Оборотни под красными знамёнами

Справа идейный коммунист Валера Рашкин

Традиционно уже подобные тексты ставлю в ЖЖ, чтобы не обвиняли в заказухах.

Очевидно, что широкая общественность не в курсе некоторых аспектов тюремной жизни. А вот я потомственная «кровавая гэбня», дедушка полковник милиции, начинавший ещё в НКВД, поэтому специализированную литературку почитывал. Начиная с «психологии негативных групп» и заканчивая значением тюремных татуировок и прочими аспектами уголовной жизни.

Так вот, среди «мутных» урок принято косить. Косить можно по-разному.

Можно косить под дурку. Во-первых, с психами многие боятся связываться, а с убогого чего взять? Поэтому психом прикидываться безопасно. Во-вторых, в надежде перевестись с зоны «на больничку», откуда или сбежать легче, или и вовсе можно со временем выписаться, как «излечившемуся».

Можно косить под уверовавшего. Читать Библию, рассказывать, как раскаялся и как «вера изменила мою жизнь». Если поверят, то можно попасть под амнистию.

А некоторые уголовники, выйдя из тюрьмы, умудряются и в священники попасть. Не знаю, как сейчас, а в девяностые нескольких таких видал. Работа непыльная, денежку и поесть приносят, опять же, можно воцерковленных тёток и бабок припахивать по мелочам к какой-то работе.

Так называемый «отец Сергий», который захватил женский монастырь и которого недавно отлучили от сана, как раз из таких – уголовник, убийца, прикидывающийся верующим.

Можно косить и под идейного. И ты уже не обычный бандит, а «борец с несправедливым мироустройством». С одной стороны, политические в тюремной иерархии всегда были особняком, а с другой мутная урка может и туда-сюда перескакивать.

И на воле «идейный» уголовник может косить под коммуниста, например. Собрать группу молодых и глуповатых ребят, рассказывать им про несправедливость режима, про страдания народа, а потом подкинуть идею, что «боевая группа может заниматься эксами». Грабить буржуев и отдавать предводителю народу. Я такие случаи знаю, резонансные были дела в своё время.

Прелесть в том, что в обычной банде нужно делиться с братвой, а идейные совершают преступления бескорыстно, а вся добыча идёт «идеологу».

Есть вот такой «сетевой марксист» Реми Майснер. Подумаешь, сидел за рэкет, бандитизм, похищение человека ради выкупа и нанесение тяжких телесных повреждений. Зато теперь корчит из себя коммуниста, пишет чего-то в ЖЖ и даже попадает на эфиры к Дмитрию Пучкову (который, как бывший тюремный опер, должен такой контингент за километр чуять). И находятся же дурачки, которые верят в его искренность.

А иногда можно и вот так…

Телеграм-канал «Железный Феликс»: Наступают непростые деньки для легших под Навального «коммунистов». Про депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко мы уже вскользь упоминали, но теперь настал и его черед попасть в разбор «Феликса», благо есть крайне показательный повод – в Саратове полиция задержала Бондаренко за участие в несакционированной акции навальнят 31 января. При этом дело могло быть совершенно иное – Бондаренко подозревали в захвате здания отдела полиции. Не говорите, что мы вас не предупреждали.

Бондаренко – находится в орбите влияния депутата-проктолога Рашкина, который был выходцем из саратовского обкома. Партийная крыша в Москве позволяет вести себя дерзко и объясняет все эпатажные выходки Бондаренко, который мнит себя очень крутым блогером и по любому случаю запиливает видосики в ютуб. Только вот нос по ветру Бондаренко совсем не держит, и так и не допонял, что после ареста Навального крыша его заметно протекла, и сейчас связи с предателем Рашкиным, продавшимся иностранным агентам, это уже не крыша, а могильная плита. Как только полиция забрала Бондаренко, Рашкин тут же засуетился и вышел перед АП с плакатиками в его поддержку, но и тут незадача – на призыв откликнулись четыре с половиной землекопа, весь актив поддержки Рашкина.

