Сказочный музей Санкт-Петербурга

Совсем недавно в Петербурге на улице Некрасова уныло смотрел на прохожих дом № 14 б. С его фасада осыпалась штукатурка, а окна были завешаны объявлениями, возвещающими о том, что дом продается. Особняк, некогда принадлежащий купчихе Анне Васильевне Целибеевой, искал нового хозяина. Хозяин нашелся не сразу. Покупатель купеческого дома появился в начале 2022 году. Особняк Целибеевых.

На глазах у петербуржцев за год особняк изменился до неузнаваемости. Был проведен ремонт его фасада. Особняк изменил свой цвет. Он стал походить на замок. Особняк Целибеевой

К концу 2022 года из окон особняка стали смотреть на прохожих сказочные существа. И в интернете стали встречаться анонсы о том, что декабре 2022 года в доме №14 б на улице Некрасова заработает новый сказочный музей. Открытие музея произошло не в декабре 2022 года, как планировалось раньше, а только в марте 2023 года. После посещения музея и этот срок кажется нереальным. За год полностью отремонтировать здание и создать новый интерьер, да еще какой! К тому же здание находится под охраной КГИОПа. Но все свершилось, и в особняке Целибеевой теперь работает частный музей, его директором является Оксана Гордишевска. Музей носит название "Особняк -Небылица". Особняк полон легенд. Первая из них связана с его владельцем. Согласно этой легенде владеет особняком сударь фон Хеленверкофф- ученый, профессор, путешественник и изобретатель. Он смотрит на вас из одного из окон особняка и приглашает в гости. Особняк -Небылица

Ну что же, откроем дверь особняка, на ручке которой расположился странный череп в короне и с книгой в зубах. Ручка входной двери.

При входе стоит швейцар в соответствующей одежде прошлого века. И он приветствует гостей:

"Добро пожаловать в особняк сударя фон Хеленверкоффа, хозяина сейчас нет дома, но он распорядился встретить Вас и показать его особняк".

Далее милая девушка записывает вас в гостевую книгу и берет за посещение денежки. Вроде в гости пригласили, но за деньги. Далее вас приглашают в гардероб и предлагают бахилы. Гардеробщик тоже в униформе.

Знакомство с особняком начинается с милого Дракоши. Посетителям предлагают сделать фотографию с ним. Рядом с Дракошей находится книга, на страницах которой находится рассказ о нем, тут же находится QR-код. Если навести телефон на QR-код, то можно прослушать рассказ о сказочном существе. Такие книги с QR-кодами находятся у многих персонажей особняка. Сказочных существ в особняке видимо-невидимо. Напротив гардероба расположено кафе. Его интерьер невольно навевает на мысль, почему нет таблички с надписью " вход только для девочек". Ну правда поистине кукольный интерьер. Наверное любая девочка-принцесса была бы рада тут справить свой день рождения, и такая возможность есть. В музее проходят детские дни рождения и квесты. Кафе в музее "Особняк-Небылица".

Помещение кухни выполнено в полном соответствии интерьеру залу- напоминает кухню из кукольного домика. Работницы кафе одеты в костюм горничной прошлого века. Кухня в кафе "Особняк-Небылица".

Как и во всем особняке, в интерьере кафе много всевозможных мелочей. Кафе в музее "Особняк-Небылица".

Помещение кафе единственное теперь хоть чем-то отдаленно напоминает, что тут было раньше. А были тут интерьеры, выполненные в классическом стиле. Четыре ступени справа ведут в помещение, где сейчас расположено кафе. Интерьер особняка Целибеевой.

После ремонта особняк Целибеевой изменился до неузнаваемости. Вот так выглядит теперь парадная лестница особняка: Парадная лестница.

Невероятный интерьер, окутанный паутиной. Поверьте, голова Медузы- Горгоны на парадной лестницы- это пустяк по сравнению с остальным страшилками, которых обитают в особняке. Буквально каждый сантиметр музея наполняют мистические существа и безумно интересные вещицы. Холл музея.

Музей вроде как детский, но тут и взрослые часто приходят в дикий восторг от увиденного. Когда я была в музее, то большая часть посетителей -это были взрослые. Мне кажется именно взрослая аудитория больше оценит этот детский музей. Что дети, открыли потайную дверь, пробежались по лабиринту, все, развлечение окончено, давайте пироженку. А вот взрослые способны подолгу рассматривать сказочный интерьер и вглядываться в детали. А рассматривать тут есть что. Парадная лестница.

Владелица особняка в течении нескольких лет собирала интересные вещицы. Часто она приобретала их на "блошиных" рынках. Над интерьерами музея трудилась целая команда художников и дизайнеров. Труд был проделан колоссальный. Парадная лестница.

По парадной лестнице мы поднимемся чуть позже. В начале осмотрим помещения на первом этаже. Кроме кафе, здесь расположены два зала музея и туалеты. Туалеты- это отдельная история. Кроме того, что интерьер в туалетах потрясающий, так в них еще и сказки сказывают. Посмотрите на их оформление: Сказочные туалеты на первом этаже.

