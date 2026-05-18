Некоторые музеи Санкт-Петербурга, ч.16

Продолжим разговор, начатый в предыдущей теме о Большом дворце г.Пушкин. Ко дворцу относится и пристройка Зубовского флигеля.

Проект южной пристройки к Большому Царскосельскому дворцу составил Юрий Фельтен. Здание флигеля (ничего себе так флигелёк!) было решено в формах классицизма. Первый этаж облицован гранитом, по центру фасада попарно поставлены двенадцать колонн коринфского ордера, они вытесаны из ювенского белого мрамора.

Строительство началось в 1779 году, полностью работы были закончены через шесть лет. Руководил ими Илья Неелов (1745–1793) — сын Василия Неелова, который также работал в Царском Селе и является создателем пейзажной части Екатерининского парка. Оба впоследствии были архитекторами Царского Села. Пётр Неелов построил, в частности, Александровский дворец

Нынешнее название — Зубовский — флигель получил не сразу, а много лет спустя, по фамилии последнего из фаворитов Екатерины II — Платона Зубова. Молодой человек жил в комнатах первого этажа. Там же до него поочерёдно размещались: Григорий Потёмкин, Александр Ланской, Александр Дмитриев-Мамонов.

Дале посетим так называемую Табакерку: личные апартаменты императрицы Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Личные комнаты Екатерины II были утрачены Да там, кроме стен все было утрачено, как и остальных дворцах!!!!) во время Великой Отечественной войны, но сейчас интерьеры почти полностью восстановили. Помещения второго этажа стали половиной самой императрицы. Она оформила для себя Купольный и Китайский залы, Серебряный и Зеркальный кабинеты, Опочивальню и Туалетную, Синий кабинет (Табакерку) и Рафаэлевскую комнату. Над интерьерами работали шотландский архитектор Чарльз Камерон и итальянец Джакомо Кваренги. Использовались необычные для того времени материалы: синее, молочное и аметистовое стекло, серебро, зеркала. Вместо привычных громоздких печей комнаты украсили камины, объёмная золочёная резьба уступила место белоснежной лёгкой лепке. Новый флигель пришёлся по душе императрице, поэтому она переехала туда, едва были готовы первые две комнаты. Часть Зубовского флигеля императрица строила для себя, в соответствии со своим пониманием удобства и комфорта. Одной из ее излюбленных комнат была табакерка с турецким диваном - специальное место для отдыха. Кстати, Екатерина II стала первой, кто оборудовал такую комнату. Потом эта традиция продолжилась среди других императоров.Во время Великой Отечественной войны помещения Зубовского флигеля, сохранившие отделку XIX века, сильно пострадали в пожаре и были полностью утрачены. Опочивальня и Купольный зал.

Затем, в 50-е годы, они были перестроены под нужды Военно-морского радиотехнического училища, которое заняло тогда часть Екатерининского дворца. В результате исторические объёмы комнат были нарушены, а остатки фрагментов отделки сняли и передали в фонды музея. Только полвека спустя, после реставрационных работ 2001–2004 годов, Зубовский флигель начал обретать первоначальный вид. Ещё более десяти лет после этого там проводились временные выставки, пока в 2019 году музей-заповедник «Царское Село» и ПАО «Газпром» не анонсировали начало масштабного совместного проекта «Екатерина II. Личное пространство». В рамках этого проекта к 2023 году были отреставрированы восемь интерьеров. Работа у специалистов непростая. Во-первых, приходилось иметь дело с необычными материалами, которые использовались при отделке в конце XVIII века. Во-вторых, процесс в разы усложнялся тем, что от прежних интерьеров сохранилось совсем немного: плашки паркета, части мраморного портала камина, столик из Синего кабинета, портьеры и фрагменты росписи на оконном откосе в Китайском зале.

