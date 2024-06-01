Сусанин по фамилии Вобликов

Перед самой Великой Отечественной войной Василий Яковлевич Вобликов приладил к своему дому хорошее, крепкое деревянное крыльцо. В те годы в селе Афанасьево Измалковского района крылечек больше ни у кого не было. Проходили люди мимо дома Вобликовых, любовались и вздыхали: "Мне бы тоже..." Но никто не успел смастерить — на страну напали фашисты и стало не до новых крылечек. Новости СМИ2

Василий Яковлевич, которому в 1941 году исполнилось 68 лет, проводил на фронт сына, остался в доме за хозяина и стал держать на плечах хозяйство своей большой семьи. И ничем не показывал, что эта ноша тяжела.

Между тем, началась первая военная зима. Немцы, рассчитывавшие на лёгкую победу, отведали русского характера. Их только что выгнали из Ельца, и теперь оккупанты отступали, в спешке пытаясь найти дорогу на Измалково, а оттуда - на Ливны, чтобы присоединиться к своим. По пятам шла Красная Армия.

Глухой морозной ночью с 9-го на 10 декабря уставшая, промёрзшая колонна фашистов шла через Афанасьево. Им позарез требовался проводник, сами они не нашли бы дорогу в такой глуши. В этот момент и сыграло роковую роль крыльцо, которое с такой любовью смастерил Василий Яковлевич. Видимо, немцы решили, что здесь живёт деревенский староста. Прикладами выбили дверь и ворвались в дом старика. Домочадцев не тронули, но самому Василию Яковлевичу даже не дали обуться. Босиком вытолкали за дверь, где поджидали около трёхсот солдат и офицеров, и кое-как объяснили, что им от него надо.

Выбор у Вобликова имелся. Немцы не требовали вести их до самого Измалково, им нужны были лишь дорога, по которой можно провезти военную технику, да верное направление. Вобликов выслушал их, кивнул и пошёл вперёд. Он уводил смерть из своего села.

ПОДВИГ

Поначалу дорога выглядела довольно сносной. Позади осталось Афанасьево, впереди чернел густой лес. Василий Яковлевич двигался уверенно и быстро, хотя ноги уже ничего не чувствовали. И фашисты, привыкшие к предательству и ценившие прежде всего собственную жизнь, поверили в искренность "старосты". Настолько поверили, что, увидев надёжность пути, отпустили его домой и пошли дальше сами. Да недалеко ушли. Ведь это была дорога, окаймлённая глубокими оврагами. В любое другое время года её коварство заметить несложно. Но зимой, тем более, ночью, в метель, она выглядела вполне обычно. К тому же фашисты устали и замёрзли, поэтому сразу не поняли, в чём дело. Но вот в овраг потихоньку начала сползать техника. Дорога становилась всё уже, обозы уже не помещались на ней. Немцы хотели развернуться, но услышали шум - их настигали наши войска. Обороняться захватчикам оказалось нечем. И, осознав свою гибель, фашисты решили отомстить тому, кто перехитрил их. Несколько человек догнали Вобликова, который уже почти добрался до Афанасьево, и закололи штыками.

Утром соседи нашли убитого героя и принесли домой. На теле Василия Яковлевича обнаружили более двадцати колотых ран.

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ

Казалось бы, такой подвиг нельзя не заметить.

Однако Василий Яковлевич не был посмертно удостоен ни ордена, ни медали. Правда, после войны в Афанасьево приезжал следователь из Москвы, чтобы выяснить, действительно ли Вобликов совершил такой героический поступок. Установил подлинность подвига, но на этом всё и закончилось.

Вообще, за годы борьбы с немецкими захватчиками более ста человек повторили героический поступок костромского крестьянина Ивана Сусанина. Одним из первых в этом почётном списке официально значится Матвей Кузьмич Кузьмин из деревни Куракино Псковской области. Фашисты потребовали от него провести их к соседней деревне Першино, в тыл наших солдат. Матвей Кузьмич согласился, а сам послал вперёд сына Василия, чтобы тот предупредил советских бойцов о нападении. На самом деле до Першино было пару часов ходьбы, но Кузьмин водил за собой оккупантов много часов, а к полуночи вывел их к засаде. Разгадав обман, немцы расстреляли своего проводника, но и сами погибли.

О подвиге старика узнал фронтовой корреспондент газеты "Правда", известный писатель Борис Полевой. Так родился рассказ "Один день Матвея Кузьмича". Сам герой посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Но обратите внимание на дату: о героическом поступке Кузьмина стало известно из газет в феврале 1942 года. А Вобликов увёл фашистов из Афанасьево в ночь на 10 декабря 1941 года. Получается, он одним из первых в годы войны повторил подвиг Ивана Сусанина.

ФИЛЬМ

В родном селе героя помнят. По соседству с Афанасьево, в деревне Сахаровка, живёт археолог Юрий Васильевич Машкарин. Он с огромным увлечением собирает старинные предметы быта и изучает историю родного края. Долгое время Машкарин восстанавливал подробную историческую картину жизни Измалковского района во время немецкой оккупации. И узнал от старожилов о Василии Яковлевиче. Судьба земляка потрясла Машкарина. Он стал искать могилу героя, но, к сожалению, теперь не известно, где она.

Тогда Юрий Васильевич предложил афанасьевцам увековечить память о Вобликове. Они, конечно, поддержали его идею. И теперь в центре села, на плите, установленной в честь героев Великой Отечественной войны, есть мемориальная доска, посвящённая Василию Яковлевичу. Правда, на ней написано, что Вобликов отказался сопровождать оккупантов.

...В ноябре прошлого года подвиг Василия Яковлевича был экранизирован. Художественно-документальный фильм "По следам Ивана Сусанина" дебютировал на телеканале "Россия 1". Его авторы и создатели - липчане Валерий Перелыгин и Александр Беззубцев.

Сюжет таков: в Афанасьево приезжает тот самый следователь из Москвы и ведёт расследование подвига. А в это время голос за кадром озвучивает его мысли, и в представлении следователя возникает как бы хроника той ужасной ночи.

Авторы специально ездили в Москву, чтобы показать в кадре именно то официальное дело, которое завёл настоящий следователь, но им это не удалось.

Работа над фильмом продолжалась более полугода. Местные жители, узнав о проекте, сразу же пришли на помощь и предложили свои вещи.

А главной проблемой стало... отсутствие снега. Фильм-то снимали в тёплое время года. Телевизионщики обычно заменяют его поваренной солю или пеной. Первый вариант "отпал" практически сразу: чтобы кадр выглядел реальным, потребуется аж несколько камазов соли! Поэтому выбрали пену. На выручку пришла пожарная часть близлежащего села Чернава. Загвоздка была в том, что в пожарной машине количество пены ограничено, а поэтому число дублей должно быть минимальным, ведь "снег" довольно быстро тает. Однако, несмотря на серьёзные волнения всей съёмочной группы, нужные сцены отсняли буквально с первой попытки.