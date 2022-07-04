Журнал "Жизнь" ("Life"), 29 марта 1943 года - 5



Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4

(Красным шрифтом выделен текст, отмеченный Сталиным при прочтении)



Стр.80.

Надписи к фото.

Книжный киоск на тротуаре так же обычен для Москвы, как палатка для продажи фруктовых вод в Нью-Йорке. Читатели забирают все книги. Наибольшим спросом пользуются классики, например, Лев Толстой (распродано 21 000 000 книг со времени революции), Горький (соотв. 38 000 000). Любимые писатели США в переводах – Джек Лондон, Перл Бак, Джон Стейнбек, Синклер Льюис, Эптон Синклер и Ричард Райт.

Читатели стоят в очереди за двумя московскими ежедневными газетами "Правда" и "Известия", которых не хватает из-за ограничений с бумагой и недостаточной производительности типографий, что сводит суточный тираж примерно до 1 700 000 экз. Газеты, вывешиваемые на стенах фабрик, заводов, станций метрополитена, общественных зданий, помогают распространять новости. Население узнает новости дня также по радио (6 000 000 приемников) и через репродукторы трансляционной сети.

100 000 000 научились читать и писать

В течение последних 2-х десятилетий 100 000 000 граждан СССР научились читать и писать. Вместо 75% неграмотных Российской империи, Советский Союз в настоящее время имеет больше 80% грамотных граждан. Именно благодаря этому факту советскому правительству удалось добиться технологического прогресса и, в равной степени, единства и убежденности, которые спаяли народ воедино во время войны.

Эту внезапную активность читающей публики не обеспечивали печатные машины СССР. Тираж газет увеличился в 20 раз по сравнению с 1913г. Тираж журналов в еще большее число раз, 6 000 000 000 книг было напечатано после революции. Но читатели стоят в очереди за газетами, журналы переходят из рук в руки, каждая книга, брошюра, журнал и газета читаются вслух. Благодаря способностям к науке, люди сумели изучить свое дело и занять свое место в новой и сложной промышленной системе, созданной революцией.

Советская система образования рассматривает весь народ, старых и молодых, как учеников. Каждая мастерская, завод и ферма любой величины представляют из себя школу. Учителя следуют на санях за пастухом северных оленей в Арктике и охотно разбивают свои палатки в степи.

Согласно советской политике сохранения культурной автономии, в учебные планы включается обучение на узбекском, армянском, таджикском и 70 других языках. Для молодежи введено обязательное обучение с 8 до 15 лет. С тех пор, как основным стал вопрос подготовки технических кадров, обучение в высшей школе и техникумах направляется комиссариатами, в системе которых студент будет работать.

Обучение профессиям следует тому же образцу. Будущие чиновники посещают партийные школы. Будущие доктора идут в школы Наркомздрава, факультеты которых могут похвастаться такими величинами, как Орбели и Штерн в области физиологии, Бурденко – в хирургии, Филатов – офтальмологии. Ботаники занимаются в лаборатории Академии под руководством Лысенко, который разделил славу Мичурина, советского Бёрбанка.

Всемирно известная в области чистых научных исследований Академии Наук СССР имеет в своем составе физика лауреата Нобелевской премии Петра Л. Капица, математика А.Н. Крылова, геолога В.А. Обручева, биохимика В.А. Энгельгардт. Наконец, сходными с американскими либеральными методами образования руководствуются такие учреждения, как например, Московский педагогический институт, который функционирует в роли учительского института в системе Народного Комиссариата Просвещения.

В Ленинградской библиотеке и Московской Ленинской библиотеке (входящих в число семи крупнейших библиотек мира), в Московском Литературном музее, в сотнях музеев и библиотек, разбросанных по всей стране, хранятся сокровища и достижения многочисленных культурных групп СССР. Это материал для богатого и небывалого расцвета искусства и литературы, который должен наступить в результате объединения этих культур в единую национальную культуру.

Потребности внутренней пропаганды развили советское искусство. Плакатная живопись положила начало школе станковой и стенной живописи, памятники для общественных мест положили начало скульптуре – искусству, новому для России. В области литературы писатели и поэты, как например, Алексей Толстой, М.А. Шолохов, Илья Эренбург, пишут для гораздо более широкой публики, чем их коллеги в США, тиражи доходят до сотен тысяч экземпляров. В области музыки СССР занимает ведущую роль, имеет наибольшее число композиторов, среди которых Шостакович, Мясковский, Прокофьев и Глиэр.