Реставраторам приходилось опираться на иконографический материал из коллекции музея: акварели, фотографии довоенного времени и автохромы 1917 года с изображениями апартаментов, — а также описания комнат из разных исторических источников. Китайский зал – один из восьми личных апартаментов Екатерины II в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Великолепное убранство его роскошных интерьеров было полностью утрачено в годы Великой Отечественной войны.Десюдепорты из Китайского зала Зубовского флигеля Екатерининского дворца Пробные панно китайского лака созданы пекинской художественной компанией «Синьсинши» для музея-заповедника «Царское Село».

Настенные лаковые панно для Китайского зала в Зубовском флигеле Екатерининского дворца сделают китайские мастера — так же, как это было в XVIII веке.

Увидеть вблизи пример этих уникальных декоративных панелей, устанавливаемых над дверным или оконным проёмами, можно на инсталляции «Путь шедевра» в Лахта Центре. Всего в Зубовском флигеле 12 декоративных объёмных композиций с изображением фантастических китайских пейзажей. Они выполнены в стиле шинуазри (chinoiserie (франц.) – «китайщина»). В 2025 году были воссозданы и показаны на выставке, а реставрация пока продолжается. В декоре царскосельских десюдепортов – большие позолоченные горки с пещерами, арками и сквозными окнами. На горках установлены разноцветные китайские павильоны с изогнутыми крышами с колокольчиками, круглые и конусообразные зонтики, деревья разных типов. К беседкам и зонтикам ведут вырубленные в скалах ступени. Вершины горок соединяют подвесные мостики. Китайский зал Зубовского флигеля Екатерининского дворца Царского Села. Автохром 1917 года. Фото: ПАО «Газпром»

Девушка с кувшином

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.

Дева печально сидит, праздный держа черепок.

Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;

Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.

— А. С. Пушкин

«Девушка с кувшином» — символ Царского села, уникальная статуя, созданная специально для Екатерининского парка.

Изначально на месте был родник, который в 1758 году был закрыт в камеру и подведен к пруду водоводом. А в 1808–1810 годах по указанию Александра I участок преобразовали в фонтан, разработав сложную систему подачи воды, чертежи которой утеряны.

Статую создал академик Павел Соколов в 1816 году. До установки она стояла в гипсовом виде в музее. Скульптура изображает изящную девушку в греческой тунике с печальным взглядом на разбитый кувшин — символ несбывшихся мечтаний, возможно, изображение супруги Александра I или Елизаветы Алексеевны. В годы войны статую спрятали, а после — временно разместили в Лицее. Сегодня оригинал хранится в запасниках музея-заповедника, а на месте — копия 1990 года. В 1944 году статую временно перенесли в Глиникский дворец, а затем вернули на место. Также есть копии, подаренные Александрой Фёдоровной брату и украшавшие другие парки.

С наступлением холодов все скульптуры Екатерининского парка в музее-заповеднике, в том числе и скульптурные группы самого дворца, одевают в "зимнюю одежду", чтоб сохранить от разницы температур и непогоды. По весне, когда установливается достаточно комфортная суточная температура воздуха для парковых скульптур их освобождают.

Скульптуры Екатерининского парка в музее-заповеднике «Царское Село» освободились от «зимних одежд».

Специалисты снимают с них защищавшие их всю зиму деревянные футляры.

В прошлом году первыми весну встретили венецианские статуи, украшающие фасад Екатерининского дворца и Эрмитажную аллею. На освобождение других парковых скульптур у специалистов уйдёт около двух недель. Последним лишится «зимней одежды» Мраморный фонтан и фигуры китайцев на Большом Китайском мосту в Александровском парке - рассказали в соцсетях ГМЗ «Царское Село».

Скульптуры в Царском Селе провели под футлярами чуть больше пяти месяцев.

Всего в коллекции парковой скульптуры музея более 70 экспонатов — мраморные, бронзовые, гальванопластические и чугунные статуи, бюсты, мраморные и гранитные пьедесталы и вазы, три античные мозаики I-III веков нашей эры.

