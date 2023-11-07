Территория Героев...(115)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Благодаря мужеству и мастерству вождения младшего сержанта Али Алиева, противник не прорвал оборону российских войск, понес значительные потери, а российские подразделения, перейдя в наступление, при поддержке артиллерии захватили опорные пункты противника, откуда корректировался огонь по оборонительным позициям российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/6996

Старший сержант Ильин Андрей Командир отделения взвода обеспечения старший сержант Андрей Ильин организовывал перегрузку боеприпасов из машин обеспечения в замаскированные места хранения в одном из районов обороны российских войск.

Постоянно наблюдая за обстановкой, старший сержант Ильин обнаружил низколетящий беспилотный летательный аппарат, который вел разведку позиций дивизиона. Андрей незамедлительно сообщил командиру взвода и близлежащим постам о приближении разведывательного дрона, что позволило оперативно уничтожить летательный аппарат.

Благодаря бдительности старшего сержанта Андрея Ильина противник не смог провести разведку позиций артиллерийского дивизиона, и не было допущено потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/6995

Старший лейтенант Лоскутов Андрей Взвод под командованием старшего лейтенанта Андрея Лоскутова выполнял задачу по организации устойчивой связи с вышестоящим командованием батальонной тактической группы.

Противник, ведя массированный обстрел позиций российских военнослужащих, превосходящими силами предпринимал одну за другой попытки прорыва обороны, используя при этом средства радиоэлектронной борьбы, артиллерию и минометы. Оценив обстановку, Лоскутов несмотря на угрозу для жизни, принял решение развернуть дополнительные средства связи.

Благодаря грамотным и решительным действиям старшего лейтенанта Андрея Лоскутова и его подчиненных, удалось своевременно организовать устойчивый канал радиосвязи с вышестоящим командованием. Переданная командованию группировки войск информация о дислокации противника позволила нанести огневое поражение. Украинские боевики, понеся потери в личном составе и технике, были вынуждены отступить.

https://t.me/rabotaembrat/6999

Ефрейтор Рябко Сергей Сергей Рябко из Томска награждён Георгиевским Крестом.

Ефрейтор Сергей Рябко родился в городе Кокшетау (до 7 октября 1993 года — Кокчетав) в Казахстане в 1996 году, где и прошел срочную службу в армии.

В 2019 году поступил в Томский педагогический госуниверситет на факультет физкультуры и спорта. Затем два года служил на альтернативной службе.

В 2022 году Сергей выполнил норматив мастера спорта РФ по тяжелой атлетике, в мае этого года ему присвоили спортивное звание. В Казахстане Сергей тренировался у Павла Марды, в Томске — у президента федерации тяжелой атлетики Александра Большого.

В сентябре прошлого года Сергей Рябко добровольцем отправился в зону военной спецоперации, где служит в 24-й отдельной Гвардейской бригаде специального назначения. В Томске его ждет жена.

https://t.me/specnazAlpha/17409

Военнослужащий Вайман Сергей Участник спецоперации на Украине Сергей Вайман награжден Георгиевским крестом IV степени.

Военный из села Голицыно Новобурасского района.

В январе 2023-го он подписал контракт с Министерством обороны России и отправился в зону СВО.

Сергей – боец специального штурмового отряда, принимает участие в боевых действиях на передовой линии обороны. Об этом сообщает администрация Новобурасского района.

За пять месяцев нахождения в зоне СВО он неоднократно с успехом выполнял поставленные командованием задачи. В июне этого года был тяжело ранен в районе населенного пункта Макаровка. После прохождения лечения вернулся в военную часть, где продолжает службу в настоящее время.

https://t.me/specnazAlpha/17414

Ефрейтор Синицын Александр В ходе ведения оборонительных действий в районе одного из населенных пунктов ефрейтор Александр Синицын обеспечивал устойчивую связь внутри батальонной тактической группы ВС РФ.

Ведя бой, с украинскими националистами, позиции БТГр подверглись массированному артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Оперативно оценив обстановку, ефрейтор Синицын, несмотря на близкие разрывы добрался до командно-штабной машины и вывел её из-под обстрела, после чего оперативно развернул средства связи на новой позиции и продолжил обеспечивать связь с подразделениями.

Грамотные и оперативные действия ефрейтора Александра Синицына позволили сохранить устойчивое управление подразделениями и отбросить националистов вглубь их обороны.

https://t.me/rabotaembrat/7001

Старший сержант Иванов Дмитрий Боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», под командованием старшего сержанта Дмитрия Иванова, находилась в позиционном районе на боевом дежурстве.

Расчет беспилотного летательного аппарата вел разведку перемещений противника. Обнаружив движение диверсионно-разведывательной группы противника с плавсредствами у берега реки оператор передал координаты экипажу Иванова. Дмитрий уточнил траекторию движения украинских диверсантов и получив подтверждение, оперативно рассчитал установки для стрельбы. Расчет РСЗО под командованием Иванова открыл огонь и первым залпом уничтожил технику и личный состав ДРГ противника.

Благодаря профессионализму и навыкам старшего сержанта Дмитрия Иванова была предотвращена попытка противника высадить диверсантов и создать плацдарм для ведения наступления на позиции российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/7002

Военнослужащий Везель Анатолий Старший стрелок отряда Российского добровольческого движения «Барс-13» Анатолий Везель выполняет боевые задачи по уничтожению украинских националистов, захвату и уничтожению их укрепленных опорных пунктов, узлов сопротивления, долговременных огневых сооружений и важных объектов.