Эстетическое будущее СССР обеспечено тем фактом, что человек, посвятивший себя искусству, будучи однажды признан, может уже не беспокоиться о заработке. Художники, актеры, композиторы и пр. являются наиболее высокооплачиваемой категорией, самым же богатым человеком в Советском Союза считается Алексей Толстой. К их отличиям, среди которых фигурирует орден Ленина и такие звания, как народный артист, недавно была введена ежегодно присуждаемая денежная Сталинская премия.

Композитор Шостакович с орденом Трудового Красного Знамени на отвороте пиджака исполняет в сопровождении московского оркестра один из своих фортепианных концертов. Ленинградской симфонии, его самому последнему произведению, присуждены этой зимой премии в СССР и США: Национальная музыка многообразной культуры СССР представляет собой богатейшее собрание тем, используемых композиторами больших форм.

Огромная гранитная голова советского поэта Маяковского, умершего в 1930 г. – работа скульптора Чайкова, показанного здесь за работой над скульптурой голой женщины. Архитекторы и скульпторы принимают участие в проектировании новых зданий. Дворец Советов, строительство которого временно отложено, должен быть самым высоким зданием в мире, он будет увенчан фигурой Ленина в 206 футов высотой и, кроме того, украшен более, чем 200 скульптурами.



Стр.81.

Ленинградская библиотека, вторая по величине в Советском Союзе, насчитывает более 6 000 000 томов. Здесь, в ее главном читальном зале, инженеры ищут справки в трудах по технике, студенты работают над трактатами по экономике, истории, филологии. Большинство книг теперь в матерчатых переплетах, а государственное издательство выпускает для библиофилов ограниченным тиражом прелестные, небольшие издания "Академии". Авторам выплачивается авторский гонорар. Их книги должны иметь отметку политического редактора. Литературный музей в Москве представляет собой хранилище 1 000 000 редких книг, спасенных из частных коллекций во время революции. Москва имеет 213 различных музеев, которые специализируются по коллекционированию экспонатов по аэродинамике, иконописи, экспонатов царской армии и Красной Армии. Они рекламируют свои коллекции и привлекают экскурсии со всего Советского Союза.





Стр.83.

Лицо России.

В некоторой степени душа и история нации могут быть раскрыты по ее архитектуре. Так, церковь, построенная в стиле барокко (вверху), рассказывает более живо, чем слова о господстве и мистицизме государственной церкви в царской России. И Петергофский дворец (внизу) отражает на своих камнях блеск европейского изящества, которое Петр Великий ввез с Запада два столетия тому назад.

По всему лицу России мы видны соседство церквей с луковко-образными куполами и белых государственных строений, что говорит о конфликте между старым и новым, между старым наследием и стремлением вперед, которое отличает десятилетия советской революции. В царское время архитекторы находились на службе у духовенства и аристократии, которые расценивали их по умению оригинально и экстравагантно создавать детали орнамента.

После революции архитектурные стили давнего времени были отвергнуты и заменены более функциональными формами. В настоящее время советские архитекторы пробуют сочетать оба стиля, приспосабливая местные традиции к утилитарным конструкциям. Для того, чтобы увидеть лицо России на камнях ее городов и широкие просторы страны, переверните страницу.

Надписи к фотографиям

Известный Петергофский дворец близ Ленинграда, спроектированный французским архитектором в 1715 г., был советским музеем, а его сад – общественным парком. В настоящее время в руках нацистов.



Стр.84.

1. Церковь 17 века является типичной для ранней северной архитектуры. Построена из дерева, как и большинство старых строений в лесистых районах, имеет остроконечную кровлю для того, чтобы не задерживались снег и влага, и, таким образом, предохранялось дерево от гниения. Эта устремленная вверх крыша или "купол" – чисто русская.

2. Кафедральный собор Дмитрия во Владимире, мастерский образец русской архитектуры 12-го столетия, показывает влияние византийских и романских форм. В настоящее время СССР гордится своими старинными церквями и сохраняет их, как национальные памятники. Некоторые используются до сих пор в качестве церквей. Остальные – превращены в музеи.

