Некоторые факты о съемках кино

Сегодня у нас будет тема не об отдельно фильме, а просто интересные факты с мест съемок.

Интересные факты о фильме «Мираж» (1983) Имевшихся в распоряжении съёмочной группы американских автомобилей оказалось недостаточно для съёмок фильма, поэтому пришлось использовать также отечественные автомобили. Так, полицейские машины — это переделанные ГАЗ-24, джип американской армии «сыграл» закамуфлированный ГАЗ-69, а броневик «Welling super box», который угнали главные герои фильма, не что иное, как отюнингованная «Нива».

Кадры из фильбма

Интересно, что в начале 90-х конструкторы тольяттинской фирмы, вдохновлённые сюжетом фильма, спроектировали реальный инкассаторский броневик на базе ВАЗ-2121. Производством подобных машин на базе Нивы эта компания занимается до сих пор.

"Свой среди чужих, чужой среди своих"

В массовке фильма Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих" снимались местные жители-чеченцы, из-за которых режиссера чуть не обвинили в уголовном преступлении. Когда их приглашали на съемки, администратор картины сказал:

«Нужно приходить с паспортом, конный – 10 рублей в день, пеший – 5».

Конечно, он имел в виду оплату за участие в съемках. Речь шла о гонораре, но жители поняли всё наоборот и вложили купюры в паспорта, в результате чего на режиссёра Никиту Михалкова чуть было не завели дело о взяточничестве.

Кроме того, актёры массовки всерьёз спрашивали: «Оружие вы будете давать, или нам своё принести?»

Избежать обвинений в получении взяток Михалкову удалось только благодаря помощи своего знаменитого отца.

Актеры-новобранцы принесли на съемки свое оружие, а в сцене ограбления поезда отказались играть пассажиров с возмущением:

«Нас грабить? Вы что?!»

Пришлось всех чеченцев записать в банду Михалкова-Брылова.



Во время съемок сцены ограбления массовка так увлеклась, что успокоить ее удалось лишь выстрелами из ракетницы.

«Со сцены была забавная история, – рассказывает Михалков.

– Группа каскадеров обсуждала ее в обеденный перерыв: как прыгать на поезд, с какой скоростью он должен двигаться, как должны бежать лошади. Очень подробно. А в моей «банде» был молодой красавец из местных. Услышав разговор, он вскочил на коня, догнал поезд, который шел в депо «на обед». Прыгнул с седла на поезд, затем обратно на коня и, усмехнувшись, вернулся на место. Каскадеры были полностью поражены».

Актер Михаил Кононов, режиссер Исидор Анненский и оператор Виталий Гришин на съемочной площадке лирической киноповести «Первый троллейбус» (1963).

"Александр Невский"

Есть рассказ Михаила Ромма о том, как Сергей Эйзенштейн, встретив его, спросил, какой сценарий он бы выбрал: «Александра Невского» или «Минина и Пожарского».

Ромм ответил, что, конечно, «Минина и Пожарского»: всё-таки XVII век, известно, как люди выглядели и что там происходило. А что известно об эпохе Невского?!

«Вот поэтому, — ответил Эйзенштейн, — мне и надо брать "Александра Невского". Как я сделаю, так оно и будет». И ведь так оно и вышло!

На съемках фильма «Бриллиантовая рука». Одна из наиболее известных сцен — момент, когда Андрей Миронов получает в лицо бросок мороженого. Но на самом деле вместо мороженого был использован творог по решению Леонида Гайдая.

Творог медленнее таял и прилипал к лицу актера. Для достижения идеального кадра с актера бросали творог восемь раз.

"Бумбараш" Изначально на главную роль Бумбараша в одноимённом фильме пригласили и даже начали снимать Михаила Ивановича Кононова.

Но внимание режиссёра Николая Рашеева привлёк актёр знаменитого тогда театра на Таганке Валерий Золотухин. На пробах Золотухин не не приглянулся. На прощание ему предложили что-нибудь спеть под гармошку. Услышав в исполнении Валерия Сергеевича народную песню, режиссёр его утвердил — у актёра был прекрасный голос. Все песни в фильме он исполнил самостоятельно.