В ходе боевых действий, вооруженные формирования украинских боевиков предприняли попытку наступления с целью вернуть под свой контроль утраченные позиции и атаковали российских добровольцев. Находясь в обороне на передовой позиции, Везель своевременно обнаружил передвижение техники и личного состава националистов, занял выгодную позицию, и вступили в бой. Действуя смело и решительно, прицельным огнем из стрелкового вооружения уничтожил более десяти военнослужащих ВСУ, не дав им прорваться. Находясь под интенсивным минометным огнем, Анатолий эвакуировал с поля боя трёх добровольцев отряда, оказал раненному бойцу первую медицинскую помощь.

Грамотные и профессиональные действия Анатолия Везеля позволили отразить несколько атак украинских боевиков на вверенном рубеже обороны, удержать позиции, не допустить прорыва противника на важном направлении.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, Анатолий Везель награжден медалью «За Отвагу».

https://t.me/rabotaembrat/7006

Рядовой Ворончук Александр Рядовой Александр Ворончук выполнял задачу по наблюдению за передвижением противника на одном из направлений наступления противника.

Находясь на замаскированном наблюдательном пункте Александр обнаружил выдвижение штурмовой группы противника под прикрытием танка. Отслеживая движение бронетехники украинских боевиков, рядовой Ворончук доложил на командный пункт о попытке наступления. Получив подтверждение о готовности нанесения огневого поражения, Александр передал координаты танка. Благодаря грамотной корректировке и работы артиллерии танк был поражен, а штурмовая группа, понеся потери укрылась в лесополосе. Противник начал наносить артиллерийские удары, пытаясь уничтожить наблюдателя. Несмотря на близкие разрывы Ворончук продолжал наблюдение и обнаружив попытку отступления штурмовой группы навел российскую артиллерию. В результате огневого налета противник понес значительные потери и оставляя раненных начал отступать.

Благодаря мужеству и грамотным действиям рядового Александра Ворончука была сорвана попытка атаки противника и нанесены значительные потери в живой силе и технике.

https://t.me/rabotaembrat/7007

Рядовой Сергеев Павел Действуя в составе батальонной тактической группы российских мотострелков, рядовой Павел Сергеев выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов.

Продвигаясь в составе подразделения вглубь обороны противника, Павел обнаружил группу вооруженных украинских боевиков, о чем немедленно доложил командиру. Оценив силы противника, командиром подразделения было принято решение организовать засаду. Рядовой Павел Сергеев, грамотно используя рельеф местности, загнал боевиков в подготовленный «огневой мешок», после чего, отрезав пути отступления, огнем приданных средств усиления навязал бой.

Несмотря на ожесточенное сопротивление окруженных украинских радикалов в ходе боестолкновения было уничтожено несколько единиц автомобильной техники и до 10 человек живой силы противника. Часть националистов, понимая, что им не выбраться из окружения, сдались в плен российским военным и в ходе допроса сообщили о готовящихся засадах для российских колонн.

https://t.me/rabotaembrat/7017

Старшина 1-ой статьи Приходько Александр При выполнении задач в районах ведения интенсивных боевых действий начальник радиостанции старшина 1-ой статьи Александр Приходько выполнял мероприятия по организации и обеспечению бесперебойной связи в интересах командования.

В ходе попытки уничтожить узел связи российского подразделения, украинские боевики открыли по нему массированный артиллерийский огонь и повредили часть техники и линий связи. Для восстановления связи с передовым пунктом управления, Приходько в составе экипажа командно-штабной машины управления без промедлений выдвинулся в указанный район и в кратчайшие сроки обеспечил связь. Это позволило организовать оперативное взаимодействие и управление подчиненными подразделениями в бою, уточнить задачи и передать координаты расположения противника российским артиллерийским подразделениям. По националистам был нанесён мощный ответный удар, в результате которого был уничтожен расчет РСЗО украинских националистов.

Самоотверженные действия старшины 1-ой статьи Александра Приходько позволили оперативно восстановить управление и обеспечить устойчивую связь между подразделениями.

https://t.me/rabotaembrat/7018

Сержант Антонов Сергей Артиллерийский расчет в составе, которого действовал наводчик сержант Сергей Антонов занимал замаскированную огневую позицию в районе обороны российских мотострелковых подразделений.

Украинские боевики начали обстрел позиций российских мотострелков из минометов, поддерживая наступление своих штурмовых групп. Расчет сержанта Антонова получил от подразделений разведки координаты позиций артиллеристов противника. Грамотно и оперативно Сергей ввел все необходимые поправки и первым выстрелом поразил одно из орудий противника. Затем получая координаты целей от расчета БПЛА, сержант Антонов быстро вносил корректировки в результате серией выстрелов уничтожил весь личный состав артиллерийского подразделения и штурмовых групп противника.

Благодаря храбрости и навыкам владения вооружением сержанта Сергея Антонова вражеский миномёт и штурмовые группы были уничтожены, тем самым сорвана попытка наступления на позиции российских войск и нанесены значительные потери противнику.

https://t.me/rabotaembrat/7020

Гвардии младший сержант Вишневский Олег Радиотелефонист взвода связи гвардии младший сержант Олег Вишневский в ходе ведения боев с украинскими националистами в составе своего подразделения, своевременно и качественно организовывал радиосвязь.

В районе одного из населенных пунктов, находясь в составе выездной группы на позиции отдельного разведывательного батальона, Вишневский попал под массированный артиллерийский удар. В результате артобстрела были выведены из строя ретрансляционные пункты радиостанций. Гвардии младший сержант Вишневский незамедлительно выдвинулся для устранения повреждений. Оперативно восстановив выведенные из строя ретрансляторы, несмотря на непрекращающийся обстрел, Олег настроил радиосеть, что позволило обеспечить управление подчиненными подразделениями в бою и связь командования с вышестоящим штабом.

