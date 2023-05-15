Замечательные работы художника-графика Вадима Окладникова о наших героях, ч.45

Плакат Маме Песню "Святые женщины России" Геннадий Кунявский исполняет в музее "Шурави" в Екатеринбурге, в музее воинов-интернационалистов в пед. университете. Но не вютубе, а в ВК, обязательно послушайте:

https://vk.com/im?msgid=10759&sel=c1&z=video710729326_456239019%2Fe7fbbeea26879ec7ed

Еще один плакат маме Фотографией поделилась мама Александра Бреуса. 2 декабря 2022 - 4 месяца со дня гибели был установлен баннер памяти о Саше в станице Отрадной. Установка плаката героя Александра Бреус на стене районной поликлиники.

Сегодня, 9 декабря, Россия отмечает День Героев Отечества. Этот день очень важен для современной России, ведь он объединяет историю воинских подвигов со дня основания России по сей день. В эту памятную дату в парке "Софора" после реконструкции был открыт мемориал "Вечный огонь". На торжественном мероприятии присутствовали глава МО Отрадненский район Андрей Владимирович Волненко, глава Отрадненского сельского поселения Игорь Николаевич Пересада, председатель районного Совета ветеранов Иван Анатольевич Петрушин, депутат ЗСК Яна Евгеньевна Щербакова, прокурор Отрадненского района Михаил Юрьевич Дудченко, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей отец Андрей, жители Отрадненского района, родные и близкие наших земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, при исполнении интернационального долга в локальных войнах и конфликтах и при исполнении специальной военной операции на Украине.

"Вечный огонь" ни на минуту не прекращал гореть. На время ремонта его частица была передана на хранение в историко-археологический музей. На мемориал "Вечный огонь" занесены имена 1634 человек - наших земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Нам никогда нельзя забывать о событиях Великой Отечественной войны, афганской и чеченской войн, специальной военной операции на Украине.

К сожалению и в послевоенное время пополняются ряды Бессмертного полка. И мы, ныне живущие, должны знать и помнить сынов России, которые погибли при исполнении интернационального долга, в локальных войнах и конфликтах, в ходе специальной военной операции на Украине.

Погибли в Афганистане: Сергей Николаевич Пискунов, Сергей Владимирович Аулов, Николай Михайлович Апанасенко, Петр Павлович Герасименко, Лермонт Лаврентьевич Алтунян, Геннадий Анатольевич Жарков, Руслан Батрадзович Бугулов, Сергей Иванович Зайцев.

Погиб в Германской Демократической Республике Борис Владиславович Капустин.

Погиб на острове Даманский Александр Ильич Цуланов.

Погибли на Кавказе: Андрей Иванович Коломойцев, Сергей Павлович Жехман, Дмитрий Васильевич Глыбин, Сергей Викторович Корнеев, Виктор Владимирович Прядкин, Владимир Владимирович Скляров, Александр Владимирович Шрейдер, Михаил Николаевич Литвиненко, Эдуард Андреевич Казарян, Евгений Евгеньевич Гурин, Александр Евгеньевич Бельков, Александр Иванович Брунько, Вадим Михайлович Горбенко, Роман Васильевич Буслов, Сергей Владимирович Щепетнов.

Погибли входе специальной военной операции на Украине: Михаил Анатольевич Мамонтов, Александр Русланович Бреус, Андрей Анатольевич Рыбалко, Никита Анатольевич Шаламов, Евгений Николаевич Выродов, Юрий Федорович Маруда.

В архивах редакции газеты "Сельская жизнь" нашли фотографию с открытия "Вечного огня" в парке райцентра. На переднем плане Петр Матвеевич Беззубов, участник войны. Ему было предоставлено право зажечь огонь у памятника погибшим воинам, ставшим символом нашей памяти и уважения к подвигу бойцов, отстоявщих наше право на мирную жизнь.Вечная память павшим! Слава защитникам Отечества!

