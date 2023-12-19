Как 72-летний ветеран пошёл добровольцем на СВО

Командиру орудия Д-20 с позывным Морзе 72 года. Как в таком возрасте попасть на фронт, да ещё и с нуля освоить новую для себя военную специальность, удивительный артиллерист из 1-й ДРШБр «Волки» рассказал корреспонденту RT.

Расположение расчёта Морзе, как и всех подразделений в Соледаре, находится в подвале: в городе по-прежнему сохраняется высокая активность дронов противника и регулярно случаются прилёты. В помещении хоть и по-фронтовому, но уютно. На стене висит флаг с символикой ВДВ, на плитке закипает чайник, а на столе лежат скромные угощения.

Морзе — уроженец Луганска, но из-за того, что отец был лётчиком, приходилось постоянно переезжать из одного военного городка в другой. А потом, когда он сам пошёл служить, разъезды по стране продолжились: то часть переведут из одного города в другой, то придётся ехать на войну. В жизни Морзе их было достаточно: Чечня, Югославия, СВО. Был он и в Донбассе в 2014 году.

«Как только объявили о начале СВО, я пошёл в военкомат, — рассказывает Морзе. — И меня там сначала взяли, но потом сказали, что слишком старый: «Отдыхай, Вася». Ну, я там упал-отжался 40 раз, и вроде как снова взяли. Сказали: «Завтра вылет, собирай манатки, вещи». Я уже и предупредил всех: жену, детей, знакомых.

Готов был выехать, но в последний момент, за два часа до вылета, мне говорят: «Нет». Военком забраковал всё-таки: «Вы чего, — говорит, — там очумели? Стариков таких брать!»

Однако Морзе был не намерен сдаваться. Через какое-то время он решил обратиться к племяннику, который в 2014-м занимался движением сопротивления «майдану», а во время СВО добровольцем отправился воевать в составе 1-й ДРШБр «Волки». Именно в это подразделение вместе со средним сыном Алексеем и отправился Морзе. «Вот племянник подвел меня к командиру бригады, представил ему. Он так посмотрел на меня и говорит: «Ты, наверно, во Вторую мировую ещё воевал», а я ему и отвечаю: «Нет, в первую. Чеченскую». Я служил в 104-й воздушно-десантной дивизии, вот, вместе с ним, — Морзе показывает на бойца из своего расчёта. Тот значительно моложе сослуживца. — Он мой однополчанин, позывной Космос. Я поначалу был начальником аппаратной, а потом входил в группу разведки, где командиром был капитан Андрей Бочаров, сейчас он губернатор Волгоградской области, Герой России».

Несмотря на возраст, Морзе должен был стать штурмовиком. Он даже успел пройти подготовку на полигоне в этом качестве. Но командование бригады решило перевести старого воина в артиллеристы — и не ошиблось. Расчёт Морзе стал одним из лучших в подразделении.

«Так получилось, что расчёт у нас — все живчики собрались. Работаем оперативно, и ребята все грамотные. Моя военная специальность была радист, я хороший, классный радист, но не более того. Новую профессию пришлось осваивать с нуля уже в бригаде. В самом начале нас учил командир батареи нашей. Сначала был простым пороховым: кидал гильзы в ствол. Но всему научили по ходу дела», — рассказывает Морзе.

По его собственному признанию, своих лет он совсем не ощущает.

«Звучит страшно, наверное, 72 года, но я до сих пор бегаю, на зарядку выхожу, грушу молочу потихонечку, когда бывает возможность. Всё дело в том, что я всю жизнь занимался спортом. Не было дня, чтобы я отдыхал. Я постоянно занимался бегом, карате занимался. В Ульяновске очень хорошая школа карате, — вспоминает Морзе. — Наша дивизия, 104-я, была в Кировабаде, а потом её в 1992 году вывели в Ульяновск, и там хорошая школа карате. Тренер отличный, чемпион России по карате киокушинкай Евгений Говорухин. Туда и дети мои ходили, и я. Так что возраста пока не чувствую, чтоб лежать в кровати».

«Те молодые ребята, которые живут в России, должны понимать, что мы здесь воюем не с украинцами, мы воюем с США. Так же как и в Афганистане, где мы воевали с американцами. И здесь воюем с ними. Поэтому если молодые ребята хотят, чтобы у них была страна нормальная, независимая, развитая, то они должны её защищать. Родину надо защищать, а не сидеть на печке. Поэтому я призываю всех ребят молодых, с 18 лет и дальше, ехать сюда, защищать страну. Я бы и стариков забирал. Очень много моих знакомых, которые хотят идти на фронт, но их не берут по возрасту», — сетует Морзе. Артиллерист уверен, что СВО обязательно должна закончиться нашей победой — денацификацией и демилитаризацией Украины.

«Я думаю, что надо дойти до прежних границ Советского Союза. Ну по крайней мере Киев-то надо точно освобождать, — считает урождённый луганчанин Морзе. — Но спешить не надо. Долбить, бомбить всё подряд не стоит. Думаю, что поступаем правильно: потихоньку воюем. Потихоньку! Не уничтожая мирное население. Потихоньку и дойдём».

https://russian.rt.com/ussr/article/1247132-svo-dobrovolcy-7...