Территория Героев...(123)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Он два дня выбирался к своим, израненный, с осколком в груди. Шел пешком, днем и ночью, по лесам и дорогам, надеясь не нарваться на врагов. На этот случай у него были с собой две гранаты и автомат. Из еды — три батончика и фляжка с водой. А до границы, где точно стояли наши, предстояло пройти около ста километров…

Свою историю рассказывает Герой России гвардии майор Иван Редкокашин, летчик на Су-25. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/34928 Хотел служить в МВД, но «волей случая» попал в инженерные войска... и влюбился в свою специальность. «Это не только работа на технике и с техникой. Это работа и с людьми», — отмечает гвардии старший лейтенант Дмитрий Орлов.

Участие в спецоперации дало Дмитрию опыт, который не получишь ни на каких учениях. За выполнение боевых задач он награжден медалью Жукова. Навыки и мастерство, которое военные инженеры до начала СВО демонстрировали на всеармейских соревнованиях, пригодилось им в реальных боевых условиях. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/34960 Орденом Мужества награжден Сергей Володин, механик водитель танка Т-80БВМ, который пришел на фронт добровольцем, помогать своим. От мастерства мехвода в бою зависят жизни всех членов экипажа, и в немалой степени — результативность. Во время «контрнаступа» ВСУ этот экипаж сжег немало американской и европейской техники. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/34899 Лейтенант Николай Макаров — участник легендарного Гостомельского десанта. Наши бойцы выполнили сложнейшую задачу: высадились на стратегически важный объект и удерживали его до подхода основных сил.

Николай был тяжело ранен во время одного из обстрелов противника. Ему пришлось пройти лечение и долгую реабилитацию. Но спустя время он продолжает службу в российских Вооруженных силах. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/34987

Полковник Туманов Сергей На одном из тактических направлений в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения, полковник Сергей Туманов возвращаясь с выполнения специальных задач увидел, что на пути его следования группа операторов БПЛА попала под массированный минометный обстрел боевиков. Несмотря на продолжающейся минометный обстрел, рискуя жизнью, Сергей лично извлек из горящего автомобиля раненых, которые были заблокированы в кабине в машине. Офицер переместил раненых в безопасное место и оказал первую помощь, чем спас им жизни. Затем вернулся к автомобилю и эвакуировал оборудование группы.

Благодаря мужественным и решительным действиям полковника Сергея Туманова были спасены жизни российских военнослужащих, а также дорогостоящее оборудование не было уничтожено и захвачено противником.

https://t.me/rabotaembrat/7482

Подполковник Фролов Константин В районе одного из населенных пунктов подполковник Константин Фролов в составе группы выполнял специальные задачи с применением БПЛА.

В ходе испытания группа, возглавляемая Фроловым подверглась массированному минометному обстрелу со стороны украинских боевиков. Не смотря на продолжающейся обстрел, рискуя жизнью, продолжил управлять летательным аппаратом и вывел его в безопасное место. Затем вернулся к группе и помог эвакуировать пострадавших военнослужащих в безопасное место.

Благодаря хладнокровию и профессионализму Константина Фролова удалось сохранить технику, выполнить поставленную задачу и сохранить жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/7483

Капитан Алибеков Али Танковый батальон под командованием капитана Али Алибекова вел оборонительные бои с целью не допустить прорыва украинских боевиков в зоне своей ответственности на важном направлении.

Находясь на переднем крае под систематическим огнём артиллерии и танков противника, Алибеков организовал оборону на вверенном участке, распределил подчинённый личный состав и бронетехнику на возможных направлениях прорыва. Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями, всестороннему и своевременному обеспечению танкисты Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника уничтожили свыше ста пытающихся прорваться украинских боевиков, а также 16 единиц бронированной техники.

Благодаря грамотным действиям капитана Али Алибекова и его подчинённых удалось не допустить прорыва оборонительной линии на вверенном участке, противник понес потери, значительно истощив свой наступательный потенциал.

https://t.me/rabotaembrat/7459

Лейтенант Алашеев Денис Мотострелковый батальон, в составе которого действовала рота лейтенанта Дениса Алашеева, занимал оборону в районе одного из освобожденных населенных пунктов, расположенного рядом с линией боевого соприкосновения.

Денис находился на передовой позиции, когда противник превосходящими силами при поддержке тяжелой бронированной техники, огня артиллерии и минометов предпринял попытку выбить российские войска с занимаемых рубежей. Приняв бой, личный состав под руководством Алашеева сумел сдержать натиск противника. В ходе стрелкового боя Денис личного уничтожил часть группы боевиков, скрытно выдвинувшихся к блиндажу российских мотострелков. По итогам боя противник был вынужден отступить с занятого ротой лейтенанта Алашеева участка обороны.

Благодаря смелым и решительным действиям лейтенанта Дениса Алашеева и его подчиненных, удалось не допустить прорыва противника к поселку.

https://t.me/rabotaembrat/7438

Младший сержант Абдуллин Илья Командир танка младший сержант Илья Абдуллин со своим экипажем выполнял боевую задачу по огневой поддержке российского штурмового отряда, наступающего на укрепленный опорный пункт украинских боевиков и подавлению их основных огневых средств.

В ходе боя, действуя с закрытой огневой позиции, Абдуллин, во взаимодействии с оператором БПЛА, оперативно переносил огонь орудия на наиболее активные участки сопротивления противника. Ведя прицельный огонь, российские танкисты нанесли огневое поражение живой силе и технике врага, уничтожив бронемашину, пулеметный расчёт и более десяти боевиков находящихся в окопах, полевых земляных укрытиях, чем существенно облегчили продвижение российских штурмовиков к опорному пункту украинских боевиков. Обороняясь, противник активно применял ствольную артиллерию, минометы, а также вел огонь из стрелкового оружия и противотанковых средств. Израсходовав половину боекомплекта, Абдуллин, быстро и скрытно переместил танк на другую огневую позицию, с которой продолжил вести прицельный огонь, до полного овладения российским штурмовым отрядом опорного пункта противника.