газетасельскаяжизнь

"На днях я уеду контракт заключить,

Буду десантником, в ВДВ хочу я служить!

Ведь знаешь же мама об этом мечтал".

В году 21 ты нам вдруг сказал...



Август присяга. Прыжки с парашютом,

Ты их с нетерпением ждал!!!

Десантное братство как это круто,

Восторг твой нас всех вдохновлял!!!



Январь. Полк 108 на передних краях

Дежурства наряды и стрельбы в полях.

Весть об ученьях ты принял достойно,

Боже нам тогда уже было страшно и больно...



Февраль и теперь уж была Украина

Жестокий Херсон и смелый десант.

Погибших мальчишек кровавое море,

Когда-то, как ты, подписавших контракт.



Март мы дома молились, боялись

И очень страдали мы в дни тишины.

Но тем, как ты верен себе, восхищались.

Ты верил в Победу, в тебя верили мы.



Апрель. Сыночек вернулся на Пасху

И всем нам казалось, что всё позади.

На всё озирался солдатик с опаской

Тебя удивлял этот звук тишины...



Был не лёгким тот наш разговор

Мы просили расторгнуть тот договор...

Не можешь остаться там твои пацаны

Ты присягу давал вы России сыны...



Кто то должен ведь вас защитить

Ты пойми, дорогая нельзя сюда их пустить

Лучше мы там чем они сдесь

Не рви душу родная разговору конец.!

Стихотворение о Бреусе Александре.

Еще одно

ПОМЯНИТЕ меня в день рожденья,

ПОМЯНИТЕ меня в день кончины.

ПОМЯНИТЕ в день АНГЕЛА,люди,

ПОМЯНИТЕ без всякой причины.

Вы в МОЛИТВЕ меня ПОМЯНИТЕ,

за покой души свечку поставьте.

Прилечу я к вам АНГЕЛОМ светлым,

и шепну вам на ушко «СПАСИБО».

Тяжело мне в разлуке с родными,

неожиданно все так случилось.

Не готов был я к смерти,поймите,

Я прошу вас,меня ПОМЯНИТЕ.

Я навеки расстался со всеми,

улетел я в далекие дали.

Вы МОЛИТВЫ почаще читайте,

ВСПОМИНАЙТЕ меня без печали.

Я при жизни был добрым и светлым,

а с лица не сходила улыбка.

ВСПОМИНАЙТЕ меня часто-часто,

Чтобы в сердце остался навечно...



Вот еще один банер повесили Александрову Кириллу. Работа, как видите, Вадима.

Мама Ахмедьянова Рустема выложила фото вечера (или на 23 февраля или Урок мужества - сказать точнее не могу). В кадре три портрета работы Вадима. Один на экране, два у сцены и рядом почетный ккараул.

Все ВДВшники.

Дальше новые портреты. Погиб, защищая Родину

31.07.2022

В Юрье с воинскими почестями простились с наводчиком-оператором танка Алексеем РОССОХИНЫМ, погибшим в ходе спецоперации на территории Украины.

Алексей родился в райцентре 8 августа 2002 года. Здесь ходил в детский сад, среднюю школу с первого по девятый класс. В Кирове получил специальность «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов». С 18 лет для него начался армейский этап жизни.

Как рассказала мама, Марина Сергеевна, воспитавшая из сына настоящего мужчину, Алексей с самого раннего сознательного возраста хотел стать только военным. И все его игры, увлечения и даже образ жизни были направлены на претворение этой мечты. В детсадовских годах были войнушки, в школе – кадетский класс, любил спорт, занимался с гантелями. И как только исполнилось 18 лет, сразу забрал документы из техникума, чтобы призваться в армию.

– Он очень был счастлив, что идёт служить, – говорила мама.