Гордость коллекции — венецианская декоративная скульптура первой четверти XVIII века. В основном это изображения мифологических персонажей и аллегорий: произведения Антонио Тарсиа, Пьетро Баратта, Джованни Бонацца, Бортоло Модоло, Джованни Дзордзони, Джузеппе Дземиниани и других мастеров.

«Это один из самых трепетных моментов и самая радостная работа. Когда мы открываем нашу бесценную скульптуру после долгой зимы, это означает, что весна необратима. Наши греческие герои, аллегории, нимфы и мифологические существа снова вместе и готовы вызывать восхищение посетителей», – отметила хранитель скульптуры музея-заповедника «Царское Село» Наталья Лансере.

А вот Екатерининский парк Екатерининский парк чем-то напоминает петергофский Нижний парк. Такой же строгий, красивый, «по линеечке». Отражает менталитет той персоны, при которой он в общем и целом и приобрел свой нынешний вид - императрицы Екатерины II.

Екатерининский парк необычайно гармоничен, если говорить о дизайне: классицизм повсюду, изредка «отсвеченный» другими стилями или течениями. А вот в функционале полная эклектика.

Есть развлекательные заведения вроде Концертного зала или Эрмитажа.

Есть полезные, например, Холодная баня, по сути, аквапарк XVIII века. Свое предназначение у Адмиралтейства и Грота.

А есть памятники, которые призваны прославить силу русского оружия — особенно того, которое отличилось в русско-турецких войнах 1770–1780-х годов — Башня-руина, Чесменская, Морейская, Крымская колонны, Кагульский обелиск и другие, а также в первой Великой Отечественной войне 1812 года. Большой пруд в Екатерининском парке

А вот чего нет в Петергофе — Большой пруд, по сути, целое озеро. По нему ходит паром и венецианская гондола. Да и просто сам по себе он красив. И зимой, отбликовывающий вверх снежной глазурью, и, конечно, летом. Да и осенью и весной тоже чудо как хорош.

Посмотреть границы Екатерининского парка на карте можно по ссылке.

О каждой достопримечательности можно много говорить, но попытаемся вкратце.

Камеронова галерея Камеронова галерея — прямоугольное здание с колоннами, расположенное перпендикулярно Екатерининскому дворцу. Изначально — павильон для игры в мяч. Была построена в 1787 году. Строительством руководил шотландец, известный архитектор и археолог Чарльз Камерон (Charles Cameron), чье имя и дало объекту название. Причем дало не сразу, а спустя примерно век.

Первый этаж галереи — массивное сооружение, искусно вписанное в ландшафт. Постройка находится на склоне холма, и по мере спуска с него первый этаж увеличивается в размерах, создавая своим «потолком» горизонтальную поверхность для основания второго.

Каменная отделка мимолетно создает впечатление, будто бы весь этот этаж создан природой, а человек здесь лишь подкорректировал эту «гору» под свои нужны. На самом же деле внутри располагались комнаты для придворных дам, а в наши дни здесь размещают временные выставки. Череда 42 белых колонн, объединенных треугольным портиком, напоминают о греческой архитектуре

Ведущие наверх полукруглые лестницы притягивают внимание и вызывают желание непременно по ним подняться, тем более, что галерея открыта для свободного входа.

У подножия центральной лестницы посетителей гостеприимно встречают скульптуры Геркулеса и Геры, а наверху можно прогуляться среди бюстов греческих мыслителей, философов и политиков, как любила это делать императрица Екатерина II.

Подняться или спуститься с галереи можно также по пандусу, украшенному масками с изображениями античных богов и живыми цветами.

Верхняя ванна Верхняя ванна — павильон, расположенный на берегу одного из Квадратных (Зеркальных) прудов Екатерининского парка. Построен в стиле раннего классицизма по проекту отца и сына Нееловых. Фасады теплого желтого цвета с арочными и круглыми окнами увенчаны балюстрадой.

