2 мая - ни забыть, ни простить невозможно

Ты помнишь весну? расцветала сирень

Мы к бою готовились страшному

И знали: над городом тянется тень

К закату в слезах, к небу красному.

Мы маршем направились прямо в огонь

Без страха, не веря, что выживем.

На стенке осталась чья-то ладонь,

В краске впечатавшись с именем.

Забыть - никогда, а простить - никого!

Настанет момент, и мы встретимся.Мы маршем шагали прямо в огонь,Теперь тот огонь в нас и теплится.

А.Синицын

https://vk.com/wall-65082015_347881 Что известно о событиях в Одессе 2 мая 2014 года

Европейский суд по правам человека 13 марта 2025 года признал украинские власти ответственными за непринятие мер по предотвращению насилия и спасению жизней людей в Одессе ТАСС-ДОСЬЕ. 13 марта 2025 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал украинские власти ответственными за непринятие мер по предотвращению насилия и спасению жизней людей во время событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда радикалы подожгли Дом профсоюзов. Кроме того, в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда, подчеркивается, что киевские власти не провели должного расследования по итогам событий в Одессе.

События 2 мая 2014 года

2 мая 2014 года в Одессе приехавшие из Харькова футбольные фанаты, боевики "Правого сектора" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и представители так называемой самообороны майдана из Киева организовали марш "За единство Украины". В ходе марша в районе Греческой площади произошли столкновения между сторонниками и противниками "евромайдана" с применением камней, петард, бутылок с зажигательной смесью, пневматического и травматического оружия. В результате пострадали десятки человек. Милиция пыталась живой цепью разделить противников, однако под натиском сторон сотрудники правоохранительных органов были вынуждены отступить. После продолжительных перестрелок сторонники "антимайдана" переместились в район Куликова поля, где шел сбор подписей за проведение референдума о федерализации и наделении русского языка статусом государственного. Позже туда направились и активисты "евромайдана". Там вновь произошли столкновения, в которых с обеих сторон использовались камни, сигнальные ракеты и бутылки с зажигательной смесью. Радикалы разгромили и подожгли палаточный городок активистов "антимайдана", те попытались укрыться в Доме профсоюзов. Однако нападавшие подожгли здание, забросав его бутылками с зажигательной смесью, и начали вести стрельбу по окнам, не давая спастись тем, кто находился внутри. Огонь быстро распространился по всем этажам. По официальным данным, пожарным все же удалось вывести из горящего здания порядка 350 человек. Большинство спасшихся были избиты сторонниками "евромайдана".

По данным Главного управления (ГУ) внутренних дел Украины в Одесской области, в результате беспорядков погибли 48 человек (в том числе 7 женщин и 1 ребенок), 247 - пострадали. По словам начальника ГУ Ивана Катеринчука, 6 человек погибли от огнестрельных ранений в ходе столкновений в районе Греческой площади, 42 - при пожаре в Доме профсоюзов: 32 - от дыма и угарного газа, 10 человек выпали из окон и разбились насмерть. Некоторые украинские политики заявили, что власти Киева намеренно занижают число жертв, оно может доходить до 116 человек. 3, 4 и 5 мая в Одессе были объявлены днями траура по погибшим.

Расследование столкновений на Греческой площади

Расследование было поручено Генпрокуратуре и МВД Украины, к нему были также привлечены иностранные эксперты. Дело возбудили по шести статьям Уголовного кодекса (УК) Украины. В мае 2014 года начались задержания подозреваемых, при этом следствие отмечало, что арестованы представители обеих конфликтующих сторон.

25 сентября 2014 года МВД Украины завершило досудебное расследование первой части уголовного дела - о столкновениях на Греческой площади. 27 ноября 2014 года Приморский суд Одессы начал слушания. По ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки) обвинялись 19 представителей "антимайдана" (двое из них - граждане РФ), которые якобы применяли огнестрельное оружие во время массовых беспорядков в Одессе.