Благодаря грамотным, профессиональным действиям, младшего сержанта Ильи Абдуллина и его экипажа боевая задача была выполнена, штурмовой отряд захватил важный опорный пункт, чем обеспечил значительное продвижение по переднему краю.

https://t.me/rabotaembrat/7456

Сержант Ермолаев Дмитрий Сержант Дмитрий Ермолаев, действуя в составе группы российских военнослужащих, осуществлял поиск целей, корректировал огонь российских артиллерийских расчетов, проводил видеофиксацию огневого поражения оборонительных объектов, живой силы и техники украинских боевиков. Находясь на наблюдательном посту вблизи линии боевого соприкосновения и ведя поиск при помощи беспилотного летательного аппарата, Ермолаев организовывал поддержку российской штурмовой группы, ведущей наступление на позиции украинских боевиков.

Благодаря его грамотным действиям были своевременно выявлены основные участки активного сопротивления противника. Сержант Дмитрий Ермолаев своевременно обнаружил и передал на командный пункт разведданные о местоположении замаскированной бронемашины, пулеметного расчёта и данные о расположении личного состава противника численностью до десяти человек. По полученным координатам российская артиллерийская батарея нанесла удар и уничтожила противника.

https://t.me/rabotaembrat/7423

Рядовой Агнаев Ростислав Действуя в составе батальонной тактической группы российских мотострелков, рядовой Ростислав Агнаев выполнял задачи по вытеснению подразделений украинских боевиков из населенного пункта.

Боевая машина, в которой находился Ростислав, попала под встречный огонь оказывающего ожесточенное сопротивление противника, была подбита выстрелом из гранатомета и потеряла ход. Быстро оценив обстановку, четко ориентируясь в ситуации, Агнаев выбрался из подбитой машины, под шквальным огнем противника, помог своим товарищам эвакуироваться в укрытие, где оказал им первую помощь и до прихода подкрепления прикрывал их огнем из штатного стрелкового оружия. Прикрывая раненых членов экипажа рядовой Ростислав Агнаев уничтожил трех боевиков, предпринявших попытку захватить в плен российских мотострелков.

https://t.me/rabotaembrat/7414

Рядовой Семёнов Иван Экипаж танка, в состав которого входил наводчик-оператор рядовой Иван Семенов, выполнял боевую задачу по огневой поддержке наших войск, наступающих на позиции украинских боевиков.

Продвигаясь по местности, российские военнослужащие столкнулись с тщательно подготовленной эшелонированной обороной противника. Обороняющиеся боевики открыли по нашим войскам артиллерийский и минометный огонь. Завязался бой. В ходе боя, умело управляя вверенной ему техникой и несмотря на вражеские артиллерийские и минометные обстрелы, Иван вел огневое поражение противника совместно с другими экипажами. Прицельным огнем российских танкистов были уничтожены две долговременные огневые точки и большое количество пехоты врага. После того, как противник потерял большое количество живой силы, российские мотострелки при поддержке танкистов, штурмом взяли опорный пункт врага. Остатки сил боевиков бежали с поля боя вглубь подконтрольных им территорий.

Смелые и профессиональные действия рядового Ивана Семенова позволили российским войскам закрепиться на новых рубежах и развить дальнейшее наступление.

https://t.me/rabotaembrat/7447

Рядовой Калинин Александр Подразделение, в составе которого действовал рядовой Александр Калинин, выполняло боевую задачу по обороне одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков.

Противник неоднократно предпринимал попытки выбить наших военнослужащих с занятых позиций и восстановить контроль над поселком. В ходе многочисленных атак боевики неоднократно прибегали к поддержке огнем артиллерии и минометов. Калинин, отражая атаки врага, огнем из пулемета наносил существенный урон прорывающимся боевикам. В ходе очередной попытки прорвать оборону противник нанес массированный артиллерийский удар по позициям наших войск, после чего перешел в активное наступление при поддержке боевой техники. Умело используя условия местности, прицельным огнем из штатного оружия Александр сковал продвижение пехоты противника.

Сдержав наступление пеших групп врага, рядовой Александр Калинин создал условия, позволившие поразить минометным огнем противника, вынужденно оказавшегося на открытой местности. Понеся существенные потери, боевики отступили.

https://t.me/rabotaembrat/7448

Рядовой Ницеский Семён Подразделение, в составе которого действовал стрелок-помощник гранатометчика рядовой Семен Ницеский, выполняло боевую задачу по обороне населенного пункта.

Находясь на передней линии под артиллерийским огнем противника, Ницеский, оказывал первую помощь пострадавшим военнослужащим, благодаря чему, получившие незначительные ранения военнослужащие продолжали выполнять боевые задачи. В ходе боя лично вынес из-под огня противника в безопасное место троих раненых российских военнослужащих, не способных самостоятельно передвигаться, после чего, оказал им первую помощь.

Благодаря самоотверженным и решительным действиям Семена Ницеского атака противника была отражена, сохранены жизнь и здоровье личного состава подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/7467

Лейтенант Бембеев Замба Взвод гаубичной самоходно-артиллерийской батареи под командованием лейтенанта Замба Бембеева успешно выполнял задачи по подавлению и уничтожению огневых средств и живой силы противника. Националисты предприняли контрнаступление во фланг обороняющимся войскам. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны националистов, Бембеев смог организовать систему маневрирования от контрбатарейного огня противника.