Осенью 2020 года ушёл по призыву, попал в военно-космические войска, через год вернулся. Но сразу понял, что не может жить без армии. Поэтому обращался в местный военкомат, а там каждый раз просили подождать. Однако ждать он не мог, потому что каждый день хотел посвятить служению Родине. Написал письмо в областной военкомат, и через полтора месяца Алексея вызвали. В декабре 2021 года он поступил на военную службу по контракту. Вот так и оказался в городе Чебаркуль на Урале. А в январе их часть отправили на учения в Белоруссию, а потом с первых дней спецоперации – на Украину. В боях не прятался за спины товарищей, всегда был впереди. Так, за освобождение города Красный Лиман в ДНР Россохина наградили медалью «За боевые отличия», а полк – званием гвардейский Краснолиманский. Он очень этим гордился.



– Когда звонил, всегда был бодр, не жаловался, – вспоминает Марина Сергеевна. – Говорил, что защищает Родину и свою семью – маму, сестру и племянницу Василису, в которой не чаял души. Мы ждали его в отпуск, в сентябре-октябре. Но 18 июля Алексея не стало, он погиб в боях под селом Золотарёвка ЛНР...

В память о сыне Марина Россохина разрешила редакции дословно привести его последнее сообщение:

«Мама, моя родная, чтобы ни случилось со мной, просто знай, что я тебя очень люблю, как и Алёну – вы для меня всё! Ты должна будешь это пережить. Ради меня. Я не знаю, что со мной будет, поэтому и пишу эти слова. Обещай, что вместе с Алёной переживёте все невзгоды. Вы должны быть готовы к самому печальному, но я постараюсь изо всех сил, чтобы этого не случилось. Но ты понимаешь, что от меня мало что зависит. Я хочу, чтобы вы радовались жизни и не видели, не чувствовали того, что чувствую я... Ради этого я здесь, чтобы вас это не коснулось. Я защищаю вас, ради вас я здесь!»

Невозможно без слёз читать эти строки. Алексей заслужил, чтобы память о нём осталась в людских сердцах. Навсегда! Навечно! Все, провожавшие его в последний путь, очень тепло отзывались.

Классный руководитель Снежана Приставко:

«Он рос добрым, спокойным, миролюбивым парнем. С ним было легко в общении. В классе со всеми поддерживал ровные хорошие отношения. Не любил быть в центре внимания...»

Сослуживец Максим Крестовский:

«Мне посчастливилось служить вместе с Алексеем, делить с ним тяготы срочной службы. Хотя и не полный срок мы отслужили, но для сплочения этого хватило. Он был отзывчивым, весёлым, радостным и трудолюбивым человеком. Ещё в армии стало понятно, что это его призвание – служить Родине. Лёша никогда не показывал слабость. Я надеюсь, что он навсегда останется в памяти тех, кто знал его как настоящего друга, любящего сына и достойного уважения брата».

Алексея похоронили на центральной аллее юрьянского кладбища, где возле обелиска Неизвестному солдату покоятся герои прежних сражений. Алексей – герой нашего времени. Слова горечи утраты сказал глава района Игорь Шулаев, а также зачитал телеграмму от главы региона. Играл военный оркестр, прозвучали залпы из автоматов. Ушёл в вечность солдат Российской Армии, который ценой своей жизни защитил Родину от нацистов. Память о нём останется в веках...

Е. АЛЕКСАНДРОВ.

Выражаем искренние соболезнования в связи с гибелью в ходе специальной военной операции на Украине гвардии рядового Россохина Алексея Сергеевича, уроженца пгт Юрья.

Это невосполнимая утрата для вашей семьи, для жителей посёлка, нашего региона и всей страны.

Служение Отечеству стало для Алексея делом его жизни. Он погиб, защищая мир от нацизма, обеспечивая безопасность нашей страны и свободную жизнь соотечественников. Алексей Россохин навсегда останется в памяти как настоящий патриот и герой Отечества.

Кировская область скорбит вместе с вами.

https://xn--b1afbjdhuxkfl5iyaq.xn--p1ai/novosti/4765-pogib-z...

