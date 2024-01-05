Винтовка по имени "ДАША"

ХИМИК ОСТАВИЛ КАРЬЕРУ, ЧТОБЫ СТАТЬ СНАЙПЕРОМ



Сергей Харченко родился зимой, в начале 1994 года в Белово. Его отец Василий Николаевич был мостовиком на железной дороге – его не стало, когда мальчику было всего десять лет. Мама, Ольга Андреевна, всю жизнь работала в школьной библиотеке.

Сын все годы учёбы был "под колпаком у Мюллера". Любая учительница могла бы сразу обратиться ко мне, если бы Сергей плохо учился или шалил.

Впрочем, педагоги к маме почти не обращались. Сергей на всех уроках сидел на первой парте второго ряда, чуть сутулясь: иначе со зрением "минус три" он не смог бы писать и читать. Обожал физику, химию и математику.

«Постоянно такое было: класс решает задачи, а Сергей уже всё сделал. Причём решал всё в уме!» – вспоминает учитель физики Людмила Моргунова.

А учитель географии Светлана Томилова завела себе правило: заранее подготовить для Серёжи особо сложные задачки, иначе выполнит все быстрее класса и заскучает.



"ЧЕЛОВЕК ГОДА 2009"

Школьной программы ему откровенно не хватало. Даже на уроках он что-то читал, спрятав книгу под партой. Учителя сначала делали замечания, а потом смирились. Пытались было застать его врасплох вопросами о теме урока. Но мальчишка, отложив книгу, пересказывал всё, что учитель говорил с начала урока.

Когда Сергею было 15 лет, о нём написали в газетах. Он стал "Человеком года" в родном Белово в номинации "Надежда города". А про его выступление на научной конференции в Новокузнецком планетарии рассказали по радио.

ССОРА НА ПОЛЧАСА

Сергей был немногословен и всегда держался как бы немного в стороне от других. Но добродушно давал списывать контрольные соседям по парте. Шумных сборищ не любил и даже, несмотря на уговоры девочек, отказался от неофициальной части выпускного с танцами и выпивкой. Но отшельником Сергей не был.

«Я ушёл из школы в девятом классе. Но дружбе это не мешало. Уже в армии мы созванивались, чтобы спросить друг у друга совета. Дружили мы с четырёх лет и за все эти годы поссорились всего раз – на полчаса. Такой он был человек», – вспоминает лучший друг Александр Максимов.



МАРШИРОВАЛ СО ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ

Сергей с детства мечтал об армии. Мама бережно хранит его сочинение "Есть такая профессия – Родину защищать". В нём аккуратно перечислены все его родственники, соседи и просто знакомые, которые воевали и служили в армии со времён Великой Отечественной войны – от дедушки-фронтовика Николая Зиновьевича Харченко до отца лучшего друга, воина-афганца Сергея Максимова.

Азы начальной военной подготовки Сергей получил в военно-спортивном центре "Разведчик". Как участник клуба в форме и голубом берете маршировал на городских парадах со Знаменем Победы.

«Армию он романтизировал, даже идеализировал. Занимался тхэквондо, чтобы набраться сил перед призывом. А потом вообще решился на глазную операцию, чтобы точно пройти комиссию», – вспоминает руководитель "Разведчика" Сергей Савченков.



ОТДЕЛЬНАЯ РОТА

В 18 лет Сергей отправился в частную клинику, чтобы поправить зрение. Мама нашла 30 тысяч на операцию – серьёзную сумму для простого библиотекаря. И уже осенью того же года, не дожидаясь положенного срока реабилитации, Сергей принёс военную присягу, взяв академический отпуск в томском Институте природных ресурсов.

Служил Сергей в мотострелковой части в Хабаровском крае. Добился зачисления в отдельную роту снайперов. И, как положено у снайперов, дал своей винтовке "СВД" имя. Назвал "Даша". Это было имя одноклассницы, в которую Сергей был втайне влюблен. В школе он так и не признался в своих чувствах. А потом его жизнь круто изменилась.

«Мама, до 30 лет даже не беспокой меня со свадьбой и внуками», – сказал он Ольге Андреевне как отрезал.