Если архитектура — «эта музыка, застывшая в камне», то это здание, безусловно, один из самых ее красивых этюдов.

Павильон — бытовое строение: баня с ванной для членов императорской семьи, использовалась по прямому назначению до середины XIX века. Внутри шесть помещений: сени, раздевальни, ванны, парильни, водогрейная и зал для отдыха. Роспись стен и потолков для зала отдыха была выполнена художником А.И. Вельским и копировала стиль древнеримских терм Золотого дома Нерона.

«Мыльня их высочеств», как называли Верхнюю ванну при Екатерине II, однажды сыграла роль трактира. Король Германии, Иосиф II, в 1780 году приехавший в Россию инкогнито, останавливался только в подобных заведениях. Но в Царском селе на то время был один трактир, вызывавший слишком много сомнений. Баню срочно замаскировали под питейное заведение с отелем. Трактирщика изобразил парковый садовник Г. Буш. Король подвоха не заметил и уехал очень довольный оказанным приемом.

Верхняя ванна в годы Великой Отечественной войны сильно пострадала. Здание восстановили уже в 1952-1953 годах и с тех пор в нем проводят временные экспозиции.

Адмиралтейство Адмиралтейство — это не один павильон, а сразу три. Башенные постройки из красного кирпича, окруженные зеленью, высятся на берегу Большого пруда.

Они были построены в 1773-1775 годах и предназначались для хранения лодок для катания по местному водоему.

В XIX веке здесь также хранились принадлежавшие императорам и императрицам коллекции гребных судов. Центральный корпус, как в те времена, так и сегодня, служил для размещения выставок.

Два корпуса по сторонам, которые прозвали Птичными домиками, или Птичниками, использовались для содержания водоплавающих птиц, фазанов и павлинов.

В настоящее время в одном из Птичников работает ресторан европейской кухни «Адмиралтейство» на 65 мест. Цены в нем довольно высокие, и место скорее подойдет для праздничного торжества, чем для туристического обеда.

Кроме того, в другой башне есть кофейня «Волконский». Тоже не сказать чтобы дешево, но терпимо. Зимой - отличный вариант, чтобы согреться. Можно не только выпить капучино, но и отлично перекусить.

Павильон «Грот» Павильон «Грот» — это небольшое бело-голубое сооружение на берегу Большого пруда Екатерининского парка. Источники утверждают, что в XVIII веке грот в приусадебном парке являлся обязательным украшением. Павильон на берегу смотрится очень интересно, симпатично отражается в воде и украшает пейзаж.

Здание строилось по проекту Франческо Бартоломео Растрелли в 1755 году и сохранилось до наших дней.

Яркие стены украшены белыми колоннами и лепниной, позолоченными узорами. Под стенами располагается пристань.

Исторические записи говорят, что императрица Елизавета Петровна «вышедши из Грота, могла сесть в лодку и отправиться по Большому пруду на бекасиную охоту». Екатерина II любила прятаться в Гроте от жарких дней, занимаясь здесь делами и чтением.

Сегодня в павильоне «Грот» располагаются несколько скульптур и размещаются временные выставки.

Павильон «Эрмитаж» Многие поклонники Петербурга уже могли запомнить, что слово «эрмитаж» можно перевести с французского как «уединенное место».

Павильон «Эрмитаж» в Екатерининском парке в Царском Селе расположен на небольшом удалении от центральных аллей. Подобные постройки были в моде благоустройства приусадебных парков в XVIII веке и предназначались для отдыха и обедов в кругу самых близких или особенных гостей хозяев.

Здание строилось в 1744-1755 годах по проекту архитектора Бартоломео Франческо Растрелли, что угадывается по внешнему оформлению: яркий бирюзовый фасад, колонны, обилие белых вертикальных линий и позолоченных элементов декора.

