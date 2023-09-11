Актуальные афоризмы - 2

Продолжу делиться накопленными мудростями, к сожалению, многие из них уже более ста лет продолжают оставаться актуальными...

Начало ЗДЕСЬ Нацистская листовка. Тираж 3 000 000 экземпляров. Отпечатано нацистами в конце ноября 1941 года.

Ничего не изменилось в методичках... а зачем менять, когда эта работает? Жертвы коммунизма...

А теперь немного мудроты из соцсетей: Гарри Андерсен. 'Иисус стучит в окна ООН', 1962.

Пока всё. Добавляйте в комментариях, если у кого ещё что есть актуального...