ИЗ ХИМИКОВ В ОМОН

Восстановившись в вузе после демобилизации, Сергей получил диплом химика и тут же огорошил близких, сказав, что пойдёт в отряд Томского ОМОНа "Ратник".

"И куда там тебе свою химию девать?" – изумлённо спрашивала мама. Но Сергей отшутился:

"Мама, у тебя есть блат в "Газпроме"? Так что пойду в Росгвардию".

Так он стал полицейским, бойцом-снайпером 2-го оперативного отделения 1-го оперативного взвода ОМОНа "Ратник" Управления Росгвардии по Томской области.

И надо сказать, вписался в отряд идеально. Ездил и на профессиональные соревнования по стрельбе и в служебные командировки на Кавказ. Дома бывал редко.



ВСТРЕТИЛ ШКОЛЬНУЮ ЛЮБОВЬ

Прошлый год начался с ощущением какой-то неясной угрозы, которая витала в воздухе. В январе Сергей попросил маму не приезжать в Томск на его день рождения. Тогда шли погромы в Казахстане, была вероятность, что Росгвардию перебросят на помощь союзникам по ОДКБ.

Приехала мама уже в начале февраля: нажарили шашлыков, Сергей с улыбкой рассказал, что не так давно случайно встретил Дашу – ту самую школьную любовь, в честь которой назвал свою винтовку. Оказывается, живёт в Томске. Ольга Андреевна обрадовалась: а вдруг это судьба? Сергей посмеялся, но задумался. Попрощались на этой доброй ноте.



ПОСЛЕДНЕЕ СООБЩЕНИЕ

На связи мать и сын оставались до 22 февраля. Последнее сообщение, которое Ольга Андреевна отправила сыну в мессенджере, – поздравление с Днём защитника Отечества – он не прочитал: росгвардейцы сдали телефоны, заходя на территорию Украины.



ТОЛЬКО ОН НЕ ВЕРНУЛСЯ ИЗ БОЯ

Отряд Томского ОМОНа вместе с другими частями прорывался на соединение со знаменитым Гостомельским десантом. Шли быстро, на помощь товарищам. И помощь успела вовремя. Но для Сергея Харченко это был последний бросок.

Колонна Росгвардии, в составе которой он был, попала 25 февраля под обстрел. Удалось отбиться, но Сергея ранили в голову.

Его погрузили на бронемашину, пытались оказать помощь, но безуспешно. Он стал единственным, кто не вернулся после того боя. Возможно, по нему стреляли целенаправленно, как по снайперу.



"ОШИБКИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ?"

О смерти сына Ольга Андреевна узнала только в начале марта. Первым делом командир разумно позвонил другу Сергея Александру Максимову, нашёл его в соцсетях. Чтобы потом уже прийти лично к матери с необходимой группой поддержки – соцработником и психологом.

«Когда они зашли, я просто спросила: "Ошибки не может быть?" И больше ничего… Нет, я не плакала тогда. Это ещё с детства: не могу на людях проявлять свои чувства. Потом, уже одна», - рассказывает Ольга Андреевна.



"ОН МНЕ ПОЧЕМУ-ТО НЕ СНИТСЯ"

В последний путь Сергея Харченко проводили 17 марта 2022 года. В почётном карауле стояли омоновцы из Томска и юные бойцы "Разведчика". Вспоминать о похоронах близким и сейчас тяжело. Им помнится, что Сергей будто снова стал, как в детстве, маленьким и беззащитным...

Только вот Сергей почему-то маме не снится. Сначала она очень хотела увидеть его хотя бы во сне. А сейчас думает, что так даже лучше.

Он как будто до сих пор где-то в Томске – учится, работает. Он ведь и раньше бывал наездами, редко.

Мама перебирает старые снимки: вот детские конкурсы, следом – уже фото с винтовкой по имени "Даша". Но поверх них, накрывая улыбки, лежит чернёный, лучистый крест – орден Мужества, который Сергей получил посмертно...

Друг Сергея Александр очень хотел, чтобы друг детства стал крёстным его дочки. А теперь попросил о том же Ольгу Андреевну. И та согласилась в память о Серёже...

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