Решительные и самоотверженные действия младшего сержанта Олега Вишневского позволили оперативно передать артиллерийским расчетам координаты мест расположения артиллерийских позиций украинских боевиков, благодаря чему были уничтожены военная техника и живая сила националистов.

https://t.me/rabotaembrat/7021

Гвардии лейтенант Танаев Алексей Продвигаясь вглубь обороны вместе со своим отрядом, гвардии лейтенант Алексей Танаев обнаружил опорный пункт украинских националистов.

Российский офицер, оценив силы противника, принял решение навязать бой врагу. Противник открыл ответный огонь по российским военнослужащим из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Под непрекращающимся обстрелом, Алексей лично, огнем из пулемета подавил огневую точку и уничтожил живую силу националистов.

Под руководством гвардии лейтенанта Алексея Танаева отряд осуществил прорыв линии обороны украинских националистов. Впоследствии отряд Танаева занял позиции врага, и удерживал оборону до прибытия основных сил.

https://t.me/rabotaembrat/7022

Гвардии рядовой Смехнов Максим Действуя в составе расчета боевой машины механик-водитель гвардии рядовой Максим Смехнов выполнял задачу по смене позиции после огневого налета на позиции противника.

Расчет боевой машины подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны националистических формирований. В результате близких разрывов, боевая машина Смехнова получила повреждения и не смогла продолжать движение. Из-за неисправности противник получил возможность поразить неподвижную боевую машину. Смехнов, несмотря на продолжающийся обстрел, оперативно восстановил работоспособность поврежденной боевой машины и расчет продолжил движение, успешно вышел на запасные огневые позиции, получил координаты артиллерийских подразделений противника, наносивших удары, и точным огнем уничтожил два артиллерийских орудия и их расчеты.

Благодаря мужеству и профессионализму гвардии рядового Максима Смехнова, были сохранены жизни экипажа и успешно выполнена боевая задача.

https://t.me/rabotaembrat/7023

Старший лейтенант Раджабов Заур Командир роты РХБ защиты старший лейтенант Заур Раджабов, осуществляя огневую поддержку мотострелковых подразделений, выполнял боевые задачи по поражению закрытых огневых позиций, выводу из строя легкобронированной и автомобильной техники противника, а также уничтожению его живой силы.

Украинские националисты, стремясь удержать оборонительные позиции на важном направлении, оборудовали огневые позиции с долговременными огневыми точками и артиллерийскими средствами, оказывали ожесточенное сопротивление российским мотострелкам, управляя своими подразделениями с хорошо замаскированного наблюдательного пункта. Действуя в составе штурмовой группы и продвигаясь в зоне своей ответственности, старший лейтенант Раджапов выявил командно-наблюдательный пункт националистов.

Укрываясь в складках местности и скрытно подобравшись на минимально возможную дистанцию к противнику, Раджабов занял удобную, обеспечивающую хороший обзор для стрельбы позицию, и огнем из реактивного пехотного огнемёта «Шмель» уничтожил командно-наблюдательный пункт, с которого осуществлялось управление огнем и маневром артиллерии ВСУ. Продвигаясь далее вглубь обороны националистов, Заур своевременно обнаруживал огневые точки и личный состав противника, выдавал целеуказания и корректировал огонь своих подчинённых.

Благодаря профессиональным и смелым действиям старшего лейтенанта Заура Раджабова удалось обнаружить и уничтожить наблюдательный пункт противника, с которого осуществлялось управление силами, закрытую огневую точку с минометным расчётом, а также до десяти украинских националистов. Грамотные действия штурмовой группы способствовали успешному продвижению российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/7025

Младший лейтенант Романцов Артём Командир мотострелкового взвода младший лейтенант Артем Романцов в ходе ведения наступательных действий руководил штурмовой группой мотострелкового подразделения.

В ходе боя, вытесняя противника с занимаемых позиций, наблюдая за изменяющейся обстановкой, Романцов на одном из направлений обнаружил перемещение украинских боевиков, выдвинувшихся для усиления своих подразделений. Оценив обстановку и определив задачи подчиненным, Романцов принял решение атаковать подходящие резервы ВСУ. Скрытно перемещаясь на местности, его группа смогла незамеченной подобраться к противнику и внезапно открыла огонь по боевикам. Будучи застигнутыми врасплох, националисты потеряли более десяти человек, в том числе был уничтожен командир их группы. Остальные обратились в бегство.

В результате грамотных действий младшего лейтенанта Артема Романцова и его подчинённых противник понес значительные потери, отступил с занимаемых позиций, что позволило значительно улучшить тактическое положение российских подразделений и занять выгодные позиции.

https://t.me/rabotaembrat/7026

Старший сержант Тимшин Леонид Командир отделения огнеметного взвода старший сержант Леонид Тимшин в ходе ведения наступательных действий российских войск уничтожал огневые точки противника, поддерживая продвижение мотострелковых подразделений.

После проведения успешного штурма позиций противника российские подразделения закреплялись на занятых рубежах. Украинские боевики предприняли контратаку, стараясь выбить мотострелковые подразделения с занятых рубежей. Тимшин грамотно оценил маршрут выдвижения штурмовых групп противника, оперативно и скрытно занял выгодную позицию. Дождавшись выдвижения противника в одно из укрытий на местности и убедившись, что все украинские боевики одной из штурмовых групп заняли позиции в строении, точным выстрелом из реактивного пехотного огнемета уничтожил атакующих.

