Музеи Москвы 18. Немного Исторического музея

Маруся Савина посетила Исторический музей в Москве и выложила некоторые залы музея. Прогуляемся с ней по залам. Они великолепны.

А начнем мы, разумеется, с Парадных сеней, уникальная живопись которых была скрыта от глаз общественности на протяжении полувека. 27 мая 1883 года, завершая коронационные торжества, Исторический музей посетила императорская семья: Александр III и его супруга Мария Федоровна.

Они вошли в здание со стороны Красной площади (через главный вход) и сразу же оказались в Парадных сенях. Однако в наши дни войти в музей таким же способом у вас не получится: во время реставрации стало ясно, что сени не могут быть проходным помещением, что привело к обустройству новой входной зоны со стороны Воскресенского проезда. Свод Парадных сеней украшает «Родословное древо Государей Российских» - роспись площадью 220 кв. метров, включающая 68 портретных изображений князей и царей, Рюриковичей и Романовых. Прототипом росписи послужила стенопись собора Новоспасского монастыря в Москве. Главный ствол древа «образуют» восемь государей, правление которых знаменует важнейшие этапы российской истории: Ярослав Мудрый, Всеволод Большое Гнездо, Александр Невский, Иван Калита, Дмитрий Донской, Иван Грозный, Михаил Федорович и Петр I. У основания древа - креститель Руси князь Владимир и княгиня Ольга. Овальные портреты - это отдельные холсты, наклеенные на свод, а основной фон и ветви дерева написаны по грунту масляными красками с добавлением воска и мягкой смолы (такую технику издавна использовали мастера, расписывающие храмы). Работы были выполнены артелью мастеров под руководством художника и академика Фомы Гавриловича Торопова. В декоре Парадных сеней огромное количество заимствований. Столбы, стены, арки украшает растительный орнамент, повторяющий роспись моленного места царя Ивана Грозного в Софийском соборе в Новгороде. Цокольная часть стен из искусственного мрамора выполнена по образцу папертей Собора Василия Блаженного. Рисунок литой позолоченной решетки копирует узор резной сени Успенского собора Московского Кремля. В 1930-е роспись сеней была скрыта под слоем побелки, и раскрыли ее вновь только в конце 1980-х. Огромная благодарность реставраторам!

Исторический музей. Зал 18. «Государев двор» и органы управления Российского государства в XVI-XVII веках Сегодня хочу показать вам один из самых красивых залов музея, посвященный правлению Ивана Грозного. Здесь находится копия так называемого «Мономахова трона» - царского моленного места, установленного в 1551 году в Успенском соборе Московского Кремля. Трон украшают 12 рельефов, которые сюжетно основаны на «Сказании о князьях Владимирских». Эти рельефы повествуют о походе Владимира Мономаха во Фракию, а также о совете византийского императора Константина Мономаха с придворными и отправлении на Русь царских регалий (парадного оплечья и шапки Мономаха). Высокий свод зала будто покрыт «червонным золотом»: по золотому фону восковыми красками нанесен тонкий растительный орнамент, напоминающий изящный сканный узор на ювелирных изделиях XVI века. Лепной карниз по периметру стен повторяет декоративные элементы одной из глав Собора Василия Блаженного. Над карнизом можно увидеть ветви цветущей смоковницы - библейского дерева, символизирующего мир и благосостояние. Над входами помещены изображения двуглавых орлов, выполненные на основе рисунка Малой государственной печати царя Ивана Грозного. Оформление интерьеров зала было завершено в 1903 году, но в 1930-е уникальные росписи забелили. Восстановить их удалось уже после перестройки.

На фото зал №20, который называется «Русская культура в XVI-XVII веках». Один из самых интересных экспонатов этого зала - гигантский глобус середины XVII столетия: он был создан в мастерской нидерландских картографов и издателей Блау и приобретен по распоряжению Петра I. Интересно, что изначально глобус предназначался для шведской королевы Кристины, но в итоге она отреклась от престола и не смогла его выкупить. Петр заинтересовался изделием во время путешествия по Европе: после покупки его выставляли в Кремле в специально отведенном помещении. Сфера весит 450 кг и изготовлена из медных пластин. Историческое название зала - «Правление царя Бориса Годунова»: его оформление было разработано русским историком и археологом Иваном Забелиным. Крестовый свод украшает декоративная роспись со стилизованными изображениями ананасов: они символизировали богатство. Источником вдохновения послужили рисунки рукописей XVI-XVII веков. Лепные карнизы выполнены по образцу фриза колокольни Ивана Великого в Кремле. Арочный дверной проем повторяет портал Успенского собора Троице-Сергиевой лавры, у стен которого погребен Борис Годунов.

