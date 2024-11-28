Судьба двух летчиков афганцев

Афганские моджахеды любили холодное оружие

Советская военная авиация выполняла на территории Афганистана различные задачи. Начиная от самых мирных - по доставке гуманитарных грузов на транспортных самолетах, и заканчивая уничтожением огневых точек и даже целых банд засевших в своих норах в горах. Для последнего использовались и многоцелевые вертолеты и самолеты-штурмовики.

Только вот применение боевой авиации очень часто было затруднено особенностями рельефа страны. Около семидесяти процентов Афганистана занимают горы с очень бедной растительностью. Глубина некоторых ущелий составляет более трех километров. В некоторых из них тяжело развернуться даже вертолету. Настолько они узкие.

Бандиты всячески использовали знание местности и горные укрытия. Они устраивали засады, вели огонь по колоннам советских войск и исчезали в горах. Для прикрытия колонн Советская армия использовала не только ударные вертолеты. Очень хорошо зарекомендовали себя штурмовики СУ-25. "Грачи", как их называл обычные солдаты и офицеры.

Су-25 в Афганистане

Су-25 применялся и для сопровождения колонн, и для минирования с воздуха, и для нанесения ударов по заранее намеченным целям. Пожалуй, этот штурмовик зарекомендовал себя в Афганской войне чуть ли не лучше всех. Недаром новые боеприпасы пришедшие из СССР в первую очередь распределялись на эти самолеты.

Именно на таком штурмовике летал советский старший лейтенант Павлюков Константин Григорьевич. Павлюков прибыл в Афганистан в октябре 1986 года в 378-й отдельный штурмовой авиационный полк, который располагался на аэродроме в Баграме. Сидеть без дела летчику не пришлось. Он участвовал во всех крупных операциях Советских войск в Панджшере, Кабуле, Кандагаре, Герата, Джелалабаде и других населенных пунктах.

За время службы он уничтожил семь огневых точек с крупнокалиберными пулеметами ДШК, четыре зенитных горно-вьючных установки, шесть безоткатных орудий и три ПЗРК. Что касается живой силы противника, то здесь счет шел уже на сотни. По примерным подсчетам штурмовик уничтожил около ста двадцати бандитов, семнадцать машин и четыре склада с оружием.

Старший лейтенант Павлюков в кабине своего Су-25

В январе 1987 года старший лейтенант Павлюков выполнял боевое задание по прикрытию транспортного самолета Ил-76 от атак земли. В районе Чирикара его "Грач" был подбит запущенной с земли ракетой "Стингер". Летчик вынужден был катапультироваться. О том, что случилось дальше мы можем судить из рассказа афганского разведчика "Ахмеда", которого внедрили в банду моджахедов под руководством полевого командира Фатаха.

Заметив спускающегося на парашюте Павлюкова душманы открыли по нему огонь из стрелкового оружия. Советский летчик приземлился на окраине кишлака Абдибай. Ему не повезло, возле самой земли он зацепился стропами за высокое дерево и повис. Сам он был ранен в плечо, ноги и живот. Драгоценное время было потрачено на то, чтобы освободиться от подвесной системы.

Душманы ожидали "легкой добычи". Они окружили Павлюкова и собирались быстро взять его и потом получить свой барыш. Не тут то было:

- Душманы нашей банды открыли было по нему огонь, но сразу последовали его ответные автоматные очереди. Фатах остановил стрельбу и приказал взять советского офицера живым, напомнив, что в Пакистане за живого заплатят больше. Однако лётчик, как видно, не был намерен сдаваться и без колебаний вступил в неравный бой. (Источник: Бессчетнов Е.И. Взлетная полоса М.: Молодая гвардия, 1980 г.)

Сбитый "Стингером" самолет Су-25

Сперва моджахеды были уверены, что если заверить летчика, что ему сохранят жизнь, то он добровольно сдасться. Бандиты во что бы то ни стало хотели получить свои деньги за советского офицера. Только вот с каждой минутой становилось понятно, что советский офицер не намерен идти на уступки:

«Бросай оружие, шурави, выползай!» — приказал ему главарь банды...

В ответ летчик выставил кулак с гранатой и, хотя было далековато, с размаха метнул её. Осколками было ранено несколько человек.

Душманы пытались подобраться к летчику короткими перебежками. Но Павлюков отвечал им огнем из автомата. Он берег патроны и ждал своих. В это время в небе действительно появились самолеты и вертолеты. Фатах уже было приказал своим людям отходить в кишлак, но передумал и приказал покончить с летчиком.

Летчик Константин Павлюков (справа) на аэродроме в Баграме 1987 год

По Павлюкову вели огонь из автоматов, винтовок и даже из гранатомета. Жаркий бой продолжался около сорока минут. Летчик был весь изранен, но продолжал огрызаться автоматными очередями. В какой-то миг стрельба затихла. Душманы сообразили, что у "шурави" кончились патроны. Несколько моджахедов кинулись к нему, но их отшвырнуло назад разрывом гранаты.

