Всех со Старым Новым годом!

Отмечаем мы сегодня

Праздник Старый Новый Год,

Пусть он радость и здоровье

В дом ваш светлый принесёт!

Пусть удача и везение

Вам сопутствуют во всем,

Звонким смехом и весельем

Пусть наполнится ваш дом!

Старый Новый год – необычный праздник, который возник ещё в 1918 году, когда Россия перешла с Юлианского календаря на Григорианский.

Православная церковь не признала новый календарь и продолжала отмечать праздник по «старому стилю», отсюда и пошло название Старый Новый год.

Праздник Старый Новый год обязан своим появлением как неистребимой привычке жителей бывшего СССР всегда найти повод «отметить» что-нибудь веселым застольем, так и сохранением народных обрядовых и религиозных традиций, связанных, в частности, с приходившимся на 14 января «старого стиля» почитаемым церковным праздником – днем Василия Великого. Не секрет, что в русских народных обычаях, особенно крестьянских, христианские обряды неразрывно и органично переплетаются с дохристианским наследием. Василий Великий (Кессарийский), византийская мозаика.

Христианский святитель позднеримской эпохи (ну просто связан у нас Старый Новый год с Римом!!), религиозный философ и писатель, архиепископ Василий Кессарийский для русского крестьянина был – Василий Солноворот (связано с днем зимнего солнцестояния) и даже Василий-свинятник (покровитель свиноводства). Васильев день приходится на окончание строгого Рождественского поста (28 ноября – 6 января), на протяжении которого верующие люди воздерживаются от новогодних празднеств. Зато святой Василий вписывается в Рождественские Святки - в двенадцать веселых дней между Рождеством и Крещением Господним, когда отнюдь не возбраняется радоваться и веселиться, а также разговляться за праздничным столом. Поэтому в этот день как дань почтения Василию-свинятнику украшением трапезы по обычаю являлась запеченная свиная голова, жареный поросенок или иные блюда из свинины, а в домах победнее – печенье в форме свинок или иного домашнего скота.

А вот интереснейший общеславянский народный обряд, обсевание или посевание, исполняемый в православных странах на 13-14 января, имеет явно дохристианские корни. Это приуроченное к зимнему солнцестоянию (когда щедрое светило «поворачивает на весну») задабривание будущего сева и урожая. Отсюда и иное, простонародное название Васильева дня в русском крестьянском обиходе – «Овсень». В диалектных произнесениях оно варьируется до «Бусень» и «Таусень» в Украине и Белоруссии.

Обряды хлеборобов связаны с культом зерна как залога благополучия и выживания крестьянской общины. В наши дни их сохраняют в первую очередь реконструкторы фольклорных традиций, но еще столетие назад они чтились в каждой большой патриархальной крестьянской семье от Буга и Карпат до Сибири. Открывали праздник дети, символ весны и продолжения рода, которые ходили по домам и «сеяли» зерна из рукава или из мешка с присказкой: «На счастье, на здоровье, на новое лето роди, Боже, жито, пшеницу и всякую пашницу». Хозяйка дома («большуха») затем собирала это зерно в передник, и именно им «открывали» весенний сев. Посевание на Васильев день.

С вечера (13 января по новому стилю) в доме ставилась праздничная каша, как правило – гречневая, которая была не только угощением к праздничному столу, но и средством гадания на будущий урожай и благополучие дома. Переодевшись в чистые нарядные рубахи и помолившись, старший мужчина и старшая женщина в семье, так сказать, патриархи рода принимались за работу. Он приносил воду, она доставала из амбара зерно или крупу, растапливала печь и заваривала кашу с соответствующими приговорами и напевами:

«Сеяли, растили гречу все лето. Уродилась каша греча и крупна, и румяна. Звали-позывали нашу гречу во Царьград побывать, на княжеский пир пировать (…) И приехала наша греча к нам гостевать».

Младшие члены семьи наблюдали за ритуалом в благоговейном молчании, чтобы не отпугнуть от дома Жиценя, языческого древнеславянского духа жита, покровителя хлеборобов.

