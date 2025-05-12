Вот такая правда

«Если в дивизии осталось меньше половины русских, её нужно расформировывать». Иван Христофорович Баграмян – советский полководец, дважды Герой Советского Союза, кавалер семи орденов Ленина, Маршал Советского Союза, член ЦК КПСС.

А знаете почему он так сказал? Вот воспоминания фронтовиков. В День Победы важно ещё не забывать про «Ташкентский фронт».

Есть довольно известный сайт «Я помню», (https://iremember.ru/) где собраны воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны, причём без цензуры. Огромное число интервью.

Если вы забьёте там в поиск ключевые слова "узбеки", "таджики", "киргизы" то прочитаете много подобных историй как на скринах.

Важно сохранять реальные свидетельства ветеранов, чтобы никто не мог переписать нашу общую историю. Наш замечательный канал хранит эту память уже несколько лет.



https://t.me/mnogonazi/23866

Фронтовик Владимир Трунин делится своими впечатлениями от незабываемого культурного обмена:

«10 июля 1944-го года мы начали наступление на Карельском перешейке. Нас поддерживали пехотные части, в которых было много узбеков...Финн положил мину возле него - наповал. Сейчас же со всех сторон сбежались узбеки, встали на колени, начали молиться. Человек десять. Финн глядел, глядел, думает: "надо же, идиоты!". Взял и ещё одну мину положил туда же. Все десять легли. Надо же соображать, что ты не у тёщи на именинах находишься, а в бою. Когда мы где-то в населённом пункте останавливались, русские ребята себя по отношению к женщинам держали очень сдержанно. А все южане лезут к русским женщинам, чтоб им сразу тут все удовольствия предоставили. У нас не принято так было".

Вклад «ташкентского фронта» был неоценим. Кстати, там есть и другие любопытные мысли.

Вот тут можно еще и видео посмотреть: https://t.me/mnogonazi/23814

