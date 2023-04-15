"Товарищ майор, прошу разобраться" - как работает "Крымский СМЕРШ"

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. " Товарищ майор" – собирательный образ и давно уже "фирменный персонаж", к которому неизменно "обращается" в своих постах общественник и блогер Александр Талипов – автор гражданской инициативы "Крымский СМЕРШ" и одноименного Telegram-канала, разоблачающего тех, кто в российском Крыму ждет прихода ВСУ и распевает нацистские песни.

говорит глава республики Сергей Аксенов. Таких на полуострове не много, но они есть – "в семье не без "ждуна". И вот уже о необходимости воссоздать контрразведку СМЕРШ для борьбы с "пятой колонной"

РИА Новости Крым. "Крымский СМЕРШ" Талипова работает с самого начала спецоперации. Как и зачем, и где граница, отделяющая гражданскую борьбу от "слепой охоты на ведьм" – об этом материал

© Фото с личной странице Александра Талипова в ВК Общественник Александр Талипов (слева) в зоне СВО

Следствие ведет "Крымский СМЕРШ"

, и вызовет восторг националистов. На этом видео не будут видны лица поющих, и "Крымский СМЕРШ" развернет настоящее расследование. Август 2022-го. По улицам ночного Севастополя мчится авто. "Ой, у лузи червона калина…" ("Ой, на лугу красная калина" – ред.), – тянут в салоне гимн запрещенного в России нацбата "Азов"*. Пассажиры авто свои "покатушки" фиксируют на камеру. Ролик окажется в украинских "телегах" сразу после беспилотной атаки на севастопольский штаб Черноморского флота , и вызовет восторг националистов. На этом видео не будут видны лица поющих, и "Крымский СМЕРШ" развернет настоящее расследование.

"Это была колоссальная и кропотливая работа – установить человека по малейшим деталям, которые были на видео. Например, когда промелькнула татуировка, когда в зеркале заднего вида отразился "чуб". Начали рассматривать местность по маршруту следования, подняли камеры, вычислили машину, установили номера. А дальше сработал "товарищ майор", и человек в автомобиле принес свои извинения. Красиво получилось", – вспоминает Александр.

Таких детективных историй за время работы ТГ-канала скопилось много. Четыре тысячи потенциальных "ждунов" поставлены на контроль крымских правоохранителей с начала спецоперации. Из них административные и даже уголовные дела в прошлом году получили около 220 человек. Большая часть – те, чьи "подвиги" фиксировал "Крымский СМЕРШ".

А начиналось все так…

"Спецоперация стала лакмусовой бумажкой для нашего общества. Когда наши ребята отдают жизни за нас, за денацификацию враждебной территории, появились люди, которые не согласны, активно противодействуют и выступают в публичном поле с заявлениями, дискредитирующими Россию. Тогда пришла идея публиковать данные таких лиц и привлекать внимание правоохранительных органов", – объясняет автор канала.

К тому времени блогер Талипов считался в Крыму главным разоблачителем чиновничьих проделок. С началом СВО посты о земельных скандалах и местных коррупционерах сменил контент нового содержания. Одни сказали: "хайп" и конъюнктурность". Другие стали помогать, и теперь его чат-бот завален сообщениями.

"Иногда пишут: "Вот там говорили на украинском языке". Друзья, это перебор. Украинский в Крыму – один из трех государственных. Давайте не будем устраивать "охоту на ведьм". Что касается моей ответственности – безусловно, я несу ее за каждый пост и все перепроверяю, чтобы никто не пострадал. Был случай, когда недобросовестные люди едва не подставили законопослушного ялтинца. Начал разбираться, связался с ним, нашел несоответствия. В итоге оказалось, что фото человека скопировали и от его имени "ожидали ВСУ". Бывают "взломы", поэтому – тщательная проверка в каждом конкретном случае".

Теперь "Крымский СМЕРШ" внимательно читают и "моментально отрабатывают" правоохранители. Аналогичные каналы при участии Талипова созданы в Севастополе и других регионах России – сейчас они "живут" автономно. "По ту сторону" негодуют, совершают безуспешные хакерские "набеги", завели на Талипова уголовное дело "за преследование украинцев в украинском Крыму" и даже назначили "за его голову" награду в 20 тысяч долларов.

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Свобода слова

В 2014-ом на Украине заработал скандально известный сайт "Миротворец" с личными данными "врагов страны" – всех, кто придерживается пророссийских взглядов, даже если это граждане России. Тем, кто видит параллели между его работой и украинскими "расстрельными списками", крымский блогер говорит следующее:

"Миротворец" создавался, чтобы преследовать и убивать людей, имеющих пророссийскую позицию, вне зависимости от того, нарушил ли вообще человек какие-то нормы "украинского права", если оно вообще еще существует. "Крымский СМЕРШ" направлен на безопасность нашего государства. Тут никто не привязывает людей к столбам, не применяет к ним физической расправы. Мы фиксируем состав административного либо уголовного правонарушения –дискредитация ВС РФ, публичная демонстрация нацисткой символики и так далее. Дальше работают правоохранители", – поясняет Александр, который, кстати, и сам значится в списках "Миротворца".

И добавляет: "Часто меня упрекают "А как же свобода слова". Я готов извиниться перед каждым человеком, привлеченным к ответственности после моей деятельности, если этот человек приедет в Киев, возьмет флаг России, выйдет на Крещатик и споет любую российскую песню. Если в течение короткого времени он не будет ликвидирован, избит или посажен в тюрьму – я перед ним извинюсь. Пока таких случаев не было".

Законодательные нормы

В марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за дискредитацию участников специальной военной операции, включая добровольцев. Уголовное наказание наступает в случае, если нарушителя уже привлекали к административной ответственности за аналогичные действия. За повторную дискредитацию с опасными последствиями предусмотрены максимальные 15 лет лишения свободы. По мнению Талипова, "законодательство есть куда совершенствовать".

"С начала работы канала я провожу опросы. Большинство подписчиков считают, что "ждунов" нужно лишать гражданства России, принудительно выдворять из страны. В зависимости от тяжести поступка, – с конфискацией имущества. Если люди так ненавидят свою Родину, страну, где получают социальные блага, зарплату и пенсию, пусть отравляются на Украину и хлебнут счастья в рядах ВСУ".