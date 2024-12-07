Фильм, фильм, фильм...

Сегодня выпуск будет посвящен не съемкам одного какого-нибудь фильма, а коротким историям со съесочных площадок, ну и фото к ним.

Цензура добралась до царя Как известно, фильм «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) снят по произведению Михаила Булгакова. А сценарий написали Владлен Бахнов вместе с режиссером Леонидом Гайдаем, которые начали долгое и плодотворное сотрудничество еще на прошлой ленте – «12 стульев».

Леонид Иович сразу же объявил, что управдома Буншу должен играть Юрий Никулин. Но Юрий Владимирович, прочитав сценарий, от съемок отказался: «Фильм на экраны все равно не выпустят – цензура зарежет».

Гайдаю, который славился своим умением «запускать дурочку», то есть ловко обходить цензоров, все же удалось протолкнуть картину в прокат. Впрочем, чинуши от культуры все же внесли ряд изменений.

Например, в сцене допроса великий царь на вопрос «Где живете?» по сценарию говорил: «Москва, Кремль». Тут усмотрели явный намек, и в фильме ответ звучит: «В палатах!».

На вопрос управдома, кто будет оплачивать банкет, Жорж Милославский отвечает: «Во всяком случае, не мы». А в изначальном варианте он отвечает: «Народ!». Конечно же, допустить такой смелости цензоры не могли.

А еще был эпизод, когда Иван Грозный дома у Шурика готовит на плите котлеты. Этот момент вырезали целиком: негоже так издеваться над великой исторической личностью…

Так цензурные ножницы сократили фильм на несколько минут. Что, впрочем, нисколько не сказалось на прокатном успехе. - … И меня вылечат!..

Наталья Крачковская и два Юрия Яковлева в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» (1973).

Мало кто знает, что актриса, сняв один парик, тем не менее, осталась в другом парике.

Наталья отказалась коротко стричься, а потому на ее родные волосы надели купальную шапочку и соорудили искусственную прическу «а-ля бобрик».1973год. Кадры со съемочной площадки фильма “Иван Васильевич меняет профессию” Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» вышел в прокат 17 сентября 1973 года и принес Леониду Гайдаю новый оглушительный триумф: 3-е место в прокате, 60,7 миллиона зрителей.

Смертельный трюк Зрители по сей день вспоминают фильм «Пираты XX века» с особым чувством. Это немудрено: боевики на экране в те годы были большой редкостью. А тут – яркие цвета, экзотика, море и вечное противостояние добра и зла.

Плюс к этому актеры, а в жизни однокурсники по ВГИКу и друзья, Николай Ерёменко-младший и Талгат Нигматулин, сыгравшие двух антиподов. Режиссер Борис Дуров дал добро на то, чтобы все трюки они выполняли самостоятельно.

Сцены драк снимали особенно скрупулезно, все должно было выглядеть предельно реально. Позже Еременко вспоминал, что в одном из эпизодов драться пришлось на бетонном полу, и оба актера получили серьезные травмы.

А съемка одной сцены вообще могла плохо закончиться. По сценарию Еременко должен был прыгнуть со скалы на борт корабля.

«Я прыгнул, начал выныривать и почувствовал, что меня затягивает под лопасти винтов. До сих пор не представляю, как удалось выбраться».

Риск окупился: по кассовым сборам фильм возглавил прокат 1980 года, его посмотрели почти 88 миллионов человек.

И это самый кассовый советский фильм в истории советского кинематографа.

"Начальник Чукотки" (1966) – фильм Виталия Мельникова, необычное воплощение на экране легендарной истории установления советской власти на Чукотке. Блестящая актерская игра Михаила Кононова и Алексея Грибова.

Фотопробы Фаины Раневской на роль Ефросиньи Старицкой в фильме "Иван Грозный" (1942)

Режиссёр Сергей Эйзенштейн видел в этой роли только Раневскую. Но актрису (то ли из-за комедийной роли в фильме "Подкидыш", то ли из-за "семитских черт лица"), не утвердили. А жаль. Ведь колоритная вышла бы фигура.

"Хозяин тайги"

Ровно 55 лет назад, 14 июля 1969 года, состоялась премьера фильма "Хозяин тайги" с Владимиром Высоцким и Валерием Золотухиным.