После первого дня заседания несколько десятков радикалов в масках напали на родственников и членов семей обвиняемых и потерпевших и попытались прорваться в здание суда, но были остановлены милицией. В связи с инцидентом дело было передано в суд Малиновского района Одессы.

30 июня 2015 года Малиновский районный суд начал рассматривать дело по существу. Однако заседания по разным причинам неоднократно переносились, в том числе из-за неготовности обвинения предоставить доказательства в отношении одного из фигурантов - гражданина РФ Евгения Мефедова. В итоге 15 мая 2017 года Малиновский суд взял по этому делу самоотвод. 19 мая рассматривать дело отказался и Киевский районный суд Одессы.

26 мая 2017 года Апелляционный суд Одесской области передал уголовное дело в городской суд Черноморска (Одесская область), который из-за отвода судей должен был начать слушания заново. 5 сентября рассмотрение дела было завершено. Для подсудимых, содержащихся в СИЗО, обвинение требовало от 12 до 15 лет лишения свободы, для остальных обвиняемых - от 8 до 10 лет.

18 сентября 2017 года суд в Черноморске признал невиновными "за недоказанностью преступления" и постановил освободить из-под стражи 19 человек, обвиняемых по делу о беспорядках на Греческой площади. В числе освобожденных были Максим Сакауов, Евгений Мефедов, Сергей Долженков, Владислав Романюк и Сергей Корчинский, которые почти три с половиной года провели в одесском СИЗО. Однако после вынесения решения суд постановил вновь арестовать Сергея Долженкова и Евгения Мефедова по новому обвинению, предъявленному по ст. 110 УК Украины (сепаратизм).

Позже прокуратура подала апелляцию на оправдательное решение суда от 18 сентября 2017 года. Ее рассмотрение неоднократно откладывалось по различным причинам. 19 августа 2019 года Мефедов и Долженков были освобождены после внесения залога в размере 150 тыс. гривен (на тот момент около $6 тыс.). 7 сентября 2019 года Евгений Мефедов был передан России в ходе обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. 29 декабря 2019 года в результате обмена между Украиной и республиками Донбасса Сергей Долженков был переправлен в Донецк.

Расследование событий на Куликовом поле

Досудебное расследование второй части дела, касающейся событий 2 мая на Куликовом поле и пожара в Доме профсоюзов, до настоящее времени так и не завершено. Материалы дела засекречены. Фигурантами проходят около 80 человек.

Следствие до сих пор не выявило всех виновных, но пришло к выводу, что массовые беспорядки в Одессе носили спланированный характер. Однако, как утверждал в 2015 году первый зампрокурора Владимир Гузырь, обвинение не нашло доказательств умышленного поджога одесского Дома профсоюзов. По его словам, находившиеся 2 мая внутри здания люди "пытались создать барьер и сами организовали пожар", а их смерть наступила "от отравления угарным газом, продуктов горения и действия высокой температуры". Судмедэксперты, как отмечал Гузырь, "не выявили каких-либо следов пыток, побоев, тех или иных ранений".

Параллельно расследование событий в Одессе проводила Верховная рада, завершив его выводом о том, что "к трагедии привело бездействие правоохранительных органов". Также отдельным расследованием занималась общественная комиссия "Группа 2 мая", созданная по инициативе главы одесской областной администрации.

Дело Дмитрия Фучеджи

Кроме зачинщиков беспорядков, генпрокуратура выдвинула обвинения в отношении ряда сотрудников МВД, в том числе и.о. начальника милиции Главного управления внутренних дел в Одесской области Дмитрия Фучеджи. 7 мая 2014 года он покинул страну, Украина объявила его в розыск. 30 апреля 2015 года Фучеджи было предъявлено официальное обвинение в превышении полномочий, а также в служебной халатности и в бездеятельности "по обеспечению правопорядка".