На страничке ВК "Силовой блок" написано:

18 июля в хoдe cпeциaльнoй вoeннoй oпepaции нa Укpaинe гepoичecки пoгиб 19- лeтний Рoccoхин АЛΕΚСΕЙ

Он пoгиб в бoях пoд ceлoм Зoлoтapёвкa ЛΗР. Алeкceй coвepшaл ocвoбoждeниe дepeвни oт нaциoнaлиcтичecких гpуппиpoвoк. Блaгoдapя cмeлым, гpaмoтным, мужecтвeнным дeйcтвиям Алeкceя Рoccихинa гpуппa пpoтивникa былa уничтoжeнa. Β хoдe бoя пoлучил нe coвмecтимoe c жизнью paнeниe.

Алeкceй poдилcя в paйцeнтpe 8 aвгуcтa 2002 гoдa. Β Κиpoвe пoлучил cпeциaльнocть «Μoнтaжник paдиoэлeктpoннoй aппapaтуpы и пpибopoв». С 18 лeт для нeгo нaчaлcя apмeйcкий этaп жизни.

Оceнью 2020 гoдa ушёл пo пpизыву, пoпaл в вoeннo-кocмичecкиe вoйcкa, чepeз гoд вepнулcя. Ηo cpaзу пoнял, чтo нe мoжeт жить бeз apмии. Β дeкaбpe 2021 гoдa oн пocтупил нa вoeнную cлужбу пo кoнтpaкту. Βoт тaк и oкaзaлcя в гopoдe Чeбapкуль нa Уpaлe. А в янвape их чacть oтпpaвили нa учeния в Бeлopуccию, a пoтoм c пepвых днeй cпeцoпepaции – нa Укpaину.

Зa oтвaгу и caмooтвepжeннocть, пpoявлeнныe в хoдe выпoлнeния бoeвых зaдaний, зa бecкoнeчную пpeдaннocть cвoeй Рoдинe и нapoду Рoccoхин Алeкceй нaгpaждён Оpдeнoм Μужecтвa. Πocмepтнo.

https://vk.com/im?sel=c1&w=wall-86820203_246456%2Fc80528...

Нашлась небольшая заметка в ВК "Газете Кисилевские новости"

В школе №16 открыта экспозиция памяти Евгения Ивановича Сутягина – молодого киселевчанина, погибшего в ходе спецоперации.

https://vk.com/wall-211259946_413

К сожалению больше не нашлось ничего.

Этот герой у нас был, но тут он изображен со всеми орденами. По просьбе родных их одел на Героя Вадим. Он был у нас вот тут: Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.26



Погиб наш Земляк, Друг, Брат, Сын - Благодатских Максим Александрович 24.04.1991 г.р.

Героически погиб 03.03.2023 г. в ходе наступательной операции, благодаря чему был взят укреп район ВСУ.

Максим награждён Орденом Мужества посмертно...

12 марта, Прощание в 10:00 дома

Отпевание с 11:00 в церкви по улице Горького

Похоронили на погосте в д. Микварово

https://vk.com/wall-191528598_7280

Больше ничего не найдено.

Курский АИФ:

Житель Пристенского района Курской области Леонид Мингалёв погиб на территории Украины во время специальной военной операции, сообщили в пресс-службе обладминистрации.

Леонид родился в посёлке Прохоровка Белгородской области, а в 2014 году начал служить по контракту. В составе ВДВ он участвовал в военной операции в Сирии. Леонида Мингалёва посмертно представили к награждению орденом Мужества. Ему было 30 лет.

Светлая память тебе, Максим

Помним! Любим! Скорбим!

https://chr.aif.ru/kursk/people/zhitel_kurskoy_oblasti_sluzh...

Чуть больше в ОК, в группе "Жировские родники"

Леонид Леонидович Мингалев (05.10.1991-29.03.2022) погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории украины.

Леонид Мингалев родился в поселке Прохоровка Белгородской области.