Решительные и мужественные действия старшего сержанта Леонида Тимшина позволили нанести потери противнику и удержать занятые позиции, что значительно улучшило положение российских подразделений по переднему краю.

https://t.me/rabotaembrat/7031

Ефрейтор Патокин Виталий Командир мотострелкового отделения ефрейтор Виталий Патокин получил боевую задачу оборудовать позиции после успешных наступательных действий на тактически выгодной позиции.

Виталий грамотно оценил обстановку и близость позиции к опорным пунктам противника, организовал временный наблюдательный пост и с соблюдением маскировки начал оборудование позиций. Несмотря на предпринятые меры противник обнаружил действия отделения российских мотострелков и начал вести постоянный обстрел. Но отделение Патокина успело подготовить укрытия, что позволило избежать потерь при обстреле и продолжить выполнение задачи, несмотря на огонь противника. Постоянно ведя разведку, украинские боевики обнаружили, что артиллерийский обстрел не нанес ущерб российским военнослужащим и предприняли атаку при поддержке танка.

Благодаря выставленному наблюдательному посту, бронетехника и штурмовые группы были своевременно обнаружены. Отделение Патокина, используя подготовленные оборонительные позиции, связало боем атакующего противника, по которому российские артиллеристы нанесли удар. Понеся потери в живой силе, противник отступил. При атаке противника от близких разрывов танковых снарядов часть военнослужащих отделения получила ранения. Виталий лично оказал первую помощь раненным и организовал эвакуацию на сборных пункт.

Благодаря мужественным и грамотным действиям командира отделения ефрейтора Виталия Патокина были оборудованы оборонительные позиции на тактически выгодном рубеже, нанесены потери противнику и не допущена гибель подчиненных.

https://t.me/rabotaembrat/7032

Прапорщик Кудрявцев Дмитрий Боевой расчет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» в составе которого выполняет задачи прапорщик Дмитрий Кудрявцев получил задачу выдвинуться в район приграничного населенного пункта.

Прибыв в назначенное место, расчет оперативно замаскировал боевую машину. В это время противник вел беспокоящий артиллерийский огонь. В ходе боевого дежурства расчетом был обнаружен неопознанный беспилотный летательный аппарат самолетного типа, движущийся в сторону населенного пункта. Убедившись, что в воздушном пространстве нет российских летательных аппаратов и классифицировав воздушную цель, как «чужую», Кудрявцев выждал момент входа вражеского летательного аппарата в зону поражения, произвел захват и уничтожил вражеский беспилотник. Для исключения поражения российского комплекса ответным артиллерийским огнем, Дмитрий принял решение незамедлительно сменить позицию.

Благодаря оперативным действиям российского расчета по перебазированию, артиллерийский удар противника не достиг цели. Расчет развернулся на запасной позиции и продолжил нести боевое дежурство.

Благодаря высокому уровню подготовки прапорщика Дмитрия Кудрявцева не было допущено проведения разведки и корректировки артиллерийского огня противника.

https://t.me/rabotaembrat/7035

Ефрейтор Кирицев Евгений Ефрейтор Евгений Кирицев в составе штурмового отряда выполнял боевую задачу по захвату позиций ВСУ на важном направлении наступления российских войск.

Продвигаясь в условиях лесистой местности, штурмовой отряд обнаружил замаскированные фортификационные сооружения и личный состав противника численностью до ротной тактической группы, а также артиллерийские позиции, с которых украинские боевики вели минометный обстрел участка дороги, по которой осуществлялась доставка российских военных грузов на передовую.

Проведя разведку на месте и действуя скрытно, отряд незаметно подобрался к оборонительным позициям ВСУ, обезвредив минные заграждения. Оперативно оценив обстановку командиром российского штурмового отряда было принято решение атаковать. Грамотно действуя в бою в своей зоне ответственности, ефрейтор Евгений Кирицев, перемещаясь и занимая выгодные огневые позиции, прицельным огнём из стрелкового оружия и гранатами уничтожил пулеметное гнездо националистов с расчётом. В ходе боя, российской штурмовой группой была уничтожена боевая бронированная машина, два миномета, более десяти украинских боевиков. Остальные спешно отступили, оставив в блиндажах вооружение и боекомплект.

Профессиональные действия в бою ефрейтора Евгения Кирицева и его боевых товарищей позволили продвинуться вглубь обороны националистов, предотвратить обстрелы путей снабжения российских подразделений, своевременно организовать пополнение боекомплекта и эвакуацию военнослужащих, получивших ранения.

https://t.me/rabotaembrat/7036

Военнослужащая Баневич Илона Илона Баневич в мирной жизни – предприниматель, на войне – снайпер, затем командир подразделения. Когда её друзей и родственников начали давить танками и БТР, она, не раздумывая, отправилась воевать.

На войне возглавляла разведывательно-диверсионную группу «Гром», сражалась в батальоне "Сомали".

— Скажу честно, совесть меня не мучает. Стариков я не убивала, детей я не убивала, я убивала тех, кто пришел с оружием. Моя личная война заключается в том, чтобы фашизма не было в моем доме. Мой дед еще воевал с фашистами. Мы войны не начинали — они к нам пришли.

«Боня» начинала воевать в 2014 года в Славянске в подразделении Владимира Кононова. Участвовала почти во всех серьезных операциях ополченцев: Славянск, Иловайск, Донецкий аэропорт, Степано-Крымск, Шахтерск, Дебальцево, Логвиново. Неоднократно была ранена.

https://t.me/specnazAlpha/17419

Младший лейтенант Кротков Дмитрий Кавалер Георгиевского креста Дмитрий Кротков из Оренбургской области.

В июне 2023 года по новостным каналам страны прошел видеоролик о том, как наши воины сражаются в зоне СВО. В их числе был и уроженец села Борискино Матвеевского района младший лейтенант Дмитрий Кротков.

