mod_russia/35015О своем подвиге и боевой работе рассказал механик-водитель самоходной артиллерийской установки «Мста-С» гвардии рядовой Кирилл Михайлов.
«Начинал работать с должности наводчика самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С». Позже стал командиром орудия. Выполняли боевые задачи. Потом добавили технику – самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С». На одну из гаубиц назначили механиком-водителем. Поражаем живую силу, боевую технику, опорные пункты, пункты временной дислокации противника. Работаем в любое время суток. Как поступает команда, сразу отрабатываем по целям. Отработали на точке, перекатились, отрабатываем дальше на другой точке. Получил Георгиевский крест IV степени за грамотное выполнение боевых задач. Уничтожили временные пункты дислокации противника. Я, на самом деле, не ожидал, что будет настолько высокая награда. Поэтому я со всей трепетностью к ней отношусь и буду относиться. Буду стараться выполнять свои задачи еще лучше. …», – рассказал Кирилл Михайлов. См. видео по ссылке
https://t.me/mod_russia/35089?singleПротивотанковые мины устанавливаются в местах возможного прорыва ВСУ либо в грунт, либо прямо на землю. За инженерными заграждениями круглосуточно наблюдают саперы, чтобы не допустить возможные попытки противника сделать проход в минном поле.
Также военные инженеры выполняют задачи по проделыванию проходов в минных заграждениях ВСУ в ходе работы штурмовых групп российских военнослужащих. На каждую задачу штурмовикам придается минимум два сапера.
https://t.me/mod_russia/35102Это документальное видео о жителях Липецка и Липецкой области, которые бьются с врагом в составе трёх именных артиллерийских дивизионов. Их тяготы, надежды, поступки, суждения, подвиги. Всё, что образует русский характер.
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
В Тогучанском районе Новосибирской области простились с героем СВО
Сергей Сергеевич Колупаев родился 15 апреля 1991 года. С 1-го по 4 классы обучался в Шубкинской школе. В 2007 году получил основное образование в Ключевской средней школе. После окончания школы поступил в аграрный колледж. Как только учёба закончилась — был призван в ряды российской армии для прохождения срочной службы.
Работал водителем в Новосибирске. В последнее время жил в Лекарственном, трудился на карьере. Заключил контракт о прохождении военной службы.
В 2022 году младший сержант, старший стрелок Сергей Колупаев отправился в зону спецоперации.
Погиб 6 декабря 2022 года.
У него остались двое маленьких детей.
https://vk.com/wall-97667884_309700В Тогучанском районе Новосибирской области простились с героем СВО
Владимир Николаевич Казутин родился 6 мая 1969 года.
Всю жизнь прожил в селе Киик. Работал сварщиком в колхозе имени Чапаева. В последние годы трудился вахтовым методом — в охране, сварщиком».
С профессиональным военным делом Владимир Казутин никогда не был связан. В зоне проведения спецоперации отправился в ноябре 2022 года в качестве добровольца.
Спустя месяц, 11 декабря, мужчина погиб.
У Владимира осталось три дочери.
https://vk.com/wall-97667884_309700
Военнослужащий Кривцов ИгорьКривцов Игорь Андреевич
героически погиб 7 июля 2022 года при исполнении служебных обязанностей в ходе СВО.
Игорь Андреевич родился 19 сентября 1994 года в селе Елань.
В 2014 году Игорь был призван на срочную службу в ряды Российской армии. Служил на станции Дивизионная в 5-ой отдельной гвардейской танковой бригаде. После заключил контракт и остался служить в армии.
С февраля 2022 года Игорь находился в зоне проведения специальной военной операции, был командиром танкового взвода танковой роты танкового батальона 5-ой отдельной гвардейской танковой бригады 36-ой общевойсковой армии Восточного военного округа.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Игорь Андреевич награжден «Орденом Мужества» посмертно.
https://zpobeda.ru/igor-krivcov/
Военнослужащий Ветлугин ВиталийВ Липецкой области простились с погибшим в ходе СВО 44-летним
Виталием Ветлугиным
https://zpobeda.ru/vitalij-vetlugin/
Военнослужащий Худяков ДмитрийДо мобилизации
Дмитрий Леонидович Худяков
жил и работал в Сольвычегодске.
