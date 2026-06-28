Публицист и аналитик Александр Роджерс — о дурдоме в мировой политике, где советники просят сдать президента в психушку, а ВС РФ уверенно берут агломерации в клещи. «Дух Анкориджа» умер, остались обстрелы и враньё: главное за неделю. Обложка © Chat GPT

Уходящая неделя прошла под лозунгом «Смерть дипломатии! ». Лавров и Рубио с двух сторон зафиксировали кончину «духа Анкориджа». Причём Рубио продемонстрировал, что если быстро соврать, что «ничего не было», то достигнутые договорённости можно не исполнять. «Анкориджские соглашения» сначала трансформировались в «анкориджские понимания», а затем и они приказали долго жить (какая неожиданность, я говорил, что именно так и будет, с первого момента их провозглашения).

На самом деле есть только одно реальное понимание, что договариваться с беспринципными кидалами из США не имеет никакого смысла. Начиная с того, что для них «честь» и «репутация» — это пустой звук и они просто не понимают, что дипломатия всегда базировалась на соблюдении достигнутых договорённостей (жизнь за лужей приучила их к безнаказанности). И заканчивая тем, что их Конгресс и дипстейт будут саботировать любые соглашения, даже если они будут заключены (а Трамп никогда ничего не сможет сделать по этому поводу, тотальная управленческая импотенция). Плюс любой следующий президент США может отменить любые соглашения предыдущих по принципу «А мне не нравится» (как это сделал сам Трамп с целым рядом международных договоров).

Ну и на добивку «Аксиос» рассказывает, что на G7 Трамп хвастался, что «намерен отменить анкориджские понимания». Трепло, ни одному слову которого нельзя верить (и которое систематически и регулярно это демонстрирует, бреша, как сивый мерин).

Аналогичную недоговороспособность демонстрировали США и на Иранском направлении. Всю неделю рассказы про «мы ведём плодотворные переговоры» прерывались на обстрелы Ливана Израилем, обстрелы Израиля Ираном, обстрелы Ирана США и обстрелы Ираном остатков американских баз в регионе. Но всё это время «сохранялся дух Анкориджа». Ой, извините, «дух Швейцарии». И все эти обстрелы «не нарушали достигнутое перемирие».

В этом месте Роджерс сидит в разбитом антифейспалмовом шлеме со словами: «Так, одно из двух — или Дональда сдавайте в дурку, или меня. Там хотя бы спокойно, в отличие от здесь, и нет такого дурдома».

На другом направлении Зеленский демонстрировал чудеса дипломатии по-криворожски. Сначала объявил ультиматум Белоруссии, что те должны демонтировать некие ретрансляторы. Потом заявил, что их демонтировали (доказательства для «ваты», истинный свидомый обязан верить любому бреду!) и объявил потужную перемогу на ровном месте. После чего озвучил уже следующий ультиматум, согласно которому Белоруссия должна перестать строить дороги и вывести свои войска со своей же территории. То есть наглядно демонстрировал всем (особенно подрастающему поколению), что вещества — это зло.

И всё это на фоне развивающегося наступления ВС РФ в Сумской области. То есть войск у наркокомандующего нет даже на то, чтобы удерживать текущий фронт, а он собрался воевать на два фронта. Гитлер, кстати, так же поступал – не добил Британию и начал вторую войну против СССР.

Впрочем, Зеленский косплеит австрийского художника и по другим направлениям. Начиная с убеждённости, что, «если проигрываешь, нужно просто больше врать про перемоги», и заканчивая святой верой в то, что можно победить в уже проигранной войне за счёт вундервафель и обстрелов Лондона ракетами «Фау-1».

Российские войска заканчивают зачистку Константиновки и Лимана и готовят Славянско-Краматорскую наступательную операцию, уверенно беря эту агломерацию в клещи. А Зеленский продолжает тратить дефицитные ресурсы на обстрелы мирняка в Воронеже.

Недаром военные доктрины НАТО писали те же люди, которые проиграли под Сталинградом и Курском. И теперь действуют по принципу «Проиграли тогда, уроков не извлекли, ничего не поменяли, проиграем снова» (тут из кустов выглядывает Ваас Монтенегро и спрашивает: «Что мы, собственно, знаем о безумии?»). Впрочем, я не возражаю.

Подытоживая, единственный оставшийся рабочий вариант дипломатии — это победа на поле боя. Все болезни лечит словосочетание «безоговорочная капитуляция». Из этого и нужно исходить.

https://life.ru/p/1892772

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