Еще один зал Исторического музея, посвященный эпохе Смутного времени - №21 («Внешняя политика и вооруженные силы России в XVI-XVII веках»). Его украшают пять живописных полотен из Вишневецкого замка: портреты Дмитрия Самозванца и Марины Мнишек, сцены венчания в Кракове, въезда в Москву и коронования. Как эти полотна начала XVII века оказались в музее? Последний владелец замка - киевский банкир и городской голова Толли - передал картины наследнику, цесаревичу Александру Александровичу. И в 1877 году будущий император Александр III подарил их Историческому музею (для полотен даже были предусмотрены специальные ниши). Что касается интерьеров, то здесь, как и в других залах, очень много заимствований. Люстры изготовлены по образцу паникадила из храма в селе Пурех (это село было вотчиной князя Дмитрия Пожарского, руководителя Второго народного ополчения против польских интервентов). Из Пуреха также привезли кованую железную дверь. Свод покрывает растительный орнамент, напоминающий восточную парчу. Вход в зал обрамляет расписной портал с аркой - копия северного входа в Успенский собор Троице-Сергиевой лавры.

Интерьеры Петра Бойцова в Историческом музее Оформление залов главного музея страны считалось ОЧЕНЬ престижным занятием: неудивительно, что к работе были привлечены лучшие художники и декораторы второй половины XIX века. Среди них особенно выделяется знаменитый архитектор Петр Самойлович Бойцов, который, по некоторым сведениям, не взял за свои труды ни копейки! Бойцов прославился тем, что строил грандиозные усадьбы, напоминающие европейские замки: Черкасское в Пензенской области, Успенское и Подушкино - в Московской, Муромцево - во Владимирской. А еще Петр Самойлович зарекомендовал себя как виртуозный оформитель интерьеров: взять хотя бы особняк Игумнова на Большой Якиманке в Москве. На фото «Суздальский зал» (№11) Исторического музея, который в наши дни называется «Культура Древней Руси. IX - первая половина XIII века». Создавая декор этого зала, Бойцов вдохновлялся древнейшим храмом Владимиро-Суздальской земли - Георгиевским собором в Юрьеве-Польском, возведенным в 1230-е (!!) сыном князя Всеволода Большое Гнездо. На фасаде Георгиевского собора помещены 450 рельефов, расположенные в хаотичном порядке: хаос обусловлен тем, что в 1460-е здание обрушилось и его «собрали» заново, установив блоки не на свои места. Во время работы над Суздальским залом Бойцов распорядился сделать слепки с этих рельефов, и именно они стали главным украшением интерьера. Копии белокаменной резьбы собора сплошным ковром покрывают стены зала: если приглядеться, вы увидите птиц, львов, грифонов, драконов, древо жизни. Слева от входа почти в натуральную величину воспроизведен южный портал храма, который венчает Богоматерь «Оранта» («нерушимая стена», защита). На угловых полуколоннах привлекают внимание медальоны с небесными покровителями владимиро-суздальских князей и маски, символизирующие княжеских дружинников. Один из главных экспонатов зала - копия южных врат Рождественского собора в Суздале - выдающегося произведения древнерусского искусства.

Еще один зал Исторического музея, оформленный Петром Бойцовым - Московский (№13). Он посвящен периоду объединения русских земель вокруг Москвы и образованию единого Российского государства. И вновь интерьер зала «цитирует» знаменитые произведения искусства и архитектурные шедевры: сверкающая золотом роспись, украшающая крестовый свод и оконные откосы, повторяет орнаментальные мотивы шапки Мономаха; порталы дверных проемов, высокие полуколонны и фриз отсылают к собору Успения на Городке в Звенигороде и Троицкому собору Троице-Сергиевой Лавры; мозаичный пол вдохновлен орнаментами серебряного оклада креста 1212 года, принадлежавшего преподобному Антонию Римлянину, основателю Антониева монастыря в Великом Новгороде. Интересно, что в книге «Архитектурное наследие России. Петр Бойцов» говорится, что архитектор также оформил залы, посвященные Ивану Грозному, Борису Годунову и Смутному времени. Однако в других источниках (в книге «Исторический музей. Архитектура. Интерьеры» или на официальном сайте музея) никакой информации на эту тему нет.

Завершая серию репортажей об интерьерах Исторического музея, хочу показать вам зал, Владимирский (№10). По размеру этот зал совсем не большой, но на закате свет так красиво заливает его рельефные стены и расписной потолок, что хочется задержаться здесь подольше. Зал занимает северо-восточную башню музея и посвящен периоду феодальной раздробленности на Руси (с начала XII столетия до монгольского нашествия в XIII веке). Его декор вдохновлен Успенским и Дмитриевским соборами во Владимире: как и в Суздальском зале, стены украшены слепками белокаменной резьбы, а еще красивейшим аркатурно-колончатым поясом. Среди экспонатов выделяется «Половецкое изваяние» XII века. Это скульптура из песчаника, изображающая знатного воина. Подобные каменные статуи получили в то время широкое распространение: половцы были язычниками, и важной составляющей их религиозных мировоззрений был культ предков. Изваяния назывались «половецкими бабами» («баба» значит праотец) и ставились на возвышенных местах в память об умерших предках-героях.

Вот такая прогулка.

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