Окончил 11 классов Сольвычегодской школы. Затем поступил в Великоустюгский автотранспортный техникум.
Прошел службу в рядах Советской Армии. После работал токарем на Сольвычегодском ремонтно-механическом заводе.
На СВО Дмитрий Леонидович был призван 27 октября 2022 года.
23 октября 2023 года его не стало.
Дмитрию Леонидовичу было 50 лет.
https://zpobeda.ru/dmitrij-hudyakov/
Военнослужащий Голощапов АлександрПри выполнении задач в ходе специальной военной операции героически погиб
Голощапов Александр Вячеславович.
Александр родился 28 февраля 1997 года. Учился в Кировской школе-интернате, затем — в Отрадненском техникуме водного транспорта (Ленинградская область, Кировскийрайон), параллельно занимался боксом, даже входил в состав олимпийского резерва.
После окончания учебного заведения отправился, как положено, в армию — служил в Семёновском полку. Работал в Отрадном, осенью 2022 года ушел на спецоперацию, был наводчиком.
https://zpobeda.ru/aleksandr-goloshhapov/
Военнослужащий Леонов АльфредПростились с
Леоновым Альфредом Габдельхалимовичем.
Альфред Габдельхалимович родился 20 декабря 1988 года в Ишимбае.
В августе 2023 года поступил на военную службу по контракту для принятия участия в СВО.
https://zpobeda.ru/alfred-leonov/
Военнослужащий Крапивин ДанилаВ зоне СВО погиб 28-летний
Данила Крапивин
из Новосибирска, который работал машинистом электропоезда в метро.
Данила Крапивин родился в 1995 году, окончил Сибирский государственный университет путей сообщения. После университета пришел на работу в Новосибирский метрополитен дежурным по станции. С 2020 года работал машинистом электропоезда.
https://zpobeda.ru/danila-krapivin/
Военнослужащий Девятов Александр23 октября 2023 года в зоне действия СВО трагически погиб
Александр Девятов.
04 октября ему исполнился 31 год.
02.10.2022 года был призван по мобилизации военным комиссариатом по Красноармейскому району и оказался в числе первых из мобилизованных в зоне действия СВО.
https://zpobeda.ru/aleksandr-devyatov/
Военнослужащий Хомутовский ВиталийПензенская область
https://zpobeda.ru/vitalij-homutovskij/
Военнослужащий Сагидуллин ФиданСагидуллин Фидан Фаилович
https://zpobeda.ru/fidan-sagidullin/
Старший сержант Шагланов АндpeйАндpeй Лопсонович Шагланов
(13.11.1978 — 13.10.2023)
Андpей Лoпcoнoвич poдилcя в cеле Шулуты Тункинcкoгo paйoнa Буpятии. Пocлe oкoнчaния шкoлы училcя в СПТУ, пoтoм пpoхoдил cpoчную cлужбу в ЗaбΒО, в тaнкoвых вoйcкaх. Пocлe apмии рaбoтaл и жил в Якутии в гopoдe Миpный.
В oктябpe 2022 гoдa был cнoвa пpизвaн нa вoeнную cлужбу в хoдe чacтичнoй мoбилизaции. Учacтвовaл в cпeцопepaции нa Укpaинe, в должноcти комaндиpa тaнкa и звaнии cтapшeго cepжaнтa.
https://zpobeda.ru/andpej-shaglanov/
Доброволец Наянов АлександрПогиб при выполнении боевого задания в зоне СВО
Александр родился 6 февраля 1978 года в городе Ульяновск. В июле 2023 года подписал контракт и отправился на фронт добровольцем.
В октябре в ходе боевой задачи Александр получил ранение и перелом ребер. Был отправлен в госпиталь.
После реабилитации, восстановив свое здоровье, Александр имея настойчивость и желание, только с третий попытки, в ноябре 2023 года смог вернуться на передовую.
