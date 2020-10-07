Сахалин и Курилы — «упущенная выгода» США

2 сентября 1945 года на линкоре «Миссури» был подписан «Акт о безоговорочной капитуляции Японии». Оформление этого документа завершило Вторую мировую войну.
С тех пор прошло много десятилетий. Но и сегодня события 75-летней давности не дают покоя англосаксам. С этим и связано то, что к 75-летию капитуляции Японии некоммерческая организация под названием «Радио Свобода», финансируемая Конгрессом США, опубликовала материал, в котором присутствуют сентенции о том, что СССР «захватил» Курилы и Южный Сахалин «уже после капитуляции Японии».
При этом за отправную точку «капитуляции» взято заявление японского императора от 15 августа 1945 года, к котором он заявил своим подданным о решении прекратить войну. Это дало автору опуса «основания» недвусмысленно заявить, что Россия обладает Курилами и Южным Сахалином «нелегитимно». Освобождение Южного Сахалина продолжалось до 25 августа 1945 года, а Курил – до 4 сентября 1945 года.
И ни слова о том, что заявление японского императора от 15 августа 1945 года было декларацией о намерениях. Акт от 2 сентября 1945 года, напротив, был обязывающим документом.Он вступал в силу после того, как японский Генштаб отдаст распоряжения о капитуляции всем армиям. Подобные приказы рассылались в войска вплоть до 9 сентября 1945 года. Соответственно, до этого момента японцы продолжали сопротивление.
Американцы не могут не знать об этом факте. Но тогда почему они занимаются откровенной манипуляцией? И почему прицепились именно к Южному Сахалину и Курилам?
Попробуем разобраться. В 1791 году два американских корабля под командованием Джона Кендрика бросили якорь у крупнейшего из японских островов — Хонсю. В тот момент на Западе действовало правило: если кто-либо из представителей «цивилизованных народов» первым ступал на «неосвоенные» земли, он имел право взять их «под свой протекторат». Это называлось «правилом первооткрывателей». Американцы считали себя «цивилизованными» и не преминули воспользоваться этим правилом. Кендрик установил на «открытой» земле американский флаг, и с этого момента Соединенные Штаты стали считать территорию Японии «своей».
Правда, очень быстро обнаружилось, что японцы отнюдь не считают свои земли «неосвоенными» и готовы противостоять незваным «первооткрывателям». Поэтому американцам, не желавшим отказываться от незаконно присвоенных земель, пришлось прибегнуть к хитрости.
В 1854 году к берегам Японии пристала эскадра коммодора ВМС США Мэттью Перри. Под угрозой применения оружия американцы вынудили японского правителя подписать так называемый Канагавский договор, по которому Соединенным Штатам был предоставлен «режим наибольшего благоприятствования в торговле». В статье VII оговаривалось, что для американских торговцев будет установлен «благоприятный» обменный курс. Вот только на тот момент в Японии не было унифицированной денежной системы. Каждое феодальное владение выпускало свои собственные платежные средства. Это ограничивало возможности для произведения расчетов. Поэтому американцы «предложили» свои «услуги» по «совершенствованию» японской финансовой системы.
В 1873 году США убедили Японию принять «Закон о национальных банках», который был скопирован с американского закона 1863 года. На его основе был учрежден единый эмиссионный центр страны под названием «Банк Японии». Эта структура представляла собой акционерное общество, часть акций которого передавалась в собственность японского правителя, а часть продавалась на рынке. Часть из «свободных» акций была куплена американцами и англичанами.
Далее американцы обратили внимание на то, что политический режим в Японии буквально нацелен на внешнюю экспансию. Дело в том, что в стране исторически доминировала религия под названием «синто», которая во второй половине XIX века получила статус «национального учения», т. е. государственной идеологии. Верховный жрец этой религии считался потомком богини Солнца, наделенным ею «правом управлять Востоком». Официальный его титул звучал как «тэнно», т. е. «небесный хозяин», и чаще всего использовался в виде словосочетания «ямато но тэнно» — «небесный хозяин Востока». Верховный жрец исполнял функции высшего должностного лица, которого в нашей стране принято называть императором. Одновременно каждому японцу со школьной скамьи внушалась мысль, что он «рожден распространять господство своего небесного хозяина на весь Восток».
Ссылаясь на этот факт, английские и американские акционеры Банка Японии убедили японского монарха начать серию завоевательных войн и использовать для их финансирования следующую схему. Приступая к очередной агрессии, Япония выпускала так называемые военные иены, имевшие статус кредитных обязательств. Эти ценные бумаги предполагалось погашать за счет контрибуций, взысканных с противника после победы.