Благодаря точным расчетам и своевременному огню взвод Бамбеева не позволил воспользоваться преимуществом местности и, уничтожив штурмовую группу противника, сорвал наступление противника. Воспользовавшись временным прекращением огня, лейтенант Замба Бембеев оперативно произвёл смену позиций взвода и вывел его в безопасный район, где продолжил выполнение огневых задач по поражению противника.

https://t.me/rabotaembrat/7476

Гвардии старший сержант Мамин Евгений Гвардии старший сержант Евгений Мамин, действуя в составе расчета самоходного противотанкового ракетного комплекса, выполнял боевую задачу по обнаружению и уничтожению бронированных средств, огневых точек и живой силы противника. Украинские боевики в попытке прорвать оборону атаковали позиции российских мотострелковых подразделений на стратегически важном направлении, применив бронетехнику и мотопехоту.

Находясь на боевом дежурстве и ведя разведку в зоне ответственности подразделения, Мамин своевременно обнаружил сосредоточение бронемашин и скопление личного состава противника, доложил о намерениях украинских боевиков, передав точные координаты и целеуказания на командный пункт подразделения. В соответствии с полученными разведданными российскими артиллерийскими подразделениями был нанесен удар. Противник, понимая, что его замысел раскрыт, в спешке начал выводить уцелевшую бронетехнику и личный состав из района сосредоточения. Мамин, оценив обстановку, принял решение огнем самоходного противотанкового ракетного комплекса атаковать отступающих украинских националистов.

Выдвинувшись на расстояние, позволяющее поразить технику противника, расчет самоходного ПТРК открыл огонь и точным попаданием уничтожил танк и две бронированные машины пехоты. Благодаря точным и своевременным действиям гвардии старшего сержанта Евгения Мамина удалось сорвать наступление украинским националистов и нанести противнику существенные потери в бронетехнике.

https://t.me/rabotaembrat/7432

Рядовой Капитонов Вячеслав Водитель-заправщик взвода обеспечения рядовой Вячеслав Капитонов, неоднократно находясь под артиллерийскими обстрелами, с риском для жизни совершал выдвижение к боевой технике, находящейся на линии боевого соприкосновения, для её дозаправки.

Благодаря мужественным и решительным действиям рядового Вячеслава Капитонова, неоднократно удавалось сохранить запас ГСМ, своевременно доставив его к подразделениям, а экипажам боевых машин выполнить поставленные боевые задачи.

https://t.me/rabotaembrat/7475

Капитан Маточкин Баир В ходе специальной военной операции капитан медицинской службы Баир Маточкин выполнял задачи по эвакуации с поля боя раненых военнослужащих и оказанию им первой медицинской помощи.

Батальонная тактическая группа российских войск, в составе которой действовал Баир, выполняла задачу по обороне взятого в ходе боёв с противником важного стратегического объекта. Враг, стремясь выбить российские войска с занимаемых позиций, пошел на штурм. Атака боевиков сопровождалась артиллерийским огнем. Часть выпущенных врагом снарядов попала в медицинский пункт, где в тот момент Маточкин оказывал медицинскую помощь раненым. Несмотря на непрерывный обстрел Баир, рискуя собственной жизнью, лично вынес пострадавших из-под обстрела и сгруппировал в безопасном месте, чем спас их жизни.

За весь период выполнения специальных задач, коллектив медицинской группы бригады под руководством капитана медицинской службы Баира Маточкина, эвакуировал в медицинские учреждения более 5 тысяч военнослужащих, действовавших на различных тактических направлениях, благодаря чему их удалось доставить до лечебных организаций и сохранить им жизни.

https://t.me/rabotaembrat/7444

Военнослужащий Семёнов Максим Участника СВО Максима Семёнова из Саратовской области наградили Георгиевским крестом.

Уроженец Аткарска - Максим Семенов награжден Георгиевским крестом 4-й степени. Об этом сообщает администрация района.

До мобилизации Максим работал в сфере сельского хозяйства. Он одним из первым ушел защищать Родину в зону специальной военной операции.

Знаком отличия "Георгиевский крест" Максима отметили за участие в штурме вражеских точек.

"Аткарск гордится!" – говорится на сайте администрации района.

https://t.me/specnazAlpha/20604

Старший сержант Семыкин Юрий Подразделение, в составе которого действовал заместитель командира мотострелкового взвода – командир отделения старший сержант Юрий Семыкин, выполняло боевую задачу по штурму опорного пункта противника, расположенного вблизи одного из поселков, освобожденных от вооруженных формирований боевиков.

Во время боя противник открыл артиллерийский и минометный огонь по позициям, занятым нашими военнослужащими, после чего перешел в контратаку. В ходе боя старший Семыкин грамотно руководил действиями подчиненного личного состава. Кроме того, Юрий лично вынес с поля боя в безопасное место раненых военнослужащих, а также прикрывая стрелковым огнем эвакуацию раненых, уничтожил часть боевиков.

Благодаря смелым и решительным действиям старшего сержанта Юрия Семыкина удалось сохранить жизнь и здоровье подчиненного личного состава и выполнить поставленную боевую задачу.

https://t.me/rabotaembrat/7437

Ефрейтор Белоусов Никита Продвигаясь по заданному маршруту, механик-водитель мотострелкового отделения ефрейтор Белоусов обнаружил оборудованный оборонительный рубеж и большое сосредоточение живой силы противника. Завязался бой. В ходе боестолкновения командир отделения и стрелок получили ранения и не могли самостоятельно выбраться из-под огня противника. Оценив обстановку, несмотря на угрозу жизни, Белоусов смог эвакуировать раненых товарищей в безопасное место и оказать первую помощь.

