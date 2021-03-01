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Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицы

Репортаж из Байкальского заповедника.
Хамар-Дабан. ОсеньКрасоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицы«В мешочек сердца положи / Не что-нибудь, а эту жизнь, / Ведь будут тысячи столиц / Перед тобою падать ниц...» — эту песню Визбора я помню еще с юности. И вот случилось чудо — я увидела этот загадочный Хамар-Дабан, ибо в центральной части этого хребта расположен Байкальский государственный природный биосферный заповедник.

Однако знакомство с заповедником у нас начнется не с гор, а со станции кольцевания птиц — одной из трех самых крупных в России. Расположена она на берегу Байкала, недалеко от небольшой речки Мишихи, на одном из путей миграции птиц.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыЧто такое кольцевание птиц и для чего это нужно? Как вы догадались, слово «кольцевание» произошло от слова «кольцо», то есть птицам надевают специальные колечки, каждое из которых имеет свой уникальный номер.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыКольцевание птицы

По этим номерам, которые орнитологи заносят в специальные ведомости вместе с другими параметрами птицы (вес, размер и т. д.), при повторном отлове можно отследить пути миграции и гнездования птиц, продолжительность их жизни и еще много интересного из жизни пернатых.

Для отлова птиц ставят специальные сетки-паутинки, которые проверяют каждый час. Такие ловушки не приносят вреда пойманным птицам, а судя по тому, что часть пташек через день-два снова попадает сюда же, то и особого стресса они не испытывают.

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Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыПтица в ловушке-паутинке

 

Помимо паутинок, на станции кольцевания есть еще и огромная ловушка, похожая на большую рыболовную сеть, высотой 13 м и шириной входа 40 м!Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыРыбачинская ловушка. Вид сверху

Работает станция кольцевания с апреля по октябрь, и за последние девять лет здесь окольцовано больше 30 000 птиц. Работа идет почти круглосуточно, лишь с небольшим перерывом на ночь, а потому здесь всегда рады помощникам-волонтерам. Если совсем нет опыта, но есть желание, то вас обязательно научат, как правильно вынуть птицу из ловушки, как провести измерения и надеть то самое колечко.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыПроцесс осмотра и измерения птицы

Также сюда всегда можно приехать на экскурсию и своими глазами увидеть птиц, а если повезет, то вам даже дадут возможность подержать кого-нибудь из них в руке.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыКстати, именно отловы птиц помогли узнать, что в заповеднике появились новые виды постояльцев: буланый жулан, камышовка-барсучок, а во время миграции были отловлены мандаринка, желтоспинная мухоловка, большая и малая белая цапля.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыБольшие бакланы

Мы бы с удовольствием пожили на станции подольше, но впереди еще много интересного и надо везде успеть.

Водопады — моя слабость. Я часами могу смотреть, как поток воды падает с высоты и бежит дальше, а шум воды — самая лучшая музыка для релакса. В Байкальском заповеднике я увидела сразу два водопада.

К первому ведет тропа «В дебри Хамар-Дабана», начинающаяся от экоцентра заповедника.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыНебольшой отрезок 11-километрового маршрута имеет удобный деревянный настил, предназначенный для людей с ограниченной мобильностью. Таких троп в заповеднике три, но про них чуть позже, а пока мы идем к водопаду.

Бурундук на зиму успевает запасти до пяти ведер кедровых орехов. И более крупные лесные сородичи не прочь полакомиться результатами бурундучьего труда

Самое важное на прогулке — внимательно смотреть по сторонам и под ноги. Зачем? Да вот затем, например, что прямо у дорожки можно встретить бурундука.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыА вы знаете, что бурундук на зиму успевает запасти до пяти ведер кедровых орехов? Правда, именно из-за этого он часто страдает, поскольку более крупные лесные сородичи не прочь полакомиться результатами бурундучьего труда, а потому по пути мы встретили множество нор, раскопанных медведями и барсуками.

А еще тут живут белки. Правда, их на удивление мало, это вам не парки в Москве, а главное — белки здесь не рыжие, а черные, такую на дереве заметить очень сложно.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыНастил закончился, и вот мы уже идем по лесным тропам, заботливо проложенным работниками заповедника. Гулять тут гораздо приятнее, чем по асфальтированным дорожкам в парках. А какой воздух! Вы знаете, как пахнет настоящая осень? Эх, если бы можно было привезти баночку с лесными ароматами домой и потом всю зиму наслаждаться...Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыПо дороге переправляемся через небольшую речку Осиновку по подвесному мостику, и вот мы уже из охранной зоны попали непосредственно на территорию заповедника.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыЕще час-другой пути, и цель достигнута! Водопад Заповедный не очень большой, его высота всего 3,5 м, но очень живописный, особенно в обрамлении осеннего леса. Жаль, что надолго тут зависнуть нельзя. Нужно вернуться на базу до наступления сумерек, поскольку ходить по лесу после заката не очень безопасно.

