Приднестровье - 31 год спустя

Как Россия смогла остановить конфликт на берегах реки Днестр

Новости СМИ2 Совсем недавно по историческим меркам ситуация в Молдавии начала стремительно угрожать миру и стабильности в регионе. В 2020 году новоизбранный президент Майя Санду заявила о необходимости вывода российских миротворцев из зоны конфликта в Приднестровье.Несмотря на то, что присутствие России на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики уже более 30 лет служит гарантией мира в регионе и защиты живущих там людей, Санду заявила о жестком подходе в решении замороженного конфликта, что неизбежно ведет к новому витку противостояния, некогда потрясшего весь русский мир.

О том, что происходило на берегах реки Днестр после развала СССР, кто виноват в развитии конфликта в Приднестровье и как российская армия остановила кровопролитие, разъясняет руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Вместе и врозь

На протяжении всей своей истории Приднестровье, то есть район реки Днестр — почти у самого места его впадения в Черное море, было славянским регионом и часто становилось целью для завоеваний. В разное время на эту территорию пытались покушаться литовцы, поляки, татары. Но все же с 1792 года, когда Приднестровье, Северное Причерноморье и Крым вошли в состав Российской империи, регион не знал горя.

После революции и Гражданской войны левый берег Днестра — будущий театр военных действий — остался в составе СССР, в то время как Молдавия отпала от империи и попала под прямую оккупацию Румынии. Советский Союз неоднократно заявлял, что отторжение территории Бессарабии было незаконным, и оставалось только дождаться удобного момента, чтобы восстановить историческую справедливость.

Шанс вернуть территории выпал Советам с началом Второй Мировой войны. После того как под ударами Третьего рейха пала Франция — главный союзник Румынии — Москва выдвинула Бухаресту ультиматум с требованием вернуть некогда оккупированные земли. Не имея сил бороться, Румыния передает СССР Бессарабию и Северную Буковину, в результате чего создается Молдавская ССР — 15-я республика Союза.

А Приднестровье (на тот момент — Молдавская Автономная Советская Социалистическая Республика в составе Украинской ССР) входит в состав Молдавской ССР как ключевой плацдарм построения социализма.

После объединения территорий в одну Молдавскую ССР сразу же бросились в глаза отличия двух зон в экономическом и национальном отношении.

Во-первых, этнический состав союзной республики был крайне неоднородным: Приднестровье изначально было наполнено значительным количеством русских и украинцев, а никак не молдаван.

А во-вторых, этот регион оказался в сто раз более развитым, чем остальная часть Молдавии. Индустриализация времен первых пятилеток молдаванам была незнакома, в итоге почти 90% всей страны было аграрным придатком, в то время как ключевые заводы и фабрики новой союзной республики находились именно в Приднестровье.

Это впоследствии сыграет свою роль, когда на берегах Днестра начнется гражданская война. Однако непосредственные причины конфликта кроются в процессах реформирования советской системы, которые приведут в конечном счете к развалу СССР.

Парад суверенитетов

Результатом перестройки в Молдавской ССР стал подъем национальных элит, которые выступали за отделение Молдавии от Союза, а в идеале — присоединение ее к Румынии. Движение унионистов, получивших второе политическое рождение в конце 80-х, оформилось в виде Народного фронта, который заявил, что присоединение Молдавии к СССР было якобы незаконным.

Государственным флагом Молдовы в 1990 году становится триколор, состоящий из тех же цветов, что и румынский. А за год до этого, 30 марта 1989 года, был опубликован законопроект «О государственном языке», в котором единственным государственным языком провозглашался молдавский.

Несмотря на последовавшие поправки, Приднестровье законопроект воспринимает как дискриминационный — и не зря. В Кишинёве уже проходят митинги с призывами к массовым погромам на этнической и национальной почве в духе «Молдавия для молдаван». А молдавская поэтесса Леонида Лари (Любовь Йорга) и вовсе призвала «выбросить оккупантов, пришельцев и манкуртов за Днестр», несмотря на «локти в крови».

23 июня 1989 года Верховный Совет Молдавской ССР заявил, что создание республики было «незаконным», а Бессарабия и Северная Буковина — это «оккупированные советскими войсками территории Румынии». В ответ Приднестровье атакует Кишинев с другой позиции: если и присоединение левобережья Днестра к Молдавии незаконно, значит, они – территория СССР. И после референдума 1990 года район провозгласил суверенитет и создание Приднестровский Молдавской ССР как отдельной республики, но в составе Советского Союза. Что стало полной неожиданностью и для Кишинева, и для союзного центра.

Подразделение приднестровцев выдвигается на позиции. Приднестровье. Июнь 1992 года

Война на Днестре

1991 год. Советский Союз стремительно разваливается, и почти одновременно Молдавия и Приднестровская Молдавская Республика объявляют о независимости. Уже 6 сентября 1991 года Верховный Совет ПМР принимает решение о формировании своих вооруженных сил — Республиканской Гвардии.

Уже год к тому времени гремели вооруженные столкновения в Дубоссарах — там с молдавской милицией, отрядами полиции особого назначения (ОПОН) и промолдавскими молодчиками вовсю бились местные жители, получившие оружие с милицейских постов и армейских складов.

До декабря 1991 года столкновения были в основном локальными и ограничивались крупными райцентрами — те же Дубоссары. Однако после Беловежских соглашений и окончательного развала СССР молдавские военные и активисты, которых приднестровцы презрительно называли румынами, начинают на Днестре активные военные и полицейские операции.

Историческое, но актуальное и сегодня фото. Блок-пост в Приднестровье, 1992 год.

