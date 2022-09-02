3 сентября 1945 года - День Победы над Японией

Забытый День Победы над Японией

М.А. Ананьев, Квантунская армия капитулирует. Источник: pinterest.ru

Почему день окончания советско-японской войны перестал был праздничным в Советском Союзе и не стал праздником в России?

Нам привычно отмечать День Победы 9 мая, и мало кто вспоминает, что праздник официально называется Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Иными словами, о победе над милитаристской Японией – той, которая, собственно, и поставила точку во всей Второй мировой войне и была продолжением майской победы, – в праздничный день вроде и речи не идет. И получается, что сегодня в России вообще нет праздника, который был бы посвящен этому историческому событию.

Справедливости ради, все же напомним: в Советском Союзе День победы над Японией отмечался на протяжении трех лет – с 1945-го по 1947-й годы. Он был не просто праздничным, а официальным выходным днем. Но затем день стал рабочим, а вскоре и все торжества в честь советских воинов, сумевших победить в самой страшной войне в истории человечества, полностью сконцентрировались на 9 мая.

Второй фронт по-русски

Вступление Советского Союза в войну с Японией предопределялось соглашениями, которые СССР, Великобритания и США заключили в феврале 1945 года во время Ялтинской конференции, определившей формат послевоенного мира.

Согласно этим договоренностям, к концу лета 1945 года советские войска должны были быть сосредоточены у сухопутных границ на Дальнем Востоке и затем начать наступление на Квантунскую армию, являвшуюся крупнейшим соединением японской армии в регионе.

Жители Харбина приветствуют матросов Амурской военной флотилии, 2 сентября 1945 года

Источник: waralbum.ru

Вступление нашей страны в новую войну сразу после окончания боевых действий на Западе было трудной задачей. Несмотря на то, что в течение всех военных лет на дальневосточных рубежах были сосредоточены воинские соединения численностью до трети всей Красной Армии, степень их насыщения современной боевой техникой и опытными кадрами была ниже, чем у соединений, воевавших на советско-германском фронте. И даже несмотря на то, что еще в 1943 году началось строительство важнейшей железнодорожной ветки, соединившей Комсомольск-на-Амуре и Советскую Гавань, а сами планы возможных боевых действий против японской группировки на Дальнем Востоке начали разрабатывать годом позже, к лету 1945 года начало наступления на японцев все равно выглядело трудновыполнимым.

Танки Т-34-85 6-й советской гвардейской танковой армии на побережье Ляодунского залива, 22 августа 1945 года

Источник: waralbum.ru

Это очень хорошо понимали и союзники, прежде всего американцы. Но и отказаться от советской помощи в войне с Японией они не могли: их собственные военные аналитики предсказывали, что в таком случае боевые действия могут растянуться на полтора-два года, а потери американской армии в случае переноса боевых действий на японскую территорию, в том числе на острова Японского архипелага, обернутся катастрофическими потерями. В среднем они оценивались в миллион солдатских жизней, что вдвое превышало уже понесенные страной общие потери!

Население китайского города Далянь (Дальний) встречает танкистов 7-го механизированного корпуса 6-й гвардейской танковой армии, 24 августа 1945 года

Источник: waralbum.ru

Поэтому вопрос вступления СССР в войну с Японией был чрезвычайно важен, и его обсуждение стало поводом для выдвижения с советской стороны требований, на которые союзники вынуждены были согласиться. Среди них было и расширение советского влияния в Китае, и передача южной части Сахалина и всех Курильских островов. Но, судя по всему, это казалось американцам и англичанам невысокой платой за то, чтобы советские войска оттянули на себя существенную часть японских.

С одной войны на другую

Не исключено, что, склоняя Советский Союз к началу войны с Японией и соглашаясь на требования, озвученные в Ялте советским руководителем Иосифом Сталиным, союзники рассчитывали, что наши войска точно так же завязнут в боях с японцами, как и союзнические. С другой стороны, очевидно, был расчет на то, что подготовка СССР к началу боевых действий на Дальнем Востоке вынудит японское командование прекратить переброску оттуда наиболее боеспособных частей, которая началась еще в 1944 году и существенно влияла на ход сражений на Тихом океане.

Советские танки Т-34-85 в освобожденном китайском городе Харбин

Источник: waralbum.ru

Уже после того, как советские войска дошли до побережья Желтого моря, стало понятно, что командование союзников никак не ожидало от них такой скорости движения. Например, американские корабли, десант с которых должен был высадиться в городах Далянь и Люйшунь (основанных русскими моряками еще в XIX веке Дальнем и Порт-Артуре), пришли туда уже после того, как советские десантники полностью сломили японскую оборону. И это явно было неприятным сюрпризом для США, рассчитывавших на немного другое развитие событий и полагавших, что завязшая в приграничных боях с японцами Красная Армия не успеет дойти до стратегически важных китайских и корейских городов, но оттянет на себя силы и даст возможность американским морским пехотинцам взять их под свой контроль.

Части 39-й армии Забайкалького фронта на марше в маньчжурской степи. Рядом с автомобилем крайний справа — командующий 39-й армией Герой Советского Союза генерал-полковник Иван Людников, левее него —член Военного совета 39-й армии генерал Герой Советского Союза -майор Василий Бойко

Источник: waralbum.ru

Однако у советской стороны были свои планы насчет войны с Японией, а самое главное, было понимание, как можно одержать победу над Квантунской армией при как можно меньших потерях. Прежде всего для этого требовалось насытить войска Забайкальского фронта современной техникой, чего удалось добиться за счет направления с Урала на восток части новых танков, орудий и самолетов. Поток их постепенно увеличивался по мере того, как приближался срок начала боевых действий. А когда закончились бои в Европе, на Дальний Восток в кратчайшие сроки удалось перебросить колоссальную группировку войск, имевших огромный боевой опыт: 36 стрелковых, артиллерийских и зенитно-артиллерийских дивизии, 53 бригады, 5 авиационных дивизий, 3 корпуса ПВО страны и бомбардировочный авиационный корпус.