Благодаря грамотным и решительным действиям ефрейтора Никиты Белоусова раненых военнослужащих удалось вывезти из-под огня противника, а подразделение смогло вытеснить украинских боевиков с занимаемых позиций и закрепиться на них.

https://t.me/rabotaembrat/7422

Гвардии старший прапорщик Мигаль Вячеслав Гвардии старший прапорщик Вячеслав Мигаль в составе артиллерийской батареи выполнял боевые задачи по поддержке российских подразделений, действующих в обороне на важном тактическом направлении.

Украинские боевики под прикрытием огня боевых машин пехоты и артиллерии, предприняли попытку контратаковать позиции российских войск. В ходе боя личный состав российской батареи оперативно выявлял и прицельным огнем подавлял огневые точки противника, обеспечивая непрерывное ведение боевой работы.

Благодаря грамотным действиям российских артиллеристов враг потерял три единицы бронетехники, а также большое количество личного состава, в результате чего отступил, но продолжал артиллерийский огонь. Одно из российских артиллерийских орудий вышло из строя. Гвардии старший прапорщик Вячеслав Мигаль, несмотря продолжающийся артиллерийский обстрел огневой позиции, действуя на ремонтно-эвакуационном транспортном средстве, произвел эвакуацию неисправного орудия, вывел его из зоны поражения вражеской артиллерии на безопасное удаление, не допустив его уничтожения, а затем в кратчайшие сроки восстановил его работоспособность и готовность к боевому применению.

https://t.me/rabotaembrat/7431

Старший сержант Завьялов Вадим Действуя в составе батальонной тактической группы, командир боевой машины пехоты старший сержант Вадим Завялов выполнял боевую задачу по организации обороны на подступах к населенному пункту, освобожденному от украинских боевиков.

В один из дней противник предпринял попытку вернуть поселок под свой контроль и приступил к артиллерийскому обстрелу позиций российских войск, удерживающих оборону. Расположившись в боевых порядках, старший сержант Вадим Завялов, умело совершая противоогневые маневры, обеспечил выход боевой машины из-под удара противника на запасные позиции, что обеспечило возможность ведения ответного огня по наступающему врагу. В результате одного из залпов противника, боевая машина старшего сержанта Завялова получила повреждения и потеряла ход. Вадим, мгновенно оценив ситуацию, понимая, что экипажу грозит смертельная опасность, рискуя собственной жизнью, выбрался из боевой машины и, несмотря на огонь противника устранил повреждение. Починив технику, Вадим вывел боевую машину из зоны обстрела, после чего, заняв новую позицию, обеспечил поражение экипажем живой силы противника.

Благодаря мужественным и самоотверженным действиям старшего сержанта Вадима Завялова, экипажем боевой машины пехоты был нанесен значительный урон наступающим боевикам, что позволило сдержать их наступление и отбросить на исходные позиции.

https://t.me/rabotaembrat/7443

Старшина Таутенов Ренат Командир взвода старшина Ренат Таутенов в ходе специальной военной операции выполнял боевые задачи по медицинскому обеспечению военнослужащих своего мотострелкового подразделения. В ходе боевых действий по освобождению российскими подразделениями населенного пункта от украинских боевиков, Ренат Таутенов лично вынес из-под огня противника троих российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Затем, он оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт.

Также Таутенов неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым товарищам на месте, благодаря чему, многие военнослужащих оставались в строю и продолжали выполнять боевые задачи. Самоотверженные, решительные действия и профессиональные качества старшины Рената Таутенова способствовали сохранению жизней российских военнослужащих, а также обеспечили выполнение боевых задач подразделения.

https://t.me/rabotaembrat/7455

Рядовой Трофимов Игорь Действуя в составе мотострелкового подразделения, рядовой Игорь Трофимов выполнял задачу по несению службы на сторожевых постах.

Украинские боевики предприняли попытку силами диверсионной группы проникнуть в тыл наших войск. Игорь, заняв выгодную позицию из штатного оружия уничтожил большую часть живой силы противника, вынудив его отступить. Впоследствии рядовой Игорь Трофимов выполнял задачи по возведению фортификационных сооружений на важном участке фронта.

Проявляя разумную инициативу и используя опыт ведения боев, применял нестандартные подходы в оборудовании позиций, что позволило во время минометных и артиллерийских обстрелов со стороны противника сохранить жизни военнослужащих ВС РФ и сберечь вооружение и военную технику.

https://t.me/rabotaembrat/7458

Сержант Кулик Сергей Механик-радиотелефонист взвода связи сержант Сергей Кулик, находясь на переднем крае обороны возле одного из населенных пунктов, в условиях постоянного огневого воздействия противника выполнял задачу по обеспечению связи в подразделении.

После артиллерийской подготовки и при поддержке бронетехники, националисты перешли в наступление с применением беспилотных летательных аппаратов. В ходе очередного удара противника радиостанция получила осколочные повреждения от разовравшегося рядом снаряда, в результате чего группа на некоторое время лишилась возможности корректировать огонь артиллерии. Кулик оперативно, несмотря на артиллерийский обстрел и атаки дронов, восстановил работоспособность поврежденной радиостанции и продолжил корректировку огня артиллерии.