3. Ленинская библиотека в Москве характеризует функционалистический период в русской архитектуре. Обращает внимание обилие света и большие размеры, архитекторы употребили для нового здания много стекла и минимальное количество камня (вверху). Ленинская библиотека претендует на наименование самой крупной в мире (9 800 000 томов), однако, ее превосходит библиотека Конгресса. В 1938 г. она обслуживала 778 519 читателей, а в 1913 г. старая библиотека – 122 157 читателей.



Стр.85.

4. Церковь 16 столетия в селе Дьяково возле Москвы показывает применение мотивов ранней деревянной архитектуры к каменным зданиям. Здания, построенные до обращения России в христианство (988 год), были деревянными. После принятия христианства феодальные правители воздвигают каменные гробницы новому богу.

5. Кафедральный собор в Рязани – характерное произведение московской архитектурной школы во второй половине 17 столетия, выделяющееся своими луковкообразнами куполами и пестрым орнаментом. Луковкообразные купола – специфическая русская форма, развившаяся из византийской и персидской.

6. Центральный театр Красной Армии в Москве соединяет некоторые классические мотивы с русской любовью к символизму. Это здание сооружено в форме красноармейской пятиконечной звезды, которая в свою очередь представляет лейтмотив каждого элемента от вершины до фундамента. Театр играет роль единственного в своем роде "культурного фонда" Красной Армии, которая среди армий мира больше всех заботится о культурной жизни своих людей.

7. Санаторий Красной Армии в Сочи – еще одно красивое произведение послереволюционной архитектуры. Как и Ленинская библиотека, здание просторное и светлое, много стекла и отсутствие тяжелых массивных стен. Это – жилые корпуса. Проект предусматривает обилие света и воздуха. Фотографии этой страницы были показаны на московской выставке архитектуры.





Стр.86-87.

Через два континента простираются величайшие равнины мира.

Огромная степь, пустынный однообразный горизонт которой, показанный на этой странице, тянется на много миль, находится где-нибудь на Украине. Здесь вы видите силуэт великой России. Хотя Украина владеет богатейшими ресурсами СССР, ее рельеф мало отличается от бескрайних степей Сибири, неприступной тундры дальнего Севера, зыбких болот, которые тянутся за полярным кругом от Ладожского озера до Охотского моря.

Исключительно разнообразный в расовом и культурном отношении, в топографическом отношении СССР представляет величайшую равнину мира. У него есть горы – заоблачные вершины Кавказа, увенчанные Эльбрусом, высочайшим пиком Европы; Памир в Таджикистане; малоисследованный Алтай на явных окраинах Сибири. Однако, за исключением Урала, самые высокие вершины которого поднимаются немногим выше отлогих Адирондакских гор, большие горные цепи России находятся в пограничных областях. Большая часть Европейской и Азиатской России представляет собой равнины и плоскогорья. Большое разнообразие с физической точки зрения создали в СССР ветер и вода.

В юго-западной части расположено соленое внутреннее море, Каспийское, 86 футов ниже уровня океана, и его доисторический рукав – мелководный Арал. В Каспийское море впадает знаменитая Волга, имеющая протяжение 2 300 миль и являющаяся, следовательно, самой длинной рекой в Европе. Менее известны, но более полноводны реки Северной Сибири: одинокая Лена и Енисей, обе длиной по 2 800 миль, и Обь, которая протекает через промышленный Кузнецкий бассейн и дальше к северу на 3 200 миль через пустынные необитаемые болота к туманам арктического моря. Теперь эти азиатские водные пути, равно, как и полноводная Волга, превращены в огромные транспортные артерии, по которым перевозятся товары новых сибирских городов.

Пересекаемые этими холодными речными пространствами русские земли тянутся через два континента однообразно на тысячи миль, отличные только своей меняющейся в соответствия с климатом растительностью и почвой. Вдоль их северных берегов лежит тундра, промерзающая насквозь в течение длинной зимы, топкая и непроходимая в течение коротких летних месяцев. Далее идут болота и хвойные леса, низкорослые березы и тополи. А на юге лежат степи, луга, пустыни. Мало приветливы эти бесчисленные равнины. За исключением отдаленных границ, пространств, где расположены горы, Россия – страна открытых горизонтов, страна внезапных и свирепых ветров.