29 сентября 2022 года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило специальное досудебное расследование в отношении Дмитрия Фучеджи и направило обвинительный акт в суд. По данным следствия, Фучеджи руководил сторонниками "антимайдана", которые якобы устроили массовые беспорядки в центральной части города возле Одесского академического русского драматического театра 2 мая 2014 года. Кроме того в ГБР заявили, что 4 мая 2014 года из-за умышленного бездействия Дмитрия Фучеджи, которого после беспорядков в городе назначили и. о. начальника ГУ МВД Украины в Одесской области, "антимайдановцы" захватили здание управления милиции и освободили 63 своих сторонников.

ГБР также сообщило, что материалы досудебного расследования якобы опровергают версию событий 2 мая, озвученную самим обвиняемым. Ранее Фучеджи заявлял, что трагические события в Одессе развивались по сценарию, подготовленному киевскими властями, и являлись провокацией.

18 апреля 2023 года Приморский районный суд Одессы заочно приговорил Дмитрия Фучеджи к 15 годам лишения свободы по делу об организации массовых беспорядков и злоупотреблении служебным положением. Его также лишили звания полковника. Суд полностью удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 330 тыс. гривен ($9 тыс.).

Дело Андрея Парубия

В сентябре 2019 года ГБР Украины в связи с событиями в Одессе возбудило дело в отношении бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Инициатором выступил юрист Андрей Портнов. Сам Парубий сообщил, что его действия в уголовном деле классифицированы как "создание и координация вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков". О дальнейших подвижках в деле Андрея Парубия в украинских СМИ не сообщалось.

Международная реакция

Международные организации, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы, неоднократно указывали на бездействие властей Киева в части объективного расследования трагедии в Одессе.

В феврале 2017 года родственники погибших одесситов обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Суд принял иск против Украины в связи с бездействием органов власти в расследовании трагедии. В феврале 2022 года стало известно, что ЕСПЧ приступил к рассмотрению объединенного дела по жалобам 31 заявителя на действия властей Украины. В январе 2024 года суд сообщил, что обратился к правительству Украины с рядом вопросов, в том числе о том, какие меры принимали власти для предотвращения насилия и как расследовалась гибель людей.

© Максим Войтенко/ ТАСС

https://tass.ru/info/20689921 ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ

То, что случилось в Одессе, касается ВСЕХ !

То, что случилось в Одессе, Чудовищный ГРЕХ!

То, что случилось в Одессе, фашизма разврат,

Морда фашизма, фашизма пылающий ад.

То, что случилось в Одессе, не битва идей,

Это – Освенцим, где звери сжигают людей,

Это – фашистам Права Человека даны,

Это Права Человека – войскам сатаны! То, что случилось в Одессе, касается ВСЕХ!

То, что случилось в Одессе, фашизма успех,

Это – фашизма концерт и фашизма гастроль,

Хохот фашизма, который – свободы король!

Это – свобода, в которую запад влюблён,

Запад, состряпавший этой свободы бульон.

То, что случилось в Одессе, фашистская месть,

Месть людоедов!.. Россию фашистам не съесть! То, что случилось в Одессе, касается ВСЕХ!

В западной прессе – вранья русофобского цех:

Это – фашистам Права Человека даны,

Это Права Человека – войскам сатаны.

То, что случилось в Одессе, не битва идей,

Это – Освенцим, где звери сжигают людей.

Морда фашизма, фашизма пылающий ад –

Это касается ВСЕХ, и ни шагу назад! СУТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ БЕЗ НАКАЗАНИЯ

