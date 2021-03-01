Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицы

Репортаж из Байкальского заповедника.

Хамар-Дабан. Осень«В мешочек сердца положи / Не что-нибудь, а эту жизнь, / Ведь будут тысячи столиц / Перед тобою падать ниц...» — эту песню Визбора я помню еще с юности. И вот случилось чудо — я увидела этот загадочный Хамар-Дабан, ибо в центральной части этого хребта расположен Байкальский государственный природный биосферный заповедник.

Однако знакомство с заповедником у нас начнется не с гор, а со станции кольцевания птиц — одной из трех самых крупных в России. Расположена она на берегу Байкала, недалеко от небольшой речки Мишихи, на одном из путей миграции птиц. Что такое кольцевание птиц и для чего это нужно? Как вы догадались, слово «кольцевание» произошло от слова «кольцо», то есть птицам надевают специальные колечки, каждое из которых имеет свой уникальный номер. Кольцевание птицы

По этим номерам, которые орнитологи заносят в специальные ведомости вместе с другими параметрами птицы (вес, размер и т. д.), при повторном отлове можно отследить пути миграции и гнездования птиц, продолжительность их жизни и еще много интересного из жизни пернатых.

Для отлова птиц ставят специальные сетки-паутинки, которые проверяют каждый час. Такие ловушки не приносят вреда пойманным птицам, а судя по тому, что часть пташек через день-два снова попадает сюда же, то и особого стресса они не испытывают.

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Птица в ловушке-паутинке

Помимо паутинок, на станции кольцевания есть еще и огромная ловушка, похожая на большую рыболовную сеть, высотой 13 м и шириной входа 40 м! Рыбачинская ловушка. Вид сверху

Работает станция кольцевания с апреля по октябрь, и за последние девять лет здесь окольцовано больше 30 000 птиц. Работа идет почти круглосуточно, лишь с небольшим перерывом на ночь, а потому здесь всегда рады помощникам-волонтерам. Если совсем нет опыта, но есть желание, то вас обязательно научат, как правильно вынуть птицу из ловушки, как провести измерения и надеть то самое колечко. Процесс осмотра и измерения птицы

Также сюда всегда можно приехать на экскурсию и своими глазами увидеть птиц, а если повезет, то вам даже дадут возможность подержать кого-нибудь из них в руке. Кстати, именно отловы птиц помогли узнать, что в заповеднике появились новые виды постояльцев: буланый жулан, камышовка-барсучок, а во время миграции были отловлены мандаринка, желтоспинная мухоловка, большая и малая белая цапля. Большие бакланы

Мы бы с удовольствием пожили на станции подольше, но впереди еще много интересного и надо везде успеть.

Водопады — моя слабость. Я часами могу смотреть, как поток воды падает с высоты и бежит дальше, а шум воды — самая лучшая музыка для релакса. В Байкальском заповеднике я увидела сразу два водопада.

К первому ведет тропа «В дебри Хамар-Дабана», начинающаяся от экоцентра заповедника. Небольшой отрезок 11-километрового маршрута имеет удобный деревянный настил, предназначенный для людей с ограниченной мобильностью. Таких троп в заповеднике три, но про них чуть позже, а пока мы идем к водопаду.

Бурундук на зиму успевает запасти до пяти ведер кедровых орехов. И более крупные лесные сородичи не прочь полакомиться результатами бурундучьего труда

Самое важное на прогулке — внимательно смотреть по сторонам и под ноги. Зачем? Да вот затем, например, что прямо у дорожки можно встретить бурундука. А вы знаете, что бурундук на зиму успевает запасти до пяти ведер кедровых орехов? Правда, именно из-за этого он часто страдает, поскольку более крупные лесные сородичи не прочь полакомиться результатами бурундучьего труда, а потому по пути мы встретили множество нор, раскопанных медведями и барсуками.

А еще тут живут белки. Правда, их на удивление мало, это вам не парки в Москве, а главное — белки здесь не рыжие, а черные, такую на дереве заметить очень сложно. Настил закончился, и вот мы уже идем по лесным тропам, заботливо проложенным работниками заповедника. Гулять тут гораздо приятнее, чем по асфальтированным дорожкам в парках. А какой воздух! Вы знаете, как пахнет настоящая осень? Эх, если бы можно было привезти баночку с лесными ароматами домой и потом всю зиму наслаждаться... По дороге переправляемся через небольшую речку Осиновку по подвесному мостику, и вот мы уже из охранной зоны попали непосредственно на территорию заповедника. Еще час-другой пути, и цель достигнута! Водопад Заповедный не очень большой, его высота всего 3,5 м, но очень живописный, особенно в обрамлении осеннего леса. Жаль, что надолго тут зависнуть нельзя. Нужно вернуться на базу до наступления сумерек, поскольку ходить по лесу после заката не очень безопасно.

