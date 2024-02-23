Потерянный Петербург, ч.2

Навсегда исчезнувший Латкинский проспект 24 мая 1923 г.

Если по карте изучать район Лесной, то можно увидеть "Латкинские места". В 1910-х годах в этом районе находилась усадьба географа Н. Латкина с огромным парком. Однако в годы Первой мировой из-за нехватки древесины парк вырубили, а на месте усадьбы сделали машиностроительные заводы "Айваз" и "Светлана".

Вскоре вокруг Латкинского проспекта построили производственные предприятия, и проспект фактически превратился в во внутризаводской проезд.

Официально Латкинский проспект был упразднен только в конце 1960-х гг., после чего его название было изменено на Черкасскую улицу.

Васильевский остров сильно изменился. Например, экстерьер церкви Святого Михаила стал более скудным. Связано это с тем, что в 2000-х годах во время реставрации здания с фасада были сняты 20 декоративных башен из-за аварийного состояния. Их складировали до появления денег на восстановление.

Кинотеатр "Звёздочка", 1958 год "Звездочка" на углу улицы Коммуны и Рябовского шоссе появилась ещё в начале XX в.

Изначально кинематограф назывался "Скутари" (по имени своего владельца).

Кинотеатр снесли в 1981 году при устройстве Ириновского проспекта в месте соединения его с Рябовским шоссе и прокладке в этом месте новых трамвайных путей.

Топ-5 красивых руин Ленинградской области. Вряд ли их восстановят. Уйдут в небытиё!

Руины церкви Святой Троицы

Одиноко на просторах старого парка стоит полуразрушенная церковь Святой Троицы. Своей архитектурой она напоминает древнегреческий храм. Создана в начале 19 века в стиле классицизма. Церковь разрушили в 1960-е годы.

Лен/обл., Волосовский р-н, деревня Пятая гора ⠀

Волковицкая башня

«Волковицкая башня» в прошлой жизни (18 век) вела спокойную размеренную жизнь ветряной мельницы в усадьбе. Никаких других усадебных построек в этой местности не сохранилось, поэтому башня обросла своими легендами. Например, рассказывают, что она была форпостом новгородцев. Действительно, руины мощной башни создают впечатление надежной защиты.

Лен/обл., Ломоносовский р-н

Девонский обрыв и церковь

С высокого 30-метрового обрыва открывается вид на реку Лемовжу, через которую перекинут старенький мостик. Если пройти по нему и взобраться на холм, то откроется потрясающий вид. На холме стоит церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь построена в конце 19 века в псевдовизантийском стиле. Сейчас она заброшеная, в советское время использовалась как склад.

Лен/обл., Волосовский р-н, деревня Хотнежа



Тиверская Крепость

Тиверская крепость – одно из самых мощных оборонительных сооружений между Выборгом и Корелой, дошедшее до наших дней в виде руин. Остатки Тиверского городища запрятаны среди леса. Можно обнаружить руины крепостных стен, жертвенные валуны и мегалиты.

Лен/обл., рядом с поселком Васильево



Ропшинский дворец

Пётр I устроил в Ропше небольшую усадьбу, предназначенную для лечения минеральной водой. В середине 18 столетия, по приказу Елизаветы Петровны дворец был перестроен архитектором Бартоломео Растрелли. В советское время коммунисты не раз пытались превратить дворец в совхоз, колхоз и ферму по разведению рыбы. Во время ВОВ здание служило немецкий госпиталем. В 1990 году случился пожар, с тех пор усадьба и парки находятся в запустении.

Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, пос. Ропша

Многие догадались, что на фото изображён Приморский вокзал, который до революции располагался в Новой

Деревне, а если быть точнее, то в районе нынешнего дома №15 на Приморском проспекте. С этого вокзала уходили поезда на Сестрорецкий Курорт, который представлял собой в то время типичный морской курорт с лечебницами, индивидуальными морскими кабинами, обустроенным променадом, ресторанами и пансионатами. В наши дни здание вокзала полностью утрачено, как и сооружения бывшего Курорта.

Троицкая церковь на улице Марата 1900 год.

Троицкая церковь была одной из старейших в Санкт-Петербурге. В 1966 году церкви не стало, а ее место заняли Невские бани. Увы, и они были разрушены в 2007 году под строительство торгово-развлекательного центра.

Часовня у Летнего сада 1890 года В Петербурге, на месте покушения на жизнь Александра II, у решётки Летнего сада была заложена часовня 13 сентября 1866 года. Она стала памятником "чудесному спасению" царя во время покушения на него. Строилась часовня по проекту придворного архитектора Р. И. Кузьмина; стояла на месте больших ворот Летнего сада до 1930 года.

Как известно, Каракозов стрелял в императора из толпы, но в последний момент не смог прицелиться надлежащим образом, ему помешал заметивший террориста верноподданный крестьянин по фамилии Комиссаров. На часовне-памятнике, построенной из серого паросского мрамора, была сделана надпись:

«Не прикасайся к помазаннику моему»

Но спустя 15 лет, в 1881 году, "помазанника Божьего" всё же смертельно ранил народоволец Игнатий Гриневицкий. На месте гибели императора Александра II возвели храм Спас на Крови. А судьба упомянутой часовни печальна. В 1930 году её снесли.