Стр. 88.

Московская Красная площадь – самая почитаемая святыня в СССР.

Политический, культурный и исторический центр обширных русских пространств – Москва начала свое существование в 12 веке, как крепость и торговый город. Она являлась резиденцией царей, пока Петр Великий не перенес столицу в Санкт-Петербург. В настоящее время Москва (население 4 137 018 чел.) четвертый по величине город в Европе и столица СССР.

На этой фотографии вы видите южную часть Красной площади, старое название которой “красная” есть синоним древнерусского “прекрасная“. Некогда обнесенная высокой стеной торговая площадь средневековой Москвы в настоящее время – святыня коммунизма. Передвинув отдельные сооружения и убрав рынок, Советы превратили ее в место для парадов и представлений‚ одно из которых вы видите вверху. В центре фотографии находятся причудливые пестрые купола собора св.Василия, сзади – обычная панорама Москвы. За пределами фотографии справа расположен Кремль и мавзолей из красного мрамора, где до войны покоилось набальзамированное тело Ленина, сохраненное от разложения.



Стр.89.

Собор св.Василия расположен на южной части Красной площади в Москве. Иван Грозный начал его в 1555 г. в честь покорения Казани. Собор представляет собой настоящие соты из 2-х этажных церквей.

Улица Горького – самая красивая в Москве, зелень отражается после дождя, почти все мужчины без пиджаков.

Театральная площадь – здесь расположены самые популярные в Москве отели "Москва", “Метрополь”, "Европа" и "Националь". Большинство развлечений московских туристов находится здесь или поблизости. Слева – вход в метро.

Кремль – справа, перспектива Красной площади с собором св.Василия в отдалении. Слева – исторический музей. Справа, на некотором расстоянии, – американское посольство.

Старая Россия напоминает о себе в этой бревенчатой хижине со слуховым окном. Плохо одетые, босые дети, играющие снаружи, не очень отличаются от деревенских детей во многих частях США.

Рабочий переулок имеет тот же мрачный вид, что и в других странах. Сваленные радиаторы, кирпичные стены. Двое рабочих используют тупик в качестве гаража для мотоциклов.



Стр.90.

Сталин , копия статуи работы Меркурова на берегу канала Москва-Волга, находится на Московской Сельскохозяйственной выставке перед павильоном механизации, имеющим вид ангара. Портрет Сталина из цветов , устроен на наклонной плоскости на сельскохозяйственной выставке; приведена цитата из речи Сталина на смерть Ленина: "Клянемся тебе, товарищ Ленин". Картина наклонена, чтобы не высыпалась земля.

При планировке сельскохозяйственной выставки предусмотрены пруды, скульптуры, украшения. Выставка была открыта в 1989 г.

Ленинградский павильон включает экспонаты северо-западной России. Перед фасадом – статуя руководителя Ленинграда – убитого Кирова, которого Сталин называл: "Мой друг Сергей". Чистка началась непосредственно вслед за убийством.

Московская публика одевается летом с комфортом. Легкие шапочки были причудой в одежде как мужчин, так и женщин. Они называются "тюбетейками" и появились из Средней Азии.

Народы со всего СССР прибыли на сельскохозяйственную выставку – курды, кавказцы, киргизы, туркмены, татары. Советы объединяют приблизительно 175 народностей, десятки религий.



Стр. 91

Лицо России – это лицо её вековых крестьян.

На предыдущих страницах вы видели лицо России в величественных куполах древних церквей, камнях Красной площади и бескрайних горизонтах украинских степей. Здесь вы видите ее живой образ. И этот образ дает самое хорошее представление о миллионах коренных русских, которые все еще вынуждены уезжать в далекие города своей родной земли.

От Минска до Томска, где бы ни лежали плодородные черноземные русские равнины, живет крепкий, выносливый крестьянин и его семья. Он стоит выше его предков крестьян во многих отношениях лучше образован, более интеллигентен, честолюбив и идеалистичен. Его бревенчатый дом чище и просторней. Вместо того, чтобы засевать свой индивидуальный участок, он работает теперь на обширных полях государственных или коллективных хозяйств. Хотя он и ворчит иногда, все же чаще он доволен. Он лучше, чем его отец или дед. Но его кровь та же. Его лицо то же. И его лицо – это лицо России.