2 декабря 2023 года при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции на Артёмовском направлении, Александр получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Он отдал свою жизнь, оставаясь верным присяге, защищая интересы Родины.
Старший матрос Гладиков АлексейВо время специальной военной операции при исполнении служебного долга погиб
Гладиков Алексей Александрович.
https://zpobeda.ru/aleksej-gladikov/
Гвардии рядовой Кочкин Василий15 октября 2023 г. в ходе специальной военной операции на территории Луганской Народной республики погиб уроженец посёлка Восточный Омутнинского района Кировской области, гвардии рядовой воздушно-десантных войск
Василий Александрович Кочкин.
Ему было 23 года.
https://zpobeda.ru/vasilij-kochkin/
Военнослужащий Бритяков Роман03 октября 2023 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, погиб
Бритяков Роман Иванович,
02.02.1982 года рождения.
С 1985 года Роман Иванович проживал в деревне Переезд с родителями.
Окончил Переездовскую восьмилетнюю школу. Помогал родителям по хозяйству. Отец научил сына сапожному и плотницкому делу. И Роман ремонтировал жителям обувь, рубил срубы. Много лет работал в городе Боровичи строителем. Работал вахтовым методом в строительных бригадах в разных городах России. Последние годы проживал с матерью, ухаживал за ней. Отзывчивый, никогда не отказывал в помощи жителям деревни.
https://zpobeda.ru/roman-brityakov/
Военнослужащий Ким АлександрЗа плечами 30-летнего
Александра Кима
серьёзная военная карьера.
Александр Николаевич Ким родился 8 апреля 1992 года в посёлке им.Ленина Оренбургского р-на. Маленький Саша очень любил спорт. У него есть младшая сестра.
После окончания девяти классов он поступил в Оренбургский профессиональный лицей №10. В 18 лет экстерном сдал экзамены получил профессии слесаря буровых установок и автослесаря и тут же пошёл в армию.
После службы год работал дома по специальности, но принял решение свзать жизнь с армией и подписал контракт. Служил на кавказе, получил медали "За службу на Кавказе" и "За укрепление боевого Содружества". Неоднократно ездил в командировки в Таджикистан. Бал награждён медалью отличия Ордена Александра Невского.
Второй контракт Ким подписал уже поближе к дому - в поселке Рощинский Самарской области. Александр - старший водитель мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа.
В военной спецоперации на Украине Александр принимал участи с самого начала - с конца февраля 2022 года.
17 апреля Александр погиб.
Посмертно награждён орденом Мужества.
https://orenday.ru/news/240522174815
Военнослужащий Адилов РусланАдилов Руслан Аладдинович
08.01.1977 – 14.08.2023.
Родился и проживал в городе Москва.
Лезгин по национальности, всю жизнь посвятил боксу.
Был настоящим бойцом, когда Родина позвала – пошел в бой не раздумывая.
Погиб под Херсоном, прикрывая товарищей из 28 мсп.
У Руслана осталась любящая сестра.
https://zpobeda.ru/ruslan-adilov/
Военнослужащий Павлович НикитаПавлович Никита Юрьевич
https://zpobeda.ru/nikita-pavlovich/
Военнослужащий Пономарёв КириллВ Челябинске простились с 20-летним военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации на Украине
Кирилл Пономарев с первого класса был в кадетах, с детства хотел быть военным, добиться высокого воинского звания. Он закончил Челябинский юридический колледж, получил образование юриста. В прошлом апреле пошел служить, подписал контракт на два года. Потом планировал поступить в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт Петербурге, чтобы продолжать служить и учиться. Кирилл всегда шел к своей цели.
Мама солдата получила благодарственное письмо от врио командира войсковой части в Чебаркуле
https://74.ru/text/incidents/2022/04/15/71254133/
Военнослужащий Пашнин ИванПашнин Иван Михайлович
07.12.1985 г.р.
https://zpobeda.ru/ivan-pashnin/
Доброволец Фролов ЕвгенийВ Выксе простились с
Евгением Фроловым,
погиб в ходе специальной военной операции на Украине.
Евгений добровольно вступил в ряды ЧВК «Вагнер» и в её составе принимал участие в СВО.