А вот Кононов ради этой роли отказался от других предложений, начал сниматься и тут вдруг он оказался не нужен. Только гордость и самолюбие актёра уберегли картину от полного закрытия, поскольку он мог учинить крупный скандал и пожаловаться. Рошееву повезло, что Кононов был не из тех артистов, кто готов был пойти на все ради роли.

На съёмках фильма «Женя, Женечка и „катюша“» 1967 года. В перерывах между съёмками Олег Даль, Павел Морозенко и Михаил Кокшенов ходили по городу в военной форме образца 1943 года, в результате чего местное население часто принимало их за солдат срочной службы. Во время одного из походов на рынок актёры выпили и отправились отдыхать на берег речки Преголи. Увидев жёлтую ракету, сигнализировавшую о начале съёмок, они проигнорировали сигнал, за что Владимир Мотыль их «наказал», заставив много раз «переснимать» дубль, не сказав, что камера всё время была выключена.

Нередки были и другие курьёзные случаи: ездившие на «Виллисе» в полном обмундировании (включая автоматы) Даль и Кокшенов неоднократно привлекали внимание военного патруля. На вопросы военных актёры отвечали, называя несуществующие и абсурдные войска, такие как «Отдельная часть железнодорожного флота» или «Морская кавалерия». Однажды Кокшенов сымитировал погоню за Далем с криками и стрельбой в воздух, в результате чего решившие помочь местные жители едва не травмировали «беглеца».

Кадр из фильма «Человек-амфибия», 1961 год, режиссеры Владимир Чеботарев, Геннадий Казанский. Как создавали костюм Ихтиандра для «Человека-амфибии»?

Чтобы добиться эффекта чешуи, создатели фильма использовали мелконарезанную на десятки тысяч кусочков кинопленку, которую потом приклеивали к костюму и красили перламутровой краской. А основой для этого служил материал, из которого изготавливались женские колготки. В итоге было создано 4 костюма.

"Любовь и голуби" Образ своего персонажа в картине «Любовь и голуби» Меньшов придумал прямо во время съемок в карельском Медвежьегорске. Весь внешний вид буквально собирался из подручных материалов, в том числе главная изюминка персонажа – залихватский чуб. Для него взяли прическу Раисы Захаровны. Гурченко снималась в парике, перевернули задом наперед и надели поверх парика кепку, чтобы чуб эффектно торчал.

Для съемок фильма Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда» была вызвана милицейская машина, чтобы снять эпизод в котором Юрий Никулин, игравший милиционера, должен был снять с фонарного столба главного героя фильма Таппи. Когда капитан из прибывшей на съемки машины увидел переодетого в форму Никулина, он подошел к Эльдару Рязанову и спросил: «У меня к вам, товарищ режиссер, вопрос. Скажите, пожалуйста, ну почему в кино, как правило, милиционеров показывают идиотами и дураками?»

«В фильме "Москва слезам не верит", герой Фатюшина у моей героини последние 3 рубля выпросил на бутылку. А через 20 лет после выхода фильма Саша мне подарок сделал: нашел трешку той, старой, купюрой, запечатал в конверт и передал со словами: "Вот, я тебе с тех пор должен!" Эта трешка у меня и сейчас хранится». — рассказала Ирина Муравьева. Зимний эпизод с Ириной Муравьевой и Александром Фатюшиным, не вошедший в оскароносную картину «Москва слезам не верит», 1979 год

Георгий Данелия и Марина Неелова постоянно спорили во время съемок фильма "Осенний марафон"

Дело в том, что актриса постоянно пыталась импровизировать и добавлять в образ Аллочки множество ненужных деталей, которые раздражали режиссера. В итоге дошло о того, что они перестали общаться, а все, что нужно было сказать, они передавали через сценариста Александра Володина. Но чуть позже режиссер и актриса смогли найти общий язык, благодаря чему большая часть съемок прошла как нужно. На фото кадр со съемок фильма «Осенний марафон». Георгий Данелия показывает, как нужно играть сцену.

