Парк Воронцовского дворца

У Воронцовского дворца есть удивительный парк.
Алупкинский парк поднимается уступами от моря на высоту до полукилометра. К морю мы не спускались. Ходили по парку выше дворца.Речной кедр
Парк делится на две части. Регулярный сад расположен на ближайшем к дворцу участке и южных террасах. Отдалённые земли усадьбы занимал пейзажный парк английского стиля, шедевр садово-паркового искусства.
Его создатель — немецкий ботаник и садовник Карл Антонович Кебах. Площадь парка около 40 га. Конечно их и не обойти во время небольшой экскурсии. Помимо английского, был создан уникальный сад камней, или «алупкинский хаос» («большой» и «малый»), в котором использованы природные нагромождения глыб диабаза. «Дикие» россыпи камней нижнего парка с «живописными группами сосен, дорожки, затейливо петляющие среди глыб базальта, пещеры, гроты и ручейки, экзотические растения — всё создаёт ощущение таинственности».Это платан у самого дворца.
Дворец окружен старинным парком. В нем удачно сочетаются особенности, присущие крупнейшим пейзажным паркам Европы, и черты, обусловленные горным рельефом Алупки. Здесь произрастает более 200 видов экзотических деревьев и растений. Обилие горных источников использовано для создания искусственных озер и многочисленных каскадов. Живописные виды на горы открываются с просторных полян. Главным элементом части Верхнего парка является каскад из трёх прудов к востоку от Большого Хаоса (с фонтаном-пирамидой У. Ханта, предположительно 1836 года постройки). Верхний парк соединяется с Большим и Малым Хаосами. «Хаосы» — природные россыпи крупных кусков магматической породы — были «вплетены» в структуру парка, создавая лабиринт из дорожек и тропинок.К северу от Главного корпуса, западнее Хаосов, в 1848 году по проекту У. Ханта построен каменный «Павильон над бассейном» и примыкающий к нему с севера подводивший воду акведук. Мраморные фонтаны «Амуры», фонтан слёз, ассоциирующийся с Бахчисарайским «фонтаном слёз», восточный и западный каскадные фонтаны, «лунный камень», «Античные колоннады» дополняли парковый ансамбль.Некоторые композиции состоят их группы камней, а некоторые весьма большие валуны. Видимо стояли так и до строительства самого парка, просто их включили в композицию как их природа расположила.Идешь по этим тропкам и создается такое впечатление, что находишься в глуши и вдали от цивилизации. И только шум реставрационных работ (а они идут и в самом парке), да находящаяся рядом группа дает понять, что ты не заблудился.Это мне немного напомнило Пхукет, где мы были с внучкой в феррале, когда мы решили от статуи Будды, который расположен в горах (они там тоже не большие) спуститься не по дороге, а по тропинке. Правда наступил вечер и как мы там ноги не сломали до сих пор в недоуменити. тропа-то была весьма крутая, расположенная практически в местных джунглях, освещенная только луной... и все... Правда в самых крутых местах был канат, чтоб за него держаться. Вот этот крымский парк мне и напомнил то приключение. наверно я как-нибудь и ол Пхукете расскажу.Ну тут примерно видно, какого размера камни, когда рядом человек.Крест поставлен как напоминание, что у этого камня часто молилась княгиняЕлизавета Ксаверьевна Воронцова, кстати, адресат многих стихотворений Александра Сергеевича Пушкина; жена новороссийского генерал-губернатора Михаила Семёновича Воронцова
Очень живописное деревоВ парке есть несколько небольших водопадиков, которые потом по каменным желобам частью спускаются к прудам, а частью текут к морю.Можно, если один, и поплутать, но не очень долго. Есть таблички с направлениями.А это мы уже вышли в другую часть паркаНа территории парка насчитывается около 200 видов, разновидностей и садовых форм экзотических деревьев и кустарников. Акклиматизировано множество растений стран Средиземноморья, Северной и Южной Америки, Восточной Азии. В парке произрастают магнолия крупноцветковая, платан восточный, дуб каменный, сосна итальянская, земляничник мелкоплодный, земляничник крупноплодный, калина лавролистная, пальмы, лавр благородный, кипарис вечнозелёный, маслина европейская, секвойядендрон гигантский, араукария чилийская, магнолия Суланжа.А это мы вышли к трем прудам. Это в частности Лебединый. И там и правда есть лебеди.Тот самый фонтан пирамида.Кстати, на камне греются черепашкиОт прудов возвращаемся на дорожку в пейзажный парк английского стиля.Араукария чилийскаяЛиванский кедр
Кедр гималайскийОчень интересное дерево. Древесина этого вида очень красивого беловатого цвета с буроватым оттенком, твёрдая, плотная, годная для поделок. Листья идут для дубления.Медонос. Хорош еще и тем, что долгожитель. Вроде есть (но не в Крыму) тысячелетние представители.
И вот по такой широкой дороге и идем на выход.Вот те самые желоба, по которым вода спускается по парку к морюПо дороге к автобусу фирменный масанровских вин магазин.
Интересные кипарисы. Вот и закончилась прогулка по парку.
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