Изначально режиссёр Владимир Назаров видел в главных ролях дуэт Николая Крючкова и Евгения Урбанского. Но трагедия разрушила все планы: Урбанский погибает на съёмках, а другого актёра в пару к Крючкову режиссёр ставить не захотел – поиски начались заново.

И тут сценарист Борис Можаев решает взять на роль Валерия Золотухина – актёр, родившийся в алтайском селе в семье крестьян подойдёт и для "Хозяина тайги". Золотухин, в свою очередь, поставил уже своё условие: либо будет сниматься с Высоцким, либо никак.

Режиссёр долго не думал – ведь вместе с Владимиром Высоцким фильм автоматически получал авторские песни. Так закадычные друзья в жизни оказались вместе и на экранах.

Нонна Мордюкова о самой тяжёлой сцене в фильме "Русское поле": "Последняя сцена, где хоронят погибших пограничников, была невыносима для меня.

Он сидел рядом со мной, держа за плечо, и уговаривал:

– Мам! Ты что? Вот я! Живой. Это же съёмка.

Гробы стоят. В них лежат ненастоящие тела солдат, и в крайнем – точь-в-точь лицо моего сына.

– Приготовились к съёмке!

Мы все пошли каждый к "своему" гробу. Солдаты выстрелили… Начали прощаться. Ох, как было страшно играть этот эпизод. И какое избавление от страха наступило, когда мы, положив друг другу руки на плечи, поплелись обедать в гостиницу города Чебаркуль".

Но всё же сюжет фильма перенесся в жизнь: спустя 19 лет Нонне Викторовне пришлось хоронить сына в реальности. Сын Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова Владимир тоже был актёром. В 1971 году он сыграл вместе с матерью в фильме "Русское поле". Сюжет ленты стал пророческим: история трагической гибели сына на экране нашла отражение в реальной жизни актрисы. Владимир умер молодым, в возрасте 40 лет от острой сердечной недостаточности.

"31 июня"

На роль принцессы Мелисенты в фильме "31 июня" (1978) претендовали Ирина Алфёрова и Елена Шанина, но утвердили бaлepинy Haтaлию Tpyбникoвy – зa eё выразительные, кocмичecки грустные глaзa.

"Живые и мертвые"

На роль Серпилина в фильм "Живые и мертвые" пробовались 27 актеров!

Режиссер Александр Столпер выбрал Юрия Никулина. "Ну что вы! – рассмеялся тот. – Какой я генерал". "Зря вы не верите в свои силы, Юрий Владимирович", – вздохнул Столпер и… вызвал на пробы Папанова.

По воспоминаниям Анатолия Дмитриевича, это предложение его "оглушило". Он свыкся с характерными персонажами Театра сатиры, где проработал всю жизнь. На экране появлялся в эпизодах и привычно ассоциировался с комедийными сюжетами. А тут – "монументальность, целина, необыденность"… Два фронтовых года до полученного ранения многому научили молодого бойца, но разве сравнить военный опыт генерала Серпилина и тактическое мышление сержанта Папанова?

Позже, уже создав необыкновенно яркий, проникновенный образ генерала, истинного русского интеллигента, Папанов шутил, что попал в картину потому, что в романе о Серпилине сказано: "у него было длинное лошадиное лицо и умные глаза". Но решающее слово принадлежало Симонову: "Шура, – сказал он Столперу, увидев пробы Папанова. – Никаких сомнений. Этот будет Серпилиным". A Никулин потом говорил: "Какое счастье, что меня не взяли. Я бы так не сыграл".

"Семнадцать мгновений весны" Член Политбюро ЦК КПСС Михаил Суслов посмотрел фильм "Семнадцать мгновений весны" и высказался за то, чтобы его запретить.

— Не показан подвиг советского народа в войне! – возмущался он.

— Весь советский народ не мог служить в аппарате Шелленберга, – усмехнулся Андропов, и фильм был выпущен на телеэкран.

Андрей Никонов, "Театральные байки и истории"

Николай Рыбников и круговорот актрис в фильме «Девчата» (1961)

Обычно актеры и режиссеры известных кинокартин с теплотой вспоминают моменты съемок, рассказывают о необыкновенной атмосфере, в которой создавался фильм, восхищаются своими партнерами по съемочной площадке, называя их друзьями на всю жизнь.