Окончил Белгородский лицей милиции имени В.В Бурцева. В 2009-2010 годах проходил срочную службу в войсковой части № 61899. После службы в армии работал на Прохоровском комбикормовом заводе.

Проживал в Пристенском районе Курской области. 1 марта 2014 года заключил первый воинский контракт сроком на 3 года. По окончании контракта продолжил военную службу в составе легендарного 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознамённого, ордена Кутузова полка 76-й Псковской десантно-штурмовой дивизии. В составе соединений ВДВ принимал участие в военной операции в Сирии.

Заместитель командира боевой машины 76-й десантно-штурмовой дивизии. Десантники первые зашли на территории Украины и приняли неравный бой. Защищая своих товарищей, Леонид погиб 29 марта 2022 года под Киевом. Похоронен в поселен Пристень Курской области.

За героизм Леонид Мингалев награжден медалью участника военной операции в Сирии. Посмертно представлен к награждению орденом Мужества.29 марта День памяти.

https://ok.ru/zhirovskie/topic/155

11-го июня 2022 года пристенцы проводили в последний путь жителя нашего района – гвардии младшего сержанта Мингалева Леонида Леонидовича.

На похоронах присутствовал настоятель Покровского храма п. Пристень иерей Иоанн Суринец, который совершил чин отпевания.

Леонид Леонидович родился 5 октября 1991 г. в Прохоровке, по окончании школы учился в Белгородском лицее милиции. После диплома был призван в ряды Вооружённых Сил РФ, а в 2014 заключил свой первый контракт в войсковой части города Пскова. Участвовал в операции в Сирии, за что был награждён медалью.

В последнее время он служил заместителем командира боевой машины 76-й десантно-штурмовой дивизии. Они первые зашли на территории Украины и приняли там бой. Защищая своих товарищей, Леонид погиб. Его жизнь оборвалась 29 марта 2022 года под Киевом.

Он был первоклассный специалист, отличник боевой подготовки.

Десантник Леонид Леонидович Мингалев награждён орденом Мужества посмертно.

Вечная слава герою! Пройдя по ссылке можно увидеть отпевание и захоронение героя.

https://shigri.bezformata.com/list

Гвардии ефрейтор Руслан Миразизов из Гусь-Хрустального погиб в бою на Украине 21 февраля. Молодому человеку было 24 года, сообщила пресс-служба городской администрации.

Руслан был механиком-водителем взвода управления самоходно-артиллерийской батареи дивизиона. Военный погиб при исполнении служебных обязанностей.

Руслан учился в школе №15 в Гусь-Хрустальном. Сотрудники администрации и школы выразили соболезнования близким молодого человека.

Прощание с погибшим состоялось в ООО «Память» в субботу, 4 марта. Отмечено на владимировском портале "День"

https://vladday.ru/news/2023/03/04/v-boyu-pogib-24-letnij-zh...

На страничке ВК И Телеграм канале "Новости Владимира":

В результате военных действий, при выполнении задач в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, 21 февраля 2023 года погиб 23-летний Миразизов РУСЛАН.

Руслан родился 19 июля 1999 года в г. Гусь-Хрустальном, окончил школу № 15, был достойным гражданином, патриотом своей Родины, отважным защитником, заботливым сыном, отличным другом.

За личные заслуги, отличия по службе в Вооружённых Силах Российской Федерации, мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и исполнении воинского долга воин Миразизов Руслан представлен к ордену мужества посмертно.

Коллеги школы №15 , одноклассники выражают глубокие соболезнования родителям героя!

Царство небесное Руслану!!!

Помним вечно!!!

https://t.me/novostioblast33/4870

На портале Гус-инфо:

В ре­зуль­та­те во­ен­ных дей­ствий при вы­пол­не­нии бо­евых за­дач в хо­де спе­цопе­рации по де­мили­тари­зации и де­наци­фика­ции Ук­ра­ины по­гиб гу­сев­ча­нин Рус­лан Мах­ма­ло­ико­вич Ми­рази­зов, 1999 го­да рож­де­ния.