В ночь с 1 на 2 марта 1992 года неизвестными была расстреляна машина с приднестровскими милиционерами, в ответ казаки выбили молдавских полицейских из здания Дубоссарского горотдела внутренних дел. С этого момента и по 1 августа 1992 года в Приднестровье шла настоящая война.

После мартовских событий «румыны» сосредоточили свои усилия на селах Дубоссарского района, особенно на Кочиерах и Рогах, а также на развилке Кошницы-Дороцкое. Там молдавские силы творили настоящие зверства, очень сходные с теми, которые будут впоследствии показывать украинские нацбатальоны в Донбассе — нападения на блокпосты, пытки и зверства над пленниками из числа приднестровцев. Молдавские силы ОПОН и «волонтеры», в том числе приехавшие на помощь Кишиневу из Румынии, не щадили ни женщин, ни детей: некоторым из замученных насмерть было по 10-13 лет.

Молдавские военные поливали Дубоссары и близлежащие села из РСЗО «Град», для боевого поражения использовались (в силу отсутствия боекомплекта) даже ракеты «Алазань», которые проектировались для уничтожения градовых облаков. Под угрозой разрушения оказалась Дубоссарская ГЭС, по которой били практически прямой наводкой, чтобы Днестр вышел из берегов, тем самым поставив весь регион на грань экологической катастрофы. Любопытно, что еще в марте молдаване пытались перейти плотину по льду водохранилища, однако бдительные диспетчеры ГЭС сбросили часть вод в Днестр, из-за чего лед треснул и «румыны» повторили судьбу псов-рыцарей на Чудском озере.

Приднестровье, Бендеры, 19 июня 1992 года.

В Бендерах — одном из немногих городов ПМР на правом берегу Днестра — ситуация тоже характеризовалась как критическая. 18 июня 1992 года все стороны конфликта подписали перемирие, но уже 19 июня колонны «румынской» бронетехники прорвались в Бендеры. В ходе жестоких уличных боев молдавские силы осадили Бендерский горисполком, где, помимо приднестровских депутатов, прятались женщины и дети.

Основные силы ПМР были сосредоточены на отражении ударов под Дубоссарами и Григориополем и не могли прийти на выручку Бендерам. 20 июня молдаване взяли мост через Днестр, тем самым отрезав защитников Бендер от Тирасполя и остального Приднестровья. Кишинев попытался использовать авиацию для взрыва моста, однако бомбы попали в жилые районы села Парканы, убив несколько мирных жителей. А заодно в те же дни «румыны» атаковали гарнизон Бендерской крепости, в которой находились части российской армии.

Вмешательство России

На территории Приднестровья, зажатого с трех сторон суверенными государствами — Украиной и Молдавией, оставались части 14-й Гвардейской общевойсковой армии СССР, перешедшей после развала страны под контроль России. Непосредственно в Тирасполе и Бендерах располагалась 59-я Гвардейская мотострелковая дивизия, в состав которой входили военнослужащие родом из Приднестровья. С началом активной фазы конфликта многие из солдат начали разбегаться по домам либо самовольно переходить на сторону Приднестровья.

Военные базы 14-й армии и хранившееся на них оружие, естественно, попадали в руки обеих сторон конфликта. Но до июня 1992 года армия соблюдала нейтралитет, что никак не мешало молдаванам периодически обстреливать части 14-й армии сперва в Дубоссарах, а потом и в Бендерской крепости.

Подбитый МТ ЛБ с установленной ЗСУ-23, город Бендеры, 1992

Результатом атаки «румын» на крепость стал вооруженный отпор, который дали российские военнослужащие. Не выдержавшие наглости молдавских карателей, солдаты из 14-й армии не подчинились приказам начальства, частично работавшего на Кишинев, и открыли огонь по наступающим силам. Следом солдаты массово оставили рапорты на увольнение из рядов ВС РФ, забрали оружие и танки и пошли отбивать у «румын» Бендерский мост. Уже 22 июня переправа была под контролем сил ПМР, а официальный Кишинев кричал по всем инстанциям, что на Молдавию якобы напали русские войска.

Танки 14-й армии РФ в Бендерах.

А на следующий день в Тирасполе раздались громовые раскаты. Но это был не гром и даже не «Град», а голос генерал-майора Александра Лебедя. Прибыв в Приднестровье сперва инкогнито, Лебедь наводит порядок в войсках и восстанавливает работу системы ПВО, что сразу перекрыло налеты молдавских ВВС на Тирасполь.

Самовластье «румын» в Приднестровье фактически кончилось в ночь со 2 на 3 июля 1992 года, когда силы 14-й армии под командованием Лебедя спланировали и осуществили мощный удар в 50 метрах от частей и объектов армии Молдавии. Плотным огнем армейской артиллерии были накрыты районы сразу трех баз отдыха молдавских военных, складов ГСМ и позиции молдаван. Очевидцы рассказывали затем, что бывших агрессоров вывозили тайно машинами скорой помощи, присланными на линию фронта со всей Молдавии.

«Армия будет продолжать сохранять нейтралитет, но качество этого нейтралитета изменится. Это будет качественно другой нейтралитет — вооруженный. Мы достаточно сильны, чтобы дать отпор кому угодно. Сущность этого вооруженного нейтралитета будет состоять в том, что пока нас трогать не будут, то и мы никого трогать не будем», — заявил Лебедь на пресс-конференции в Тирасполе.

Вмешательство России позволило конфликту остановиться. 31 год назад, 21 июля 1992 года президент РФ Борис Ельцин, президент непризнанной ПМР Игорь Смирнов и глава Молдавии Мирча Снегур подписали соглашение о перемирии. С этого момента и по сию пору российские солдаты, уже в составе Оперативной группы российских войск, созданной на базе бывшей 14-й армии, охраняют мир и спокойствие в Приднестровье от любых посягательств....

Автор: Комиссар Яррик