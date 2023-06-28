Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)

Сегодня у нас тема посвящена женщинам, которые отдали стране своих детей... мужей... внуков... братьев... самое родное и близкое, что у них было в жизни В самом начале хочу поставить песню Геннадия Кунявского о Святых женщинах России Не тени Вы, девчата дорогие!

Вы - Ангелы Хранители России!

В раю Господь, а с ним мужья и дети

Хранят всех Вас на этом белом свете!!!

Геннадий Кунявский

Под портретами женщин будут стоять ссылки на темы, в которых есть или материалы или еще портреты (их бывает в нескольких видах) об их героях. Жена ГЕРОЯ Мария Никитенко

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39)

Мама Ирина Камаева

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.37

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Мама Ольга Овчинникова

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.22

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.35

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Жена Анна Нестерова

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.3. (40) Мама Татьяна Малявина

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.32

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Мама Татьяна Сапогова

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.29

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Жена Екатерина Мустафина с дочкой

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3

Еще 50 часть

Мама Елена Солак

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.13

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.24

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Жена Мария Выгуляр

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.8

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Мама Светлана Быкова

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.32

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Жена Татьяна Вашкова

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.6

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Мама Светлана Кочеткова

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.27

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42) Мама Нина Мамонтова

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.18

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Галина, бабушка ГЕРОЯ. Ссылки выше под портретом Мамы.

Жена Галина Адмаева с сыном

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41) Мама Арина Шаймарданова

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.7

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Жена Надежда Барыкина

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.32

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42) Мама Таисия Березовец

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Жена Героя Ольга Дитрих с сыном

Портрета самого Героя пока нет

"У войны не женское лицо..."

У войны не женское лицо,

Так у нас в народе говорят...

Только все века врагам назло

Женщины в одном строю стоят

С нашими бесстрашными мужчинами!

Может, потому они смелы?

Что на фронте за мужскими спинами

Твёрдо на ногах стоим и мы?..

Женщины - медсестры, волонтёры!

Повара, хирурги, доктора!

Журналисты мы и фотокоры!

Бьющие по цели снайперá!

Для бойцов поющие артистки!

Поэты и писатели войны!

Есть женщины у нас артиллеристки!

Стоим мы все на рубежах страны!

И "Тигра" и "Рысь" и "Багира",

"Лаванда", "Камыш" и "Пион"

Шлют свой позывной по эфирам -

На слух такой ласковый он!..

Но если они "приласкают"

Врага из орудий своих,

Бежит он, аж "пятки сверкают"!

"Знай наших!", ему говорим!

"Валькирия", "Ведьма", "Заноза",

"Волчица", "Гроза" и "Зима"

В миру были нéжны, как розы,

Но розы завяли - война!..

Теперь позывные у женщин,

То в трепет вгоняют, то в дрожь!

Знать путь этот им предначертан!

Иначе зачем, не поймёшь?

Зачем этим женщинам милым,

Скажите же, ради чего,

Бросать свои семьи, квартиры

И мир, где царило добро?..

А всё, потому что "Знай наших!" -

Девиз тот на все времена!

В одной мы все варимся каше!

И общая это война!..

Поддержим, поможем, прикроем!

И будем не хуже стрелять!

И против врага в общем строе

С мужчинами будем стоять!..

Утешим и раны залечим,

Напишем про подвиги их!

Такой уж нам путь предначертан,

Ведь мы не бросаем Своих!..

...

Возьму себе я тоже позывной!

"Эколог" - так себя я назову!

Хоть на передовой и "тыловой",

Но всё ж в едином с ними я строю!

И днëм я и ночью по буквам стучу

И как пулемëтчик стихами строчу‌!

Словами простыми в поддержку ребят,

Что нас защищают, что насмерть стоят!

Мы с вами, наши парни и девчата!

Мы здесь в тылу за вас стоим горой!

А значит будет скоро 45-й!

С Победой возвратитесь вы домой!

Девчата вновь наденут свои платья!

И наповал сразят всех красотой!

Ну а пока... воюем, сëстры, братья!

И продолжаем мы держать наш строй!..

ваша Марина Смирнова

Вот еще замечательная песня Геннадия, посвященная мамам, но ее услышать можно только пройдя по этой ссылке: https://www.chitalnya.ru/work/3558966/

Напоминаю, что Геннадий Кунявский, друг Вадима Окладникова. У него есть своя страничка в интернете. Приглашаю заглянуть туда. Страничка Геннадия Кунявского в интернете, которая постоянно пополняется. Там можно посмотреть все его работы и тексты, и песни: https://www.chitalnya.ru/users/Gena58/

Песня о героях России https://vk.com/id779089449?z=video215387785_456239171%2F68f8...

Все ссылки на портреты ГЕРОЕВ работы Вадима Окладникова можно посмотреть вот тут: Обновляемая библиотека ссылок