В реальности бывает несколько иначе. Пример тому, всеми любимый в то время Николай Рыбников. Из-за тех образов, которые он создавал на экране («Весна на Заречной улице», «Высота», «Девушка без адреса»), зрители и самого актера считали невероятно обаятельным и радушным человеком.

Но во время съемок «Девчат» у него сложились довольно сложные отношения с двумя главными партнершами – Надеждой Румянцевой и Светланой Дружининой.

Первую актрису утвердили, потому что режиссер Юрий Чулюкин снимал ее в главной роли в прошлом своем фильме - популярной комедии «Неподдающиеся». То, что Надежде уже за 30 лет, а Тосе по сценарию всего 18 – никого не смутило!

Режиссер видел исполнителем главной роли Владимира Трещалова (атаман Лютый из «Неуловимых мстителей»), но когда утвердили Румянцеву и начались совместные пробы, стало ясно, что эта пара не смотрится вместе. Так появился вариант с Рыбниковым, которому тоже шел 31-й год.

Несмотря на то, что Николай получил роль «благодаря» Надежде, он рассорился со своей партнершей в первый же день съемок. Помириться им так и не удалось, личное общение свелось только к работе на площадке. Причина разлада толком непонятна, якобы повлияла «звездная болезнь» мегапопулярного тогда Рыбникова. А кроме Румянцевой, у него не сложились отношения и с исполнительней роли Анфисы – Светланой Дружининой. Здесь причина была более прозаическая. Изначально, основной претенденткой на роль являлась Алла Ларионова, супруга Николая Рыбникова, которую тот просто боготворил. Но приход Дружиной не позволил супругам сняться вместе.

Уже в наши дни, Светлана Дружинина, ставшая известным кинорежиссером, говорила, что вспоминает фильм «Девчата» с болью – настолько ее гнобил Рыбников, что эти ощущения остались на всю жизнь.

Анна Самохина. Последняя роль в кино

Фильм вышел на экраны в 2013 году, через 3 года после скоропостижной кончины актрисы. Как так получилось? Фамилия Самохина, под которой она станет знаменитой на весь Союз, Анне Владленовне Подгорной подарил ее первый муж, однокурсник по Ярославскому театральному институту. После окончания вуза супруги уехали в Ростов-на-Дону, и о всенародной славе даже не могли мечтать.

Но в конце 80-х Анна Самохина буквально ворвалась в советский кинематограф. Один за другим на экраны вышли популярные перестроечные ленты

«Воры в законе» и «Узник замка Иф».

Актриса, как бы это банально не звучало, проснулась знаменитой.

Пик ее карьеры пришелся на 90-е и начало 2000-х. Одновременно актриса занималась ресторанным бизнесом. В сериалах снималась редко, но всегда выглядела безупречно.

Анна Самохина скончалась от рака желудка 8 февраля 2010 года. Ей только исполнилось 47 лет.

Последней работой в фильмографии актрисы значится художественный фильм «Гена Бетон» (2013). Картину поставил режиссер Роман Качанов (объявлен в РФ иноагентом), автор хитов начала 2000-х «ДМБ» и «Даун Хаус». В ленте просто невероятный актерский состав из звезд современного российского кино (всех не перечислить), а главную роль исполнил Гоша Куценко. Анна Самохина сыграла небольшую роль старой возлюбленной главного героя. До премьеры она так и не дожила. Дело в том, что «Гену Бетона» начали снимать еще в 2008 году. Съемки должны были продлиться 10 месяцев. Но в итоге затянулись на 5 с лишним лет. Из-за ухода инвестора и поисков финансирования проект вообще мог закрыться.

В итоге получилось довольно своеобразное кино. Зайдет далеко не всем. Но в любом случае останется, как память об актрисе Анне Самохиной.

Роковое танго?

Наверняка многие помнят зажигательный танец Андрея Миронова и Любови Полищук в телевизионном многосерийном фильме Марка Захарова «12 стульев» (1976).

Вот только легко и непринужденно эта сцена смотрится только на экране. Момент, когда Миронов роняет Полищук на пол, а за кадром слышится звон и хруст разбитого и раздавленного стекла, длится пару секунд, но на него использовали 14 дублей. Раз за разом режиссера, что-то не устраивало.