Победить за десять дней

В итоге к 8 августа 1945 года в составе Забайкальского и 1-го и 2-го Дальневосточного фронтов были сосредоточены 11 общевойсковых, одна танковая и три воздушные армии, насчитывавшие: 80 стрелковых дивизий, четыре танковых и механизированных корпуса, шесть стрелковых и 40 танковых и механизированных бригад. Были также Тихоокеанский флот и Амурская флотилия. Общая численность советских войск на дальневосточном направлении составляла около 1,6 млн человек, вооруженных 26137 орудиями и минометами, 5556 танками и самоходами и почти 5000 самолетов.

Советские солдаты смотрят на Восточный бассейн в освобожденном Порт-Артуре

Источник: waralbum.ru

При подавляющем преимуществе в живой силе и технике советские войска сумели в кратчайший срок сломить сопротивление Квантунской армии и всего за десять дней выйти к намеченным рубежам на берегах Желтого моря, завершив разгром японцев. В плен попало почти 650 тысяч солдат и офицеров Страны восходящего солнца, а безвозвратные потери по меньшей мере вдвое превышали таковые с советской стороны, что делало Маньчжурскую операцию Красной Армии одной из самых успешных в истории Второй мировой войны.

Советские бойцы-гвардейцы у здания железнодорожного вокзала в Харбине

Источник: waralbum.ru

14 августа 1945 года правительство Японии приняло решение о капитуляции, а к 19 августа большинство японских соединений и подразделений выбросили белые флаги. И наконец 2 сентября на борту американского линкора «Миссури» в присутствии представителей командования союзнических войск, в том числе советских и китайских, был подписан акт о капитуляции Японии. Советский Союз вернул себе все потери, понесенные Россией по итогам Русско-японской войны 1904-1905 годов и даже чуть больше, считая Южные Курилы, уступленные японцам еще в 1855 году.

Танкисты Забайкальского фронта преодолевают хребет Большой Хинган, Маньчжурия, август 1945

Источник: waralbum.ru

В тот же день, 2 сентября, президиум Верховного Совета СССР выпустил указ, которым день 3 сентября объявлялся праздником победы над Японией и становился нерабочим днем. Таким образом, уже в 1946 году наша страна отмечала два Дня Победы: над нацистской Германией и милитаристской Японией, и оба праздничных дня были нерабочими.

Праздник, который забыли отменить

Но всего через два года эти праздничные дни перестали быть выходными. Первым свой статус сменил день победы над Японией: решение об объявлении его рабочим днем тот же президиум Верховного Совета принял 7 мая 1947 года. А 23 декабря рабочим стал и день 9 мая (выходной перенесли на 1 января). И вплоть до 1965 года никаких больших торжеств по поводу двух дней победы в СССР не было: все ограничивалось салютами и неофициальными празднествами. Когда же в 1965-м – в год двадцатилетия Победы – страна впервые после Великой Отечественной войны со всенародным размахом отметила этот праздник, о втором дне победы (над Японией) уже не вспомнили. Она оказалась в тени победы над Германией, хотя формально 9 мая чествовали всех ветеранов: и тех, кто сражался на Западе, и тех, кто воевал на Дальнем Востоке. А со временем 9 мая стал олицетворять советскую победу во Второй мировой войне вообще, а про сентябрьскую дату почти не вспоминали. А если все-таки речь о победе над Японией заходила, то упоминалось только 2 сентября — как день японской капитуляции.

Колонна танков Т-34-85 одной из частей 2-го Дальневосточного фронта в Маньчжурии, август 1945 года

Источник: waralbum.ru

Советские ветераны (а потом и российские) и общественные организации не раз поднимали вопрос о том, чтобы вернуть в праздничный календарь 3 сентября или хотя бы включить дату в число дней воинской славы России. Ведь формально никакого решения об отмене самого праздника победы над Японией не было принято ни в СССР, ни в России! Но с 2005 года на этот день приходится День солидарности в борьбе с терроризмом, памятный прежде всего операцией по освобождению заложников в школе №1 в Беслане.

Представитель Ставки Верховного главнокомандования генерал-лейтенант Кузьма Деревянко подписывает от имени СССР акт о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури», 2 сентября 1945 года

Источник: perevodika.ru

Конечно, сегодняшняя Россия гораздо лучше помнит эти события, чем историю советско-японской войны в августе 1945 года, которая никогда не была так известна, как история Великой Отечественной войны. Но и забывать о том, что наша страна, едва справившись с одним могущественным противником, почти сразу смогла одолеть и другого, четыре года сопротивлявшегося соединенным силам союзников в Тихом океане и в Юго-Восточной Азии, тоже не следует. И если ставить перед собой задачу не позволить вычеркнуть Советский Союз и Россию как его преемницу из числа победителей во Второй мировой войне, то тем более День победы над Японией нужно вернуть в российский календарь. Ведь бывшие союзники нашей страны по той войне продолжают его праздновать: Великобритания — 14 августа, а США — 2 сентября.