Когда магическое варево «упревало», его водружали на стол и тщательно осматривали. Если каша «убежала» – жди беды «через край». Треснувший горшок тоже не предвещал ничего хорошего. Если зерна жестковаты – хозяйство худо-бедно, но продержится. В случае «негативного прогноза» кашу выбрасывали в реку. А если каша удалась на славу – урожай будет хорош, семью ждет процветание, угощение можно подавать домашним.

КОЛЯДОВАНИЕ – ЩЕДРОВАНИЕ.

Вечером на Васильев день преимущественно молодежь ходила по селу колядовать. Так как исконным смыслом этого праздника было заклинание щедрого урожая, это называлось также - «щедровать». Рефрены «васильевских щедроваший» некоторые ученые-фольклористы находят даже более разнообразными, чем у рождественских колядок, и усматривают в этом отголоски языческих ритуальных песнопений. Впрочем, не забыт в них и христианский покровитель этого дня – святой Василий, хоть и упоминаемый в несколько меркантильном ключе:

«Свинку да боровка выдай для Васильева вечерка».

Соответственно, хозяин должен был как можно обильнее одарить горластых полуночных певцов угощением и мелкими деньгами, не только чтобы они поскорее убрались вопить к соседям, но и чтобы удача в полевых работах и сборе урожая не отвернулась от него. У украинцев и белорусов за этим вечером даже закрепилось название Щедрого.

Присутствует в «щедровании» на Васильев день и шествие с ряжеными, которое во многих регионах имеет собственную специфику. Общеславянские ряженые «звери» («коза», «волк», «тур», «медведь») дополняются, например, в некоторых областях Белоруссии - «Щедрой», красивой нарядной девушкой, а в Украине – «Василем» и «Маланкой». Щедрование с ряжеными в Поволжье Белорусские крестьяне с "козой", "медведем" и "журавлем" пришли поздравлять пана

С ночью под Старый новый год принято связывать также обряд гадания девушек на суженого – на ореховых скорлупках, на гребешке, на угольках, на пирогах и т.д., однако этот обычай относится ко всему периоду Святок.

Наши предки отмечали этот день с большим размахом, так как рождественский пост заканчивался и можно было позволить себе отметить праздник широко. В старину этот день назывался Васильев день, с которым связано множество примет, обычаев и традиций.

Полным ходом шли приготовления к обильному, праздничному застолью. Хозяйки старались наготовить как можно больше еды, потому что верили: чем богаче, разнообразнее новогодний стол, тем лучше настроение домашних и гостей, больше разговоров, песен, шуток, смеха.

В отношении первого дня наступающего года это особенно важно, ведь хорошо известно: как год начнёшь, так и проведёшь. Испокон века считалось, что демонстрация в новогодние дни сытости, довольства, благополучия, добрых отношений обеспечивает их и на протяжении всего года. В новогоднюю ночь ни в коем случае нельзя ссориться и плакать, брать взаймы. Обязательно надо надеть что-то новое из одежды, тогда наступающий год сложится удачно.

Неотъемлемая часть Старого Нового года — всевозможные гадания, так как праздник выпадает на время Святок.

"Загадает девица красная под Василя — все сбудется, а что сбудется — не минуется".

Одним из самых распространённых в сёлах и деревнях было гадание с петухом. Ровно в полночь петуха надо было взять с насеста и принести в комнату, где рассыпаны зерна. Если петух склюёт все зерна — это к счастью и удаче. Если два-три зерна – быть в новом году двум-трем свадьбам. Если же петух вообще не стал клевать зерна, то это предсказывало неудачный год.

Девушки гадали на обручальном кольце без камней и украшений. Кольцо клали в стакан с водой. Затем зажигали свечу и ставили ее слева от стакана. Ровно в полночь пристально смотрели в кольцо, загадав желание. Можно было увидеть в кольце изображение, которое ответит на вопрос.

Было и гадание на семью: в миску с водой клали несколько кусочков хлеба — по числу членов семьи, разные по величине. Крутя воду пальцем, произносили: “Кружись хлеб да вода, здесь вся моя семья. Если будет беда, разлучи хлеб вода”. Если утром все кусочки хлеба вместе, то семья вся будет в целости и сохранности. А если какой-то кусочек отдельно от других, то тот человек или уедет или умрёт.