А всего на съемки трехминутной (даже чуть меньше) сцены «страстного танго» съемочная группа потратила несколько часов.

Существует версия, что эти съемки станут роковыми для здоровья актрисы. Несмотря на подложенный матрас, она заработала несколько ссадин и ушибов. Не всегда удачно приземлялась, а в какой-то раз и мимо матраса…

В итоге Любови Полищук пришлось посещать врача. Тогда особых проблем со здоровьем не выявили, но, возможно, последствия этой травмы повлекли за собой серьезные проблемы с позвоночником. Печальный итог известен: народная любимица ушла из жизни в 57 лет.

Правда, более правдоподобной выглядит версия с автокатастрофой 2000 года, после которой Любовь Григорьевна облачилась в ортопедический корсет и уже не могла нормально жить и играть без врачебной помощи.

А спустя пять лет у нее выявили злокачественную опухоль позвоночника. И жить ей останется чуть более года…

Супруги в роли любовников

Фотография со съемочной площадки фильма «Странная женщина» (1977), в котором Ирина Купченко и Василий Лановой сыграли любовников.

На момент съемок они уже пять лет в браке, их сыновьям 4 и 1 год.

Режиссер Юлий Райзман в 30-50-ее гг. снимал вдохновляющие агитационные фильмы («Кавалер Золотой Звезды», «Коммунист»). В 1961 г. вышла его картина «А если это любовь», вызвавшая настоящий идеологический скандал, так как впервые рассказала о любви школьников. А в 70-е он снял несколько оригинальных драм, совсем нетипичных для советского кинематографа.

Мелодрама «Странная женщина» пришлась по душе зрителям, ее посмотрели в кинотеатрах 29 млн. человек. А вот чувства и помыслы главной героини в исполнении Ирины Купченко, той самой «странной женщиной», мало кто понял и разгадал.

Расстается с мужем, потом с любовником, отвергает ухаживания влюбленного в нее молодого человека. Меняет сытую богатую жизнь за границей на провинциальную безнадегу. «Что еще нужно бабе?» - до сих пор вопрошают зрители обоего пола.

Сына главной героини в фильме сыграл тогда совсем мальчик, а сегодня знаменитый режиссер и продюсер Валерий Тодоровский.

А роль молодого кавалера «странной женщины» у будущего Народного артиста России Олега Вавилова.

Как проникала эротика в советское кино

На съемках фильма-катастрофы «Экипаж» (1979) Леонид Филатов наотрез отказался снимать джинсы в постельной сцене с актрисой Александрой Яковлевой. В итоге актеров накрыли простыней.

Да и вообще 32-летний опытный актер, примерный семьянин, чувствовал себя весьма неуютно в изображении интимных моментов с 21-летней выпускницей актерского факультета. Неудачные дубли следовали один за другим.

Александра Яковлева, для которой это была первая работа в кино, наоборот, никого не стеснялась и спокойно снимала с себя одежду на виду всей, преимущественно мужской, съемочной группы.

Но самое интересное случилось позже. Женщины-монтажеры были шокированы снятой сценой. По их мнению, она была чересчур похабной.

Они даже пожаловались дирекции «Мосфильма», заявив, что режиссер по ночам снимает оргии и позорит коллектив.

И руководство киностудии прислушалось к протестам возмущенных женщин. В финальную версию фильма попала только пятая часть всех отснятых любовных сцен.

Впрочем, и этого оказалось достаточно, уж больно неискушенным был советский зритель. Момент с Филатовым и Яковлевой стал первой по-настоящему откровенной сценой в отечественном кино.

А посмотрели «Экипаж» более 71 миллиона зрителей.

Орден Ленина за Ленина

Максима Штрауха готовят к главной роли в фильме «Ленин в Польше».

20 августа 1970 года главный исполнитель роли Ленина в кино сталинской и хрущевской эпохи актер Максим Максимович Штраух (1900-1974) был награжден Орденом Ленина.

Замечательный артист стал настоящим заложником одного образа. Всего вождя революции Максим Штраух сыграл в кино 7 раз. Первый фильм – «Выборгская сторона» (1938), последний «Ленин в Польше» (1965). Самый известный – «Человек с ружьем» (1939).

Также Штраух озвучивал совершенно непохожего Ленина, сыгранного немецким актером, в гэдээровском фильме 1954 года об Эрнсте Тельмане.