(из цикла "Мгновеники") Сегодня - годовщина пожарищу в Одессе, где заживо сожгли людей Антимайдана. Тех, кто выпрыгивал из окон, где было это адское пожарище, - с восторгом добивали, веселясь, ликуя, сатанинские майданцы, чьи рожи, рыла, морды людоедов - укрофашизма групповой портрет. Такую "очистительную меру" спасенья Украины от России приветствовал рифмач русскоязычный, врач-психиатр, еврей одесский, что на свет бы не родился, его бы предков схолокостили фашисты, когда бы мы не победили гитлерьё, чьи рожи, рыла, морды людоедов - укрофашизма групповой портрет!.. Однако, этот русофобский экспонат, певец зачистки Украины от России, печатался в России постоянно в журналах, самых "толстых" и "престижных". Сомнений нет, Россия - Родина чудес! Пожарище в Одессе - преступление - без наказания, когда без наказания - призывы запада, фашизма русофобщины: "Россию уничтожить - наша цель!" и "Перерезать русским горло!" ООН, ЕСПЧ , Международный уголовный суд в Гааге не считают международным уголовным преступлением пожарище в Одессе, где живьём сожгли людей Антимайдана, и не считают международным уголовным преступлением призывы: "Россию уничтожить - наша цель" и "Перерезать русским горло!", - призывы, равные пожарищу фашизма, где заживо готовы сжечь Россию, великую страну Победы над фашизмом, чья родина - Европа-Гитлеропа!.. Воздвигнуть памятник сожжённым заживо в Одессе - Победа России над фашизмом сатанинским, чьи рожи, рыла, морды людоедов, - мечтают "Перерезать русским горло!" Сомнений нет, Россия - Родина чудес, где тортом стал Наполеон, и где отсталинградили фашистов, их победив разгромно, и Победа России, несомненно, воздвигнет памятник в Одессе, где заживо сожгли людей Антимайдана. "Трепещущая точка" на латыни - "суть". Суть - "трепещущая точка" Победы, когда Россия этот памятник воздвигнет. * * * "Шаланды полные кефали,

В Одессу Костя…" Боже мой,

Какие песни там бывали,

Когда Утёсов пел живой! Как жить прекрасно, понимая,

Что две строки – большой рассказ:

"Рыбачка Соня как-то в мае,

Причалив к берегу баркас…" Душа какая в этом теле,

Где смех и слёзы – две строки:

"На свадьбу грузчики надели

Со страшным скрипом башмаки!" Фашисты были бы едва ли

В числе одесских заводил,

Где – "все биндюжники вставали,

Когда в пивную он входил". Он – кто?.. Моряк, чьё имя – Костя.

Фашистов он загонит в гроб.

При нём фашистское охвостье

Людей в Одессе не сожгло б! Шаланды полные печали,

Пришли в Одессу!.. Боже мой,

Какие песни там звучали,

Когда Утёсов был живой! https://t.me/yunnamorits/1802

https://t.me/yunnamorits/1807

https://t.me/yunnamorits/1824 Пост памяти от Владимироа Грубника

(по ссылке можно посмотреть 2 видео) Про 2 мая 2014 года я рассказывал долго и много. Добавить уже особо нечего. 10 лет назад нам отчетливо показали, что есть вещи похуже войны. Например, бойня. Нам, тем кто 2 мая участвовал в тех событиях в Одессе на Греческой и/или рядом с Домом профсоюзов, не надо объяснять, в чем разница. Война, когда у тебя есть шанс защититься, убить врага, который пришел убивать тебя. Бойня - это когда такого шанса у тебя нет. Восстание в Новороссии - это правильный выбор людей, которые не хотели, чтобы их ломали через колено и забивали, как скот. На Донбассе и не только там, глядя на Одессу 2го мая 2014 года люди поняли и понимали, что либо они возьмут в руки оружие и будут убивать врага, либо враг устроит такую же бойню уже им. Нынешняя фаза войны, именуемая СВО, - это не только война за суверенитет и субъектность России. Это еще и война, чтобы не было бойни. И поражение в ней - бойней и закончится. Причем бойней всего русского народа. А значит, мы не имеем права проиграть. Только победить Только ликвидация всего укронацистского консенсуса и всех его биологических носителей. А также их пособников, где бы они ни были. И в какие одежды бы ни рядились. https://t.me/ghost_of_novorossia/22636?single Егор Яковлев. Одесская трагедия 2 мая 2014 года: реакция ЕСПЧ

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Слушания в ООН по поводу массового убийства 2 мая в Одессе

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