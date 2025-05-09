Фотографии военкора И.А.Нарциссова

Иван Александрович Нарциссов — военный фотограф и корреспондент родился 17 апреля 1913 года в г. Липецке.

В 1939 году работал по направлению ЦК комсомола в г. Фрунзе в республиканской газете «Комсомолец Киргизии» фотокорреспондентом. За год до войны был призван в Красную Армию, служил в Туркмении радистом.



Войну начал с первых дней под Ельней Смоленской области и дошел до Берлина.

В 1941 году работал военным журналистом в газете «За Победу!» - органе печати 105 танковой дивизии, в состав которой входила 24-я танковая бригада, где Иван Александрович был секретарем политотдела. С 21 октября бригада действовала в составе 43-й армии на Малоярославском направлении.

После разгрома фашистов под Москвой ему вручили награду – медаль «За оборону Москвы». В марте 1942 года получил звание младший политрук.

В 1942 году участвовал в боях в Новгородской области на Калининском фронте. Работал в газете «Советский гвардеец» фотокорреспондентом. В августе 1942 года получил звание - политрук.

В 1943-1944 годах в составе 1-го механизированного танкового Красноградского корпуса трудился корреспондент И.А.Нарциссов в газете «Бой за Родину» (1-й Белорусский фронт).

В 1944-1945 годах служил в газете «За победу» в составе 9-го Бобруйско-Берлинского Краснознаменного ордена Суворова II-й степени отдельного танкового корпуса до победных дней. Служил вместе с известным советским поэтом Михаилом Светловым.

Иван Александрович начал войну рядовым, закончил – гвардии капитаном. Был награжден медалью «За боевые заслуги», двумя орденами Красной звезды и орденом Отечественной войны II-й степени. На фронте сотрудничал с «Фотохроникой ТАСС».

После окончания войны работал фотокорреспондентом в различных газетах. В 1947 году – редактором газеты «Колхозный путь» - орган печати Бобровского РК ВКП (б) и райсовета депутатов трудящихся Воронежской области.

С первого года рождения липецкой молодежной газеты «Ленинец» начал публиковать свои снимки. Печатал свои работы в областной газете «Ленинское знамя». А, кроме того, посылал свои снимки и статьи во многие газеты и журналы союзных республик СССР. В январе 1959 года был принят в Союз журналистов СССР. Он является одним из авторов 5-томного издания «Великая Отечественная война в фотографиях и кинокадрах» издательства «Планета» и книги «Подвиг» Центрально-Черноземного книжного издательства.

Все негативы времен Великой Отечественной войны Иван Александрович бережно сохранил до наших дней. Часть фотографий, сделанных И.А.Нарциссовым хранится в Государственном архиве кинофотофонодокументов СССР. Личный фонд его поступил на хранение в Государственный архив Липецкой области в октябре 1985 года.

В честь 40-летия Великой Победы Иван Александрович был награжден 4-м орденом – «Отечественной войны I степени».

Умер Иван Александрович Нарциссов в мае 1986 года. Похоронен в г. Липецке.

Корреспондент газеты «За Победу!» 9-го Бобруйско-Берлинского Краснознаменного ордена Суворова 2-й степени отдельного танкового корпуса Иван Александрович Нарциссов (1912 — 1986) у Бранденбургских ворот. Берлин, 1945 год.

Экипаж советского танка американского производства М4 «Шерман» 1-го Белорусского фронта в минуты отдыха. 1944 год. Юный разведчик Ваня Михайленко, награждённый медалью «За отвагу». Калининский фронт, 1942 год. Советский солдат в звании старшина стрижет товарища в полевых условиях на Калининском фронте. 1942 год. Советские бойцы осуществляют подвозку мин к огневой позиции. 1942 год.

На лошади справа металлические лотки для переноски 3 — х 82-мм мин каждый. На другой укупорочный деревянный ящик на 10 мин. Итого порядка 32 мин транспортируется ( с учетом равномерной загрузки лошадей с двух сторон ). Советские сапёры за разминированием просёлочной дороги. Калининский фронт, 1942 год. Группа бойцов Калининского фронта на огневой позиции. 1942 год. Танки американского производства М4 «Шерман» 1-го Белорусского фронта выходят на исходные рубежи для атаки. 1944 год. Советские солдаты на могиле боевого товарища на Западном фронте. 1941 год.

У солдата справа в руках 14,5-мм противотанковое ружье. Снайперы Калининского фронта перед выходом на боевое задание. 1942 год.

Три немецких солдата, захваченные в плен на Калининском фронте. 1942 год.

Бойцы Калининского фронта на наблюдательном пункте. 1942 год. Советские бойцы салютуют у могилы своего погибшего товарища. 1943 год. Бойцы РККА во время церемонии вручения гвардейского знамени их части. Калининский фронт. 1942 год. Раненый советский боец пьёт из кружки в освобождённом украинском селе. 1944 год.

Опухший от голода ребенок у котла с кипятком в только что освобождённом белорусском селе. 1944 год.

