Парк Воронцовского дворца

У Воронцовского дворца есть удивительный парк.

Алупкинский парк поднимается уступами от моря на высоту до полукилометра. К морю мы не спускались. Ходили по парку выше дворца. Речной кедр

Парк делится на две части. Регулярный сад расположен на ближайшем к дворцу участке и южных террасах. Отдалённые земли усадьбы занимал пейзажный парк английского стиля, шедевр садово-паркового искусства.

Его создатель — немецкий ботаник и садовник Карл Антонович Кебах. Площадь парка около 40 га. Конечно их и не обойти во время небольшой экскурсии. Помимо английского, был создан уникальный сад камней, или «алупкинский хаос» («большой» и «малый»), в котором использованы природные нагромождения глыб диабаза. «Дикие» россыпи камней нижнего парка с «живописными группами сосен, дорожки, затейливо петляющие среди глыб базальта, пещеры, гроты и ручейки, экзотические растения — всё создаёт ощущение таинственности». Это платан у самого дворца.

Дворец окружен старинным парком. В нем удачно сочетаются особенности, присущие крупнейшим пейзажным паркам Европы, и черты, обусловленные горным рельефом Алупки. Здесь произрастает более 200 видов экзотических деревьев и растений. Обилие горных источников использовано для создания искусственных озер и многочисленных каскадов. Живописные виды на горы открываются с просторных полян. Главным элементом части Верхнего парка является каскад из трёх прудов к востоку от Большого Хаоса (с фонтаном-пирамидой У. Ханта, предположительно 1836 года постройки). Верхний парк соединяется с Большим и Малым Хаосами. «Хаосы» — природные россыпи крупных кусков магматической породы — были «вплетены» в структуру парка, создавая лабиринт из дорожек и тропинок. К северу от Главного корпуса, западнее Хаосов, в 1848 году по проекту У. Ханта построен каменный «Павильон над бассейном» и примыкающий к нему с севера подводивший воду акведук. Мраморные фонтаны «Амуры», фонтан слёз, ассоциирующийся с Бахчисарайским «фонтаном слёз», восточный и западный каскадные фонтаны, «лунный камень», «Античные колоннады» дополняли парковый ансамбль. Некоторые композиции состоят их группы камней, а некоторые весьма большие валуны. Видимо стояли так и до строительства самого парка, просто их включили в композицию как их природа расположила. Идешь по этим тропкам и создается такое впечатление, что находишься в глуши и вдали от цивилизации. И только шум реставрационных работ (а они идут и в самом парке), да находящаяся рядом группа дает понять, что ты не заблудился. Это мне немного напомнило Пхукет, где мы были с внучкой в феррале, когда мы решили от статуи Будды, который расположен в горах (они там тоже не большие) спуститься не по дороге, а по тропинке. Правда наступил вечер и как мы там ноги не сломали до сих пор в недоуменити. тропа-то была весьма крутая, расположенная практически в местных джунглях, освещенная только луной... и все... Правда в самых крутых местах был канат, чтоб за него держаться. Вот этот крымский парк мне и напомнил то приключение. наверно я как-нибудь и ол Пхукете расскажу. Ну тут примерно видно, какого размера камни, когда рядом человек. Крест поставлен как напоминание, что у этого камня часто молилась княгиняЕлизавета Ксаверьевна Воронцова, кстати, адресат многих стихотворений Александра Сергеевича Пушкина; жена новороссийского генерал-губернатора Михаила Семёновича Воронцова

Очень живописное дерево В парке есть несколько небольших водопадиков, которые потом по каменным желобам частью спускаются к прудам, а частью текут к морю. Можно, если один, и поплутать, но не очень долго. Есть таблички с направлениями. А это мы уже вышли в другую часть парка На территории парка насчитывается около 200 видов, разновидностей и садовых форм экзотических деревьев и кустарников. Акклиматизировано множество растений стран Средиземноморья, Северной и Южной Америки, Восточной Азии. В парке произрастают магнолия крупноцветковая, платан восточный, дуб каменный, сосна итальянская, земляничник мелкоплодный, земляничник крупноплодный, калина лавролистная, пальмы, лавр благородный, кипарис вечнозелёный, маслина европейская, секвойядендрон гигантский, араукария чилийская, магнолия Суланжа. А это мы вышли к трем прудам. Это в частности Лебединый. И там и правда есть лебеди. Тот самый фонтан пирамида. Кстати, на камне греются черепашки От прудов возвращаемся на дорожку в пейзажный парк английского стиля. Араукария чилийская Ливанский кедр

Кедр гималайский Очень интересное дерево. Древесина этого вида очень красивого беловатого цвета с буроватым оттенком, твёрдая, плотная, годная для поделок. Листья идут для дубления.Медонос. Хорош еще и тем, что долгожитель. Вроде есть (но не в Крыму) тысячелетние представители.

И вот по такой широкой дороге и идем на выход. Вот те самые желоба, по которым вода спускается по парку к морю По дороге к автобусу фирменный масанровских вин магазин.

Интересные кипарисы. Вот и закончилась прогулка по парку.