Несколько любопытных деталей к портрету Бондаренко: завзятый «коммунист», как и его старший товарищ по партии Рашкин, очень любит тусоваться с представителями ОПГ. На днях его запечатлели в пафосном саратовском клубе SOHO в компании «бизнесменов» Стрелка и Фаика, которые занимаются сбытом контрафактного алкоголя и тесно связаны с местными криминальными авторитетами Дато (вор в законе Тенгиз Османов), Канапой (Сергей Мальков, ОПГ «Хапалинские») и Якорем (в миру Сергей Яковлев).

Вовлек Бондаренко в связи с этими «замечательными людьми» как раз-таки Валера Рашкин, пробившийся на высокие посты в КПРФ во многом благодаря помощи саратовской «братвы». Замечен саратовский недодепутат и в откровенном лоббизме интересов местного застройщика «Новый век» – старательно выбивает под него муниципальные заказы, при этом застройщик только возводит бетонные коробки без всякой социальной инфраструктуры – ни детсадов, ни школ. Субподряды от «Нового века» получают конторки коллеги Бондаренко Андрея Сторожева – депутата с криминальными увязками, который был приговорен к 3 годам условно по ч.1 ст. 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Саратовские коммунисты давно образовали тесный альянс с миром криминала, и Бондаренко лишь продолжает дело Рашкина, который будучи главой саратовского обкома КПРФ тесно дружил с Асифом «Аликом» Аслановым, входившим в «новиковскую бригаду», специализировавшемся на махинациях при обмене валюты и убитым в бандитских разборках в 2006 году, а также с Алексеем «Профессором» Еруслановым – лидером ОПГ «Чикуновские». Также Бондаренко подозревается в организации мошеннической схемы по подкупу лояльности членов избирательных комиссий – в общем, у «товарища» полный набор.

Если кто-то ещё не понял, то дело против Бондаренко – это явный сигнал Рашкину, Ступину, Локтеву, Енгалычевой, Янчук, Тарасову, Савостьянову, Шуваловой и прочим навальнятам в рядах КПРФ. Следующими в списке на задержание идут московские депутаты – пятая колонна «умного голосования» Навального в КПРФ. А там дело недалеко и до самого главного друга Навального Рашкина, которого могут исключить из партии – Валера окончательно заигрался и пошел в открытую против политики партии, отрабатывая повестку иноагентов. У Рашкина еще есть время до апрельского съезда КПРФ «покаяться», но, судя по всему, он решил вести рискованную игру до конца – и расплата будет неминуема.

Ситуация мне до отвращения знакомая. В своё время, когда СПУ стала парламентской партией, в неё на местном уровне массово полезли бандиты. И глава партии Александр Мороз, вместо того, чтобы бороться за чистоту рядов, сказал «Партии нужно финансирование» и стал брать деньги за продажу мест в проходную часть избирательных списков на выборах. На всех уровнях – на республиканском, на областном и на городском. Я сказал «Не буду работать на продвижение бандитов во власть» и вышел из партии в знак протеста.

Как видим, КПРФ демонстрирует всем такую же неразборчивость в кадровой политике, как и их украинские коллеги из Соцпартии Украины (которую теперь возглавляет открытый нацист Кива).

Мне была горька и обидна подобная ситуация в 2007 году, когда я выходил из СПУ, и мне по-прежнему горько видеть, как красными флагами прикрываются бандиты, креатуры Ходорковского и прочие навальнята-майдауны.

Но вы продолжайте говорить «Да вы всё врёте про честных идейных коммунистов», так вы приближаете КПРФ к финалу СПУ. Где-то там, уже недалеко, её ждёт свой Кива (Рашкин сойдёт).

С широко закрытыми глазами, за Сталина и Навального, к светлому либеральному будущему! Прямо пахнуло Прекрасной Россией Будущего, которую мы потеряли (Рашкин справа)

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1439126.html