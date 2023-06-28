Замечательные работы художника Вадима Окладникова из цикла "Святые женщины России" (ч.51)

Сегодня у нас тема посвящена женщинам, которые отдали стране своих детей... мужей... внуков... братьев... самое родное и близкое, что у них было в жизниВ самом начале хочу поставить песню Геннадия Кунявского о Святых женщинах РоссииНе тени Вы, девчата дорогие!
Вы - Ангелы Хранители России!
В раю Господь, а с ним мужья и дети
Хранят всех Вас на этом белом свете!!!
Геннадий Кунявский
Под портретами женщин будут стоять ссылки на темы, в которых есть или материалы или еще портреты (их бывает в нескольких видах) об их героях.Жена ГЕРОЯ Мария Никитенко
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.2. (39)
Мама Ирина Камаева
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.37
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Мама Ольга Овчинникова
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.22
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.35
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Жена Анна Нестерова
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.3. (40)Мама Татьяна Малявина
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.32
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Мама Татьяна Сапогова
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.29
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Жена Екатерина Мустафина с дочкой
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.3
Еще 50 часть
Мама Елена Солак
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.13
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.24
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Жена Мария Выгуляр
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.8
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Мама Светлана Быкова
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.32
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Жена Татьяна Вашкова
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.6
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Мама Светлана Кочеткова
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.27
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Мама Нина Мамонтова
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.18
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Галина, бабушка ГЕРОЯ. Ссылки выше под портретом Мамы.
Жена Галина Адмаева с сыном
Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.4. (41)Мама Арина Шаймарданова
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.7
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Жена Надежда Барыкина
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.32
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)Мама Таисия Березовец
Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34
Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)
Жена Героя Ольга Дитрих с сыном
Портрета самого Героя пока нет
"У войны не женское лицо..."
У войны не женское лицо,
Так у нас в народе говорят...
Только все века врагам назло
Женщины в одном строю стоят
С нашими бесстрашными мужчинами!
Может, потому они смелы?
Что на фронте за мужскими спинами
Твёрдо на ногах стоим и мы?..
Женщины - медсестры, волонтёры!
Повара, хирурги, доктора!
Журналисты мы и фотокоры!
Бьющие по цели снайперá!
Для бойцов поющие артистки!
Поэты и писатели войны!
Есть женщины у нас артиллеристки!
Стоим мы все на рубежах страны!
И "Тигра" и "Рысь" и "Багира",
"Лаванда", "Камыш" и "Пион"
Шлют свой позывной по эфирам -
На слух такой ласковый он!..
Но если они "приласкают"
Врага из орудий своих,
Бежит он, аж "пятки сверкают"!
"Знай наших!", ему говорим!
"Валькирия", "Ведьма", "Заноза",
"Волчица", "Гроза" и "Зима"
В миру были нéжны, как розы,
Но розы завяли - война!..
Теперь позывные у женщин,
То в трепет вгоняют, то в дрожь!
Знать путь этот им предначертан!
Иначе зачем, не поймёшь?
Зачем этим женщинам милым,
Скажите же, ради чего,
Бросать свои семьи, квартиры
И мир, где царило добро?..
А всё, потому что "Знай наших!" -
Девиз тот на все времена!
В одной мы все варимся каше!
И общая это война!..
Поддержим, поможем, прикроем!
И будем не хуже стрелять!
И против врага в общем строе
С мужчинами будем стоять!..
Утешим и раны залечим,
Напишем про подвиги их!
Такой уж нам путь предначертан,
Ведь мы не бросаем Своих!..
...
Возьму себе я тоже позывной!
"Эколог" - так себя я назову!
Хоть на передовой и "тыловой",
Но всё ж в едином с ними я строю!
И днëм я и ночью по буквам стучу
И как пулемëтчик стихами строчу!
Словами простыми в поддержку ребят,
Что нас защищают, что насмерть стоят!
Мы с вами, наши парни и девчата!
Мы здесь в тылу за вас стоим горой!
А значит будет скоро 45-й!
С Победой возвратитесь вы домой!
Девчата вновь наденут свои платья!
И наповал сразят всех красотой!
Ну а пока... воюем, сëстры, братья!
И продолжаем мы держать наш строй!..
ваша Марина Смирнова
Вот еще замечательная песня Геннадия, посвященная мамам, но ее услышать можно только пройдя по этой ссылке: https://www.chitalnya.ru/work/3558966/
Напоминаю, что Геннадий Кунявский, друг Вадима Окладникова. У него есть своя страничка в интернете. Приглашаю заглянуть туда.Страничка Геннадия Кунявского в интернете, которая постоянно пополняется. Там можно посмотреть все его работы и тексты, и песни: https://www.chitalnya.ru/users/Gena58/
Песня о героях России https://vk.com/id779089449?z=video215387785_456239171%2F68f8...
Все ссылки на портреты ГЕРОЕВ работы Вадима Окладникова можно посмотреть вот тут: Обновляемая библиотека ссылок
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