Долго никто из банды не решался двинуться в сторону советского летчика. Наконец разъяренный Фатах сам лично решил покончить с советским офицером. Ему показалось, что летчик уже не в силах сопротивляться:

- А лётчик лежал уже, кажется, без признаков жизни. Фатах, выхватив кинжал, с несколькими телохранителями наконец сам двинулся вперёд. Когда приблизились к нему вплотную, советский офицер повернулся лицом вверх, отпустил, как я понял, предохранительную скобу гранаты. Прогремел взрыв…

(Источник: Бессчетнов Е.И. Взлетная полоса М.: Молодая гвардия, 1980 г.)

Мемориал павшим летчикам в Баграме: Алешин И.В., Павлюков К.Г., Буряк Я.С., Палтусов В.А., Земляков В. Н.

Это был последний бой храброго советского офицера. Бой, который дорого обошелся и самим бандитам. В сентябре 1987 года старшему лейтенанту Павлюкову Константину Григорьевичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Подробности боя описал внедренный в банду разведчик Ахмед. Они включены в книгу "Взлетная полоса".

Это - всего лишь один героический эпизод о котором нам стало известно. А сколько подвигов и героических поступков совершенных нашими солдатами остались неизвестны. О скольких храбрых поступках мы никогда не узнаем. Они так и остались тайной, которую сохранят молчаливые горы и скалистые хребты. Люди, совершившие эти поступки, не думали о славе и о награде. Они просто выполняли свой долг. И все, что мы можем для них сделать, это не забывать о них и не предавать их память. В Афганистане наша авиация столкнулась с невероятно ожесточённым сопротивлением с земли. Каждый боевой вылет (особенно у штурмовиков) становился настоящей «лотереей», «возвратный билет» в которой выигрывали не все. Пришлось пережить это и молодому лётчику из Тулы – Сергею Соколову.

Осенью 1983 года в звании старшего лейтенанта он прибыл на афганскую базу в Баграме командиром звена. К этому времени за плечами Сергея было военно-авиационное училище и авиабаза в туркменском Мары. Молодой лётчик освоил самолёты L-29, МиГ-21, Су-15 и Су-17. Прошёл хорошую практику по полётам и бомбоштурмовым ударам на малых и предельно малых высотах.

К апрелю 1984 года звено под его командованием поучаствовало в шести крупных операциях. Сам он совершил уже 118 вылетов. 25 апреля он с ведомым вылетел на поиск передвижного пункта ПВО врага в районе аэродрома Баграм. На высоте в пределах полутора километров был подбит ПЗРК, которыми боевиков активно снабжали представители ЦРУ. Сергею пришлось катапультироваться.

Повлияло ли повреждение самолёта на катапульту, или просто так сложилось, но купол парашюта раскрылся лишь чуть раньше, чем пилот ударился о землю. Моджахеды планировали взять советского лётчика живым, поэтому рванули в район падения.

Последний бой

Соколов видел, что над горами стояли низкие тучи, и значит на помощь надеяться не приходилось. Но это совсем не значило, что он не сможет забрать с собой «на тот свет» как можно больше врагов. «Духи» начали постепенное окружение.

В это время лётчики совсем не собирались бросать своего товарища. Получив данные с самолёта-ретранслятора, пара вертолётов направилась на выручку.

Соколов получил ранения в ноги и чувствовал, как из него постепенно утекает жизнь. Он дал последнюю очередь из автомата (закончились патроны), выдернул чеку из гранаты и сжал её руками под животом. Оставалось дождаться неизбежного.

Невзирая на низкую облачность и огонь моджахедов вертолётчики стали искать площадку для посадки. Они подбежали к Сергею очень вовремя. Он потерял сознание. Пилота потащили в том положении, в каком обнаружили – с подвёрнутыми к животу руками.

Только в кабине борттехник Анатолий Марчук начал осматривать Соколова на предмет ранений и обнаружил в крепко сжатых руках гранату с выдернутой чекой. Аккуратно разжав пальцы Сергея, Марчук моментально выбросил гранату в открытую на взлёте дверь.

Прыжок на Северный полюс

Воскрешение из мёртвых

В штаб полка ушло сообщение о его смерти. А между тем, в санитарном самолёте, летевшем в сторону Ташкента, Соколову решились сделать срочную операцию. И через четверо суток он пришёл в себя.

Больше двух лет госпиталей, 12 операций, из которых большая часть – тяжёлых. Обучение передвижению заново. Но левую стопу всё же восстановить не удаётся. Сергея списывают с лётной работы. Но он и тут не падает духом.

Новые подвиги

Невзирая на официально присвоенную группу инвалидности, Соколов поступает на штурманский факультет Военно-воздушной академии им. Гагарина. С 1991 года приступил к парашютным прыжкам. Со следующего года начал осваивать полёты. Сначала вертолёты, затем Ан-2, L-39 и наконец МиГ-29.

18 апреля 1994 года Соколов Сергей Александрович стал первым в мире человеком с инвалидностью, прыгнувшим на парашюте на Северный полюс.

Через несколько лет после этого участвовал в операциях МВД (в качестве командира вертолёта Ми-8) по обезвреживанию бандитских группировок в разных областях России.

Герой в Рыбинске

Герой России, орденоносец, Сергей Александрович Соколов и сегодня находится в своей «стихии» - он возглавляет федерацию авиационных видов спорта Московской области.

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=92658&hl=%E0%F4%E3%...

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=90705&hl=%E0%F4%E3%...