Стр.92.

Надпись к фотографии.

1. Основателем современной России, одинаково уважаемым в царское и советское время, был Петр Великий. Вверху показан оригинальный советский артист – Николай Симонов, исполнявший роль Петра для кино, в момент, когда он испускает клич, обозначающий начало сражения под Полтавой 27 июня 1709 года, где он победил шведских завоевателей. Его победа раздвинула границы России от Балтики до Черного моря. Он основал Санкт-Петербург (Ленинград), русский флот, технические школы, создал класс средних буржуа, провел реформу русской письменности и без посторонней помощи направил Россию по пути прогресса.

Тысячелетие России.

Двухсотмиллионной народ, живущий к западу от Днестра, на бесконечных болотах от Карпатские гор до Великого океана, имеет свою историю, очень малоизвестную американцам. Мало кто из американцев знает, что первые русские князья были викинги, основавшиеся на днепровском торговом пути в Константинополь, что Русь представляла из себя маленький клочок земли вокруг Москвы уже после 1400 г., что до 1462 г. она была под властью монгольских ханов, что первым самозванным царем был Иван Грозный в 1547 г. Действительно великими в истории России были имена Александра Невского, Дмитрия Донского, Ивана III, Ивана Грозного, Петра Великого и Екатерины Великой, последних трех можно по справедливости считать большими индивидуальностями. Русские легионы (в настоящее время около 155 000 000 человек) наводнили в 19 веке всю центральную и северную Азию и покорили 174 разных народности. "Лайф" дает здесь краткую историю, иллюстрируемую гравюрами, картинами, старинными фотографиями и воспроизводимую в русском кино.

Советское государство имеет много общего с прошлым России. Окруженные многочисленными врагами, старинные великие князья сделали службу государству первой обязанностью всех своих людей. Эта система была нарушена с возвышением привилегированных классов в последние царствования, и коммунистическая революция, можно сказать, восстановила ее.

Надписи к фотографиям.

2. Началом создания России был приход полулегендарного скандинавца Рюрика, управлявшего славянами северных лиственных лесов около 900 г. н.э. Главные города – Новгород, Киев.

3. Первым христианином был обрусевший князь св.Владимир, который убивал христиан и имел 800 наложниц, пока не сделал византийское христианство религией в 988г.

4. Во время Ярослава, сына Владимира, в России был введен кодекс законов (русская правда), появились книги и соборы. Киев все еще был блестящей столицей на Днепре. Москвы не существовало.



5. В 1120 г. русские двинулись на север, построили на северо-западе, во Пскове, этот собор. Киев был разрушен в 1240г. жестокими монголами под водительством Батыя.

6. Москва была деревянной крепостью, московские великие князья платили дань монгольской Золотой орде с 1240 до 1430 г., самое мрачное время. Палисад окружает Кремль.

7. Александр Невский принимает римских кардиналов, он управлял из Владимира – восточнее Москвы, умиротворил монголов. Его имя стало известно со времени победы над шведами на Неве.

8. Сражение на Пейпус-озере, когда Александр Невский разгромил тевтонских рыцарей в 1242 г. на льду озера. Он показан в кино-фильме в образе, близком советскому герою.

9. Дмитрий Донской закончил разгром монголов в 1380 г., но они вернулись впоследствии и сожгли Москву. Монгольское иго существовало более 100 лет.

10. Иван III, Великий, сбросил монгольское иго, завоевал Тверь и Новгород в 1485 г.

11. Этот особняк был построен при Иване III. Здесь умер сын Ивана Грозного, первого царя.

12. Иван Грозный был венчан на царство; слово "царь" произошло от слова "цезарь". После падения Константинополя Москва стала называться "третьим Римом". Здесь изображен актер.

13. Кафтан Ивана, кровавого, но великого правителя, с гордостью сохраняется в советском музее.

14. Пушка с 2-х тонными ядрами содействовала управлению Федора, последнего Рюриковича. Больше сделал в этом отношении его шурин, Борис Годунов, который ввел крепостное право, запретив крестьянам покидать свои поместья. Рост аристократии совершенно изменил старые взаимоотношения между царем и крестьянами.