Все это перекликается с отделкой Екатерининского дворца и делает «Эрмитаж» очень нарядным. Здание находится на «шахматной» площадке, которая в свою очередь окружена рвом. Заполнить ров водой так и не удалось.

Через большие окна внутрь проникает много света, и даже с улицы хорошо видна сохранившаяся до наших дней отделка: много позолоты и росписей, призванные создать атмосферу праздника. Двухэтажная постройка в основании имеет форму равностороннего креста. Из центрального зала расходятся четыре галереи, в конце которых расположены кабинеты. В зале же находятся столы, за которыми трапезничали хозяева усадьбы и их гости.

Самое интересное дальше: столы оснащены подъемными механизмами, при необходимости их убирали под плоскость пола, а зал превращался в танцевальный.

Павильон «Холодная баня» Павильон «Холодная баня» находится рядом с Екатерининским дворцом и композиционно объединен с Камероновой галереей.

Холодная баня была построена в 1780 году и предназначалась для водных процедур. Автор проекта, Чарльз Камерон, при создании планировки предположительно вдохновлялся римскими термами. Купальные помещения занимают весь нижний этаж постройки и напоминают настоящий аквапарк - баня теплая, баня горячая (русская, с 250 пушечными ядрами, которые давали пар), баня холодная и купальня. Помещения для упражнений, прислуги, хранения масел и банных принадлежностей. Настоящий большой комплекс.

Второй же этаж предназначался для отдыха и развлечений, именно здесь располагаются знаменитые Агатовые комнаты. Есть комната для отдыха, есть и для массажа.

Разница в функциях помещений отражена и во внешней отделке: нижний этаж облицован камнем, верхний же выкрашен в светло-желтый цвет, украшен лепниной и скульптурами. Со стороны Камероновой галереи второй ярус и вовсе выглядит отдельной одноэтажной постройкой с такими же колоннами и отдельным входом.

Холодная баня — это небольшое двухэтажное здание, на первом этаже которого находились комнаты для прием водных процедур, а на втором — знаменитые Агатовые комнаты В Царском Селе — это шесть богато украшенных помещений для отдыха и развлечений. Потолок в кабинете с изображением треножников и грифонов

Представители самого музея «Царского Село» уверены в том, что по изяществу, уровню мастерства создателей (и воссоздателей) они не уступают Янтарной комнате. Просто про «янтарный кабинет» знают все, и от него отдает таинственностью, а про Агатовые комнаты - мало кто и ничем трагическим и драматическим они не отмечены.

Декор бесподобен: мрамор, золоченая бронза, алтайская яшма, уральская яшма... - вот почему их называют шедевром. Всего почти двести квадратных метров стен, наличников и карнизов блестят и сверкают, поражая своим великолепием. Яшмовый кабинет

Но почему же комнаты «агатовые»? Дело в том, что уразовская яшма, которую также использовали в отделке, называли «мясным агатом». Так и пошло. Важно то, что отделка Агатовых комнат по большей части устояла даже во время Великой Отечественной войны, сохранившись таким образом с XVIII века. И, кстати, настоящего агата в интерьерах нет.

Агатовые комнаты украшают кирпично-красные медальоны, орнаменты из позолоченной бронзы, а также бронзовые бюсты и статуи, установленные в нишах.

Своды комнат щедро украшены лепниной и орнаментом, а для покрытия пола использовались редкие породы деревьев. Паркет в Яшмовом кабинете Центральный зал

Гондола В Екатерининском парке очень большой пруд, который так и называется - Большой. Почти как маленькое озеро. По нему бегает сама настоящая венецианская гондола.

Произведена она в Санкт-Петербурге, но по итальянскому проекту. Назначение ее чисто экскурсионное: собирается группа путешественников в порядке живой очереди, и гондольщик, соответствующе «декорированный», катает вас вокруг островов.

Чесменская (Орловская) колонна Чесменская (Орловская) колонна была воздвигнута в Екатерининском парке Царского Села в честь победы русского флота над турецким в Чесменском сражении 1770 года.