Благодаря мужественным и профессиональным действиям сержанта Сергея Кулика артиллерийский дивизион по переданным данным рассеял наступающие штурмовые группы противника, а затем подавил огневые точки вражеской артиллерии.

https://t.me/rabotaembrat/7468

Доброволец Бурыкин Андрей Оператор противотанкового ракетного комплекса «Фагот» Андрей Бурыкин за уничтоженный танк ВСУ «Леопард» награжден медалью «За отвагу».

Находясь на переднем крае наших войск в районе Работино Запорожской области, Андрей Бурыкин обнаружил приближающийся танк «Леопард». Быстро приняв решение, военнослужащий точным огнем из ПТРК «Фагот» уничтожил «немецкую кошку».

Андрей пришел в Вооруженные Силы для участия в специальной военной операции добровольцем. На полигонах в ходе регулярных тренировок он в совершенстве овладел вверенным орудием – ПТРК «Фагот». По словам Андрея, нет такой техники, которую не смог бы поразить этот противотанковый комплекс. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/35015 О своем подвиге и боевой работе рассказал механик-водитель самоходной артиллерийской установки «Мста-С» гвардии рядовой Кирилл Михайлов.

«Начинал работать с должности наводчика самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С». Позже стал командиром орудия. Выполняли боевые задачи. Потом добавили технику – самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С». На одну из гаубиц назначили механиком-водителем. Поражаем живую силу, боевую технику, опорные пункты, пункты временной дислокации противника. Работаем в любое время суток. Как поступает команда, сразу отрабатываем по целям. Отработали на точке, перекатились, отрабатываем дальше на другой точке. Получил Георгиевский крест IV степени за грамотное выполнение боевых задач. Уничтожили временные пункты дислокации противника. Я, на самом деле, не ожидал, что будет настолько высокая награда. Поэтому я со всей трепетностью к ней отношусь и буду относиться. Буду стараться выполнять свои задачи еще лучше. …», – рассказал Кирилл Михайлов. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/35089?single Противотанковые мины устанавливаются в местах возможного прорыва ВСУ либо в грунт, либо прямо на землю. За инженерными заграждениями круглосуточно наблюдают саперы, чтобы не допустить возможные попытки противника сделать проход в минном поле.

Также военные инженеры выполняют задачи по проделыванию проходов в минных заграждениях ВСУ в ходе работы штурмовых групп российских военнослужащих. На каждую задачу штурмовикам придается минимум два сапера.

Саперы работают под прикрытием пехоты, которые контролируют воздушное пространство на предмет наличия дронов противника, а также организовывают безопасную работу группы на переднем крае. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/35102 Это документальное видео о жителях Липецка и Липецкой области, которые бьются с врагом в составе трёх именных артиллерийских дивизионов. Их тяготы, надежды, поступки, суждения, подвиги. Всё, что образует русский характер.

в разных уголках линии боевого соприкосновения, проехав несколько тысяч километров. Фильм создан в рамках проекта «Всё для Победы». См. по ссылке обязательно! В процессе съёмок группа «ЛипецкМедиа» ( https://t.me/lipetskmediaru)побывала в разных уголках линии боевого соприкосновения, проехав несколько тысяч километров. Фильм создан в рамках проекта «Всё для Победы».См. по ссылке обязательно!

https://t.me/mod_russia/33766

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице! В Тогучанском районе Новосибирской области простились с героем СВО Сергей Сергеевич Колупаев родился 15 апреля 1991 года. С 1-го по 4 классы обучался в Шубкинской школе. В 2007 году получил основное образование в Ключевской средней школе. После окончания школы поступил в аграрный колледж. Как только учёба закончилась — был призван в ряды российской армии для прохождения срочной службы. Работал водителем в Новосибирске. В последнее время жил в Лекарственном, трудился на карьере. Заключил контракт о прохождении военной службы. В 2022 году младший сержант, старший стрелок Сергей Колупаев отправился в зону спецоперации. Погиб 6 декабря 2022 года. У него остались двое маленьких детей. https://vk.com/wall-97667884_309700 В Тогучанском районе Новосибирской области простились с героем СВО Владимир Николаевич Казутин родился 6 мая 1969 года. Всю жизнь прожил в селе Киик. Работал сварщиком в колхозе имени Чапаева. В последние годы трудился вахтовым методом — в охране, сварщиком». С профессиональным военным делом Владимир Казутин никогда не был связан. В зоне проведения спецоперации отправился в ноябре 2022 года в качестве добровольца. Спустя месяц, 11 декабря, мужчина погиб. У Владимира осталось три дочери. https://vk.com/wall-97667884_309700 Военнослужащий Кривцов Игорь Кривцов Игорь Андреевич