В зону специальной военной операции, тогда еще простой механик, водитель танка Дмитрий Кротков попал в феврале 2022 года. Теперь он командир танкового взвода.

https://t.me/specnazAlpha/17416

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации Министр обороны РФ вручил высшие государственные награды страны – медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

Указом Президента Российской Федерации звания Героя России удостоен полковник Иван Клещерёв, командир мотострелкового полка. Грамотно и решительно управляя своими подчиненными по отражению атаки противника, Иван Клещерёв лично возглавил штурмовой отряд для проведения контратаки, в результате которой противник потерял 11 танков, 10 БМП и более 170 боевиков. Звание Героя России присвоено полковнику Роману Фёдорову, командиру мотострелковой бригады. В результате профессиональных и продуманных действий офицера были грамотно выставлены инженерные заграждения и огневые засады, с помощью которых отражено более 20 атак украинских боевиков. В ходе ведения оборонительных боев, под командованием полковника Фёдорова уничтожено 12 танков, 6 БМП иностранного производства, 2 самоходно-артиллерийские установки, 11 автомобилей, 10 беспилотных летательных аппаратов и более 230 украинских штурмовиков. Медаль «Золотая Звезда» вручена сержанту Юрию Щербакову, командиру отделения противотанковых управляемых ракет. За время проведения специальной военной операции, действуя в составе расчета противотанкового ракетного комплекса, сержант Щербаков уничтожил 9 танков, 4 БТР, 12 БМП, 4 грузовых автомобиля с боеприпасами, 2 взводных опорных пункта и более 100 украинских боевиков.

Герой России гвардии сержант Юрий Щербаков рассказал, как его расчет ПТРК сорвал наступление ВСУ. Посмотреть и послушать можно ЗДЕСЬ https://t.me/mod_russia/32101

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Майор Чепа Владимир Александрович. Наш Батя "Егерь". Настоящий Русский Офицер! Наша Гордость! ...Как трудно нам принять эту утрату,

Но знаю точно - За тебя мы Отомстим!!!

Мы - твоя Рота! Слышь, Вова??!!! Рота Твоя Боевая!!! г. Красноярск

Командир разведывательного батальона

810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты https://t.me/geroirossii/5554 3 ноября 2022 года героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины Илья родился в Саратовской области, город Петровск. После окончания школы поступил в Ртищевский железнодорожный техникум Самарского государственного университета путей сообщения и получил образование по специальности "Помощник машиниста". Проходил срочную службу в пограничных войсках 2005-2007 год, в в/ч 2050 город Владимир, в/ч 2462 город Москва, где в последующем с 2007 по 2011 год остался на контрактную службу в должности инструктора по стрельбе. Имел спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта по стрельбе из пистолета Макарова», дослужился до воинского звания старший прапорщик. Работал в полиции с сентября 2014 года по май 2021 год. Ветеран боевых действий в Чечне. В августе 2022 года заключил контракт с войсковой частью 12128 города Тоцка. Занимаемая воинская должность — старшина мотострелковой роты мотострелкового батальона 21 гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Когда сказал о своём решении поехать на СВО, говорил: "Кто если не мы. Поеду делать то, что умею". Знакомый его звал к себе, где безопаснее. Но Илья отказался, сказал, я не могу бросить своих пацанов. Героически погиб 3 ноября 2022 года в результате минометного обстрела, спасая своих сослуживцев. Награждён орденом Мужества посмертно. https://t.me/geroirossii/5562 Старший матрос Неминущий Евгений Неминущий Евгений Сергеевич 02.08.1992 г.р. г. Севастополь https://zpobeda.ru/evgenij-neminushhij/ Рядовой Егоров Александр Проводили в последний путь рядового Александра Егорова. Александр Егоров родился и вырос в Севастополе. Закончил школу №42 в Нахимовском районе. Учился в строительном колледже. Работал на разных предприятиях города, был хорошим сварщиком. Александр был патриотом Севастополя и России, он одним из первых записался в резервисты, затем в октябре 2022 был призван в ВС РФ. Александр геройски погиб в районе Новомихайловки ДНР. https://t.me/rabotaembrat/6943 Доброволец Дроголенко Евгений Проводили в последний путь добровольца отряда «Шторм Z» Евгения Дроголенко. Евгений Дроголенко — боец добровольческого отряда «Шторм Z». Евгений родился и вырос в Севастополе. Учился в школе в поселке Кача, но окончил гимназию №24 в Гагаринском районе. После окончания школы проживал в Севастополе, работал на сезонных и временных работах. Евгений оступился в этой жизни, за кражу попал в исправительное учреждение. Он решил искупить свою вину и летом 2023 года заключил контракт с Минобороны. Евгений погиб во время боевых действий в районе Макеевки ДНР. https://t.me/rabotaembrat/6943 Рядовой Вышаренко Константин В Севастополе простились с рядовым Константином Вышаренко. Константин Вышаренко родился и вырос в Севастополе. Окончил школу №35, затем учился в ПТУ, получил несколько рабочих специальностей - автомеханик, слесарь, судоремонтник. Получил высшее юридическое образование, но работать продолжал по рабочим специальностям. В сентябре заключил контракт с Минобороны, был распределен в штурмовое подразделение. Константин геройски погиб в начале октября в ходе наступления наших войск в р-не Скелеватого Запорожской области. https://t.me/rabotaembrat/6950 Доброволец Видничук Сергей В Севастополе простились с добровольцем отряда «Шторм Z» Сергеем Видничуком. Сергей Видничук - боец добровольческого отряда «Шторм Z». Он тоже родился и вырос в Севастополе. Вначале ходил в школу №22, окончил школу №49. Затем отучился в морском колледже в Севастополе. Работал на стройках города, занимался ремонтом помещений.

