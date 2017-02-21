КТО КРУЧЕ !?

МОРЕ КРАСКИ В ВИДЕ КРОВИ + 21))
На основе игры "Тотал вар" автор видео устраивает бой с целью выяснить, кто же круче из бойцов разных народов и воинств.
В том числе он "скрещивает" в сражении как египтян с рыцарями, так и отдельных легендарных героев народов, к примеру Ахила и Геркулеса...
При этом автор блещет познаниями в истории, сопровождая текстом и насыщая знаниями все видео.
Немного комментариев о сути видео:
все люди - братья. верно сказано! лайк
Пиротехника и самоделки!2 недели назад
Как на лекцию по истории сходил! Только тут не скучно!
Andreas Peterson 2 недели назад
Русская дружина XIII века(почему-то пешая) против викингов X века. Заведомо ясный исход.
Так ли это? Смотрим:
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