Памятник выполнен в стиле классицизма по проекту архитектора Антонио Ринальди, известного как создателя Мраморного дворца в Санкт-Петербурге, дворца Петра III, Китайского дворца и Катальной горки в Ораниенбауме, а также ряда других выдающихся сооружений.

Чесменская колонна входит в цикл памятников, посвящённых русско-турецкой войне 1768–1774 годов, а в частности — Чесменскому сражению.

Колона изображена на непарадном портрете Екатерины II, написанном Владимиром Боровиковским.

Турецкая баня Турецкая баня — здание, на котором завершилось строительство архитектурных комплексов в Екатерининском парке. Постройка на берегу Большого пруда планировалась еще при Екатерине II в ознаменование заключения Ясского мирного договора 1791 между Россией и Турцией, но по ряду причин не была осуществлена. Идея была претворена в жизнь при Николае I, после очередных войн между названными империями в 1828-1829 гг., в честь уже следующего мирного договора — Адрианопольского.

Турецкая баня — великолепный образец стиля архитектурного романтизма. Автор проекта — Ипполит Монигетти. За основу внешнего облика павильона он взял собственную акварель мечети в Андрионополе. Палевые стены с рельефным орнаментом, золотые купола и минарет удивительно органично подчеркнули красоту окружающего природного ландшафта.

Внутренние помещения отделаны в мавританском стиле. В интерьер встроены мраморные детали, в качестве трофеев вывезенные из дворца Эски-Серай.

Здание бани по своему прямому назначению никогда не использовалось и служило местом, где во время прогулки можно было укрыться от жары и насладиться чаепитием.

Во время Великой Отечественной войны павильон был разрушен. После восстановления фасадов здесь долгое время располагалась лодочная станция. Масштабная реставрация была проведена в 2006 – 2008 годах. Сейчас Турецкая баня используется в теплое время года для экспозиции предметов из фондов ГМЗ «Царское Село».

Кагульский обелиск Обелиск в стиле классицизм установлен поблизости с Екатерининским дворцом. Он посвящен победе российских войск в сражении при Кагуле в 1770 году в ходе Русско-турецкой войны, о чем можно прочитать на прикрепленной к основанию памятной доске.

Узкий и квадратный в сечении монумент установлен на опять же квадратный постамент. Сравнительно небольшая высота, около 10,5 метров, и неброского серого цвета мрамор почти не выделяют обелиск на фоне окружающих его деревьев и беседок. Монумент составляет с ними единую строгую стильную композицию.

Памятник Ланскому При прогулке по Рамповой аллее на берегу Верхних прудов можно увидеть мраморный пьедестал, украшенный вазой и барельефами. Издалека и не скажешь, что посвящен он какой-либо персоне, а учитывая, что по окружающему памятник газону ходить запрещено, то об этом можно и вовсе не узнать. Изначально композиция действительно являлась скорее украшением: в 1773 году ее открыли как «Пьедестал мраморный в честь добродетели и заслуг».

Но в 1784 году скоропостижно умирает фаворит Екатерины II, генерал-адъютант Александр Дмитриевич Ланской, человек, известный своим образованием и воспитанием. Императрица несколько месяцев горюет о смерти 26-летнего мужчины и поручает увековечить его память в парке. К уже имеющемуся пьедесталу прикрепляют мемориальную доску с надписью «Коль велико удовольствie честнымъ душам видѣть добродѣтели и заслуги общими похвалами достойно вѣнчаемыя», гербами и медалями.

Так в Екатерининском парке появляется памятник Ланскому.

Скрипучая беседка Скрипучая беседка является частью ансамбля в китайском стиле. Она визуально перекликается с Китайской деревней, расположенной в Александровском парке, по другую сторону Продольного пруда и Подкапризовой дороги.