15. Смутное время наступило в России после прекращения рода Рюрика. Иван победил монголов, забрал в свои руки почти всю Волгу, но оставил Балтику. Теперь Россия кишела претендентами на престол – поляками, шведами. В роли спасителя выступил нижегородский мясник Минин (вверху), поднявший русских на восстание.

16. Первый Романов Михаил, избранный в 1613 г. и прекративший, таким образом, междуцарствие.

17. Этот глобус был послан в качестве подарка Нидерландами. Европа интересовалась русскими, но русские ненавидели иностранцев, вытеснив их в московскую "немецкую слободу".

18. Величайший царь в русской истории был Петр 1, названный Великим. Здесь показано основание Санкт-Петербурга.

19. На севере возникает новый тип церковной архитектуры, но Петр боролся с церковью, упразднил православного патриарха, за что был назван антихристом.

20. В то время, как Петр Великий работал на голландских верфях, город Ростов Великий, северо-восточнее Москвы, воздвиг этот византийский Кремль, наполненный церквями. Цари династии Романовых жили иногда здесь, среди пестрых куполов. Ростов Великий потерял свое значение.



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21. Закрытые сани Петра Великого имели слюдяные окна, очень редкие в России того времени. По сверкающим снежным просторам севера, с кучером на облучке и звоном колокольчика Петр путешествовал по переустраиваемой им старой России, создавая Россию новую.

22. Советский кинофильм "Петр 1". Петр воодушевляет свои войска перед сражением. Большим сражением была Полтавская битва (1709г.). Шведы, победители Европы, руководимые Карлом XII, вступили на Украину. В это время Петр появился с тыла и разбил их. Россия превратилась в могучую державу.

23. Екатерина, немецкая принцесса, свергла с престола неспособного к управлению страной супруга и сделалась самодержавной царицей в 1762 г.

24. Величайшим генералом Екатерины Великой был Суворов, князь италийский. Здесь он показан в советском кинофильме во время перехода через Альпы. Суворовские войска дрались хотя и свирепо, но имели превосходство перед пруссаками, поляками, турками и французами до, во время и после величайшего царствования в России.

25. Потемкин был любовником и временщиком Екатерины, однако, никто не властвовал над ней.

26. Александр 1 участвовал в заговоре и в убийстве своего сумасшедшего отца Павла, начал свое царствование с репутацией большого либерала.

27. Пушкин, поэт-аристократ, примыкал к заговору против царя; был сослан на Кавказ, убит на дуэли.

28. Главным русским генералом во время вторжения Наполеона был Кутузов. Война против Наполеона вспыхнула в 1805 г.

29. Русское поражение под Фридляндом привело к подписанию пакта, подобного советско-германскому 1939 г. и встрече царя с Наполеоном.



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30. Наполеон понял в 1812 г., что Россия не будет завоевана. Здесь показано отступление Наполеона через снежные поля навстречу решительному крушению своей империи.

31. Карикатурные изображения отступления Наполеона, украшавшие русские изделия из фарфора, вскоре после поражения. Война затмила все в царствовании Александра, и от реформ очень скоро отказались.

32. Русская кавалерия вступает в Парик в 1814 г. и остается там до 1817 г., исключая короткий промежуток возвращения Наполеона из ссылки. Многие царские офицеры вернулись в Россию свободомыслящими.

33. Николай 1 начал свое царствование в 1825 г. разгромом аристократических офицерских клубов, строивших планы образования Российской республики и истребления царской фамилии.

34. Во время крымской войны французский генерал Боске (стоит с вытянутой рукой), увидев бригаду легкой конницы, обременявшей русскую артиллерию, сказал: "Великолепно, но это не война". Союзники разрушили русскую морскую базу в Севастополе.

35. В крымском аду Флоренс Найтингейл положила начало современной службе медицинских сестер, спасла тысячи жизней.

36. Александр II (внизу слева), показан здесь со своим сыном и наследником (слева), фактически осуществил давно запоздавшее освобождение крепостных. Заговорщики непрерывно в него стреляли и, наконец, убили бомбой в 1881 г. Россия раздвинула свои границы до Индии, Китая и Японского моря.