А вы знали, что Ольга Аросева, которая играла возлюбленную Деточкина в фильме "Берегись автомобиля", специально для съемок научилась водить троллейбус и даже получила настоящий диплом водителя. Когда Аросева разъезжала по улицам города, пассажиры троллейбуса и не подозревали, что за рулем актриса.

Александр Абдулов на съемках фильма "Филер" 1987 года, режиссера Романа Балаяна в роли гуляки Ванюши, друга главного героя фильма в исполнении Олега Янковского. Съемки «Филёра» проходили в Калуге. Эпизод, где герой Абдулова выходит из бани на мороз с цыганами снимали возле здания исторических Воробьевских бань, которые еще до революции построил местный купец Вашков.

По воспоминаниям очевидцев, стоял жуткий мороз, однако Александр Абдулов, в одной простыне, вел себя совершенно невозмутимо. Как будто он каждый раз выбегал из бани в сугробы.

Режиссер Александр Роу и сестры-близнецы Оля и Таня Юкины на съемках фильма-сказки «Королевство кривых зеркал» (1963). Взявшись за экранизацию повести Виталия Губарева, классик советской детской кинематографии понимал, что самая главная проблема – найти исполнительниц главной роли, девочек-близняшек. Ассистенты режиссера объехали все школы, дворцы пионеров и дома культуры, осматривая талантливых сестричек. Всего было просмотрено около 300 пар и уже из десятка перспективных кандидатур, после некоторых раздумий, сам Роу выбрал сестер Юкиных.

На тот момент им исполнилось всего по 9 лет. Оле поручили сыграть свою тезку в фильме, а Таня стала Яло. По воспоминаниям очевидцев съемочного процесса, обе девочки отличались спокойствием и прилежанием, безропотно выполняли все команды режиссера. Возможно, они до конца не осознавали, что скоро их увидит на экране вся страна. Больше всего Таню и Оля радовала возможность провести летние каникулы на Черном море, где они никогда раньше не были. Съемки проходили в нескольких локациях Крыма, в Ялте и окрестностях.

Еще одним приятным бонусом стала заработная плата юных актрис в размере 80 рублей – это чуть меньше средней зарплаты рабочих и служащих СССР в 1963 году (88 рублей).

Елена Шанина в фильме-спектакле «Юнона и Авось» (1983) от режиссера Марка Захарова. Народная артистка России Елена Юрьевна Шанина (1952 г.р.) известна далеко не всем поклонникам отечественного кинематографа. Тот случай, когда востребованная театральная актриса мало снималась в кино, всего 17 фильмов и телеспектаклей в советское время.

Не прославила ее и главная во всех отношениях роль юной Кончитты в спектакле «Юнона и Авось» в паре с Николаем Караченцовым на сцене Теарта «Ленком». Елена первая исполнительница этой роли – с 1981 и до конца 1980-х гг. Марк Захаров вспоминал, что Караченцов, исполняя роль графа Резанова, буквально затмевал всех остальных артистов, в том числе и Елену Шанину, и Александра Абдулова в роли соперника-испанца. Именно Николай Петрович получал охапки цветов, именно с его именем сегодня ассоциируется этот спектакль. Интересно, что во время гастролей в Париже в 1983 году, французские зрители больше всего рукоплескали не Караченцову, а именно Елене Шаниной. Сама Мирей Матье по завершению очередного спектакля, вышла на сцену с огромным букетом цветов и вручила его «русской диве». А Пьер Карден во время приема ленкомовской труппы в своем ресторане подарил Елене несколько платьев из своей коллекции – только ей одной из всех артистов. Елена Шанина в роли Эллочки-людоедки в экранизации Ильфа и Петрова «12 стульев» (1976) от режиссера Марка Захарова. Это стало ее самой известной ролью

Николай Караченцов до конца своих дней так и не смог расстаться с пагубной привычкой – он был заядлым курильщиком. Начинал еще в школе, но это было баловство, а вот осознано курить стал, когда учился на актерском факультете. Причем в советское время (и даже после) он предпочитал одну, далеко не самую «богемную» марку сигарет – «Прима» без фильтра. Хотя во времена СССР актер неоднократно бывал в капстранах и мог привезти оригинальный «Мальборо» или «Винстон».