Гвар­дии еф­рей­тор Ми­рази­зов был ме­хани­ком-во­дите­лем взво­да уп­равле­ния са­моход­но-ар­тилле­рий­ской ба­тареи са­моход­но-ар­тилле­рий­ско­го ди­визи­она. По­гиб при ис­полне­нии слу­жеб­ных обя­зан­ностей. Наш зем­ляк до пос­ледне­го вздо­ха был ве­рен сво­ей стра­не, му­жес­твен­но сра­жал­ся в ин­те­ресах го­сударс­тва и нав­сегда ос­та­нет­ся в на­шей па­мяти как ге­рой.

Го­род­ская ад­ми­нис­тра­ция, Гу­бер­на­тор Вла­димир­ской об­ласти Алек­сандр Ав­де­ев, гла­ва го­рода Гусь-Хрус­таль­но­го Алек­сей Со­колов, Со­вет на­род­ных де­пута­тов, во­ен­ный ко­мис­са­ри­ат Гусь-Хрус­таль­но­го и Гусь-Хрус­таль­но­го рай­она, ве­тера­ны Во­ору­жен­ных Сил РФ, во­ины-учас­тни­ки бо­евых дей­ствий вы­ража­ют глу­бочай­шие со­болез­но­вания род­ным и близ­ким по­гиб­ше­го. Та­кую ут­ра­ту не­воз­можно вос­полнить.

Мы, все гу­сев­ча­не, се­год­ня прос­ти­лись с храб­рым муж­чи­ной и бесс­траш­ным Во­ином, за­щит­ни­ком ми­ра. Свет­лая па­мять о нас­то­ящем пат­ри­оте, на­шем Ге­рое Рус­ла­не Ми­рази­зове бу­дет жи­ва в сер­дцах веч­но. Рус­лан Мах­ма­ло­ико­вич Ми­рази­зов пос­мер­тно наг­ражден ор­де­ном Му­жес­тва.

Ро­дите­лям — низ­кий пок­лон за вос­пи­тание та­кого от­важно­го, са­мо­от­вержен­но­го Бой­ца, сме­лого, пре­дан­но­го сво­ей стра­не Че­лове­ка.

https://gus-info.ru/obituaries/100

Ивановский десантник Максим Мустафин героически погиб в ходе спецоперации на Украине

О военнослужащем из Ивановской области, погибшем в ходе спецоперации на Украине, сообщил Кинешемский «Союз десантников».

Героически погиб Максим Фаритович Мустафин. Ему было 26 лет. Он проходил службу по контракту на территории Ивановского гарнизона. Во время исполнения воинского долга, как отметило командование, проявил высочайшие мужество и героизм.

«Ивановские новости» выражают глубокие соболезнования родным, близким и сослуживцам Максима Мустафина. Вечная память Герою!

https://newsivanovo.ru/fn_898522.html

В Книге Памяти Ивановской области записано:

Мустафин Максим Фаритович-участник СВО на Украине, гвардии ефрейтор контрактной службы.

Родился 10.01.1996 года.

После окончания средней школы был призван в ряды Вооруженных Сил РФ.

После прохождения военной службы по призыву заключил контракт с Министерством обороны РФ.

Служил командиром машины роты радиационной, химической и биологической защиты 98-й гвардейской Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени воздушно-десантной дивизии (город Иваново).

Погиб 14.03.2022 года, в ходе специальной операции на территории Украины.

Во время исполнения воинского долга проявили высочайшие мужество и героизм. Похоронен в городе Иваново, на кладбище Балино.

http://37kp.ru/wp-content/uploads



Пшихачев Роман Рустамович, родился в ст. Удобная Отрадненского района 1 октября 1997 года рождения, проживал на территории Удобненского сельского поселения по адресу: Отрадненский район, ст. Удобная, Низовая, 33 с рождения, в 2015 году закончил обучение в МБОУСОШ № 7 ст. Удобная.

