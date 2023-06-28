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Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)

Сегодня у нас тема посвящена женщинам, которые отдали стране своих детей... мужей... внуков... братьев... самое родное и близкое, что у них было в жизниЗамечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)В самом начале хочу поставить песню Геннадия Кунявского о Святых женщинах РоссииЗамечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Не тени Вы, девчата дорогие!
Вы - Ангелы Хранители России!
В раю Господь, а с ним мужья и дети
Хранят всех Вас на этом белом свете!!!
Геннадий Кунявский
Под портретами женщин будут стоять ссылки на темы, в которых есть или материалы или еще портреты (их бывает в нескольких видах) об их героях.Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Жена ГЕРОЯ Мария Никитенко
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Мама Ирина Камаева
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.37
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Мама Ольга Овчинникова
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.22
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.35
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Жена Анна Нестерова
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.3. (40)Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Мама Татьяна Малявина
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.32
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Мама Татьяна Сапогова
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.29
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Жена Екатерина Мустафина с дочкой
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3
Еще 50 часть
Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Мама Елена Солак
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.13
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.24
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Жена Мария Выгуляр
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.8
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Мама Светлана Быкова
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.32
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Жена Татьяна Вашкова
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.6
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Мама Светлана Кочеткова
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.27
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Мама Нина Мамонтова
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.18
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Галина, бабушка ГЕРОЯ. Ссылки выше под портретом Мамы.Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)
Жена Галина Адмаева с сыном
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41)Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Мама Арина Шаймарданова
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.7
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Жена Надежда Барыкина
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.32
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Мама Таисия Березовец
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Жена Героя Ольга Дитрих с сыном
Портрета самого Героя пока нет

"У войны не женское лицо..."

У войны не женское лицо,
Так у нас в народе говорят...
Только все века врагам назло
Женщины в одном строю стоят
С нашими бесстрашными мужчинами!
Может, потому они смелы?
Что на фронте за мужскими спинами
Твёрдо на ногах стоим и мы?..
Женщины - медсестры, волонтёры!
Повара, хирурги, доктора!
Журналисты мы и фотокоры!
Бьющие по цели снайперá!
Для бойцов поющие артистки!
Поэты и писатели войны!
Есть женщины у нас артиллеристки!
Стоим мы все на рубежах страны!
И "Тигра" и "Рысь" и "Багира",
"Лаванда", "Камыш" и "Пион"
Шлют свой позывной по эфирам -
На слух такой ласковый он!..
Но если они "приласкают"
Врага из орудий своих,
Бежит он, аж "пятки сверкают"!
"Знай наших!", ему говорим!
"Валькирия", "Ведьма", "Заноза",
"Волчица", "Гроза" и "Зима"
В миру были нéжны, как розы,
Но розы завяли - война!..
Теперь позывные у женщин,
То в трепет вгоняют, то в дрожь!
Знать путь этот им предначертан!
Иначе зачем, не поймёшь?
Зачем этим женщинам милым,
Скажите же, ради чего,
Бросать свои семьи, квартиры
И мир, где царило добро?..
А всё, потому что "Знай наших!" -
Девиз тот на все времена!
В одной мы все варимся каше!
И общая это война!..
Поддержим, поможем, прикроем!
И будем не хуже стрелять!
И против врага в общем строе
С мужчинами будем стоять!..
Утешим и раны залечим,
Напишем про подвиги их!
Такой уж нам путь предначертан,
Ведь мы не бросаем Своих!..
...
Возьму себе я тоже позывной!
"Эколог" - так себя я назову!
Хоть на передовой и "тыловой",
Но всё ж в едином с ними я строю!
И днëм я и ночью по буквам стучу
И как пулемëтчик стихами строчу‌!
Словами простыми в поддержку ребят,
Что нас защищают, что насмерть стоят!
Мы с вами, наши парни и девчата!
Мы здесь в тылу за вас стоим горой!
А значит будет скоро 45-й!
С Победой возвратитесь вы домой!
Девчата вновь наденут свои платья!
И наповал сразят всех красотой!
Ну а пока... воюем, сëстры, братья!
И продолжаем мы держать наш строй!..
                                                   ваша Марина Смирнова

Вот еще замечательная песня Геннадия, посвященная мамам, но ее услышать можно только пройдя по этой ссылке: https://www.chitalnya.ru/work/3558966/

Напоминаю, что Геннадий Кунявский, друг Вадима Окладникова. У него есть своя страничка в интернете. Приглашаю заглянуть туда.Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)Страничка Геннадия Кунявского в интернете, которая постоянно пополняется. Там можно посмотреть все его работы и тексты, и песни: https://www.chitalnya.ru/users/Gena58/

Песня о героях России https://vk.com/id779089449?z=video215387785_456239171%2F68f8...

Все ссылки на портреты ГЕРОЕВ работы Вадима Окладникова можно посмотреть вот тут:  Обновляемая библиотека ссылок

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