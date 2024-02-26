Бунт сытых

Ливия - бывшая золотая страна - это феномен. Потому что до сих пор никто не может взять в толк - как ее смогли изнутри развалить?

О Ливии я слышал с детства - многие из нашего авиагородка там работали, даже был личный укладчик парашюта для Каддафи - его советский инструктор. Ну о нем легенды ходили - даже кто-то видел золотые именные часы, что ему подарил лично "тиран".

Рассказывали много - и с придыханием. Как наш штурман Зыков плеснул ливийскому офицеру вместо воды - спирт. И вышел чуть ли не скандал. Но советских ливийцы любили - поняли их благие побуждения.

Там была абсолютно военная дисциплина. И очень высокий уровень жизни. Офицер получал 5-6 тысяч долларов (конец 70-х, и приезжали на сверкающих мерседесах). Безработному платили 750 долларов. Безработных сразу стало много - но это мало кого волновало.

Критерий был один: не нашел работу по специальности - получай деньги. Был занятный Билхим, жена которого снабжала советских летчиков фруктами, тот с гордостью говорил, что он погонщик БЕЛЫХ верблюдиц, то есть специалист по дерьму, но так как работы по специальности нет - с белыми верблюдицами затор - то он уже пять лет как безработный. Его это нимало не беспокоило - пособие платилось регулярно. Желтых и коричневых верблюдов он обслуживать не желал - квалификация была много выше.

О жизни ливийцев - можно прочитать в Инете: бесплатная медицина, образование, 25 тысяч - на свой дом после свадьбы, если вы ливийцы. Материнский капитал - за каждого ребенка. В общем - золотой дождь - потому что Каддафи выгнал все западные корпорации.. Его - обожали. Больше сорока лет у власти - при полном процветании. Это было тогда круче Дубая..

И что? Как получилось, что ЛЮДИ вдруг поняли, что сказка - это не Ливия, не Триполи... А США и Запад. Кстати, первый интернет в Ливии появился в конце 90-х. И такие же соц. сети как у нас.

И дети так же сидели в сетях, впитывая западный аромат свободы.

Начались протесты и вывели народ на улицы в Бенгази - по простой причине. Недовольство было вызвано слишком долгими ... сроками строительства жилья. Протестующие стали захватывать недостроенные дома, муниципалитеты, крушить все подряд. Если учесть, что дома оплачивались на две трети - государством. Одну треть платили граждане из ... денег на дом. Подаренные государстввом.

Сразу после начала протестов Муаммар Каддафи, выступил по национальному телевидению. Он называл бунтарей «неблагодарными и подлыми собаками». И был прав. Сейчас в Ливии нет никаких плюшек для людей. Бедная нищая страна полностью под америкосами.

Эту арабскую весну назвали еще "бунтом сытых".

Да, сытых, которые очень быстро стали голодными. Разрушив свою страну.

Кто от этого выиграл? Думаю, даже не марионетки у власти.. Что ж хорошего - иметь золотые унитазы в нищей стране..

И самое печальное - мало кого это учит.. Почему-то..

Может, русские умнее окажутся?

Ингвар Коротков

https://vk.com/id721071898?w=wall721071898_157086%2Fall