Но дома, на работе, в перерывах между съемками и репетициями, Николай Петрович неизменно доставал красную дешевую «Приму», нередко шокируя посторонних людей. Неужели звезда всесоюзного масштаба курит тоже самое, что простой рабочий, водитель или солдатик в армии? Актер Сергей Мигицко вспоминал:

«А ещё Колька курил всё время «Приму» без фильтра. Заходишь в гримёрку – хоть топор вешай, я её один раз курнул – можно падать».

Екатерина Градова на съемках фильма «Семнадцать мгновений вены». Съемочный процесс длился почти 3 года, а отбор актеров начался в 1970-м.

Малоизвестная 24-летняя актриса пришла на Киностудию имени Горького, чтобы попробовать себя в фильме «А зори здесь тихие».

В коридорах студии на нее обратили внимание помощники Татьяны Лиозновой. Еще не зная результатов проб, женщина-режиссер убедила молодую актрису не ехать на все лето сниматься в болотах, а приходить к ним, где все чисто и тихо…

Так совершенно случайно нашлась Радистка Кэт для культового советского фильма.

Несколько интересных фактов о фильме "В бой идут одни старики" Многие детали сценария были взяты из жизни. Рисунок нотного стана на фюзеляже истребителя "Маэстро" был сделан по аналогии со штурмовиком Ил-2 Василия Емельяненко.

Имела место и трагическая история любви узбекского лётчика (настоящая фамилия — Марисаев) и русской девушки (в отличие от своей героини, она не была лётчицей и погибла при бомбёжке столовой).

Ветераны особого отдельного 434-го истребительного полка утверждали, что эпизод из фильма, когда Титаренко возвращается в полк после боя не на самолёте, а на лошади ("махнул не глядя!") — взят из реальной жизни: под Сталинградом был сбит и вернулся ночью на коне летчик из их полка Александр Александров.

Название фильму дала традиция лётчиков не пускать сразу в воздушный бой вновь прибывшее пополнение, давая им "налетать" опыт.

Законченный сценарий был отвергнут чиновниками Госкино Украины, так как был признан "негероическим". Тогда Быков стал зачитывать отдельные куски сценария во время гастролей в разных городах Советского Союза. Это неизменно вызывало у зрителей восторг, что убедило Быкова в своей правоте. Постепенно за сценарий стали вступаться участники Великой Отечественной. В частности, 14 ноября 1972 года на киностудию Довженко прислал письмо начальник штаба войсковой части № 55127 полковник Лезжов, который охарактеризовал сценарий как "честный рассказ о войне и о людях, которые добыли в ней победу". Рустам Сагдуллаев, сыгравший лейтенанта Сагдуллаева, он же "Ромео", одновременно снимался в фильме "Мой добрый человек", для чего актёру приходилось постоянно летать в Ташкент, где проходили съёмки. По этой же причине он проводит большую часть фильма в шлемофоне или пилотке, чтобы его длинные волосы, нужные для другой роли, не нарушали достоверности образа лётчика времён Великой Отечественной войны.

Фильм стал кинодебютом Евгении Симоновой.

До предложения сниматься в роли профессора Преображенского Евгений Александрович Евстигнеев "Собачье сердце" не читал. Да и где он мог прочитать повесть Булгакова, если долгие годы та ходила только в самиздате? Случилось так, что из-за уходящей зимней натуры пришлось снимать сразу после утверждения проб без долгих разговоров и репетиций.

В первом кадре, который мы начали снимать, профессор Преображенский выходил из кооперативного магазина, пересекал дорогу и подходил к дворняге Шарику. Вот, собственно, и все. Оператор Ю. Шайгарданов быстро поставил свет. Включили ветродуй, полетел снег.

- Мотор! - крикнул я и увидел, как из кооперативного магазина, держа в руках пакет краковской колбасы, вышел профессор Плейшнер из фильма "Семнадцать мгновений весны" и направился к дворняге.