Булочная "Теркиззо" на площади Труда, 1967 г. Портал, украшенный растительными элементами в технике "майолика", был создан в 1913 году по рисункам художника Евгения Святского. Он находился на фасаде дома №3 (в доме располагалась компания керамического производства "Гельдвейн — Ваулин"). Позже портал стал обрамлять вход в булочную "Теркиззо".

В 1974-ом дом №3 снесли, а панно передали в фонд музея истории Ленинграда.

Если честно, то не знаю в какой раздел это отнести. Судите сами.

Царское село/ Пушкин. Железнодорожный вокзал. 1897 год 1943 год сейчас

23 сентября 1941 года пожар уничтожил строения Большого Петергофского дворца. Здание горело три дня. Немцы под страхом расстрела запрещали тушить огонь. Фашисты разграбили и уничтожили дворцы комплекса, а водопроводная система фонтанов парка надолго была выведена из строя. Все описывать не буду, отдельная тема, которая поднималась не раз. Просто выловила фото пожара дворца.

Финляндский вокзал 1906 И 2022 год. Говорить что-то не буду и так все понятно.

Храм преподобного Алексия, Человека Божьего на Геслеровском проспекте | Чкаловский пр., 50 1921 И вот что устроили сейчас. Предлагают аренду для офисов.

Ресторан «Лесной» в Удельном парке 1958 Интересно, что в 2010 здесь обещали сделать центр досуга к 2015 году, но в результате инвестор забросил эту идею

Финляндский проспект 1972 год.

В 1977 году, как раз перед сносом, в этом доме снимали фильм Золотая Мина - в квартире, где жил герой Даля.

Знаменитый и элитный дом "Синяк" (в своё время один из двенадцати элитнейших домов Ленинграда) находился именно на этом месте. А это сегодня

Школа нянь Императрицы Александры Федоровны / Школа 409, Царское село 1917 . Здание напоминает больницу Общины сестер милосердия св. Георгия в Дудергофе. Ну и сегодня. Разницу ощущаете?

Николаевская улица, 1905 год и улица Марата сегодня

Большевики, обновляя городские названия на свой вкус, присвоили улице имя французского революционера Жана Поля Марата.

Церковь Казанской Божьей Матери,1913 год. В 1886 году на месте перестроенной церкви находился дом терпимости госпожи Волпянской, после нее владельцы менялись еще несколько раз. Вот на месте дома терпимости и построили церковь. Построенный в 1910-1912 годах по проекту архитектора Андрея Аплаксина храм всего спустя 10 лет был перестроен в общежитие. Сохранились элементы церковного здания – гранитный цоколь, окна, апсиды алтарной части и ниша для иконы над входом. Дом на углу Подрезовой улицы и Малого проспекта П.С.

Уникальный мост Петербурга, который закопали Каменный Таракановский мост или Чечерин, как он первоначально назывался, был построен ещё в 1770-х годах.

Он был сложен из известняка, имел характерный «горбатый» профиль, что отвечало размерам его арок: средняя была шире и выше боковых. При реконструкции площади в 1920-х годах Таракановку засыпали, а вместе с ней ушел под землю и мост. Впоследствии сложилось мнение, что он вообще был разобран. Но неожиданно для строителей его обнаружили в 1979 г, когда начали рыть котлован для подземного перехода.

Техническое состояние сводов двухсотлетней давности, к тому же около 50 лет пробывших под землей, оказалось очень плохим.

Его пришлось демонтировать, и сегодня о нем напоминают разве что старые фотографии.

Думается, что это тоже можно отнести к потерям Питера, хоть и не совсем архитектурным. Просто посмотрите. Озеленение Петербурга «было-стало» явно не в пользу текущего момента. Изуродованная и переделанная церковь Св. Алексия Человека Божьего в Петербурге. Возведение храма шло с 1906 года, тут же разместилось отделение Дома милосердия. В 1930-1932 гг. храм приспособили под цех завода «Измеритель».

Василеостровский театр на месте сада «Василеостровец» Василеостровский театр возвели в 1887 году. С началом XX века на огромный Васильевский остров это было едва ли не единственное театральное здание, которое посещали самые разные зрители, «начиная от офицера и кончая чернорабочим, от модницы с аршинным лорнетом в первом ряду до бабы в платке и полушубке». Цены на билеты были соответствующими — от 1 рубля 25 копеек до пятачка за билет. Театр работал до середины 1920-х. В годы блокады деревянное здание было разобрано на дрова.

И о Петропавловской крепости В советское время крепость хотели разрушить. Известно, что тогда серьезно обсуждалась возможность сноса легендарной крепости и строительства на её месте... стадиона. К счастью обошлось! В её стенах в разное время отбывали наказание известные люди. Среди них Чернышевский, Достоевский, Горький, Фигнер, Троцкий, Бауман. В 1718 году в крепость был заключен родной сын Петра Первого - царевич Алексей.