КТО КРУЧЕ !?

Мы из Советского Союза

МОРЕ КРАСКИ В ВИДЕ КРОВИ + 21))

На основе игры "Тотал вар" автор видео устраивает бой с целью выяснить, кто же круче из бойцов разных народов и воинств.

В том числе он "скрещивает" в сражении как египтян с рыцарями, так и отдельных легендарных героев народов, к примеру Ахила и Геркулеса...

При этом автор блещет познаниями в истории, сопровождая текстом и насыщая знаниями все видео.

Немного комментариев о сути видео:

Дабылов Бахтияр2 недели назад

все люди - братья. верно сказано! лайк

Пиротехника и самоделки!2 недели назад

Как на лекцию по истории сходил! Только тут не скучно!

Andreas Peterson 2 недели назад

Русская дружина XIII века(почему-то пешая) против викингов X века. Заведомо ясный исход.