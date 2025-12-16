Витязи на Руси

Во все времена, когда земле русской угрожала опасность, на её защиту вставали люди, которые без страха шли и умирали ради народа русского. Так и в древние времена на страже границ стояли витязи!

Содержание

Кто такие витязи. Обучение и воспитание. Экипировка витязей. Оруженосец (рында). Знаменитые воеводы - витязи. Главные события. Турниры на Руси Конец эпохи витязей



Кто такие витязи

Витязь - это храбрый воин, доблестный ратник, герой, воитель, рыцарь, богатырь. Другими словами, витязь - это профессиональный солдат на Руси, богатырь. Это понятие даже шире, чем рыцарь, так как витязь в отличие от рыцаря мог быть и пешим.

Наиболее правдоподобной версией происхождения слова «Витязь» является самая древняя из всех. По этой версии слово витязь пошло от древнерусского корня «бить». Это были хорошо обученные и прекрасно экипированные профессиональные солдаты. Многие историки сходятся во мнении что броня и оружие, которое носили витязи, было не хуже, а то и лучше чем у западных рыцарей.

Если русских витязей сравнить с западными рыцарями, то сходство налицо. Методики подготовки похожи, вооружение и кони почти такие же. У рыцарей - замки, у витязей - поместья. И те, и другие были из дворянства. И у тех, и у других были свои кодексы чести.

На Руси взяли лучшее, что было с той и другой стороны для создания мощной профессиональной армии. Устройство княжеской дружины позволяло осуществлять руководство на поле боя на принципах единоначалия.

Князь руководил войсками через своих военных начальников, именуемых воеводами. А на главном направлении наступали самые сильные и опытные воины - богатыри. Таким образом, на Руси витязи были тем же, чем рыцари в Европе.

Русь, волей исторических судеб оказавшаяся между двух огней, Западной Европой и мусульманским Востоком, уже в IX-X веках создала «сбалансированную армию». Во главе этой армии были дружины тяжеловооруженных всадников. Княжеская дружина состояла из старшей и младшей дружин (старшая около 1/3 численности, младшая около 2/3 численности). Численность дружин была от нескольких десятков, до 1-2 тысяч из наиболее больших и богатых княжеств.

К конной дружине примыкало ополчение городов и континенты добровольцев. Кроме того, в начале X века на Руси появились отряды конных лучников - кочевников. В России в XIII-XIV веках ситуация была очень близка к Западноевропейской, хотя сам термин «Копьё» никогда не употреблялся.

Обучение и воспитание витязей

Будущего воина профессиональным навыкам обучали «с пелёнок». В четыре года за его обучение брались «дядьки». Дядьками называли определенную воинскую структуру попечительства. Они брали на себя ответственность за обучение, которое походило на воспитание древних спартанцев и проходило через цепочку инициаций и посвящений, вырабатывающих психологическую устойчивость молодого воина.



Одной из важнейших сфер подготовки и выработки психологической устойчивости молодого воина в мирное время являлась охота. Настоящим витязем считался тот, кто убил медведя. Охота считалась проверкой знаний, умений и навыков, а также поддержанием Боевого Духа древнерусского воина. Преодолевая страх и скрывая эмоции, юноша доказывал свою зрелость. С одним ножом он уходил в лес за шкурой медведя. По дошедшим поверьям, одолев разъяренного медведя, юноша превращался в воина-оборотня, как бы вбирая в себя дух убитого зверя. На шею ему вешался амулет из медвежьих когтей. Такая традиция укрепляла выдержку воина, придавая ему сильную психологическую поддержку в любой ситуации.

Наши предки создали действенную систему подготовки и отбора бойцов. Это кулачные бои «стенка на стенку», где каждый чувствовал локоть товарища и придерживался строгих правил (лежачего не бить, кулак не утяжелять и т. п.). Также были всевозможные игрища с использованием военных парусно-весельных судов, на которых формировались и обучались постоянные экипажи. Отсюда удивительная стойкость, которой отличались русские воины.

А ещё, европейские рыцари на балах танцевали «сальтарелло» и «павана», а русские витязи лихо отплясывали под рожки да бубны. Если внимательно присмотреться к их танцам, то можно заметить элементы рукопашного боя, для обучения которому эти танцы и предназначались.