Сергей оступился в этой жизни, попал в исправительное учреждение на небольшой срок. Он решил искупить свою вину и весной 2023 года заключил контракт с Минобороны. Погиб в р-не Марьинки ДНР. https://t.me/rabotaembrat/6950 Военнослужащий Скрипко Петр 5 сентября на СВО погиб Скрипко Петр Васильевич, 28.08.1987 года рождения. У него осталась маленькая полуторагодовалая дочка. https://zpobeda.ru/petr-skripko/ Военнослужащий Мелехин Николай В ходе спецоперации на Украине погиб 19-летний Николай Мелехин. Он родился в селе Кува. После школы переехал в Пермь. В мае прошлого года его призвали на срочную службу, и вскоре он решил перейти на службу по контракту. В зону СВО его отправили в сентябре прошлого года. Он погиб при исполнении воинского долга 11 августа. https://zpobeda.ru/nikolaj-melehin/ Младший сержант Деев Александр Деев Александр Геннадьевич рож 30.06.1988 погиб 18.03.2023 на СВО в Украине, дома остались мама, сестра, невеста. https://zpobeda.ru/aleksandr-deev/ Военнослужащий Поморцев Феликс Поморцев Феликс Александрович Родился 11 сентября 1982 года в г. Якутск Республики Саха (Якутия). После окончания школы в 2000 году поступил в Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения на юридический факультет. С 2006 по 2007 год проходил военную службу по призыву в отдельной бригаде специального назначения ГРУ ГШ России. В июле 2007 года поступил на службу в Управление ФСБ России по Республике Саха (Якутия). В январе 2010 года был переведен в Управление «В» ЦСН ФСБ России. В короткий срок освоил служебные обязанности, стал одним из лучших сотрудников управления. Многократно направлялся в Северо-Кавказский регион для выполнения сложных оперативно-боевых задач. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» с изображением мечей,

знаком отличия ФСБ России «За храбрость»,

медалями ФСБ России «За отличие в борьбе с терроризмом»,

«За доблесть» с изображением серебряного креста и мечей и

«За возвращение Крыма». 29 октября 2016 года в ходе оперативно-боевого мероприятия на территории Северного Кавказа Феликс получил травмы не совместимые с жизнью. https://t.me/rabotaembrat/6773 Военнослужащий Дьяконов Дмитрий В ходе специальной военной операции погиб Дмитрий Николаевич Дьяконов из Ленинградской области. Житель Лодейнопольского района проявил мужество и героизм при выполнении боевых задач. Дмитрий погиб 22 августа 2023 года. https://zpobeda.ru/dmitrij-dyakonov/ Старший сержант Кокаев Алан Героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины Алан Кокаев родился 15 сентября 1981 года. Окончил школу № 95 в городе Саратов. Отслужил в армии. Ушел добровольцем на СВО в сентябре 2022 года. Был награждён медалью "За отвагу". Героически погиб при выполнении боевой задачи 13 октября 2023 года в Горловке. У Алана остались жена и трое детей, двое из них несовершеннолетние. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга старший сержант Кокаев Алан Нодарович награжден орденом Мужества (посмертно). https://t.me/geroirossii/5521 Военнослужащий Пушин Данил В ходе проведения СВО погиб