На дальнем плане брошенный немецкий танк Pz.KpfW.I Ausf.F.

Подбитое советскими войсками штурмовое орудие StuG III на улице немецкого города. 1945 год.

Группа немецких военнопленных на Калининском фронте. 1942 год. Жительница освобождённого украинского села угощает арбузами механика-водителя танка Т-34 из состава Степного фронта. 1943 год. Санинструктор 8-й гвардейской стрелковой дивизии В.И. Панфилова (р. 1923). Калининский фронт. 1942 год.

Валентина Панфилова — дочь командира 316-й стрелковой дивизии (8-й гвардейской стрелковой дивизии) генерала-майора И.В. Панфилова. Снимок сделан уже после гибели ее отца в ноябре 1941 г. В.И. Панфилова пошла в дивизию отца добровольцем, сразу после окончания школы. Начала службу в медсанбате дивизии. После гибели отца наотрез отказалась уехать домой, и прошла с дивизией всю войну. Трижды была ранена. Боец Калининского фронта со служебной собакой. 1942 год. Советский солдат у подбитого немецкого штурмового орудия StuG III на Степном фронте, 1943 год. Советский танк Т-34, замаскированный на опушке леса. Калининский фронт, 1942 год. Бойцы Степного фронта слушают политинформацию. 1943 год. Советские артиллеристы у 76-мм полковой пушки образца 1927 года на Калининском фронте. 1942 год. Советские разведчики в зимних маскхалатах выходят на боевое задание на Калининском фронте. 1942 год. Советский боец в звании сержанта у зенитного 12,7-мм пулемёта ДШК на Калининском фронте. 1942 год. Бойцы Калининского фронта пишут письмо домой. 1942 год. Красноармейцы у пулемёта «Максим» на Калининском фронте. 1942 год. Мирные жители приветствуют части 1-го Белорусского фронта, освободишие их село. 1944 год. Советские солдаты с пулемётом «Максим» спешат на позицию на Калининском фронте. 1942 год.

Раздача пищи красноармейцам полевой кухней на Калининском фронте. 1942 год. Жители украинского села возвращаются в родные места. 1943 год. Девушки — бойцы белорусского партизанского отряда с личным оружием. 1944 год. Советский танк Т-34 с десантом движется по дороге во время наступления к Днепру. Степной фронт. 1943 год. Немецкие девушки радуются хлебу, подаренному им советскими солдатами. 1945 год. Советские танкисты у танка Т-34-85 в Берлине 9-го мая 1945 года слушают товарища, играющего на гитаре. Колонна подбитых немецких штурмовых орудий StuG III на дороге в полосе наступления Степного фронта. 1943 год. Группа советских бойцов ведёт огонь по самолёту противника. Калининский фронт, 1942 год. Часть фюзеляжа сбитого немецкого бомбардировщика Хейнкель He-111 в поле на Калининском фронте. 1942 год. Расчёт у советской 76-мм зенитной пушки образца 1931 года (3-К) на Калининском фронте. 1942 год. Советские бойцы имитируют атаку на противника. 1942 год.

Пополнение Калининского фронта на марше к передовой, 1943 год.

Советская телефонистка у полевого телефона на Калининском фронте. 1942 год. Телефон соединён с полевым фоническим коммутатором КОФ-33 (на 6 абонентов). Жители освобождённого советского села возвращаются из леса, где скрывались от оккупантов. Калининский фронт, 1942 год. Разбитая немецкая авиатехника в полосе наступления Степного фронта. 1943 год.

На переднем плане — остатки фюзеляжа и хвостовой части истребителя Фокке-Вульф Fw.190A. Местные жители встречают белорусских партизан, вышедших из лесов. 1944 год. Корреспонденты газеты «За Победу!» 9-го Бобруйско-Берлинского Краснознаменного ордена Суворова 2-й степени отдельного танкового корпуса Михаил Светлов и Иван Нарциссов в поверженном Берлине. 1945 год. Советские грузовики американского производства «Студебеккер» с пехотой в горящем предместье Берлина, апрель 1945 года. Советские командиры у карты за подготовкой к предстоящим боям на Калининском фронте. 1942 год. Советский военнослужащий ведёт наблюдение на Калининском фронте. 1942 год. Группа бойцов Калининского фронта за чтением сводок Совинформбюро. 1942 год. Советские связисты у катушек с проводами. Калининский фронт, 1942 год.

Расчёт 82-мм батальонного миномёта 2-го Гвардейского стрелкового корпуса на позиции. 1942 год. Горящее белорусское село, подожжённое отступающими немцами. 1-й Белорусский фронт. 1944 год.

Советский миномётчик Керемкул Османкулов с лотком 82-мм мин. Корреспондент газеты «За Победу!»9-го Бобруйско-Берлинского Краснознаменного ордена Суворова 2-й степени отдельного танкового корпуса Иван Александрович Нарциссов и полковник РККА у Рейхстага. Берлин, май 1945 года.