героически погиб 7 июля 2022 года при исполнении служебных обязанностей в ходе СВО. Игорь Андреевич родился 19 сентября 1994 года в селе Елань. В 2014 году Игорь был призван на срочную службу в ряды Российской армии. Служил на станции Дивизионная в 5-ой отдельной гвардейской танковой бригаде. После заключил контракт и остался служить в армии. С февраля 2022 года Игорь находился в зоне проведения специальной военной операции, был командиром танкового взвода танковой роты танкового батальона 5-ой отдельной гвардейской танковой бригады 36-ой общевойсковой армии Восточного военного округа. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Игорь Андреевич награжден «Орденом Мужества» посмертно. https://zpobeda.ru/igor-krivcov/ Военнослужащий Ветлугин Виталий В Липецкой области простились с погибшим в ходе СВО 44-летним Виталием Ветлугиным из поселка Лев Толстой. Виталий Ветлугин погиб 11 октября в зоне проведения специальной военной операции. https://zpobeda.ru/vitalij-vetlugin/ Военнослужащий Худяков Дмитрий До мобилизации Дмитрий Леонидович Худяков жил и работал в Сольвычегодске. Окончил 11 классов Сольвычегодской школы. Затем поступил в Великоустюгский автотранспортный техникум. Прошел службу в рядах Советской Армии. После работал токарем на Сольвычегодском ремонтно-механическом заводе. На СВО Дмитрий Леонидович был призван 27 октября 2022 года. 23 октября 2023 года его не стало. Дмитрию Леонидовичу было 50 лет. https://zpobeda.ru/dmitrij-hudyakov/ Военнослужащий Голощапов Александр При выполнении задач в ходе специальной военной операции героически погиб Голощапов Александр Вячеславович. Александр родился 28 февраля 1997 года. Учился в Кировской школе-интернате, затем — в Отрадненском техникуме водного транспорта (Ленинградская область, Кировскийрайон), параллельно занимался боксом, даже входил в состав олимпийского резерва. После окончания учебного заведения отправился, как положено, в армию — служил в Семёновском полку. Работал в Отрадном, осенью 2022 года ушел на спецоперацию, был наводчиком. Добрый, внимательный, целеустремленный — таким запомнят Александра. https://zpobeda.ru/aleksandr-goloshhapov/ Военнослужащий Леонов Альфред Простились с

Леоновым Альфредом Габдельхалимовичем. Альфред Габдельхалимович родился 20 декабря 1988 года в Ишимбае. В августе 2023 года поступил на военную службу по контракту для принятия участия в СВО. Героически погиб при исполнении служебного долга 12 октября 2023 года. https://zpobeda.ru/alfred-leonov/ Военнослужащий Крапивин Данила В зоне СВО погиб 28-летний Данила Крапивин из Новосибирска, который работал машинистом электропоезда в метро. Данила Крапивин родился в 1995 году, окончил Сибирский государственный университет путей сообщения. После университета пришел на работу в Новосибирский метрополитен дежурным по станции. С 2020 года работал машинистом электропоезда. В сентябре 2022 года был призван на службу в рамках частичной мобилизации. https://zpobeda.ru/danila-krapivin/ Военнослужащий Девятов Александр 23 октября 2023 года в зоне действия СВО трагически погиб Александр Девятов. 04 октября ему исполнился 31 год. 02.10.2022 года был призван по мобилизации военным комиссариатом по Красноармейскому району и оказался в числе первых из мобилизованных в зоне действия СВО. Был добрым, отзывчивым сыном, братом, другом, душа компании. https://zpobeda.ru/aleksandr-devyatov/ Военнослужащий Хомутовский Виталий Пензенская область https://zpobeda.ru/vitalij-homutovskij/ Военнослужащий Сагидуллин Фидан Сагидуллин Фидан Фаилович д. Нур, Республика Башкортостан https://zpobeda.ru/fidan-sagidullin/ Старший сержант Шагланов Андpeй Андpeй Лопсонович Шагланов (13.11.1978 — 13.10.2023) Андpей Лoпcoнoвич poдилcя в cеле Шулуты Тункинcкoгo paйoнa Буpятии. Пocлe oкoнчaния шкoлы училcя в СПТУ, пoтoм пpoхoдил cpoчную cлужбу в ЗaбΒО, в тaнкoвых вoйcкaх. Пocлe apмии рaбoтaл и жил в Якутии в гopoдe Миpный. В oктябpe 2022 гoдa был cнoвa пpизвaн нa вoeнную cлужбу в хoдe чacтичнoй мoбилизaции. Учacтвовaл в cпeцопepaции нa Укpaинe, в должноcти комaндиpa тaнкa и звaнии cтapшeго cepжaнтa. У Андpeя Лoпcoнoвичa ocтaлocь чeтвepo дeтeй, cупpугa, любящиe poдитeли, бpaтья и cecтpы. Εгo cтapший бpaт – вoенный пенсиoнеp, a млaдший – тaкже мoбилизoвaн в зoну СΒО. https://zpobeda.ru/andpej-shaglanov/ Доброволец Наянов Александр Погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО Александр родился 6 февраля 1978 года в городе Ульяновск. В июле 2023 года подписал контракт и отправился на фронт добровольцем. В октябре в ходе боевой задачи Александр получил ранение и перелом ребер. Был отправлен в госпиталь. После реабилитации, восстановив свое здоровье, Александр имея настойчивость и желание, только с третий попытки, в ноябре 2023 года смог вернуться на передовую. 