По своему положению и воинской подготовке вооруженные русские витязи практически не отличались от западноевропейских рыцарей. Но они сильно различались по своему мировоззрению и духовно-нравственным основам. Рыцари совершали свои подвиги либо ради внутренних убеждений, либо во славу себя, либо же ради прекрасной дамы. Витязи же защищали свою родную землю. В этом и есть огромная разница между богатырём и рыцарем.

Экипировка витязей

У Руси всегда были контакты с европейскими государствами и с восточными империями. Это можно даже ясно увидеть при анализе находок оружия. Защитное оружие стали изготовлять с того времени, как только человек ознакомился с металлом. Впервые упомянуто было об оружии в VIII - IX веках. Полный комплект в то время могли позволить себе только князе, бояре, да дружинники. Но позже, с развитием ремесленного производства, защитное вооружение станет более доступным для воина-витязя.

С конца IX до середины XI веков (очень примерно) были распространены мечи каролингского типа в целом ряде славянских поселков и городов.

Но потом мечи сменяются саблями.

Эти сабли попали на Русь вмести с воинами - кочевниками. И они прижились на Руси на долгие времена. Семь столетий назад сабли рисовали художники, а сейчас их находят археологи.

На Руси и в Европе главным основным доспехом была кольчуга.

Вот только на западе предпочитали кольчуги с длинными рукавами, а на Руси с короткими. Позже примерно в XII - XIII веках появились панцирь или пластинчатые доспехи.

Кроме того, на Руси витязи могли использовать и комбинированные доспехи. Они могли быть кольчужными на груди и чешуйчатыми на рукавах и подоле. Так же в доспехах присутствовали такие защитные элементы, как наручи, налокотники и поножи. Важным защитным элементом на Руси был шлем конической формы и круглый щит.

В дальнейшем стали использовать шлемы сфероконической формы с защитой лица и шеи в виде сплетенных колец.

Также изготавливались ценные клинки, булатные мечи и копья.

Дальше развитие доспехов разошлось. В VI-VII века европейский рыцарь сражался длинным мечом и был закован в немецкие латы, а на Руси воины защищали родные рубежи восточной саблей и были облачены в доспехи турецкого либо персидского образца.

Оруженосец (рында)

На Руси существовала особая прослойка воинов, подобных европейским оруженосцам. Их называли рындами. Попасть в рынды могли только юноши знатного происхождения. Также они сопровождали царя в походах. Во время дворцовых церемоний они стояли в парадных одеждах по обе стороны трона с бердышами.

Бердыш

Стоять по правую сторону было более почетным. Во время войны рынды повсюду следовали за государем, нося за ним оружие. У каждого рынды было по 1-3 подрынды. Так как рынды не были чинами придворными, то у них не было жалования. Они состояли в ведении «оружейного». Рында мог иметь большой саадак (набор вооружения конного лучника), который состоял из лука в налуче и стрел в колчане.

Также был главный оруженосец царя. Рында одевался в белую одежду расшитую серебром и белые сапоги. На голове он носил высокую шапку. Одежда и топоры рынд хранились в составе Большого наряда.

Существовал у древнерусских витязей и своеобразный культ меча, подобный известным рыцарским традициям Европы. На мече клялись, посылали меч врагу, для того, что бы объявить войну. Так же на Руси было посвящение юных воинов в мечники. В древней Руси меч для воина был основным рыцарским ритуалом и основным оружием в бою.

Знаменитые воеводы - витязи

Александр Невский (1221-1263)

Александр Невский был князем Новгородским. Также он был великим полководцем и защитником Русской православной церкви. В 1240 году возглавил войско в битве со шведами на реке Неве и в Ледовом побоище с тевтонским рыцарями. Александр Невский был Святым благоверным князем, не проигравший ни одной битвы.

Рюрик (неизв-879)

Согласно истории, он стал править на Руси в 862-879 гг. Рюрик основал династию Рюриковичей, которая правила русскими землями в течение семи с половиной веков. Рюрик первый русский князь, который основал Древнерусское государство в Новгороде. Вскоре под контролем оказалась вся Северная Русь.

Дмитрий Донской (1350-1389)

Дмитрий I Иванович, получивший прозвище Дмитрий Донской за победу в Куликовской битве в 1380 году, уже в 9 лет стал князем Московским. В 13 лет стал Великим князем Владимирским. Когда Дмитрий Донской стал править, то он объединил русские земли с Московским княжеством.