О том, что недалеко от речки Выдриной со скалы падает вода, в заповеднике знают давно, но как-то так получилось, что до этого водопада мало кто ходил, а потому мы можем считать себя почти первопроходцами будущего туристического маршрута. Река Выдриная

Поначалу мы добрались до подвесного мостика через реку. По нему с берега на берег переходят сотрудники заповедника во время проведения учетных работ, туристы, идущие по одному из маршрутов, тоже попадают именно сюда. А потом началась операция «Найди дорогу к водопаду». Пробираться к заветной цели нам пришлось через самую настоящую тайгу, в которой нет натоптанных троп, зато предостаточно ловушек из валежника, ям, раскопанных животными, и много-много паутины, заботливо развешанной промеж веток. А вот и водопад. Издалека он казался меньше, а когда мы подошли ближе, поняли, что это почти Ниагара местного масштаба. Но самое красивое было у нас за спиной. Красавец хребет Хамар-Дабан во всем своем величии. Пару дней назад его вершины присыпало первым снегом, и сейчас от этой ослепительной красоты, освещенной ярким солнцем, сложно было оторвать взгляд. А где же Байкал? Все же заповедник-то Байкальский, а я все про горы, реки да водопады. Ну что же, пойдемте на берег озера. Берег Байкала

Кстати, вы удивитесь, но само озеро не входит в территорию Байкальского заповедника. Вот такой фокус. Но, приехав сюда, на Байкале вы обязательно побываете, ибо визит-центр и экоцентр заповедника расположены в поселке Танхой, стоящем на самом-самом байкальском берегу.

Идея создания в этих местах заповедника родилась в середине прошлого века среди ученых, которые занимались изучением природы Южного Прибайкалья. В первую очередь ее продвигали сотрудники кафедры ботаники ИГУ А. В Смирнов и Н. А. Епова. Сам же заповедник был создан 26 сентября 1969 года.

Территория заповедника занимает центральный участок горного хребта Хамар-Дабан, протянувшегося в широтном направлении вдоль южного побережья озера Байкал. В заповеднике насчитывается более тысячи видов растений, 13 из которых включены в Красную книгу РФ. Здесь живет 52 вида млекопитающих и 303 вида птиц, часть из которых также внесены в Красную книгу.

Сейчас в заповеднике идет работа по изучению и сохранению редкого лесного подвида дикого северного оленя алтае-саянской популяции. Благодаря работе охраны на заповедной территории выросла численность соболя, медведя, копытных животных. Все экотропы начинаются от экоцентра заповедника. Экоцентр Байкальского заповедника

Помните, я писала, что в заповеднике есть экотропы, оборудованные специальными деревянными настилами, по которым удобно гулять в любое время года, можно с колясками и на колясках. Все они сделаны в рамках проекта «Доступная среда», и меня очень радует, что заповедник подумал о тех, кому сложно передвигаться по лесным дорогам, дав таким людям возможность полюбоваться природой со всеми удобствами!

Всего таких троп три:

«Кедровая аллея» — 1,75 км



«Верховое болото» — 2,8 км



«Путь к Байкалу» — 3,9 км

Мы прошли две тропы «Верховое болото» и «Путь к Байкалу», эти тропы начинаются и долгое время идут вместе, а потом уже разделяются. Тропа «Верховое болото» приведет вас на Лишковское болото, названное так по имени Вильгельма Лишко, железнодорожного подрядчика и владельца магазина, построившего также самую большую в поселке усадьбу. Кстати, первых туристов, приехавших в эти края, принимал именно Лишко.

А мы свернем с «болотной» тропы и уйдем на тропу «Путь к Байкалу». Ведет она прямо на берег озера к визит-центру «Байкал заповедный» и построена к 50-летию заповедника как часть «Большой Байкальской тропы» — проекта по созданию системы туристских троп вокруг озера Байкал и в Байкальском регионе. Прежде чем зайти в сам визит-центр, стоит погулять вокруг. Первым делом поздороваемся с Байкалом — наконец-то мы встретились! И неважно, какая в этот момент погода, — Байкал прекрасен всегда! Потом идем к нерпам. Они так хорошо разлеглись на камушках, что хочется составить им компанию. С другой стороны визит-центра расположен вольер, в котором живут два баргузинских соболя — Гром и Тучка. Мы очень хотели их увидеть, но, видимо, в плохую погоду животные предпочитают сидеть в теплой норке, а не демонстрировать себя публике. Визит-центр «Байкал заповедный» — современный туристический центр мирового уровня. Здесь работают интерактивные экспозиции, проводятся различные экологические и культурные мероприятия. Рядом расположен гостиничный комплекс, и скоро он будет расширен, чтобы принять всех, кто хотел бы посетить Байкальский государственный природный биосферный заповедник. Добраться до заповедника можно поездом от Иркутска или Улан-Удэ, доехав до станции Танхой.

https://moya-planeta.ru/reports/view/zagadochnyj_khamardaban...

http://www.kuz-alatau.ru/news/novosti-zapovednika/558-putesh...

https://www.baikal-olkhon.ru/mesta-na-baikale/baikalsk/204-e...