2 декабря 2023 года при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции на Артёмовском направлении, Александр получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью. Он отдал свою жизнь, оставаясь верным присяге, защищая интересы Родины. https://t.me/geroirossii/6065 Старший матрос Гладиков Алексей Во время специальной военной операции при исполнении служебного долга погиб Гладиков Алексей Александрович. https://zpobeda.ru/aleksej-gladikov/ Гвардии рядовой Кочкин Василий 15 октября 2023 г. в ходе специальной военной операции на территории Луганской Народной республики погиб уроженец посёлка Восточный Омутнинского района Кировской области, гвардии рядовой воздушно-десантных войск Василий Александрович Кочкин. Ему было 23 года. https://zpobeda.ru/vasilij-kochkin/ Военнослужащий Бритяков Роман 03 октября 2023 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции на территории Украины, погиб Бритяков Роман Иванович, 02.02.1982 года рождения. С 1985 года Роман Иванович проживал в деревне Переезд с родителями. Окончил Переездовскую восьмилетнюю школу. Помогал родителям по хозяйству. Отец научил сына сапожному и плотницкому делу. И Роман ремонтировал жителям обувь, рубил срубы. Много лет работал в городе Боровичи строителем. Работал вахтовым методом в строительных бригадах в разных городах России. Последние годы проживал с матерью, ухаживал за ней. Отзывчивый, никогда не отказывал в помощи жителям деревни. https://zpobeda.ru/roman-brityakov/ Военнослужащий Ким Александр За плечами 30-летнего Александра Кима серьёзная военная карьера. Александр Николаевич Ким родился 8 апреля 1992 года в посёлке им.Ленина Оренбургского р-на. Маленький Саша очень любил спорт. У него есть младшая сестра. После окончания девяти классов он поступил в Оренбургский профессиональный лицей №10. В 18 лет экстерном сдал экзамены получил профессии слесаря буровых установок и автослесаря и тут же пошёл в армию. После службы год работал дома по специальности, но принял решение свзать жизнь с армией и подписал контракт. Служил на кавказе, получил медали "За службу на Кавказе" и "За укрепление боевого Содружества". Неоднократно ездил в командировки в Таджикистан. Бал награждён медалью отличия Ордена Александра Невского. Второй контракт Ким подписал уже поближе к дому - в поселке Рощинский Самарской области. Александр - старший водитель мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа. В военной спецоперации на Украине Александр принимал участи с самого начала - с конца февраля 2022 года. 17 апреля Александр погиб. Посмертно награждён орденом Мужества. https://orenday.ru/news/240522174815 Военнослужащий Адилов Руслан Адилов Руслан Аладдинович 08.01.1977 – 14.08.2023. Родился и проживал в городе Москва. Лезгин по национальности, всю жизнь посвятил боксу. Был настоящим бойцом, когда Родина позвала – пошел в бой не раздумывая. Погиб под Херсоном, прикрывая товарищей из 28 мсп. У Руслана осталась любящая сестра. https://zpobeda.ru/ruslan-adilov/ Военнослужащий Павлович Никита Павлович Никита Юрьевич г.Новосибирск https://zpobeda.ru/nikita-pavlovich/ Военнослужащий Пономарёв Кирилл В Челябинске простились с 20-летним военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации на Украине Кирилл Пономарев с первого класса был в кадетах, с детства хотел быть военным, добиться высокого воинского звания. Он закончил Челябинский юридический колледж, получил образование юриста. В прошлом апреле пошел служить, подписал контракт на два года. Потом планировал поступить в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт Петербурге, чтобы продолжать служить и учиться. Кирилл всегда шел к своей цели. Мама солдата получила благодарственное письмо от врио командира войсковой части в Чебаркуле https://74.ru/text/incidents/2022/04/15/71254133/ Военнослужащий Пашнин Иван Пашнин Иван Михайлович 07.12.1985 г.р. г. Егорьевск, Московская область https://zpobeda.ru/ivan-pashnin/ Доброволец Фролов Евгений В Выксе простились с Евгением Фроловым, погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Евгений добровольно вступил в ряды ЧВК «Вагнер» и в её составе принимал участие в СВО. Погиб в боях за Артёмовск (Бахмут) 1 февраля 2023 г. Воину было 33 года. https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/155904859651540 Доброволец Гончаров Артём Гончаров Артём Вячеславович 06.09.1980 г.р. п.Вышков, Брянская область ЧВК "Вагнер" https://vk.com/wall-218954447_270 Доброволец Гиголаев Алан При выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб доброволец из Южной Осетии Гиголаев Алан Ушангович. https://zpobeda.ru/alan-gigolaev/ Военнослужащий Леонтьев Александр Леонтьев Александр Михайлович г.Бугульма, Республика Татарстан 114-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада https://zpobeda.ru/aleksandr-leontev/ Лейтенант Гилев Сергей Сергей Александрович Гилев Родился и жил в г. Свердловске, ныне Екатеринбург. Погиб выполняя воинский долг в СВО 04.10.2023. https://zpobeda.ru/sergej-gilev/ Капитан Мельник Андрей С первых дней принимал участие в пекле военной операции на Украине 24 января 1923 года героически погиб капитан Мельник при исполнении воинского долга, защищая мирное население, в ходе специальной военной операции. https://t.me/geroirossii/6030 Военнослужащий Гаглошвили Александр Уроженец Саратовской области из многодетной семьи Александр Гаглошвили погиб на Украине. Александр вырос в большой семье в селе Дубовка Красноармейского района. Кроме него в семье три сестры.

