Героический подвиг пограничников



Неравный бой произошёл во вторник 13 июля 1993 года.

Большая группа таджикских и афганских душманов перешла государственную границу с целью уничтожить 12-й погранотряд «Сари-гор» и отомстить за неудачные попытки перехода границы. Заставе, на которой находилось 47 военнослужащих, противостояло около 250 боевиков с двумя минометами, 4-мя безоткатными орудиями, 5-6 реактивными установками, 12 пулеметами под командованием опытного командира 55-й пехотной дивизии Афганистана этнического узбека Кази Кабира (Мохаммад Кабир Марзбон).

Российские пограничники 11 часов отражали атаки противника и потеряли 25 человек убитыми.

Пограничники московского погранотряда остались на границе и после развала Советского Союза. Уже в сентябре 1992 года была создана Группа Пограничных войск России в Республике Таджикистан.

В 1992 году в Таджикистане развернулась гражданская война, напряжённой была и обстановка в соседнем Афганистане. Боевики таджикской оппозиции при поддержке афганских душманов (моджахедов) неоднократно пытались совершить прорыв границы.



13 июля 1993 году через границу перешло 14 боевых групп, в общей сложности около 250 боевиков вооруженных до зубов, с артиллерией, с целью уничтожить заставу. Силы нападавших возглавлял афганский полевой командир Кари Хамидулло. Одной из групп командовал печально известный по Чечне Хаттаб.

12-я застава стояла в низине, окруженная горами. Этим воспользовались душманы, окружив её со всех сторон для перекрестного огня. На заставе находилось 47 российских военнослужащих и 1 гражданский - средний брат начальника заставы Иван Майборода, не являвшийся военнослужащим.

Российский наряд заметил крадущихся душманов ночью, в 4 часа утра. Пограничники окликнули боевиков, предложив им сложить оружие.

Начальник заставы погиб в первые минуты боя, и командование принял его заместитель лейтенант Андрей Мерзликин. Пограничникам серьезно повезло, что незадолго до боя на заставу подвезли несколько сверхштатных пулеметов - душманы не ожидали такой плотности ответного огня.

О нападении сообщить не смогли. Проводную связь перерезали моджахеды и рация была выведена из строя огнем снайпера. Но на соседней заставе бой услышали.

В 7.40 с 13-й погранзаставы в район пограничной заставы вышел резерв Московского пограничного отряда подполковника В. Масюка в составе: 105 человек от пограничного отряда, 12 человек от КНБ, 1 танк Т-72 и 1 БМП от КНБ, 2 БМП от 149-го МСП 201-й МСД. 120-мм миномет, который подошел в 9.25 к повороту дороги, был обстрелян подствольными гранатометами из стрелкового оружия. Саперная группа обнаружила на дороге мины, которые не могла уничтожить из-за сильного огневого прикрытия. Несмотря на нанесение авиационных ракетных ударов (с 8.00 до 11.30), противник вел интенсивный огонь по резерву пограничного отряда и не дал возможности разминировать дорогу и продвинуться к 12-й погз.

Отряд поддержки от 201-й МСД (танк — 1, БМП — 2, БТР — 1, «Шилка» (ЗСУ-23-4) — 1). Старшим бронегруппы был заместитель командира полка по воспитательной работе Сергей Федорович Марченко. Вертолетом в Куляб из Душанбе были переброшены три экипажа танков, три экипажа БМП, три расчета 2С1 (самоходно-артиллерийской установки).

К 14.30 противник был подавлен огнем из всего имеющегося вооружения.

К семи часам оборона сжалась до нескольких очагов, но ворваться на заставу у моджахедов не получалось.

Лейтенант Мерзликин вспоминал: Застава вела бой до тех пор, пока не кончились патроны и гранаты. После того, как стало ясно, что в ближайшее время помощи ждать неоткуда, а тем, кто останется на заставе грозит неминуемая гибель, я принял решение прорываться. В минуту недолгого затишья собрал всех оставшихся в живых бойцов, рассказал о своем решении. Несколько человек, которым было трудно передвигаться самостоятельно, добровольно предложили прикрыть наш отход.

Отход был проведён успешно, и вышедшие к своим пограничники были эвакуированы на вертолёте.

