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Неизвестный подвиг в Харькове... история русского отряда на тиграх

История русского отряда, занявшего круговую оборону и погибшего в 134-й школе Харькова 27 февраля.Неизвестный подвиг в Харькове... история русского отряда на тиграх.
Сегодня все знают в деталях подвиг "гостомельских" десантников, занявших и удерживавших важный плацдарм до подхода основных сил. К сожалению, гораздо менее известен подвиг псковского отряда спецназа, более десяти часов ведшего неравный бой в самом центре Харькова и не дождавшегося подкрепления.Неизвестный подвиг в Харькове... история русского отряда на тиграх.
Немногочисленные дошедшие до нас фото- и видеосвидетельства с той стороны (прежде всего, репортаж укропропагандиста Бутусова) позволяют восстановить примерную хронологию и ход событий. Итак, утром 27 февраля группа наших разведосов (2-й отряд спецназа с пропиской во Пскове) были заброшены в Харьков с установкой "там вас ждут" и колесили по городу какое-то время, пытаясь выяснить, где же их ждут и что им вообще делать. Затем колонна разделилась: часть на двух камазах и трех "тиграх" была вскоре разбита в районе Дендропарка, а другая, на четырех "тиграх", дошла до 134-й школы на улице Шевченко, где две машины были подбиты и наши разведчики укрылись в здании школы.Неизвестный подвиг в Харькове... история русского отряда на тиграх.
Отстреливаясь, они спалили проходящий мимо украинский БТР-4 "Буцефал". К школе постепенно стянулись различные отряды местных боевиков (всушники 92-й бригады, полицейский спецназ "Корд", "Омега" и тероборонцы) и военная техника, в том числе танк, который начал расстреливать засевших там ребят.

Русские, по словам очевидцев, отказались сдаться в плен и вели неравный бой около десяти часов (!), до наступления темноты. Ребята выдержали три штурма!!! Наконец, поздно вечером, второй раз подъехал танк, который теперь уже начал стрелять зажигательными снарядами.... последние выжившие выпрыгнули из окон 2-3 этажа и отстреливались за школой на школьном дворе.Неизвестный подвиг в Харькове... история русского отряда на тиграх.
В итоге, до 20 наших спецназовцев погибли в полностью выгоревшей школе (на имеющихся видео можно насчитать пятеро 200-х, большинство из которых убиты выстрелами в голову). Двое были взяты в плен (см. скрины с видео), их дальнейшая судьба не известна.Неизвестный подвиг в Харькове... история русского отряда на тиграх.Неизвестный подвиг в Харькове... история русского отряда на тиграх.
Показания одного из пленных, командира отделения сержанта Максима Веритихина*, - на видео ("Нам говорили, что будет хорошо, как в Крыму... нам сказали, что город в оцеплении, заблокирован, там наши люди, просто нужно приехать и всё усилить. Гражданских говорили не трогать, а по военным - открывать только ответный огонь").Неизвестный подвиг в Харькове... история русского отряда на тиграх.
Неизвестный подвиг в Харькове... история русского отряда на тиграх.
*Судя по концовке видео, Веритихин был НЕ из числа пленных, взятых в школе, его машину подбили в другом месте в Харькове в тот же день (вероятно, он был в части колонны, разбитой в районе Дендропарка - там было взято в плен еще двое наших, всего уркаинцами в тот день заявлено 4 пленных).

Видео: Та самая колонна зашла в застройку Харькова. 

https://t.me/rosich_rus/17595

Вечная память мужики…Неизвестный подвиг в Харькове... история русского отряда на тиграх.
@rosich_rus
@PATRIOTS_OF_RUSSIA
https://t.me/rosich_rus/17586
https://t.me/rosich_rus/17594

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