Закончив учебу, Александр избрал делом своей жизни служение Отечеству. И пал в бою как герой https://vk.com/wall-27566010_1509759 Рядовой Пестриков Данил В Челябинской области простились с 21-летним военнослужащим, погибшим в ходе спецоперации на Украине Данилу Пестрикову был 21 год. Данил запомнился всем очень добрым и спокойным https://74.ru/text/incidents/2022/04/16/71260292/ Старший лейтенант Нестеренко Роман Состоялась церемония прощания с Нестеренко Романом Владимировичем, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Нестеренко Роман Владимирович родился 27 мая 1982 года в городе Саратове. В 1995 году семья Нестеренко переехала в Красноармейский район, на станцию Паницкая. Здесь Роман окончил школу, учился в Красноармейске в ПТУ-29 на сварщика. Срочную службу Роман Владимирович служил на погранзаставах Амурской области - Благовещенской и Перемыкинской, здесь же, в звании ефрейтора, заключил свой первый контракт о прохождении воинской службы сроком на один год. По возвращении домой Роман отучился в Саратовской дорожно-технической школе на машиниста автомотрисы, 10 лет отработал на станции Паницкая Приволжской железной дороги. С 2015 года вернулся к воинской службе по контракту. Служил в Донецкой народной республике, в Сирии, Ливии. Дослужился до старшего лейтенанта. 13 августа 2022 года Роман Нестеренко заключил новый военный контракт, отправился на Украину. В битве за Балаклею подразделение, в котором служил старший лейтенант Нестеренко, попало под артиллерийский обстрел. Некоторое время Роман Владимирович считался пропавшим без вести, но по факту, во время этого боя, 8 сентября 2022 года, он и погиб. Старший лейтенант Нестеренко Роман Владимирович награжден медалями "Воин-интернационалист" (Донецк, 2015 год), медалью "За боевые заслуги" (Донецк, 2017 год), медалью "За храбрость" (2019 год) и медалью "За освобождение Шугалея и Суэйфана" (Ливия, 2020 год). https://vk.com/wall-210977916_44901 Гвардии рядовой Бурак Владимир 21 мая 2022 года при выполнении боевого задания во время специальной военной операции на Украине героически погиб военнослужащий 234-го гвардейского Черноморского ордена Кутузова имени Александра Невского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, рядовой Владимир Бурак. Он родился в городе Опочке. Обучался в структурном подразделении «Гимназия им. А.Д. Петрова» МБОУ «Центр образования Опочецкого района», активно участвовал в жизни класса и школы. По окончании школы поступил в ГБПОУ Псковской области «Псковский агротехнический колледж» и получил среднее профессиональное образование по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». https://vk.com/wall-166313601_2316 Гвардии старший сержант Брыль Михаил При исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине погиб Гвардии старший сержант Михаил Брыль. https://vk.com/wall182769621_7683 Гвардии младший сержант Дубков Павел При исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине погиб гвардии младший сержант Павел Дубков https://vk.com/wall-204068149_15232 Гвардии сержант Салатов Дмитрий При исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине погиб гвардии сержант Дмитрий Салатов https://vk.com/wall-204068149_15232 Гвардии сержант Шипулин Юрий О подвиге Юрия Шипулина мы уже писали, к сожалению, он погиб. За мужество и героизм проявленный в ходе выполнения специальной операции на территории бывшей украины указом президента Российской Федерации гвардии старший сержант Шипулин Юрий Александрович награжден орденом Мужества(посмертно). https://vk.com/wall-106160452_403566 Сержант Рогозин Антон Уроженец Верховажского округа Антон Александрович Рогозин героически погиб 5 декабря 2023 года при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции Сержант 2-ой отдельной гвардейской ордена Жукова бригады специального назначения ГРУ. Антон Александрович был радиоминером. Был лучшим сыном, братом, мужем, другом. https://t.me/geroirossii/5983 Сержант Масякин Михаил Простились с героем из посёлка Калинино Нагайбакского района. Родился Михаил 16 мая 1999 года, учился в Арсинском школе, затем казачьем кадетском техникуме. Сержант Михаил Масякин служил танкистом в гвардейской Таманской мотострелковой дивизии. Михаил Масякин проходил службу по контракту. С началом спецоперации он принимал активное участие в боевых действиях. Посмертно награждён орденом Мужества. https://ok.ru/vskhody.gazeta/statuses/154194872838183 Сержант Завьялов Роман В Чебаркуле простились с 45-летним сержантом мотострелковых войск Романом Завьяловым, погибшим во время спецоперации на Украине. Роман — уроженец города Талица, Свердловской области. В Чебаркуль его призвали на срочную службу. Там он женился и остался служить по контракту в Чебаркульском гарнизоне. Он героически погиб 3 марта. У Романа остались жена и двое детей. https://www.chel.kp.ru/online/news/4689769/ Ефрейтор Удалов Владимир Позывной «Гном». Владимир родился 29 августа 1985 года в Москве. После окончания средней школы N 952 отучился на специальность «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». В 2003 году был призван в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации. Служил в разведке старшим оператором в звании ефрейтора. Сослуживцы всегда могли опереться на крепкое плечо Владимира. Он старался всем помогать, как делом, так и словом. До мобилизации Владимир работал в компании ООО МИРА. 12 октября 2022 года после объявления в России начала частичной мобилизации Владимир получил повестку. Попал он в состав 27 бригады, ефрейтор, старший стрелок. 7 декабря 2022 года ефрейтор Удалов был отправлен в зону СВО в составе 144-й дивизии. В ночь 29 декабря в наряде получил травму ноги и был эвакуирован в госпиталь на территории РФ. В ходе обследования на МРТ были выявлены также заболевания спины и головы после контузии. Во время нахождения в госпитале он не переставал помогать бойцам в волонтёрских движениях. Длительное время Владимир проходил реабилитацию. 20 августа 2023 года по приказу командира Владимир Удалов был отправлен обратно в зону СВО в составе 144 дивизии резервного батальона. 10 декабря при формировании полков был направлен в 488-й полк отряд «Шторм». 24 декабря Владимир погиб от гранаты, брошенной с дрона украинскими нацистами. Указом Президента России за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в зоне СВО, ефрейтор Владимир Валерьевич Удалов удостоен ордена Мужества посмертно. https://t.me/geroirossii/6006 Майор Стахеев Дмитрий 9 апреля 2022 года, в городе Нязепетровске Челябинской области, простились с Дмитрием Стахеевым, погибшим во время специальной военной операции на Украине. Дмитрию было 32 года. Погиб 29 марта 2022 года. Дмитрий Стахеев служил в 34-м отряде специального назначения Росгвардии. У него осталось четверо детей https://vk.com/wall-201190697_79377 См. видео по ссылке https://t.me/rogozin_do/5329?single

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Я, вернувшись с войны, ничего не пойму" Олег Кашицин Предыдущие выпуски:

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