Рядом с Дракошей находится лаборатория хозяина особняка. И тут -то "милота", присутствующая в кафе, напрочь заканчивается. Впечатлительным особам тут будет мягко говоря не по себе. Шутка ли- увидеть Нетопыря, он ведь вампирам служит. Пусть он и за стеклом, а все равно страшненько. Лаборатория фон Хеленверкоффа.

А рядом с Царевной Лягушкой пояснительная записка находится. Оказывается превращение из землеводного существа в человека-задача не из легких. Превращение идет постепенно, сперва голова, потом все остальное. Представляете, какие крепкие нервы были у Иванушка Дурачка, ведь на его глазах же наверное все это происходило? Царевна-Лягушка.

А наверху в лаборатории вместо люстры весит скелет Змея Горыныча. Три рожка- три головы, очень символично. Скелет Змея Горыныча.

И если вы не убежали из лаборатории, то пройдете дальше в Мавританскую комнату. Надо сказать, что во всех помещениях музея находятся помощницы хозяина особняка, они рассказывают что это за комната, показывают, где спрятаны потайные двери, вещицы с секретиками, ну а кому то оказывают наверное и моральную поддержку. Вход в Мавританскую комнату.

Интерьер Мавританской комнаты полностью отвечает ее названию- он выполнен в восточном стиле. Чего тут только нет! И Сапоги-Скороходы, и Волшебная лампа, слоники, и Будда конечно. Ручки в виде змей- что -то удивительное. Мавританская комната.

Тут обитают два персонажа- Птица Гамаюн Птица Гамаюн.

и Гадалка. Так что здесь можно свою судьбу узнать у этих вещательниц. Гадалка.

В основу создания особняка были положены мотивы былин, сказок и устного народного творчества народов мира. Сказочные персонажи будут нам встречаться во всех залах музея. Лично меня поразило их количество. Неспроста на первом этаже стоит Фавн из "Хроники Нарнии"- в "Небылице" тоже можно войти в шкаф и попасть в сказочное ледяное царство. Фавн.

Продолжим наше путешествие по особняку. Поднимемся по его мистической лестнице. Подняться быстро не получится точно- тут повсюду мистические существа. Интерьер лестницы.

На первом пролете лестницы находится Нептун с трезубцем. Интерьер лестницы.

На втором пролете- Стрелец натянул тетиву лука. А рядом с ним Черт сел на кобылу задом наперед. Интерьер лестницы.

Первое помещение на втором этаже- кабинет профессора. Хозяин особняка фон Хеленверкофф играет в шахматы с Котом ученым. кабинет профессора.

В комнате находятся и два других помощника профессора- Потап Михалыч и Богомол. Рядом с Богомолом расположен набор охотника на упырей. Наверное с помощью этого чемоданчика и был изловлен Нетопырь, которого мы встретили на первом этаже. В кабинете много всяких всячин, которые можно долго рассматривать. Здесь, конечно же много различных книг. Есть здесь и потайная дверь. кабинет профессора.

Приоткрыв ее, посетители попадают в зимний сказочный лес. Дверь из кабинета в сказочный лес.

Настоящее царство Снежной Королевы. Снежная Королева.

По сказочному зимнему лесу вьется тропинка. На ней нам встретятся: Чаро-дуб, Дева Белава, Босоркун, Паучище пищерный, Врановое лихо. Чаро-дуб.

А приведет нас тропинка к избушке Бабы Яги. К бабуле можно в гости зайти. Сама она вполне дружелюбно выглядит, чего не скажешь о товарище справа от нее. Избушка Бабы Яги.

Да и рядом с избушкой существа стоят не очень приветливые-Болотник и Леший. Болотник и Леший.

Пойдем ка мы, по добру по здорову, дальше, может выход найдем. Шли, шли и дошли мы до замка. Нарвались мы тут на новых чудишь. Первым, кого мы тут увидим будет Упырь. Вот как бы пригодился бы нам сейчас тот чудесный чемоданчик из кабинета. Справа от него Змей Горыныч охраняет Спящую царевну. Ну а друг Горыныча- Кощей Бессмертный тут же, на троне сидит, каверзы новые задумывает. Есть здесь и герои сказки "Красавица и Чудовище". А сверху на нас надменно смотрит Дориан Грей. Упырь.

Явно тут все друг с другом договорились, нам тут не место, ищем выход, и вот - мы попали в ловушку. И похоже, не мы первые. Руки в ноги, и бежим из замка куда глаза глядят. Застрял в ловушке.

Вновь мы попали на сказочную тропу зимнего леса, пока бежали по ней, страхов натерпелись. Выбрались мы их лабиринта, нашли потайную дверь, выбежали из кабинета, и что видим- со стен чудища взирают, а на верху золотой корабль плывет по воздуху. Ну интересно же, что дальше будет, наверх пойдем. Интерьер лестницы.

Наверное этот летательный аппарат был изобретен самим профессором. Интерьер лестницы.