Пройти мимо экзотической красоты невозможно. Даже если вы не такой большой поклонник китайского стиля, какой была Екатерина II, павильон все равно заинтересует.

Беседка представляет собой прямоугольную постройку цвета, напоминающего светлый серый мрамор. Она немного похожа на часовенку, но при этом богато украшена деталями, характерными для архитектуры Китая: острые загнутые вверх козырьки крыш, фигурки драконов и цветное оформление. Надстройку на крыше венчает флюгер с изображением еще одного дракона. Флюгер и дал название беседки: на ветру он вращается и скрипит.

Постройка очень интересно смотрится на узком участке земли между двух прудов, к воде одного из которых ведет спуск. Сочетание архитектурных деталей беседки и окружающего ландшафта создает впечатление классических азиатских видов.

Башня-руина Сооружения в виде руин - это так называемый архитектурный каприз, то есть постройки, которые являются не тем, чем кажутся, а служат для украшения ландшафта или развлечения гостей. Возводить у себя «руины» было популярно в XVIII веке, такие можно встретить в усадебных парках Европы, в том числе и в России.

Башня-руина в Екатерининском парке построена в форме разрушенной турецкой крепости. Мы видим непосредственно башню и часть крепостной стены из красного кирпича, на котором потрескалась и обсыпалась желтая краска. Действительно, можно подумать, что наткнулись на руины. К башенке ведут лестницы и пандус, а летом на самой ее вершине открыта небольшая смотровая площадка. Почему крепость именно турецкая? Башня является очередным посвящением победе в Русско-турецкой войне, завершенной в 1774 году, о чем сообщает установленный над аркой камень.

Красный каскад Красный каскад — плотина, необходимая для поддержания уровня воды в искусственных водоемах парка. Выполнена в форме плоского мостика с двумя башенками около двух метров в высоту из красного кирпича.

Формы самих башенок и их стрельчатых проемов, напоминающие крепостные бойницы, подарили каскаду второе название — Турецкий, что в очередной раз отсылает нас к успехам русских войск в XVIII веке.

Пирамида Еще один декоративный павильон Екатерининского парка построен в форме достаточно высокой пирамиды. Расположенная в стороне от центральных аллей, она, как предполагалось, должна немало удивлять случайно набредших на нее на прогулке.

Темный камень придает павильону вид таинственный и загадочный. У Пирамиды есть вход и окошки, но сегодня внутрь не попасть: проемы перегорожены решетками. Может показаться, будто вы подошли к древнему мавзолею, хотя на самом деле павильон с самого начала нес функции исключительно декоративные.

Исторические документы гласят, что спустя несколько лет после возведения Пирамиды напротив нее были похоронены любимые собачки Екатерины II. Однако никакие памятные доски до наших дней не дошли.

Зал на острову Из названия можно догадаться, что за павильон представляет собой Зал на острову. И правда, на острове в центре Большого пруда среди деревьев можно рассмотреть одноэтажную постройку. Здание возведено по узнаваемому проекту Растрелли: цветная основная стена и белые вертикальные полосы декоративных элементов.

Сегодня внутри располагается зал на 200 мест и небольшая сцена. Как изначально, так и сегодня здание может служить для проведения мероприятий. Известно, что во время правления Екатерины II здесь играл военный оркестр. В наши дни свои торжества проводит уже музей «Царское Село».

Попасть на остров можно лишь путем водной переправы.

Морейская колонна На берегу Нижних прудов, на пересечении трех аллей и мостика через водоем, расположилась колонна из серого мрамора с белыми прожилками.

Морейская колонна — еще один монумент, установленный в Екатерининском парке в честь побед русских войск в войне против Османской империи. Конкретно этот посвящен успехам в сражениях на полуострове Морея, ныне Пелопоннес, в 1770 году.

Узкая колонна смотрится очень элегантно, лишнего внимания не привлекает, но и видна издалека, хотя ее высота не так уж грандиозна, всего семь метров. Венчает колонну конус из розового мрамора с украшениями в форме носов кораблей.