Кроме Ленина, Максим Максимович дважды сыграл Молотова и неожиданно… Доктора Айболита в одноименном фильме 1938 г.

Несколько раз актер играл Ленина и Молотова и на театральной сцене.

С конца 40-х кинорежиссеры боялись приглашать Штрауха на другие роли, а потому в карьере артиста не так много фильмов. Зато за Ленина он получил звание Народного артиста СССР, три Сталинских и одну Ленинскую премии, орден Трудового Красного Знамени и закономерно Орден Ленина в год своего 70-летия. Максим Штраух без грима.

Играл через боль

В 1970-м году Леонид Гайдай приступил к съемкам «12 стульев». Он утвердил на роль Кисы Воробьянинова Сергея Филиппова, но в это самое время врачи диагностировали у актера страшную болезнь - рак мозга.

Режиссёр решил заменить его на Ростислава Плятта, но Филиппов, превозмогая сильную головную боль, все-таки убедил Леонида Иовича в том, что он справится с ролью.

Так и случилось. Роль предводителя дворянства стала одной из самых больших удач в карьере актера.

А умер Филиппов 20 лет спустя, в 1990 году, в полном одиночестве. Его тело обнаружили лишь спустя две недели.

Ценные вещи исчезли еще до похорон. Ленфильм не выделил на похороны ни копейки. Деньги пришлось собирать коллегам и соратникам.

Случайный кадр

Кадр со съёмок фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный». Малюта Скуратов (актёр Михаил Жаров) у гроба царицы Анастасии (актриса Людмила Целиковская). Алма-Ата, 1944 год.

И еще один

Coвeтская киноактpиca Янинa Жeймо в poли Золyшки на съемкax одноимeнного фильма, Ленингpaд, ССCP, 1947 год.

"Солдат и слон"

Фрунзик Мкртчян на съемках незаслуженно забытого художественного фильма «Солдат и слон», СССР, 1977 год.Фильм, поставленный режиссёром Дмитрием Кесаянцем на киностудии Арменфильм в 1977 году.

Фильм основан на реальных событиях.

Сюжет: Германия, весна 1945 года. Немцы отчаянно обороняются. И вот посреди боя возникает слон. Животное поручено вывести из-под обстрела Арменаку Гаспаряну. В штабе выясняется, что слон советский. Эшелон с животными для зоопарка шёл в Армению, когда его разбомбили немцы. Уцелевшего слона немецкий генерал привёз в подарок своему сыну на Рождество. Советский генерал принимает решение вернуть слона обратно, в Ереванский зоопарк. Арменак назначается в сопровождение. Слон поедет домой. Солдат же возмущён до глубины души: он прошёл всю войну и перед самым Берлином ему приказывают ехать в тыл со слоном! И вот главные герои, солдат и слон, идут навстречу советским войскам, как против течения. Вместе они проходят разорённые войной Германию, Украину, Россию. При этом слона надо кормить, в то время как люди сами голодают. Слон как символ мирной жизни, которая медленно, с трудом возвращается в страну.

Просто интересно...

10 мая 1978 года стартовали съемки картины «Место встречи изменить нельзя».

Фильм должен был начинаться с фронтового эпизода, где Шарапов и Левченко выносят из боя раненого языка. В роли языка – старший сын Марины Влади.

Дубль за дублем промокшие актеры лезли в ледяную воду. После съемок Володя заметил у Павлова на спине следы от банок-он только что перенес воспаление легких и вышел из больницы. Но героический пролог в картину не вошел, из-за этой сцены исчезала интрига последней серии в банде.

Младший сын Влади тоже засветился в роли беспризорника, которого ловит за руку в начале фильма Варя Синичкина. На похоронах Высоцкого Любимов сказал: «Как много он бы мог сделать, но в это время снимался в каком-то милицейском фильме...» А фильм оказался на века.

И роль Жеглова стала лучшей в кинобиографии Высоцкого.

Теперь Жеглов и Шарапов, отлитые в бронзе, стоят на ступенях Петровки, 38, как на пьедестале, затмив собой даже бюст Дзержинского в центре двора ГУВД - настоящий символ уголовного розыска.

Это ли не признание народа?

И на сегодня пожалуй все. Может как-нибудь продолжу...