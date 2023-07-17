Евгению Евтушенко - 90!

Несколько фактов о Евгении Евтушенко

Вышла книга Соломона Волкова «Диалоги с Евгением Евтушенко». Предлагаем некоторые интересные детали об известном поэте-шестидесятнике, покинувшем этот мир в 2017 году. 1. Настоящая фамилия Евтушенко — Гангнус. Его отец был прибалтийским немцем, поэтом-любителем и гидрогеологом, чьи изыскания применялись, когда сооружалась Братская ГЭС. Мать поменяла фамилию сына на свою девичью при переезде в Москву — из-за негативного отношения к немцам во время войны. Сама она работала актрисой в Московском театре имени Станиславского.

2. Евтушенко — внук советского педагога-математика Рудольфа Гангнуса. Он был соавтором известных учебников по геометрии, которые многократно переиздавались в течение 30-х годов и переведены на множество языков. Был арестован по знаменитой 58-й статье и вышел на свободу в 1943-м. Дед Евтушенко Рудольф Гангнус.

3. Евгений Евтушенко был самым молодым членом Союза писателей СССР. Случилось это в 1952 году, когда поэту было всего 19 лет.

4. Из-за Евтушенко уволили редактора Литературной газеты. Скандал разразился по поводу поэмы «Бабий Яр», которая обессмертила имя поэта и впоследствии была переведена на 72 языка.

Дело в том, что заканчивалась она такими словами: «Еврейской крови нет в крови моей. Но ненавистен злобой заскорузлой я всем антисемитам, как еврей, и потому — я настоящий русский!». Трудно сказать, что конкретно не понравилось партии в таком финале, но редактора Валерия Косолапова попросили на выход. 5. Первой женой Евтушенко была знаменитая поэтесса-шестидесятница Бэла Ахмадулина. Впрочем, их брак продержался всего три года (1955-1958) 6. Бродский недолюбливал Евтушенко. Это, однако, не мешало ему в трудных ситуациях просить того о помощи. Причем, по отзывам знакомых, Евгений Александрович ему никогда не отказывал. В период гонений на Бродского тот даже умудрялся за него заступаться. 7. Евтушенко ездил за рубеж чаще любого из коллег. Он посетил в общей сложности более ста стран. Но был и в его жизни период, когда его сделали что называется «невыездным». Случилось это после того, как поэт передал французскому издательству рукопись своей книги «Автобиография».

Книгу французы опубликовали. Никакой крамолы в ней не содержалось, но сам факт несогласования публикации с государством Евтушенко зачли как жест нелояльности и вплоть до поэмы «Братская ГЭС» — выдержанной в советско-патриотическом духе нетленки (ставшее крылатым «Поэт в России больше, чем поэт» именно оттуда) — его не печатали и за границу не отпускали.

Кстати, знаменитая песня «Хотят ли русские войны» — это тоже Евгений Евтушенко.

8. У поэта просил совета Ричард Никсон. Во время их встречи в Вашингтоне, американский президент попросил совета по поводу ожидавшегося вскоре визита в СССР. Евтушенко порекомендовал начать речь с воспоминания о встрече американских и советских воинов на Эльбе, а посетить непременно Пискаревское кладбище в Ленинграде и театр на Таганке в Москве.

Кстати, по воспоминаниям поэта, Никсон не знал общего количества жертв Советского Союза во второй мировой войне и был глубоко потрясен цифрой в 20 миллионов человек. Советский поэт Евгений Евтушенко в Овальном кабинете Белого дома на встрече с президентом США Никсоном и его советником Киссинджером, 1972 год (встреча продолжалась 1 час 15 минут)

9. В 1991 году Евтушенко переехал жить в американскую глубинку. Там по контракту он стал преподавать русскую литературу в Университете Талса (штат Оклахома). 10. Евтушенко номинировался на Нобелевскую премию по литературе. Было это в 1963 году. В том же году обозреватель Роберт Шелтон в номере газеты New York Times хвалебно назвал молодого Боба Дилана «Американским Евтушенко». 11. Одним из последних предсмертных желаний поэта было примирение между США и Россией. Об этом рассказал его близкий друг Михаил Моргулис.

Дословно поэт просил передать следующее послание: «Я бы очень хотел, чтобы между Россией и Америкой был мир, восстановилась дружба, и чтобы каждый человек в этих странах был бы счастлив. А все остальное людям я сказал в своих стихах».

https://dzen.ru/a/W-1Mm8_sYQCupNQI Е. Евтушенко и А. Вознесенский. 1960-е Евгений Евтушенко с Луи Армстронгом. Мексика. 1967 год Дора Франко и Евгений Евтушенко. Обложка Time с портретом Евгения Евтушенко, Бориса Шаляпина, 1962 год. Безумно популярный в 60-70-х сов поэт часто выезжал за границу, а в 1990-х эмигрировал в США. Предыдущий материал:

Евгению Евтушенко - 80! (здесь можно почитать стихи Евгения Евтушенко)