С 21 сентября 2022г мобилизован в Вооруженные силы Российской Федерации, проходил военную службу в зоне СВО.

Погиб при выполнении служебного долга в зоне СВО 21 декабря 2022 года (при разминировании ). Награжден Орденом Мужества посмертно.

https://безопасная-страна.рф/project/пшихачев-роман-рустамов...

К сожалению, больше ничего не найдено.

«Ты о пацанах своих подумал, а о матери — нет!» 32-летний Тимур Сариев вот-вот должен был закончить службу по контракту.

— Выполняя приказ командования на поле боя, отдал свою жизнь 32-летний уроженец поселка Комсомольский Палассовского района Волгоградской области, старший механик-водитель взвода связи танкового батальона 33-го мотострелкового Берлинского, Донского, казачьего полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, младший сержант Тимур Сариев не отступил от воинского долга, — рассказали военные. — Остался верен присяге.

Супруга уговаривала Тимура не подписывать второй контракт, но он ее не послушал. Фото: Алексей Волхонский

По словам мамы военного, его супруга долго пыталась отговорить любимого от возвращения на Украину после окончания контракта.

— В августе у сына заканчивался контракт. Мне позвонила сноха и сказала: «Мама, он не собирается домой. Он намерен продлить контракт». Я ее успокоила и сказала ей: «Не переживай. Попробую я с ним поговорить». Вскоре выдалась минутка, и сын позвонил. Я, естественно, заплакала. Он мне сказал, что поедет, потому что не может бросить своих пацанов, — рассказала мама военного Нурганым Сариева. — Я ему тогда сказала: «То есть ты подумал о своих пацанах, а о матери — нет!» Сын тогда ответил, что это я его таким воспитала, что я его всегда учила не бросать друзей в беде и стараться. Сегодняшняя награда — подтверждение тому, что я воспитала настоящего мужчину. Пусть и такой ценой.

https://v1.ru/text/gorod/2023/01/12/71969030/

Он родился 6 октября 2000 года, учился в школе в Курунде, затем в техникуме отраслевых технологий в Усть-Коксе. Пошел в армию, заключил контракт, бывал в Сирии, затем был командирован на Украину, где погиб в ходе спецоперации. - так кратко отмечено в Новостях Горного Алтая.

https://timenote.info/ru/Denis-Satushev

24 ноября, в техникуме отраслевых технологий состоялся торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной доски имени Дениса Сатушева, выпускника "Усть-Коксинского техникума отраслевых технологий".

Денис родился 6 октября 2000 года в семье Ларисы Белешевны и Эдуарда Григорьевича Сатушевых в с. Кучерла, учился в Курундинской школе, затем в техникуме отраслевых технологий в с.Усть-Кокса. В июле 2019 года был призван в ряды Российской армии, служил в Уссурийске Приморского края. После заключения контракта в 2020 году воевал в Сирии, награжден орденом «За Мужество». Во время второй командировки в Сирию награжден медалью «За Отвагу». 11 марта 2022 года был командирован на Украину. Денис погиб через месяц 12 апреля при взятии под контроль города Мариуполь. У него остались мама и два старших брата.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специального задания Правительства Российской Федерации в боевых условиях рядовой Сатушев Денис Эдуардович награждён орденом Мужества (посмертно). https://ok.ru/group/70000001036271/topic/155764230323695

https://barnaul-news.net/other/2022/12/30/243519.html



28-летний уроженец станицы Анастасиевская Никита Шевцов погиб во время спецоперции на Украине, он награжден Орденом Мужества, сообщила на своей странице в "Одноклассниках" школа хутора Бараниковский Славянского района Краснодарского края.

В публикации поясняется, что Шевцов был выпускником этой школы.

Кавалер Ордена «Мужества» Гвардии сержант Шевцов Никита Николаевич.