Пушин Данил Владимирович, 28.08.1999 г. р. Данил ушел на СВО 14 июля 1923 года в составе отряда «Шторм». Был стрелком-пулеметчиком. Погиб 14 августа в районе г. Бахмут. https://zpobeda.ru/danil-pushin/ Рядовой Катаев Руслан В ходе СВО 2 сентября при выполнении боевой задачи погиб 47-летний Руслан Катаев, санитар медицинского взвода. Руслан Леонидович из Курчатова, ему было 47 лет. https://zpobeda.ru/ruslan-kataev/ Военнослужащий Ушаков Александр В Крестцах 15 сентября простились с Александром Ушаковым, который погиб 7 сентября 2023 года в ходе специальной военной операции (СВО). В зону СВО Александр попал осенью 2022 года в результате частичной мобилизации. https://zpobeda.ru/aleksandr-ushakov/ Военнослужащий Панов Михаил Панов Михаил Иванович родился 09 апреля 1987 года в д.Ульяновская Устьянского района Архангельской области. После окончания школы служил в армии, на Северном флоте, затем устроился работать на Севмаш. В 2007 году женился. Михаил отличный семьянин и заботливый отец и сын. В марте 2023 года был призван по контракту для участия в СВО. 18 августа 2023 года погиб в ходе проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины. https://zpobeda.ru/mihail-panov/ Военнослужащий Данкевич Антон 13 сентября состоялась церемония прощания с участником СВО Антоном Данкевичем. https://zpobeda.ru/anton-dankevich/ Военнослужащий Алексеев Владимир Алексеев Владимир г.Серпухов, Московская область 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия https://zpobeda.ru/vladimir-alekseev-2/ Младший сержант Нагих Дмитрий 31 августа во время боевых действий в ходе специальной военной операции на Украине погиб заместитель командира взвода, командир боевой машины парашютно-десантного взвода младший сержант Нагих Дмитрий Александрович. Погиб, как настоящий воин, с оружием в руках. Указом Президента РФ за самоотверженность, мужество и отвагу, за смелость и решительные действия, совершенные при исполнении воинского долга, младший сержант Дмитрий Александрович Нагих награжден орденом Мужества (посмертно). https://zpobeda.ru/dmitrij-nagih/ Военнослужащий Паюк Генрих Паюк Генрих Владимирович 28.02.2000 г.р. г.Бахчисарай, Республика Крым 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты https://zpobeda.ru/genrih-pajuk/ Военнослужащий Гусельников Виталий После тяжелой борьбы за жизнь в госпитале имени Бурденко 14.09.2023 перестало биться сердце бойца СВО Гусельникова Виталия Алексеевича. https://zpobeda.ru/vitalij-guselnikov/ Младший сержант Селеванов Николай В ходе специальной военной операции на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края, Улётовского района, села Шелохан Селеванов Николай Андреевич 1994 года рождения. В рамках частичной мобилизации был призван в зону СВО, в должности минометчика. Николай Андреевич хорошо отличился за время СВО и получил внеочередное воинское звание «младший сержант». 1 сентября 2023 года Селеванов Николай Андреевич вместе со своим боевым товарищем отправились на боевое задание и впоследствии подорвались на мине. https://zpobeda.ru/nikolaj-selevanov/ Военнослужащий Попов Александр Попов Александр Александрович. г.Челябинск, погиб 20.02.2023 в районе Кременной при выполнении воинского долга. Награждён орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/aleksandr-popov-11/ Военнослужащий Коcинов Руcлaн Коcинов Руcлaн 25.01.1995 г.р. г.Лиcки, Βoрoнежскaя облаcть https://vk.com/public212286971?w=wall-212286971_5977 Военнослужащий Бурмистров Денис Москвич Бурмистров Денис Николаевич отдал жизнь за Родину в зоне СВО. Жил в столице. Был первоклассным атлетом, умел постоять за себя и своих близких. Когда началась спецоперация, не стал отсиживаться дома. В октябре у Дениса должен был закончиться контракт, но вражеский осколок настиг его раньше. Погиб герой на Херсонском направлении. https://vk.com/public212286971?w=wall-212286971_5976 Военнослужащий Первов Иван В ходе СВО погиб Первов Иван Александрович любимый сын, отец, брат. с. Орда https://zpobeda.ru/ivan-pervov/ Военнослужащий Бобылев Игорь Житель Владикавказа Бобылев Игорь Владимирович погиб 9 сентября при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО. Игорю было 27 лет. Был награжден медалью Жукова. Находился на СВО с первых дней. Проходил службу в 58 армии. https://zpobeda.ru/igor-bobylev/ Рядовой Стульников Игорь Погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины Игорь Александрович Стульников родился 22 января 2004 года в Петровске. В 2020 году получил 9-летнее образование в школе №1 и поступил в Петровский филиал Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А. Осенью 2022 года, после окончания филиала СГТУ по специальности "Информационные системы и программирование", Игоря призвали на срочную армейскую службу. Которую он, как отмечают близкие и друзья военнослужащего, будучи честным, целеустремлённым и отзывчивым человеком, всегда считал своим долгом и делом чести. На защиту жителей Донбасса Игорь отправился после заключения контракта. Рядовой Игорь Стульников героически погиб при исполнении боевого задания в Луганской народной Республике 18 октября 2023 года. Ему было 19 лет. https://t.me/geroirossii/5526 Военнослужащий Шуткин Владимир В ходе специальной военной операции погиб Шуткин Владимир Михайлович 17.12.1974 г.р. Владимир героически погиб при исполнении воинского долга, защищая мирное население в ходе специальной военной операции на Украине, проявив мужество и героизм. https://zpobeda.ru/vladimir-shutkin/ Военнослужащий Фахруллин Ильгиз В зоне проведения специальной военной операции погиб Ильгиз Фахруллин. В сентябре 2022 года мобилизован из г.Уфа для участия в специальной военной операции. Служил старшим наводчиком гаубичного артиллерийского взвода гаубичной артиллерийской батареи. В период службы Ильгиз Рафисович подавал пример позитивного отношения к жизни, верил только в лучшее. Очень трепетно относился к вопросам чести и воинского долга, был требователен к себе. Погиб 5 сентября 2023 года после тяжелого ранения. https://zpobeda.ru/ilgiz-fahrullin/ Доброволец Воробьев Игорь В последний путь проводили

Игоря Владимировича Воробьева. Когда для нашей страны настало сложное время, когда Отчизна позвала, Игорь Владимирович добровольцем пошел защищать Родину. Он с честью и доблестью выполнил свой воинский долг. https://zpobeda.ru/igor-vorobev/ Военнослужащий Сокирко Николай Сокирко Николай г.Инта, Республика Коми Шторм Z https://zpobeda.ru/nikolaj-sokirko/ Военнослужащий Хаустов Александр Хаустов Александр Александрович 21.03.1997 г.р. г. Ейск, Краснодарский край ЧВК «Вагнер» https://zpobeda.ru/aleksandr-haustov/ Доброволец Гилязов Максим 30.04.2023 г. в ходе специальной военной операции при выполнении боевой задачи героически погиб житель г. Пенза Гилязов Максим Маратович, 1994 г.р., доброволец ЧВК Вагнер. Награжден орденом мужества. https://zpobeda.ru/maksim-gilyazov/ Военнослужащий Суслов Николай 6 августа 2023 года при исполнении служебного долга в ходе специальной операции погиб Суслов Николай Андреевич. Николай родился 3 октября 2001 года в Казахстане. В 2004 году вместе с родителями переехал в д.Калиновка Любинского района. В 2017 году окончил 9 классов Увало-Ядринской средней школы. В декабре 2019 года был призван в ряды Российской Армии. В 2022году был мобилизованн на СВО. Погиб в бою героически сражаясь с националистами. https://zpobeda.ru/nikolaj-suslov/ Военнослужащий Погодин Сергей Простились с Погодиным Сергеем Сергеевичем 14.09.1994 года рождения https://zpobeda.ru/sergej-pogodin/ Военнослужащий Фильков Сергей В ходе СВО погиб житель с. Кириково Сергей Николаевич Фильков. https://zpobeda.ru/sergej-kirikovo/ Военнослужащий Музаев Алтан 1 сентября 2023 года Алтан Иванович Музаев погиб при исполнении боевых задач в зоне СВО. На СВО Алтан был призван по мобилизации 27 октября 2022 года из города Санкт-Петербург, где он проживал со своей семьей около 10-ти лет. Боевое слаживание проходил в Пскове, оттуда был направлен в Луганскую область. Все это время, практически до 20-х чисел августа, Алтан со своими сослуживцами выполнял боевые задачи в Сватово-Кременском направлении, дислоцируясь в Кременском лесу. Все время на переднем рубеже, потому что — десантно- штурмовое подразделение. В конце августа, в 20-х числах, со своим полком, как одни из самых опытных, бесстрашных, мужественных, был переброшен к Азовскому морю, где сейчас идут кровопролитные бои. Погиб геройски, так же, как и тогда, в Великую отечественную, погибли его прадеды, защищая свою Родину, родных и близких, наше мирное небо. В июле 2023 года Алтан был награжден Орденом Мужества! Когда погиб командир его подразделения, его назначили командовать им. Два месяца, пока не прислали молодого лейтенанта, он был для своих сослуживцев и командиром, и отцом, и матерью, и братом, и другом. Очень переживал, когда терял своих друзей. Ему было 38 лет. https://zpobeda.ru/altan-muzaev/ Старший сержант Зверьков Алексей 4 сентября героически погиб

