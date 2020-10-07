Сахалин и Курилы — «упущенная выгода» США

2 сентября 1945 года на линкоре «Миссури» был подписан «Акт о безоговорочной капитуляции Японии». Оформление этого документа завершило Вторую мировую войну.

С тех пор прошло много десятилетий. Но и сегодня события 75-летней давности не дают покоя англосаксам. С этим и связано то, что к 75-летию капитуляции Японии некоммерческая организация под названием «Радио Свобода», финансируемая Конгрессом США, опубликовала материал, в котором присутствуют сентенции о том, что СССР «захватил» Курилы и Южный Сахалин «уже после капитуляции Японии».

При этом за отправную точку «капитуляции» взято заявление японского императора от 15 августа 1945 года, к котором он заявил своим подданным о решении прекратить войну. Это дало автору опуса «основания» недвусмысленно заявить, что Россия обладает Курилами и Южным Сахалином «нелегитимно». Освобождение Южного Сахалина продолжалось до 25 августа 1945 года, а Курил – до 4 сентября 1945 года.

И ни слова о том, что заявление японского императора от 15 августа 1945 года было декларацией о намерениях. Акт от 2 сентября 1945 года, напротив, был обязывающим документом.

Он вступал в силу после того, как японский Генштаб отдаст распоряжения о капитуляции всем армиям. Подобные приказы рассылались в войска вплоть до 9 сентября 1945 года. Соответственно, до этого момента японцы продолжали сопротивление.

Американцы не могут не знать об этом факте. Но тогда почему они занимаются откровенной манипуляцией? И почему прицепились именно к Южному Сахалину и Курилам?