При поддержке авиации, огня минометов (в 16.00 вертолетом был доставлен один 120-мм миномет), после обнаружения и уничтожения саперной группой трех фугасов, двух противотанковых мин, в 18.30 резерв пограничного отряда и бронегруппа 201-й МСД заняли кишлак Саригор. В дальнейшем, продвигаясь под огнем противника, в 20.10 заняли 12-ю погранзаставу. Саперная группа на заставе обнаружила и обезвредила 10 противопехотных мин. Все помещения пограничной заставы сгорели.

Вскоре отыскали одного из солдат, прикрывавших отход — израненного местного уроженца. Вечером, ночью и на следующий день к своим поодиночке вышли еще четверо пограничников. Прорываясь им пришлось драться врукопашную с использованием шанцевого инструмента. На пятерых они имели один-единственный неизрасходованный короб к пулемету.

Немаловажную роль в ходе подавления боевиков играло подразделение ракетных войск и артиллерии группировки под командованием капитана Геннадия Артёменко. Артиллерия уничтожила порядка 19 боевиков и три единицы техники. Связь поддерживало подразделение войск связи группировки под командованием старшего лейтенанта Владимира Коробова, которое помогло вызвать поддержку со стороны 149-го гвардейского мотострелкового полка из состава 201-й мотострелковой дивизии, расквартированного в г. Кулябе.

Лишь к вечеру боевиков выбили с территории Таджикистана.

По итогам боя погибли 22 пограничника и три военнослужащих 201-й мотострелковой дивизии.

Потери боевиков предположительно до 70 человек.

После разбора "полетов" был отправлен в отставку командующий Пограничными войсками Российской Федерации генерал-полковник Владимир Шляхтин, а министру безопасности Виктору Баранникову объявлен выговор за выявленные недостатки в работе.

В 2008 году полностью разрушенная погранзастава «Сари-гор» была восстановлена на деньги, переданные США, но не на прежнем месте заставы, а перенесена выше в горы - на несколько километров ближе к пограничной комендатуре Йол, на самом верху ущелья.

Приказом министра безопасности Российской Федерации № 413 от 1 ноября 1993 года 12-я пограничная застава получила наименование «имени 25 героев». По итогам боя шестеро пограничников были удостоены звания Героя Российской Федерации (в том числе четверо — посмертно).

Бой лёг в основу художественного фильма «Тихая застава» и был показан в последней серии сериала «Застава».ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДМИТРИЯ РАЗУМОВСКОГО В "КОМСОМОЛЬСКУЮ ПРАВДУ". "Складывается впечатление, что войну ведет майоро-лейтенантское звено, а остальные только и делают, что прикрывают, извините, свою задницу".

1994 год.

Начальник заставы «десантно-штурмовой маневренной, группы Московского пограничного отряда. Пишу вам с болью в сердце, потому, что 19 августа погибли мои боевые товарищи. Еще пишy потому, что устал биться головой о стену и надеюсь, что хотя бы Вы сможете поднять наши больные вопросы на должный уровень. К нам часто приезжают корреспонденты, задают много вопросов, но почему-то при трансляции все наши интервью корректируются и острые углы из них вырезаются.

Служу в Таджикистане 4 года. Пришел сюда по своей воле охранять границу Великого государства. Верю и сейчас, что это в интересах России. По многим причинам. Но почему Россия так наплевательски относятся к своим сыновьям, которые ради нее головы свои складывают? Вспомним 13 июля 1993 года. Этот день навсегда останется черным в моей памяти. Погибли 25 российских пограничников, в том числе начальник заставы. Он был мне больше, чем друг. Сейчас говорят только о его и ребят подвиге.

Но подвиг заслонил собой разгильдяйство и безалаберность целого ряда лиц.

Начнем с первопричин. Активные боевые действия до нападения на 12-ю заставу велись уже два года. Все это время пограничники стонали от нехватки личного состава. Нас вынудили забыть о боевой подготовке, потому что вновь прибывшие солдаты сразу отправлялись затыкать дыры на границу. Укомплектованность на заставах в лучшем случае была шестидесяти процентная. В результате наши пограничные войска стали больше похожи на ополчение, нежели на подразделения профессионалов…

....помню его фразу. «Дима, знаешь, у нас на «Турге» «духи» уже три недели сидят, нам запретили их трогать, говорят, они нас от вовчиков охраняют».

Вовчики - это вооружённая таджикская оппозиция. Вдумайтесь, на контролируемой российскими пограничными войсками территории российских пограничников охраняют от боевиков (!) вооруженные нарушители границы из Афганистана! Жалко, я тогда не уточнил, КТО конкретно отдал эту команду. Противник целый месяц вел наблюдения за заставой. Все это время командование бездействовало, что и убедило молодого начальника заставы: противник опасности не представляет.