- Стоп! - крикнул я.

Не уверен, что дальнейший диалог запомнил дословно, но смысл передаю верно.

- Евгений Александрович, профессор так не ходит.

- Не надо мне рассказывать, как ходит профессор. Я уже одного профессора играл.

- Вот именно. А это другой профессор.

- Какой?

- Менделеев!

- Вот так?

- Вот так.

Он немного подумал и сказал: "Давайте снимать".

Полетел снег, со скрипом открылась дверь магазина, и оттуда вышел...

не Менделеев,

не Плейшнер,

а профессор Преображенский.

© Владимир Бортко, режиссёр фильма "Собачье сердце"

Какая энергетика в этом снимке! Ещё не сцена, но уже театр. Эти юные, влюблённые в профессию, будущие звёзды советского кино и сцены, ещё не знают, как сложится их путь — но в глазах каждого из них светится то самое: мечта.

Щукинское училище — это не просто учебное заведение. Это колыбель харизмы, таланта и внутреннего света. Там не учили «играть», там учили проживать. И каждый из этих студентов через несколько лет будет любим миллионами. Их голоса, интонации, взгляды будут разлетаться по всей стране с экранов телевизоров и сцен.

1965 год. СССР ещё в оттепели, надежды свежи, и кажется, что всё только начинается. А в этих лицах — дух эпохи. Такой, какой уже не повторится.

Знакомый всем голос Шерлока Холмса, Карлсона и крокодила Гены, актёр Василий Ливанов приобрёл не в переходном возрасте, а на съёмках фильма «Неотправленное письмо» режиссёра Михаила Калатозова. Тот захотел, чтобы одну из сцен актёры озвучили не в студии, а на съёмочной площадке, в тайге, в сорокаградусный мороз. После съёмок актёр потерял голос, и врач прописал Ливанову двухнедельное молчание. Когда же, наконец, Ливанов заговорил, то сам себя не узнал. Правда, Ливанов не сильно расстроился, и сделал голос своей визитной карточкой.

Виталий Соломин о Василии Ливанове:

«Мы на самом деле с Василием Борисовичем познакомились на кинопробах. Человек он контактный, мы очень подружились. Ливанов — человек с большим вкусом, которому я доверяю. Редко находишь человека, который очень точно может сказать о твоей работе: не просто "нравится - не нравится" — это любой зритель может... Но есть немногие, которые говорят точно, почему нравится и почему нет. Это очень для меня важно. При его (Ливанова) огромной памяти и вкусе с ним можно советоваться на многие темы. У меня впечатление, что он про все знает и все помнит».

Кинокомедия режиссёра Александра Серого «Джентльмены удачи». Фото сделано во время съёмок в Каттакурганском СИЗО Самаркандской области Узбекистана. Постаревший Раднэр Муратов, он же Василий Алибабаевич из комедии «Джентельмены удачи 1971 г.»

Его имя Раднэр означает "рад новой эре". Так оригинально решил назвать его отец. Родился 21 октября 1928 года в Ленинграде, (Санкт-Петербург), СССР

Умер 10 декабря 2004 года (76 лет), Москва, Россия

Настоящее название песни из кинофильма «Офицеры» — «Вечный огонь»

После выхода кинофильма многим запомнилась первая строчка, которая впоследствии вытеснила первое название. Поэтому несколько поколений слушателей знают ее именно как «От героев былых времен».

Авторами этой замечательной песни являются композитор Рафаил Хозак и поэт Евгений Агранович. Режиссер кинофильма «Офицеры» Владимир Роговой специально искал поэта, который был на фронте. Ему казалось, что только человек познавший войну – фронтовик, может написать стихи, которые бы могли затронуть слушателей за живое, отозваться в их сердцах.

Первым исполнителем песни стал Владимир Златоусовский, являвшийся вторым режиссером фильма. Он не имел музыкального образования, но это не помешало ему исполнить песню так, что миллионы людей поверили ему. Златоусовский спел «От героев былых времен» камерно, раздумчиво, строго и максимально искренно.