Также он известен, как основатель белокаменного Московского Кремля. Дмитрий Донской был выдающимся военным начальником, который смог успешно противостоять Золотой орде. Это был самый справедливый и добросердечный правитель на Руси.

Владимир I Святославович (прибл. 957-972)

В 988-989 гг. Владимир I, известный как Владимир Святой, ввёл христианство, как государственную религию и первое крещение на Руси.

Христианским символом стал Крест.

Дмитрий Переяславский (1250—1294)

Дмитрий Переяславский - великий князь Владимирский. Положил конец Тевтонскому ордену на Руси. Также по некоторым данным Переяславский, первый из Северорусских князей, кто сумел одержать крупную победу над ордынцами.

Правление Дмитрия Переяславского было омрачено междоусобной войной, татарскими нашествиями и из-за притязаний младшего брата Андрея Городецкого на трон.

Вещий Олег (неизв-912)

Он правил на Руси в 879-912гг. Был регентом при молодом князе Игоре Рюриковиче. После смерти Рюриковича объединил Новгород, Смоленск и Киев, куда потом перенес столицу государства, положив начало единому Русскому государству.

По русским летописям успешно воевал с Византией, осадил Константинополь. Заключил успешно договор о беспошлинной торговле между Византией и русами. Также заключил договор о возможности найма русов на военную византийскую службу. Из-за неясности династического статуса и скудности источников не был запечатлен должным образом в отличии от других первых русских князей.

Михаил Воротынский (около 1510-1573)

Воротынский был русским воеводой и боярином родом из князей Воротынских. Составитель первого русского устава сторожевой и пограничной службы. Он был выдающимся полководцем. Стал героем при взятии Казани и битвы при Молодях.

Картина Васнецова «Богатыри»

Виктор Михайлович Васнецов работал над картиной около двадцати лет. 23 апреля 1898 года она была закончена и вскоре куплена П. М. Третьяковым для своей галереи.

Главные события в военное и мирное время

X век. Вещий Олег назначает Киев столицей Руси. Св.Ольга мстит древлянам за смерть мужа Игоря и потом принимает христианство по православному обряду в Киеве. Князь Святослав положит конец господству хазар, а также завоюет Болгарское царство на Дунае. Но потом будет вытеснен греческим императором Иоанном Цимисхием.



XI век. Ярослав Мудрый победит печенегов при городе Киеве. Так же он основал город Ярославль и город Юрьев. Положил начало разделению Руси.



XII век. Юрий I Долгорукий основал город Москва. Андрей Боголюбский со своим войском совершит погром в Киеве, позже в 1169 году примет титул великого князя. Великий Новгород достигнет наивысшего торгового могущества.

XIII век. Было первое появление татар и их победа на реке Калке над Галицким князем Мстиславом Удалым и другими южными князьями. В 1237 году произойдет гибель князя Владимирского в сражении с татарами. Александр Ярославич в 1240 г. победит шведов, а также одержит победу над ливонскими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище).

XIV век. Появятся Литовские князья - Гедимин, Ольгерд и Витовт. В 1380 году 8 сентября произошла знаменитая Куликовская битва, где Русь победила под предводительством Дмитрия Донского.

XV век. В 1480 году Русь освободилась от Ордынского ига.

XVI век. Василий III присоединил Псков, Рязань, Новгород и отвоевал у Литвы Смоленск. Иоан IV примет титул царя в 1547 г. А в 1552 г. завоюет Казань, Астрахань и будет участвовать в последней войне с Ливонией. В 1598 году прекратят царствовать Рюриковичи. В 1569 году произойдет соединение великого княжества Литовско - Русского с царством Польским.

Турниры на Руси

После крестовых походов среди европейского рыцарства стали особенно модными и распространёнными рыцарские турниры. Были ли на Руси русские всадники-дружинники рыцарями? Да, были и по вооружению, которым они не уступали западноевропейцам и по мироощущению, и даже потому, что точно так же, как и рыцари в Европе, участвовали в рыцарских турнирах. Об этом нам сообщает наша история в средневековье.

В летописи был описан турнир, который устроил сын Михаила Черниговского Ростислав под стенами города Ярославля - Галицкого, который сам и осаждал. Он устроил турнир, чтобы устрашить осажденных, а заодно и повеселить гостей. Вот только сам русский князь выступил на нем неудачно: был сбит с коня предводителем поляков, а при падении повредил себе плечо. Произошло этот турнир в 1249 году.

