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Актуальные афоризмы - 2

Продолжу делиться накопленными мудростями, к сожалению, многие из них уже более ста лет продолжают оставаться актуальными...

Начало ЗДЕСЬАктуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Нацистская листовка. Тираж 3 000 000 экземпляров. Отпечатано нацистами в конце ноября 1941 года.
Ничего не изменилось в методичках... а зачем менять, когда эта работает?Актуальные афоризмы - 2Жертвы коммунизма...

А теперь немного мудроты из соцсетей:Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Актуальные афоризмы - 2Гарри Андерсен. 'Иисус стучит в окна ООН', 1962.

Пока всё. Добавляйте в комментариях, если у кого ещё что есть актуального...

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