О том, что недалеко от речки Выдриной со скалы падает вода, в заповеднике знают давно, но как-то так получилось, что до этого водопада мало кто ходил, а потому мы можем считать себя почти первопроходцами будущего туристического маршрута.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыРека Выдриная

Поначалу мы добрались до подвесного мостика через реку. По нему с берега на берег переходят сотрудники заповедника во время проведения учетных работ, туристы, идущие по одному из маршрутов, тоже попадают именно сюда.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыА потом началась операция «Найди дорогу к водопаду». Пробираться к заветной цели нам пришлось через самую настоящую тайгу, в которой нет натоптанных троп, зато предостаточно ловушек из валежника, ям, раскопанных животными, и много-много паутины, заботливо развешанной промеж веток.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыА вот и водопад. Издалека он казался меньше, а когда мы подошли ближе, поняли, что это почти Ниагара местного масштаба.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыНо самое красивое было у нас за спиной. Красавец хребет Хамар-Дабан во всем своем величии. Пару дней назад его вершины присыпало первым снегом, и сейчас от этой ослепительной красоты, освещенной ярким солнцем, сложно было оторвать взгляд.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыА где же Байкал? Все же заповедник-то Байкальский, а я все про горы, реки да водопады. Ну что же, пойдемте на берег озера.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыБерег Байкала

Кстати, вы удивитесь, но само озеро не входит в территорию Байкальского заповедника. Вот такой фокус. Но, приехав сюда, на Байкале вы обязательно побываете, ибо визит-центр и экоцентр заповедника расположены в поселке Танхой, стоящем на самом-самом байкальском берегу.

Идея создания в этих местах заповедника родилась в середине прошлого века среди ученых, которые занимались изучением природы Южного Прибайкалья. В первую очередь ее продвигали сотрудники кафедры ботаники ИГУ А. В Смирнов и Н. А. Епова. Сам же заповедник был создан 26 сентября 1969 года.

Территория заповедника занимает центральный участок горного хребта Хамар-Дабан, протянувшегося в широтном направлении вдоль южного побережья озера Байкал. В заповеднике насчитывается более тысячи видов растений, 13 из которых включены в Красную книгу РФ. Здесь живет 52 вида млекопитающих и 303 вида птиц, часть из которых также внесены в Красную книгу.

Сейчас в заповеднике идет работа по изучению и сохранению редкого лесного подвида дикого северного оленя алтае-саянской популяции. Благодаря работе охраны на заповедной территории выросла численность соболя, медведя, копытных животных. Все экотропы начинаются от экоцентра заповедника.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыЭкоцентр Байкальского заповедника

Помните, я писала, что в заповеднике есть экотропы, оборудованные специальными деревянными настилами, по которым удобно гулять в любое время года, можно с колясками и на колясках. Все они сделаны в рамках проекта «Доступная среда», и меня очень радует, что заповедник подумал о тех, кому сложно передвигаться по лесным дорогам, дав таким людям возможность полюбоваться природой со всеми удобствами!

Всего таких троп три: 

«Кедровая аллея» — 1,75 кмКрасоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицы
Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицы
Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыКрасоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицы«Верховое болото» — 2,8 км
Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицы
Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыКрасоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыКрасоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицы«Путь к Байкалу» — 3,9 кмКрасоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыКрасоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицы

Мы прошли две тропы «Верховое болото» и «Путь к Байкалу», эти тропы начинаются и долгое время идут вместе, а потом уже разделяются.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыТропа «Верховое болото» приведет вас на Лишковское болото, названное так по имени Вильгельма Лишко, железнодорожного подрядчика и владельца магазина, построившего также самую большую в поселке усадьбу. Кстати, первых туристов, приехавших в эти края, принимал именно Лишко.

А мы свернем с «болотной» тропы и уйдем на тропу «Путь к Байкалу».Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыВедет она прямо на берег озера к визит-центру «Байкал заповедный» и построена к 50-летию заповедника как часть «Большой Байкальской тропы» — проекта по созданию системы туристских троп вокруг озера Байкал и в Байкальском регионе.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыПрежде чем зайти в сам визит-центр, стоит погулять вокруг. Первым делом поздороваемся с Байкалом — наконец-то мы встретились! И неважно, какая в этот момент погода, — Байкал прекрасен всегда!Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыПотом идем к нерпам. Они так хорошо разлеглись на камушках, что хочется составить им компанию.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыС другой стороны визит-центра расположен вольер, в котором живут два баргузинских соболя — Гром и Тучка. Мы очень хотели их увидеть, но, видимо, в плохую погоду животные предпочитают сидеть в теплой норке, а не демонстрировать себя публике.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыВизит-центр «Байкал заповедный» — современный туристический центр мирового уровня. Здесь работают интерактивные экспозиции, проводятся различные экологические и культурные мероприятия.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыРядом расположен гостиничный комплекс, и скоро он будет расширен, чтобы принять всех, кто хотел бы посетить Байкальский государственный природный биосферный заповедник.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицыДобраться до заповедника можно поездом от Иркутска или Улан-Удэ, доехав до станции Танхой.Красоты России. Загадочный Хамар-Дабан Байкала и окольцованные птицы

https://moya-planeta.ru/reports/view/zagadochnyj_khamardaban...

http://www.kuz-alatau.ru/news/novosti-zapovednika/558-putesh...

https://www.baikal-olkhon.ru/mesta-na-baikale/baikalsk/204-e...

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