37. Крепостные обменивались помещиком на собак (слева) – правдивая картина из русской жизни до отмены крепостного права в 1861 г. Цари давно были настроены против крепостного права, но встречали сопротивление землевладельцев и дворянства. На деле крепостное право стало невыгодным.

38. Александр III со своим сыном и наследником Николаем (справа). Его царствование представляло собой ничем не смягченную тиранию. Он умер от страха.

39. Александр делает визит кайзеру Вильгельму в Берлине (в ботинках и шапке, похожей на феску, слева от будки) во время заигрываний с Германией. Напуганный Александр всегда остерегался заговорщиков.

40. В голодные дни царские солдаты охраняли порядок в деревнях. Голод был последней каплей.

41. Великие произведения Достоевского отражали террор и вину России 19 века.



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Надписи к схемам . Завоевания России.

1. В 1303г. Русь представляла собой маленькое пятнышко (обозначено черным вверху) под властью татарских ханов. Различными оттенками показаны территориальные завоевания вплоть до 1584г. Швеция и Польша были могущественными соседями.

2. Вся Россия, первым коронованным царем которой был Иван Грозный, почти полностью сформировалась в 1584г. С тех пор к России присоединена часть земель Татарии, Польши, Швеции.

3. СССР в 1938г. не владел Финляндией, Балтийскими государствами, частью Армении, но сохранил Владивосток, Среднюю Азию, Украину – наиболее ценные из своих владений. Аляска была в 1867г. продана Америке.

Продолжение обзора "Тысячелетие России".

42. Чайковский был исполином музыкального пробуждения России в 19 веке, учеником Рубинштейна.

43. Толстой, величайший романист, презирающий плутократическую западную цивилизацию, принимал участие в крымской войне во время осады Севастополя. Умер в 1910г.

44. Началом конца был Николай II, слабый, пугливый человек, у которого была истерическая жена и несколько прелестных детей. Здесь он, подобно своему отцу, навещает кайзера Вильгельма II в Бреславле в 1896г. Следующим дипломатическим шагом был союз с Францией, подготовивший первую мировую войну.

45. В традиционном костюме первых Романовых царь Николай позирует с драгоценным жезлом в руке.

46. Японцы под командованием фельдмаршала принца Оямы во время русско-японской 1905г. войны вдребезги разбили легенду о непобедимости белой расы. Ояма дважды овладевал Порт-Артуром.

47. Японцы обстреливали Порт-Артур из 11 дюймовых мортир. Русские солдаты сражались с великолепным упорством, но русское командование сильно испортило дело. Война на суше прошла без последствий, однако, русские потеряли полностью свой военный флот.

48. Во время визита в Англию в 1909г. Николай сидит возле Эдуарда VII. У ног Эдуарда сидят царевич Алексей и Великая Княгиня Анастасия. Справа от него – Великая Княгиня Ольга, царица, будущий король Георг V, Великая Княгиня Мария. Мальчик страдал гемофилией. Девочки были глупы, но красивы.

49. Возникшие после получения плохих известий с русско-японского фронта массовые протесты зверски подавлялись царскими офицерами. Революция загудела по всей России. Вышедшие на улицу одесские рабочие были скошены, как показано в советском кинофильме (вверху).

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50. Поле битвы у Танненберга, где русские потеряли 100 000 чел. Это было в первые месяцы первой мировой войны. Германской армией командовали Гинденбург и Людендорф. Здесь показаны русские окопы. Однако, русские победили австрийцев.

51. Злым гением был друг царицы, злорадный священник Распутин (сидит).

52. Поражения породили в 1917г. массовые требования мира. Революция была во всех умах, руководимых и неруководимых. Этот офицер, пытающийся перекричать "германскую пропаганду" за мир, не достиг большого эффекта.

53. В один из последних дней Романовых – мы видим их сидящими на солнышке на крыше здания в Екатеринбурге (теперь – крупный промышленный центр за Уралом). Керенский послал их в Сибирь, чтобы спасти им жизнь. Слева направо: Мария, Анастасия, царь, Татьяна, царевич, Ольга. Когда приближались белые армии, местный совет дал указание о казни "гражданина и гражданки Романовых, их сына и четырех дочерей" лучшим способом французской революции. Они были убиты 18 июля 1918 года. Их трупы исчезли.

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Окончание следует

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