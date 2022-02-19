Как Китай скупает американских политиков

В этой книге Швайцер рассказывает о двадцати политиках-республиканцах, которые имеют тесные связи с китайским бизнесом и политикумом, и получают от этого крупные прибыли.

Начитает этот список лидер сенатского меньшинства Митч МакКоннелл. Тот самый, который приложил руку к проигрышу Трампа в 2020 году. Его жена Элейн Чао (китаянка), бывшая глава Транспортного Департамента (Department of Transportation) в администрации Трампа. Её отец – владелец крупной компании грузоперевозок «Foremost Group», тесно финансово связанной с китайской госкорпорацией «Китайская государственная судостроительная корпорация» (China State Shipbuilding Corporation, CSSC).

Глава министерства транспорта, у которой папа глава транспортной компании – это не конфликт интересов, не коррупция и не непотизм. Это другое!

После визита МакКоннела с женой в Пекин в 1993 году, «Foremost Group» получила десять гигантских сухогрузов от китайских госкомпаний в период с 2001 по 2011 годы.

Как пишет Швайцер, «Нет никаких сомнений, что семейный бизнес МакКоннелов-Чао может быть мгновенно разрушен, если Пекин будет разочарован его позицией относительно Китая».

Следующие в списке – бывший президент Джордж Буш и его сын, совершенно случайно губернатор Флориды (тоже бывший), Джеб Буш.

Эта семейка, кстати, тоже крайне характерная. Два губернатора и два президента США, от отца к сыну. А про сменяемость власти – это для туземцев в колониях.

Швайцер утверждает, что связи семейства Бушей с Китаем начались очень давно, когда Джордж Буш-старший был ещё вице-президентом при Рейгане, но значительно усилились, когда он сам стал президентом.

Прескотт Буш, брат Джорджа-старшего, в 1989 году начал строительство гольф-клуба в Шанхае. В той же поездке Прескотт продвигал создание телекоммуникационной сети по всему Китаю. Делал он это в интересах нью-йоркской компании «Asset Management International Financing and Settlement Ltd», которая платила ему за это 250 тысяч долларов в год.

Чуть позже в том же году Джордж Буш снял американские ограничения на экспорт спутниковых технологий в Китай, также в интересах «Asset Management». Прескотт позже основал U.S.-China Chamber of Commerce (USCCC), Американо-Китайскую Торговую Палату, которая действует до сего дня, способствуя дальнейшему усилению зависимости американской экономики от Китая.

Когда Джордж Буш-младший занял Овальный кабинет, «новое поколение Бушей приступило к охране сделок с китайскими политиками». В эту деятельность также были тесно включёны Джеб Буш и ещё один их брат – Нейл.

А потом они удивляются, что сыночек Байдена, Хантер, оформлял всякие мутные сделки для своего отца (кстати, тоже зачастую для китайских фирм). Хотя для США это норма, а не что-то экстраординарное.

Нейл Буш получал зарплату в 400 тысяч долларов в китайской компании «Grace Semiconductor Manufacturing» (производство полупроводников). А позже в ещё одной китайской фирме «Interlink Management Corporation».

А Джеб Буш, после отставки с поста губернатора в 2013 году, создал компанию «Britton Hill Holdings», занимающуюся перевозкой сжиженного газа при поддержке китайской «HNA Group», которую связывают с пекинской партийной верхушкой.

Дальше в списке идёт ещё целый ряд крупных американских политиков, включая бывших спикеров Конгресса, министров, конгрессменов и чиновников администрации. Переводить всю книгу у меня нет возможности, но общий принцип понятен и так.

Помните, некто Бжезинский пафосно писал, что «мы контролируем деньги российской элиты, поэтому мы владеем Россией»? Я всегда говорил, что он самовлюблённый индюк.

На деле оказывается, что всё строго наоборот. Прямо по Ленину, «Капиталисты сами продают верёвку, на которой их потом повесят». Это китайцы массово скупают американских политиков и военных (генералу Милли привет). Это некто Хилари Клинтон помогла «Росатому» получить контроль над американской добычей урана. Это некто Шрёдер получил непыльное место в «Газпроме» за оказанные государству российскому услуги.

Давеча у Соловьёва его «универсальные эксперты» опять громко переживали, что деньги российских элит под контролем Запада. Только практика показывает, что наоборот, значительная часть американских политиков на корню скуплена Россией и Китаем. Тссс, это секрет.