Да, подобно тем, что все видели на Ростральных колоннах на Васильевском острове, только в уменьшенной версии. Такими украшениями отдается дань уважения именно флоту.

Мраморный мост Необыкновенной красоты мост есть в пейзажной части Екатерининского парка. Он располагается в месте слияния Большого пруда и Лебяжьих прудков.

Основание возведено из гранитных блоков и представляет собой одну большую и четыре малых арки. Верхняя часть — самое интересное. По периметру основания установлены колонны из светлого мрамора, которые составляют небольшую галерею. Материал колонн и дал название мосту. Над ними расположена крыша с треугольными фронтонами, а с обоих берегов к галерее ведут лестницы. Несмотря на суровость материалов, из которых изготовлен мост, композиция в целом смотрится изящной и легкой, ведь через арки легко проходит вода, а через колоннаду — воздух.

Мост отреставрирован несколько лет назад и теперь открыт для всех желающих.

Пергола Слева от Екатерининского дворца разбит небольшой садик, который окружен длинной полукруглой каменной беседкой. Два ряда колонн объединены крышей, высаженные вокруг кустарники оттеняют грубость камня, а летом вся конструкция и сама обрастает вьющимися растениями. Название этого объекта – Пергола. Когда-то в Италии так именовались навесы для виноградных лоз. Затем слово распространилось на все подобные конструкции, создаваемые уже просто для украшения или притенения участка. С декоративной целью перголу установили и в Екатерининском парке.

А сразу за ней находится Кагульский обелиск, о котором сказано выше.

Эрмитажная кухня Эрмитажная кухня – павильон, построенный в 1780-х годах для оформления одного из входов в Екатерининский парк и обслуживания его гостей.

Интересно, что по сути предназначение это сохранилось и до наших дней: сегодня здесь можно приобрести билет и войти в парк с Садовой улицы. А внутри работают одноименный ресторан и кафе.

Здание построено из красного кирпича, прямоугольное в сечении. Одноэтажное, но визуально делится на два яруса. В стене первого множество окон во всю высоту внутреннего помещения, которые пропускают много света.

Второй украшен лепниной в стиле классицизм и вазами. Сквозь здание прямо по его центру проходит арка, которая и служит в том числе и входом в Екатерининский парк. Из-за этого Эрмитажную кухню также называют Красными воротами.

Сквозь арку с улицы в глубине парка виден павильон Эрмитаж. Крышу постройки венчают круглая с треугольными зубцами и треугольные башенки, а также парапет с прямоугольными зубцами.

Благодаря этим деталям создается привлекающий внимание готический образ.

Главный вход в Александровский парк в Пушкине находится у Екатерининского дворца со стороны парадного двора – чтобы зайти, необходимо пройти по Большому китайскому мосту. У Александровского дворца расположены ворота, через которые тоже можно войти в парк. Большой китайский мост в Александровском парке

Мост расположен на центральном входе в парк перед парадным плацем Екатерининского дворца. Был построен по проекту Чарлза Камерона в 1785 году. Мост был выполнен из розового гранита, ограждениями служили 13 гранитных ваз. По краям моста установлены четыре постамента на которых располагались фигуры китайце с фонарями. Уже в 1860-х известняковые фигурки обветшали и были замены на цинковые, изготовленные на заводе «Генке, Плеске и Моран». К сожалению во время ВОВ скульптуры моста были уничтожены и воссозданы лишь в 2010 году.

А как вам вот такой посетитель? Рыжая хозяйка Екатерининского дворца Зашла в парк, прошлась мимо изумленных посетителей и скрылась за строительными лесами! Вот, пожалуй и все, если очень кратко. На самом деле там можно гулять и гулять. Причем в разное время года получать совершенно разное впечатление! Но всегда богатые воспоминания от посещения этого места.