Родился 2 сентября 1994 года в станице Анастасиевской. Учился в МОУ СОШ 28 ст. Анастасиевской, выпускник Новороссийского казачьего кадетского корпуса Краснодарского края 2012 года, в период с 11.07.2016 по 25.11.2016 работал в управлении по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Славянский район, откуда был призван в ВС РФ. С 2017 года Проходил военную службу по контракту в 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригаде специального назначения Воздушно-десантных войск.

Ветеран боевых действий Сирии. За проявленные боевые качества награжден ведомственной медалью МО РФ «За участие в военной операции в Сирии».

С первых дней начала СВО на Украине в составе своего подразделения героически выполнял боевые задачи по захвату и удержанию аэродрома «Антонов»в Гостомеле, являясь одним из «200 спартанцев русского спецназа» противостоял преобладающим силам противника и блестяще реализовал план командования, за что 25 июля 2022 года удостоен Ордена Мужества.

6 октября 2022 года погиб при доблестном выполнении очередных боевых задач на Херсонском направлении.

https://zpobeda.ru/nikita-shevcov/

То же самое написано и на страничке в "ВДВ.Армия.Россия" в ВК

https://vk.com/wall-106160452_438887



И опять нет никакой информации. Только в одном месте нашла короткую запись о гибели... и все!

https://vk.com/wall-106160452_476780

Нашлась корткая заметка в местной газете "Сельская жизнь" со словами благодарности в организации похорон:

Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную поддержку в организации и проведении похорон нашего любимого мужа и папы Юрия Фёдоровича Маруда администрации МО Отрадненский район в лице А.В. Волненко; военному комиссариату Отрадненского района в лице Ю.А. Ачисова; администрации Отрадненского сельского поселения в лице И.А. Пересада; районному Совету ветеранов в лице И.А. Петрушина; Союзу ветеранов боевых действий в лице В.М.Узунян; Отрадненскому районному казачьему обществу в лице атамана В.А. Волошина; родным, близким, соседям, друзьям и всем землякам, кто разделил с нами горечь утраты.

Жена, дети.

https://vk.com/wall344837021_10030

Есть еще упоминание Героя в Тг канале Молодежи Отрадненского района, в заметке обращения молодежи на торжественном открытии мемориала Вечный огонь в станице Отрадной, Кубань, после капитального ремонта.



Мы знаем имена погибших на Украине: Бреус Александр Русланович, Выродов Евгений Николаевич, Мамонтов Михаил Анатольевич, Маруда Юрий Федорович, Рыбалко Андрей Анатольевич, Шаламов Никита Анатольевич.

Они сложили свои головы, чтобы будущие поколения могли жить в свободной стране. Вечная им память и слава! НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

Безграничные слова благодарности всем защитникам Родины, которые рискуя самым дорогим, что есть у человека, - жизнью, мужественно сражались и сражаются сегодня за мирное небо над головой и целостность страны!

https://t.me/molod_otr/1034

И все. Больше нигде и ничего

В ходе неравного боя с превосходящими силами противника группа разведчиков оказалась в окружении. Оценив обстановку, командир отделения младший сержант Сергей Василенко принял решение деблокировать окруженных товарищей и вместе со своим личным составом перешел в наступление. Боевики вели массированный огонь. Однако, несмотря на это, отделение Сергея Василенко продолжало активные наступательные действия, что позволило отвлечь основные силы противника от места прорыва. Благодаря грамотным и выверенным действиям российских военнослужащих группа вышла из окружения.

https://ok.ru/group/64328199045368

На нескольких страничках ВК эта же информация. Больше ничего не найдено, к сожалению.

Тетя Героя России Александра Попова прислала Вадиму фото, как устроен уголок памяти Александру в Музее Славы. Закончить хочу материал еще одной новостью. На Камчатке, на Алее Славы открыли камень со звездой Героя России Попова Александра. В инете нет фото, а это сфотографировала его тетя, которая очень много сделала для увековечивания имени своего племянника.

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