А мы поднялись на самый верх лестницы. Но удивительно, тут есть еще одна лестница, ведущая куда-то наверх. Странно, ведь дом трехэтажный и мы сейчас находимся как-раз на последнем третьем этаже. Разгадаем эту загадку чуть позднее, а сейчас свернем налево. И снова мы попадаем в сказочный лес. Но тут уже не царство холода, тут скорее лето. Нас встречает Чертушка рогатый. Служит черт ведьмам да прочим негодным лиходеям. Как у него яблоко взять, хоть оно и наливное, красивое. Откусишь, и превратишься в чудо-юдо, будешь тут посетителей развлекать, сидя на дереве. Тут и так все деревья заняты. Может причина тому как раз эти яблочки, что чертик предлагает. Ну что ж идем знакомиться с обитателями: Дриада, Соловей-разбойник, Царевна Лебедь, Гоблинец коварный, Голем каменный, Водяница заморская, Кикимора Болотная, Зужалка, Русалка, Морской конь с дочкой Морского царя. Чертушка рогатый.

Тропинка приведет нас к болоту. Говорят, тут можно загадать желание, встав на мостик и обернувшись вокруг себя три раза. Мостик скользкий, так что тут сноровка нужна, чтобы не упасть с него. Живут тут: Дедушка водяной, Ветрокрылый змей, Рыба-Кит и плавают Золотые рыбки. Ветрокрылый змей, Рыба-Кит и Водяница заморская.

Тропинка ведет нас дальше и мы попадаем в красивый осенний лес с его обитателями. Тут надо смотреть под ноги, иначе можно наступить на Колобка. Осенний лес.

Кто же живет в этом лесу: Царь- жаба, Древень, Крабья Дева, Святомир Бесстрашный, Страж сохатый, Змеевна. При виде Древня у меня возникли ассоциации с "Властелином колец". Будет в музее еще одно место, которое напомнит этот фильм. Царь- жаба.

Прогулка по летнему и осеннему лесу получилась не такой страшной, как по зимнему. И надо сказать, что мы познакомились со всеми страшными героями "Небылицы", дальше у нас будут только приятные встречи. Правда будет еще несколько скелетиков. Но никто не говорил, что наше приключение закончилось. Итак, поднимаемся по меленькой лестнице и попадаем в очень интересное место- чердак. Да, оказывается в доме скрывается еще и четвертый этаж. Наверху нас приветствует звездное небо и Старик Хоттабыч. Он вот-вот вырвет из своей бороды волосок, произнесет "Лехододиликраскало", и перенесется куда-нибуть на своем ковре, а может он загадал что-то другое, глаза то вон какие хитрые. Чердак.

Итак, чердак. Сколько вещей сюда принес профессор. Среди них- свадебное платье. У профессора была невеста, но свадьба не состоялась. Поэтому на чердаке так много женских вещиц. Очень мне понравилась лампа. Чердак.

На чердаке есть две чисто женские комнаты- тут платья, афиши, женские штучки. Невеста профессора увлекалась театром, поэтому Хеленверкофф привозил ей из путешествий кроме прочих подарков афиши. Чердак.

Профессор Хеленверкофф является заядлым путешественником. На чердаке хранятся его морской скафандр. В нем он совершал погружения в пучину морскую. Говорят, что он единственный, кто видел вживую Китеж-град и Атлантиду. А еще в этом скафарндре Хеленверкофф Лохнесское чудовище угощал сардинами. Конечно. некогда ему жениться то было. Этакий Барон Мюнхгаузен. Морской скафандр Хеленверкоффа.

Помните, в самом начале нашего путешествия мы видели Фавна и я сказала, что в "Небилице" можно, как Нарнии войти в шкаф и попасть в сказочную страну. Время пришло. Волшебный шкаф находится на чердаке. Но войдя в него, мы очутимся в жилище маленьких человечков. Вот они. Чердак

А еще я обещала, что в музее будет одно место, которое напомнит фильм " Властелин колец". Вот оно. Мне оно напомнило страну хоббитов- Шир. Чердак.

Жилищи у маленьких человечков скромное и вероятно холодное, уж очень много тут меховых шкурок. В интерьере продумана каждая мелочь. Чердак.

На этом этаже есть два туалета, в них тоже звучат сказки. Их интерьер перекликается с интерьером чердака. Туалеты на чердаке.

И еще одно интересное местечко есть на чердаке- потайная дверь, за которой притаился неожиданный сюрприз- Железное седалище. Трон важный, за который извечно борьба ведется. Железное седалище.

Ну что ж. Мы закончили наше путешествие по музею, наполненному легендами, месту, в котором живет сказка. Конечно, не все фотографии я выложила в своей статье, по той простой причине, что их огромное количество. Конечно музей может кому-то и не понравиться, но на меня он произвел самое положительное впечатление. На мой взгляд, это то место, в котором можно впасть в детство, в хорошем смысле этого слова. Очень понравилась атмосфера, царящая в музее. Прилагаю информацию о времени работы и стоимости посещения. Время работы и стоимость посещения.

Посетить музей "Небылица" лучше в будний день. По выходным в него иногда выстраивается очередь.

Адрес: улица Некрасова, дом 14 б, строение 1

Официальный сайт: небылица.рф

https://dzen.ru/a/ZC5ux86AlTZrhcEi