Пол Крейг Робертс - Нас ждет армагеддон в 2022 году, если США не услышат Россию

Я помню времена, когда 1984 год казался далеким будущим. Мы задавались вопросом, – ждет ли США судьба «мирового полицейского»? Но 1984 год оказался посреди «рейгановских лет». Либералам не нравилась риторика Рейгана, но его политика работала. Экономика излечилась от стагнации, и мы работали над тем, чтобы положить конец «холодной войне». Трудно было не любить президента, который в ответ на покушение на свою жизнь мог язвительно подшутить: «Я просто забыл пригнуться!».

Новые идеи оживили внешнюю политику США. Наше будущее прояснилось, пишет на своей личной странице бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана, политический аналитик Пол Крейг Робертс.

Советский президент Горбачев согласился на воссоединение ФРГ и ГДР на фоне заверений администрации Джорджа Буша-старшего в том, что взамен НАТО не сдвинется ни на дюйм на восток.

Но режим Клинтона, подстрекаемый республиканцем Бобом Доулом, сделал слово правительства Соединенных Штатов ничего не стоящим, – НАТО вплотную подошло к границам России, тем самым возобновив «холодную войну», которую закончили Рейган и Горбачев.

В череде незаконных действий – бомбардировки Югославии, вторжении в Афганистан и Ирак, бомбардировки территории Пакистана, вместе с пренебрежительным отношением к России Вашингтон, потерявшийся в своей высокомерной гордыне и называя себя «единственной в мире сверхдержавой», разбудил Россию, выведя ее из состояния покорности.

На Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году Путин прямо заявил, что поведение США подрывает мир и порядок, основанные на международном праве. Он сказал, что монопольное доминирование Вашингтона в мировых делах не оставляет места для интересов других стран. Путин также подверг критике Вашингтон за безудержное и чрезмерное применение силы в международных отношениях.

Вашингтон и его вассалы были поражены тем, что Путин имел наглость перечить «единственной сверхдержаве», но Запад, занятый переделом Ближнего Востока в интересах Израиля, не обратил на него никакого внимания.

Повторно Вашингтон и его союзники были удивлены 8 лет спустя, в 2015 году, когда Путин спутал все карты режима Обамы по вторжению в Сирию, и вместе с сирийской армией разгромил террористические группировки, посланные Вашингтоном для свержения Асада.

Столкнувшись с выходом Вашингтона из соглашений по контролю над вооружениями, в 2018 году Путин объявил об ошеломляющем наборе новых систем вооружений, в том числе гиперзвуковых ракет с произвольной (не баллистической) траекторией движения. В один момент США стали второй, а не первой военной державой. «Нас никто не слушал, – сказал Путин. – Послушайте сейчас.»

Но его так никто и не услышал. Вашингтон продолжает купаться в лучах своего высокомерия, он ухватился за иллюзию своего всемогущества и не хочет ее отпускать. Вашингтон даже слепо верит в то, что сможет включить в НАТО Украину и Грузию. Как бы не так.

Реакция Кремля на безумие Вашингтона стала куда более жестче: «Проваливай с нашего порога, или мы тебя прогоним силой». Это вполне ясное требование, и оно не подлежит обсуждению.

Благодаря своим бестолковым СМИ сами американцы и не подозревают, что их идиотское правительство собственноручно спровоцировало ситуацию, в которой Москва потребовала от Вашингтона убрать свои военные базы и прекратить маневры вблизи российских границ. В противном случае США сами могут пострадать от последствий. Американцы настолько не осведомлены, что могут сгореть в ядерном пожарище еще до того, как узнают о существующей обстановке.

2022 год начинается двумя беспрецедентными кризисами. Один из них – это попытка западных правительств использовать пандемию Covid для спасения рушащихся демократий, превращая их в полицейские государства. Другая – это перспектива настоящего Армагеддона из-за полного отсутствия разума у руководства западных стран.

Можете ли вы назвать хотя бы одного адекватного политического лидера в западном мире? Нет? Я тоже не могу.

Главари Запада – не что иное, как проститутки, обслуживающие интересы тех или иных групп. У них, вероятно, никогда не было самостоятельного мышления за всю свою жизнь, – они неспособны трезво мыслить. Как такие бесполезные существа справятся с серьезным международным кризисом? Посмотрите на людей в команде Байдена. Они представляют собой ансамбль клоунов. Где госсекретарь, способный действительно успокоить Кремль и освободить Вашингтон от одурманивающей «американской гегемонии»?

Его нигде нет.

Ситуация принимает крайне серьезный оборот, потому что Россия столкнулась с таким типом агрессора, лидеры которого полностью оторваны от реальности. Байдена, который пребывает там (в реальности) лишь часть своего времени, окружают советники из числа ненавидящих Россию неоконсерваторов из Центра Новой американской безопасности (Center for a New American Security), финансируемом военно-промышленным комплексом США и нефтяными компаниями. Чиновник госдепартамента, курировавший свержение законно избранного правительства Украины в 2014 году, теперь является заместителем госсекретаря. Поджигатели войны, ответственные за бомбардировки Клинтоном Югославии в 1990-х годах и за все войны Вашингтона в XXI веке, сегодня находятся в команде Байдена.

Сенаторы США от обеих партий требуют, чтобы Байден немедленно выступил против Путина. Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел раскритиковала Байдена даже за то, что он ответил на телефонный звонок от Путина. Сенатор-республиканец Роджер Уикер, член комитета по обороне и безопасности, призвал к уничтожению военного потенциала России в Черном море и даже не исключил возможность нанесения превентивного ядерного удара по РФ.

Майкл Макфол, русофоб времён Барака Обамы, экс-посол США в России, отверг требование Путина о том, чтобы США уважали интересы Москвы в области безопасности, назвав заявления Кремля «российской паранойей».

Демократы и республиканцы объединились в своей глупости против России, и не понимают, что Кремлю всё это осточертело. Российское правительство пришло к выводу, что все его многолетние попытки решить проблемы дипломатическими методами не увенчались успехом. Как сказал Путин, «мы отступали и отступали в интересах мира, а теперь они у нас на пороге и нам отступать больше некуда.»

Но Вашингтон так же глух, как и раньше.