Зверьков Алексей Сергеевич. Алексей родился 24.10.1991 г. в п. Майский Курумканского района Бурятии. В звании старшего сержанта отправился в зону проведения СВО с самых первых дней. Награждён медалями: Жукова, За боевые отличия,

За службу в воздушно-десантных войсках,

За участие в военном параде в день Победы,

Участника маневров войск «Восток-2018». Погиб 04 сентября выполняя воинской долг. До последнего был верен своему Отечеству и присяге. У Алексея остались жена, трое детей, родители, три сестры. https://zpobeda.ru/aleksej-zverkov/ Военнослужащий Засименко Евгений Выполняя боевое задание в зоне СВО погиб Евгений Засименко, казак Львовского хуторского казачьего общества Кубанского войска. С начала СВО Евгений Григорьевич пополнил ряды мобилизационного резерва, после чего в сентябре прошлого года его призвали к службе. Подписав контракт, казак около трех месяцев проходил подготовку, получая необходимые навыки, и с января этого года отважно выполнял боевые задания в зоне СВО. Евгений Засименко проявил мужество и героизм, встав на защиту Отечества, спасая жизни людей. https://zpobeda.ru/evgenij-zasimenko/ Военнослужащий Седых Степан При выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб житель с. Троицкого Седых Степан Сергеевич, 1996 г.р. Степан нaвceгдa ocтaнeтcя пpимepoм мyжecтвa и oтвaги, вepнocти cвoeмy дoлгy. https://zpobeda.ru/stepan-sedyh/ Военнослужащий Игумнов Сергей 20 октября в селе Урлук Забайкальского края проводили в последний путь погибшего в ходе специальной военной операции Сергея Игумнова. Сергей родился в селе Урлук 23 мая 1993 года. В 2013 году заключил контракт на военную службу. Был участником антитеррористической операции в Сирии. С начала специальной военной операции на Украине находился в зоне проведения военных действий. Несколько раз был ранен, но снова и снова возвращался к своим братьям-десантникам. Имеет награды: «За заслуги в борьбе с международным терроризмом»,

«Участник военной операции в Сирии»,

был награждён медалью Жукова. Посмертно боец награждён Орденом Мужества. https://vk.com/public212286971?w=wall-212286971_5978 Лейтенант Шириханов Дмитрий На стене учебного заведения нарисовали портреты летчика Дмитрия Калараша (герой Великой Отечественной) и командира мотострелковой роты Дмитрия Шириханова (герой СВО). Подполковник Дмитрий Калараш за годы службы совершил 242 боевых вылета, сбив 20 самолетов противника. Калараш погиб во время боя, направив перед смертью свой подбитый самолет на вражеские войска. В 1942 году его удостоили звания Героя Советского Союза. Лейтенант Дмитрий Шириханов стал Героем России посмертно в 2023 году.

Во время штурма одной из высот он вывел из-под обстрела бойцов, а сам нескольких часов прикрывал товарищей, вызывая огонь противника на себя. https://t.me/geroirossii/5524

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Всех врагов настигнет БАРС Клип сделан на основе видео судоплатовцев – легендарного запорожского добровольческого батальона. Сами бойцы написали в телеграм-канале: «Пожалуй лучшее видео, которое демонстрирует работу отряда БАРС-32 им. Судоплатова! В фильме снимались: батальон Судоплатова, 429 МСП, 292 САП)». Бойцы батальона Судоплатова подписали контракт с Министерством обороны РФ в июне. Глава Запорожской области тогда рассказал, что всё приобретённое, а также захваченное батальоном у врагов вооружение, включая танки и самоходные артиллерийские установки, перешло в 58-ю армию. БАРС («боевой армейский резерв специальный», иногда отряды ещё называют «боевым армейским резервом страны») – одна из самых успешных новаций Минобороны России. Добровольцы отрядов БАРС держат оборону на самых опасных участках в зоне СВО. Бойцы отбивают атаки противника так, что за их головы командование ВСУ готово платить тысячи долларов. https://t.me/anna_news/56095 Предыдущие выпуски:

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