Погиб в боях за Артёмовск (Бахмут) 1 февраля 2023 г.
https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/155904859651540
Доброволец Гончаров АртёмГончаров Артём Вячеславович
06.09.1980 г.р.
п.Вышков, Брянская область
https://vk.com/wall-218954447_270
Доброволец Гиголаев АланПри выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб доброволец из Южной Осетии
https://zpobeda.ru/alan-gigolaev/
Военнослужащий Леонтьев АлександрЛеонтьев Александр Михайлович
г.Бугульма, Республика Татарстан
https://zpobeda.ru/aleksandr-leontev/
Лейтенант Гилев СергейСергей Александрович Гилев
Родился и жил в г. Свердловске, ныне Екатеринбург.
Погиб выполняя воинский долг в СВО 04.10.2023.
https://zpobeda.ru/sergej-gilev/
Капитан Мельник АндрейС первых дней принимал участие в пекле военной операции на Украине
24 января 1923 года героически погиб капитан Мельник при исполнении воинского долга, защищая мирное население, в ходе специальной военной операции.
Военнослужащий Гаглошвили АлександрУроженец Саратовской области из многодетной семьи
Александр Гаглошвили
погиб на Украине.
Александр вырос в большой семье в селе Дубовка Красноармейского района. Кроме него в семье три сестры.
Закончив учебу, Александр избрал делом своей жизни служение Отечеству. И пал в бою как герой
https://vk.com/wall-27566010_1509759
Рядовой Пестриков ДанилВ Челябинской области простились с 21-летним военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации на Украине
Данилу Пестрикову был 21 год.
Данил запомнился всем очень добрым и спокойным
https://74.ru/text/incidents/2022/04/16/71260292/
Старший лейтенант Нестеренко РоманСостоялась церемония прощания с
Нестеренко Романом Владимировичем,
погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.
Нестеренко Роман Владимирович родился 27 мая 1982 года в городе Саратове. В 1995 году семья Нестеренко переехала в Красноармейский район, на станцию Паницкая. Здесь Роман окончил школу, учился в Красноармейске в ПТУ-29 на сварщика.
Срочную службу Роман Владимирович служил на погранзаставах Амурской области - Благовещенской и Перемыкинской, здесь же, в звании ефрейтора, заключил свой первый контракт о прохождении воинской службы сроком на один год.
По возвращении домой Роман отучился в Саратовской дорожно-технической школе на машиниста автомотрисы, 10 лет отработал на станции Паницкая Приволжской железной дороги.
С 2015 года вернулся к воинской службе по контракту. Служил в Донецкой народной республике, в Сирии, Ливии. Дослужился до старшего лейтенанта. 13 августа 2022 года Роман Нестеренко заключил новый военный контракт, отправился на Украину. В битве за Балаклею подразделение, в котором служил старший лейтенант Нестеренко, попало под артиллерийский обстрел. Некоторое время Роман Владимирович считался пропавшим без вести, но по факту, во время этого боя, 8 сентября 2022 года, он и погиб.
Старший лейтенант Нестеренко Роман Владимирович награжден медалями "Воин-интернационалист" (Донецк, 2015 год), медалью "За боевые заслуги" (Донецк, 2017 год), медалью "За храбрость" (2019 год) и медалью "За освобождение Шугалея и Суэйфана" (Ливия, 2020 год).
https://vk.com/wall-210977916_44901
Гвардии рядовой Бурак Владимир21 мая 2022 года при выполнении боевого задания во время специальной военной операции на Украине героически погиб военнослужащий 234-го гвардейского Черноморского ордена Кутузова имени Александра Невского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, рядовой
Владимир Бурак.