Также на старый Новый год можно заморозить в ложке воду и смотреть: если будут пузырьки, то это хороший знак. Он предвещает долгую счастливую жизнь. А если во льду будет ямка, то это к горю и бедам.

На Васильев вечер, ещё до наступления рассвета, варили обрядовую кашу. Когда каша поспевала, горшок вынимали из печи и осматривали. Если он треснул, то это предвещало беду, это же было связано и с неполным горшком. Красная каша, полная предвещала счастье всему дому и счастье для дочери. Каша мелкая, белая - сплошные неурядицы.

А ещё говорили, что в этот вечер ведьмы скрадывают месяц из опасения, чтобы он не освещал их ночных прогулок с нечистыми духами.

Любопытно, что в ночь с 13 по 14 января торжество устраивают не одни россияне. Помимо Русской Православной церкви, верность юлианской системе летоисчисления сохраняет еще ряд поместных церквей – Иерусалимская, Грузинская и Сербская православные, Украинская грекокатолическая, несколько древневосточных церквей, среди которых – Эфиопская, и т.д. С этим связаны традиции отмечания Старого Нового года и святого Василия 13-14 января, сохранившиеся в ряде стран. Сжигание "бадняка" в Белграде перед собором Св. Саввы

Разумеется, у таких заядлых любителей вкусно поесть, как сербы, Васильев день не обходится и без собственного кулинарного «специалитета». На стол подают «василици» - аппетитные кукурузные пироги с каймаком (густыми створоженными сливками), а также «попару» - блюдо из кукурузного же хлеба, залитого горячим молоком с добавлением брынзы, масла и оливок.

В Сербии Старый Новый год имеет название Сербского Нового года или Малого Рождества (кстати, несмотря на историческую популярность в Сербии свиноводческого хозяйства, Васильев день у сербских крестьян считается «профессиональным» праздником не свинопасов, а сыроваров. Праздник тоже сопровождается шествием ряженых – молодых парней, изображающих шуточную свадебную процессию), в Черногории – Правильного Нового года, а в Греции отмечают день Святого Василия. Отмечают Старый Новый год также в Македонии и изредка - в Болгарии, но там это скорее обычай, перенятый у русских «братушек» в эпоху социализма. Гуляют до утра в эту пору и в нескольких кантонах Швейцарии, не принявших реформы римского папы Григория XIII, а также в деревеньке Долина Гуэйн, что находится в Уэльсе. Швейцарские ополченцы готовы с оружием в руках защищать свою веру и юлианский календарь

В некоторых районах страны существует обычай на Василия Великого вносить в дом «бадняк» - затейливо украшенный букет из дубовых веток (или попросту дубовое полено), который заготовляют на Рождество и обычно в Сочельник сжигают в очаге или на костре.

https://ivbg.ru/11235-staryj-novyj-god.html

https://m2kozhemyakin.livejournal.com/32150.html Канал "Москва 24" рассказывает об истории праздника, который финалит новогодние застолья. У него очень много примет и традиций! https://t.me/infomoscow24/56008

У меня к этому празднику всегда было очень тёплое отношение, сразу вспоминается молодость и бесконечные гадания с поисками колодезной воды, венчальных колец, зеркал, церковных свечек и пр.пр. (святочные гадания с 7-го до 19-го января)...

Даже не знаю почему, но этот праздник ассоциируется у меня исключительно с одной песней. Это песня Игоря Николаева на стихи Андрея Вознесенского в исполнении Александра Абдулова "Двенадцать дней". Даже не могу объяснить почему так, но сколько бы ни слушала, казалось бы, более подходящих песен, но для меня оказывалось всё не то, если только услышу: Старый Новый... тут же в ушах - "я закопал шампанское под снегопад в саду....", и именно в исполнении Абдулова))))) Поэтому всё это сподвигло меня попробовать себя в создании ролика, это была моя первая работа. Не судите строго...

Предыдущие материалы можно посмотреть в нашей новогодней библиотеке:

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