Выдвижение резерва тоже вызывает много вопросов.

Российская армия всегда, была сильна строгим соблюдением суворовских принципов, один из которых гласит: «Сам погибай, а товарища выручай». Помощь в тот день не пришла. То, что было много мин на единственной дороге, что у противника была артиллерия, крупнокалиберные пулеметы — просто детский лепет.

В Афганистане успешно использовалась тактика захвата площадок с вертолетов десантными подразделениями. Высадка на площадки была возможна, но ей пренебрегли якобы для того, чтобы сберечь людей. Сберегли. А ребята на заставе погибали, наблюдая, как в 2 километрах от них стоят и молчат наши танки.

Скажите, может ли быть еще более мучительная смерть?

А что произошло после боя? Вместо того, чтобы наказать зарвавшихся, оголтелых бандитов, Москва ограничилась сбрасыванием осветительных бомб над границей. Пусть кто попробует это отвергнуть — я видел это собственными глазами. А также получал приказы, как и другие, не открывать огонь по той стороне.

Уничтожена целая пограничная застава — и никаких ответных мер со стороны России. Американцы, уверен, не задумываясь, провели бы акции возмездия, после которой афганцы и оппозиционеры задумались, продолжать им эскалацию конфликта или затормозить. Наше же правительство ограничилось нотой протеста.

Конечно, такие приказы — не открывать огонь — мы не выполняли, и, выражаясь нашим языком, валили всех подозрительных вооруженных на той стороне. Расстреляли несколько базовых кишлаков. Но это делали только мы, и под свою ответственность. Складывается впечатление, что войну ведет майоро-лейтенантское звено, а остальные только и делают, что прикрывают, извините, свою задницу.

Полковник Плетнев, всеми уважаемый офицер, отличавшийся тем, что никогда не давал спуска противнику и пользовался принципами: «Око за око, зуб за зуб», был удален с границы. Наверное, от греха подальше. А наших погибших товарищей как-то потихоньку и позабыли. И все пошло своим чередом. Войсковой операцией заняли гору, откуда обстреливалась 12-я застава и на этом все закончилось.

Пользуясь нашим бездействием, душманы спокойно стали готовиться к своим последующим делам — кстати, готовиться на нашей территории. Правда, было запланировано несколько операций по уничтожению бандформирований, но почему-то при их проведении планы резко изменились. И первоначальные задачи выполнялись едва на 50 процентов. Противник при таких наших действиях потерь почти не понес и со своих позиций выбит не был. Наши боевые группы при подходе к позициям противника останавливались и возвращались указанием сверху. Говорю так, потому что не раз водил такие группы.

И ни разу,

ни разу не выполнял первоначально поставленной задачи, т. к. ее выполнению препятствовал вновь отданный приказ. Не знаю, какие боевые донесения шли в Москву. Наверное, по ним мы уничтожили уже пол-Афганистана.

Следующий большой вопрос: почему на российских заставах в Таджикистане на 80 процентов военнослужащих — таджики? Наверное, не будет секретом, что офицеры им не доверяют. С их приходом в массовом количестве появились неуставные взаимоотношения на национальной почве....

..., снизилась дисциплина. Эти военнослужащие в большинстве своем понимают только кулак.

Вернемся к бою на 12-й заставе. Вспоминаю слова его участников: из 15 таджиков только двое вели стрельбу, остальные прятались за спиной русских парней. В нашем подразделении из сорока с лишним таджиков осталось всего 10, остальные убраны за низкие морально-боевые качества в другие подразделения (которые меньше или вообще не сталкиваются с противником).

Помню доклад русского сержанта командира отделения во время боя на 16-й заставе Московского отряда:

«Таджики отказываются стрелять, говорят, что там их братья — мусульмане».

В результате весь удар противника на правом фланге пришелся на пятерых русских мальчишек. Они не дрогнули и выстояли. Выстояли бы и на 12-й заставе, если бы часовой Бобоходжаев, обнаружив «духов», не сбежал, не предупредив заставу. Через его пост душманы и зашли на заставу никем не замеченные. А этот вышел через два дня с пулеметом и неизрасходованным боекомплектом.

Кто подписывал указ о его награждении медалью «За отвагу»? И ведь вручили, хотя все знают правду. Чем это объяснить?

После гибели 12-й заставы не изменилось ни-че-го.