«Военные иены» распространялись как в самой Японии, так и на территории оккупированных государств: Кореи, Китая, Океании. Хитрость заключалась в том, что Токио никому ничего не выплачивал. По окончании очередной войны погашение «военных иен» переносилось на следующий период — до нового конфликта. И так каждый раз.
Реализация подобной схемы, имевшей характерные черты финансовой пирамиды, делала неизбежной практически беспрерывную экспансию Японской империи. При этом главными выгодоприобретателями оказывались японский «верховный жрец» и его англо-американские «партнеры».
И все бы ничего, но как нередко бывает в подобных случаях, погубила обычная жадность. В 1941 году Япония заняла территорию Северного Индокитая, являвшегося колонией Франции. На этот раз японцы решили оставить себе большую часть доходов от распространения «оккупационных иен». Это тут же вызвало бизнес-конфликт с англосакскими «партнерами», который достиг такого накала, что уже в декабре 1941 года между Японией и США и Великобританией началась война. В течение первых нескольких месяцев японская армия захватила территорию, в несколько раз превышавшую площадь Японских островов. Японцам досталась такая огромная добыча, что она помутила их разум.
1 мая 1942 года «император-жрец» провел реорганизацию Банка Японии. Теперь прибыль распределялась не в соответствии с количеством акций, а согласно распоряжениям правительства. Одновременно в подчинение центробанка были переведены все кредитные и банковские учреждения страны. Американцев и британцев фактически выкидывали из преступного бизнеса.
Понятно, что такая ситуация их не могла устроить. Чтобы надавить на своих недавних подельников, США приступили к варварским воздушным бомбардировкам гражданских объектов Японии. Причем эти формально «военные» акции были больше похожи на обычный шантаж, который запустил цепную реакцию. Обе стороны уже не могли остановиться и в борьбе за награбленное были готовы истребить все на земле.
Американские ВВС сбросили две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки и готовы были осуществить еще несколько атомных бомбардировок. В ответ в ночь с 12 на 13 августа 1945 года японцы произвели у берегов Северной Кореи испытание прототипа ядерной бомбы. Этот факт был установлен американцами в ходе расследования 1947–1948 гг.
Еще большую угрозу представляла возможность ведения всеобщей биологической войны. На 22 сентября 1945 года японское командование запланировало операцию по массовому заражению населения США. В рамках этой акции планировалось доставить на подводных лодках к берегам Южной Калифорнии переносчиков чумы.
Готовились к массовому применению химического оружия и американцы. В частности, они планировали бомбардировать Японию боеприпасами, начиненными фосгеном, хлоридом цианогена, ипритом, зарином, а также планировали распыление над полями гербицидов — с целью уничтожения посевов и провоцирования массового голода.
Сложно даже представить, к чему бы все это привело. Достаточно упомянуть тот факт, что запасы биологического оружия, сконцентрированные японцами в Маньчжурии, в расположении Квантунской армии, были достаточны для того, чтобы уничтожить все человечество.
От этой катастрофы мир спасло наступление Красной армии, которое оказалось совершенно неожиданным для японцев. Отслеживая движение советских грузов по Транссибирской магистрали, они были уверены, что СССР не сможет начать военные действия раньше осени 1945 года или даже весны 1946 года. Поэтому были застигнуты врасплох, когда на рассвете 9 августа 1945 года 90 советских дивизий, секретно переброшенных с запада, нанесли одновременный удар сразу на трех направлениях. Разгром японских войск в Маньчжурии и Северной Кореи лишил Токио возможности использовать бактериологическое оружие, а также шанса создать свою атомную бомбу.
Вот только спасение человечества от апокалипсиса не устроило англосаксов. Ведь они считали всю территорию довоенной Японии своей, и в этом отношении их представления нисколько не изменились с 1791 года.
В юриспруденции есть такое понятие — упущенная выгода. Тот факт, что часть довоенной Японии, а именно Южный Сахалин и Курилы, досталась не США, а СССР, американцы посчитали «упущенной выгодой». Тем более что уже тогда на островах Кунашир и Уруп (Южно-Курильская гряда), а также в районе Восточно-Сахалинских гор (Южный Сахалин) были обнаружены большие запасы золота и других полезных ископаемых.
В соответствии со статьей 2 Сан-Францисского мирного договора 1951 года Токио отказался от Южного Сахалина и всех Курильских островов. Ратифицируя это соглашение, Сенат США сделал оговорку, что японский отказ от Курил и Южного Сахалина не означает «признания за СССР каких бы то ни было прав или претензий» на эти территории. По логике американских законодателей, после этого регион должен перейти под «международное», а по сути, американское управление. Вот только Советский Союз не поддался на эту провокацию. То, что план банкиров США и Великобритании до сих пор не реализован, они не могут нам простить.
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