Попал в историю и поединок между московским воеводой Родионом и бывшим дружинником Александра Невского Аканфом Великим. Этот турнир закончился гибелью последнего.

Почти столетием ранее прошел менее известный рыцарский турнир в самом Киеве: временно захвативший его с «уграми и ляхами» князь Изяслав, соперник Долгорукова, на центральной площади города, на демонстрировал, как венгерские рыцари «на скаку копьями играли». Событие датируется 1150 годом.

Так что, как и по остальной Европе, в XII-XIII веках на Руси достоверно зафиксированы случаи рыцарских турниров. Причем надо учесть, что еще больше их просто не попало в летописи. «Ответственная» за них Церковь (точно так, как и в Западной Европе) не могла одобрять подобных светских забав и незначительные случаи княжеских «сомнительных» развлечений. Эти события просто не вносились в летописи. Хотя известно, что внука Владимира Мономаха князя Всеволода новгородский летописец порицал за «игрушки военные с вельможами».

Рыцарские турниры на Руси были редкостью. В основном были кулачные бои и поединки перед битвой.

Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле

Кулачные бои обычно проводились по праздникам с Рождества до Троицы, местами до Петрова дня, а разгул боёв начинался во время Масленицы. По количеству участников они делились на: «улица на улицу», «деревня на деревню», «слобода на слободу». Летом бой проходил на площадях, зимой — на замёрзших реках и озёрах.

Васнецов. Кулачный бой.

Существовали виды кулачного боя: «один на один», «стенка на стенку». Вид кулачного боя «сцеплялка-свалка» в действительности — самостоятельное единоборство, бой без правил.

Конец эпохи витязей

Военное формирование средневековой Руси было аналогично войскам феодальных государств Востока и Запада, но качественно превосходила их. И на Руси и в государствах Европы существовала особая категория бойцов - профессионалов, ими были тяжеловооруженные всадники.

В течение сотен лет развивались традиции русских витязей. Эти традиции витязи передавали из поколений в поколения. Высокие нравственные каноны и высокая военная подготовка бойцов, в конечном итоге, создали легендарную историю древней Руси и феномен русского богатырства. Раздробленность государства и княжеские междоусобицы в XII веке сделали Русь слабой, беззащитной перед лицом внешней угрозы. В этих условиях именно витязи и спасли родную землю, являясь не только сильным войском, но и живым примером, хранимыми древние воинские традиции.

Символичным эпизодом стала последняя битва богатырей у реки Калке. В XIII веке до Руси дошли смутные слухи через купцов и кочевников о том, что на Востоке возникла новая могущественная держава. Речь шла о созданной Монгольской империи. Монголию от Руси отделяли многие тысячи километров. Монголы, как и все степные кочевники, славились бесстрашием и высоким воинским искусством, умением легко и быстро маневрировать в степи, используя сложную боевую атаку. Под руководством Чингисхана монголы стали мощной, дисциплинированной армией.

В связи с нарастающей раздробленностью Русь просто потеряла возможность собрать многочисленные войска и для нее монгольское войско, спаянное железной дисциплиной, стало угрозой.

Русь поспешила собрать свое войско, вступить на половецкую территорию, чтобы первыми напасть на монголов. К Руси присоединились половецкие ополчения. Известно, что почти половину военной армии русских на тот момент были княжеские и боярский дружины.

Воины Чингисхана были своего рода бойцами-универсалами. У каждого воина были лук, сабля и копьё. Таким образом, монгольский воин мог вступить в бой и обстреливать противника на расстоянии. На Руси не знали о таком мощном и подготовленном войске монголов.

На реке Калке между русскими князьями начались разногласия. Одни предлагали ждать, когда монголы первыми нападут, другие же предлагали первыми атаковать. Никто из князей не хотел уступать. В итоге войско русских разделилось пополам. Одни остались на берегу реки, другие перебрались на другой берег и это их и погубило.

31 мая 1223 года монгольское войско победило в войне с русскими. В этой войне полегли лучшие богатыри русского воинства. С ними ушла целая эпоха. После 1223 года русское богатырство, как уникальное военно-духовное явление, исчезло. Дух древнего богатырского братства ушел безвозвратно, сохранившись лишь в старых былинах. Также уже при Петре I после проведения областной реформы была упразднена должность воеводы.