За две недели июня в Душанбе убивают 9 русских военнослужащих, ответных заметных мер не принимается. Во всяком случае, акты террора продолжаются. И опять горстка наших бойцов в течение ночи и дня отражает атаки моджахедов. Гибнет семеро наших ребят. Со Славой Токаревым,....

....люди. Теперь их уже не вернешь.

По телевидению потом заявляют, что мы и впредь будем давать жесткий отпор всем провокациям. Что, всегда такой ценой? Территория, с которой атаковали наши посты, — на нашей стороне, и находилась она под контролем противника больше года. Что, не было сил и средств очистить ее раньше?

Мы бы справились, но ходить туда было запрещено. И вот результат. Правительство, поохав, дало ноту протеста правительству страны, в которой воина давно стала нормой жизни.

Ну, спасибо, в который раз мы тронуты вашей заботой. Мы готовы и в будущем служить вам пушечным мясом, вот только не знаем, ради каких интересов. Ради чего гибнут наши друзья?

Где же твоя забота о русских, Россия? Кто же положит всему этому конец? Люди, воюющие уже 3-й год, не являются, по бумагам, участниками войны. Не имеют в России даже угла, я уже не говорю о благоустроенной квартире. Обидно чувствовать себя людьми второго сорта. К нам приезжают военнослужащие, корреспонденты — за время командировки в Таджикистан они получают 12 долларов суточных (курс на 30.09.1994: $1 - 2596 руб). Я же за боевой выход имею 3 600 рублей в сутки. Страховку за контузию не могу получить больше года.

Да что я — половина моих сослуживцев живет в еще более худших условиях.

Можно привести еще много примеров бессовестного отношения правительства к своим гражданам, но их хватит на целую книгу.

Может быть, хоть вы сможете что-нибудь попытаться изменить.



С уважением,

РАЗУМОВСКИЙ Дмитрий Александрович, капитан, начальник заставы десантно-штурмовой маневренной группы Московского погранотряда. Таджикско-афганская граница.

Как вы думаете, что произошло с истинным патриотом и честным русским офицером?

То, что и следовало ожидать. Его выпнули с треском из армии, да еще и с волчьим билетом!

Хотели устроить "суд офицерской чести" (чьей интересно?), но тут погранотряды встали на защиту и пригрозили открыть границу, устроив ад на отдельно взятой территории.

Дмитрий вернулся в Ульяновск, но нигде не смог приткнуться, поскольку граница для него была всем. Но тут его пригласиль в Управление "В", ФСБ России, более известное как группа Вымпел.

Принимал учвстие в обоих Чеченских войнах... много ходил со своей группой по тылам противника, а потом... Беслан.

Дмитрий Разумовский с позывным «Майор» еще при жизни считался легендой спецназа. За ним охотились, объявлялись огромные денежные суммы. Благодаря тщательно планируемым операциям, где внимание уделялось каждой незначительной детали, среди сослуживцев получил созвучное фамилии прозвище Разум. Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 2004 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, подполковнику Разумовскому Дмитрию Александровичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Его родственникам был вручён знак особого отличия Героя Российской Федерации - медаль «Золотая Звезда». Похоронили Дмитрий Разумовского с воинскими почестями на Аллее Героев Николо-Архангельского кладбища Москвы, среди бойцов, сложивших голову, защищая Отчизну.

Подвиг 12-й погранзаставы на таджика-афганской границе

ГЕРОЯМ-ПОГРАНИЧНИКАМ.

Посвящается героическому подвигу 12-й погранзаставы "Сари-гор" Московского пограничного отряда группы пограничных войск РФ в Республике Таджикистан, принявшей 13 июля 1993 года неравный бой на границе Таджикистана с Афганистаном.

Каждый год, в середине лета,

В тех краях, где стоит жара,

Средь развалин прошлого века

Начинает гореть трава.

Без поджога и без причины

Полыхает сама собой.

Будто помня, что здесь мужчины-

Пограничники приняли бой.

Моджахеды шли словно туча,

Опускаясь с афганских гор.

Но не тот оказался случай

На двенадцатой "Сари-гор".

Сорок восемь парней отважных

Встали насмерть против трехсот,

Под огнём беспощадно-страшным

Закрывая врагу проход.

Сорок восемь парней заставы,

Двадцать три осталось в живых.

Двадцать пять поминают в храмах,

Двадцать пять навек молодых.

Каждый год, в середине лета,

В тех краях, где стоит жара,

Поминальным пожаром-светом

Начинает гореть трава.



Автор Ирина Трусова.