Он родился в городе Опочке. Обучался в структурном подразделении «Гимназия им. А.Д. Петрова» МБОУ «Центр образования Опочецкого района», активно участвовал в жизни класса и школы. По окончании школы поступил в ГБПОУ Псковской области «Псковский агротехнический колледж» и получил среднее профессиональное образование по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».
https://vk.com/wall-166313601_2316
Гвардии старший сержант Брыль МихаилПри исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине погиб
Гвардии старший сержант Михаил Брыль.
https://vk.com/wall182769621_7683
Гвардии младший сержант Дубков ПавелПри исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине погиб
гвардии младший сержант Павел Дубков
https://vk.com/wall-204068149_15232
Гвардии сержант Салатов ДмитрийПри исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине погиб
гвардии сержант Дмитрий Салатов
https://vk.com/wall-204068149_15232
Гвардии сержант Шипулин ЮрийО подвиге Юрия Шипулина мы уже писали, к сожалению, он погиб.
За мужество и героизм проявленный в ходе выполнения специальной операции на территории бывшей украины указом президента Российской Федерации гвардии старший сержант Шипулин Юрий Александрович награжден орденом Мужества(посмертно).
https://vk.com/wall-106160452_403566
Сержант Рогозин АнтонУроженец Верховажского округа
Антон Александрович Рогозин
героически погиб 5 декабря 2023 года при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции
Сержант 2-ой отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения ГРУ. Антон Александрович был радиоминером.
Был лучшим сыном, братом, мужем, другом.
Сержант Масякин МихаилПростились с героем из посёлка Калинино Нагайбакского района.
Родился Михаил 16 мая 1999 года, учился в Арсинском школе, затем казачьем кадетском техникуме.
Сержант Михаил Масякин служил танкистом в гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.
Михаил Масякин проходил службу по контракту. С началом спецоперации он принимал активное участие в боевых действиях.
Посмертно награждён орденом Мужества.
https://ok.ru/vskhody.gazeta/statuses/154194872838183
Сержант Завьялов РоманВ Чебаркуле простились с 45-летним сержантом мотострелковых войск
Романом Завьяловым,
погибшим во время спецоперации на Украине.
Роман — уроженец города Талица, Свердловской области.
В Чебаркуль его призвали на срочную службу. Там он женился и остался служить по контракту в Чебаркульском гарнизоне.
Он героически погиб 3 марта.
У Романа остались жена и двое детей.
https://www.chel.kp.ru/online/news/4689769/
Ефрейтор Удалов ВладимирПозывной «Гном».
Владимир родился 29 августа 1985 года в Москве.
После окончания средней школы N 952 отучился на специальность «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». В 2003 году был призван в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации. Служил в разведке старшим оператором в звании ефрейтора.
Сослуживцы всегда могли опереться на крепкое плечо Владимира. Он старался всем помогать, как делом, так и словом.
До мобилизации Владимир работал в компании ООО МИРА.
12 октября 2022 года после объявления в России начала частичной мобилизации Владимир получил повестку.
Попал он в состав 27 бригады, ефрейтор, старший стрелок.
7 декабря 2022 года ефрейтор Удалов был отправлен в зону СВО в составе 144-й дивизии.
В ночь 29 декабря в наряде получил травму ноги и был эвакуирован в госпиталь на территории РФ. В ходе обследования на МРТ были выявлены также заболевания спины и головы после контузии.
Во время нахождения в госпитале он не переставал помогать бойцам в волонтёрских движениях.
Длительное время Владимир проходил реабилитацию.
20 августа 2023 года по приказу командира Владимир Удалов был отправлен обратно в зону СВО в составе 144 дивизии резервного батальона.
10 декабря при формировании полков был направлен в 488-й полк отряд «Шторм».
24 декабря Владимир погиб от гранаты, брошенной с дрона украинскими нацистами.
Указом Президента России за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в зоне СВО, ефрейтор Владимир Валерьевич Удалов удостоен ордена Мужества посмертно.
Майор Стахеев Дмитрий9 апреля 2022 года, в городе Нязепетровске Челябинской области, простились с
Дмитрием Стахеевым,
погибшим во время специальной военной операции на Украине.
Дмитрию было 32 года.
Погиб 29 марта 2022 года.
Дмитрий Стахеев служил в 34-м отряде специального назначения Росгвардии.
https://vk.com/wall-201190697_79377См. видео по ссылке
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
Я, вернувшись с войны, ничего не пойму" Олег Кашицин
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